FOTO Malul râului Crasna, transformat în promenadă
Profit.ro, 14 ianuarie 2026 11:10
Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
11:20
FAN Courier recrutează alți muncitori străini, accelerează FANbox-urile și merge în noi țări # Profit.ro
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior. Pentru 2026, compania își menține direcția de dezvoltare constantă și anticipează o creștere de aproximativ 15% a cifrei de afaceri, un avans optim pentru absorbția volumelor crescute din piață.
11:20
nJoy, brandul de sisteme și soluții IT&C deținut de Dai-Tech SA, a finalizat portofoliul de soluții solare dedicate segmentului rezidențial și conturează planuri ambițioase de extindere regională în 2026, precum și intrarea pe segmentul Commercial & Industrial (C&I).
Acum 15 minute
11:10
FAN Courier recrutează alți muncitori străini, accelerează FANbox-urile și merge în alte țări # Profit.ro
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior. Pentru 2026, compania își menține direcția de dezvoltare constantă și anticipează o creștere de aproximativ 15% a cifrei de afaceri, un avans optim pentru absorbția volumelor crescute din piață.
11:10
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează o promoție specială pentru sezonul de vară 2026, cu 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri către unele dintre cele mai populare și căutate destinații de vacanță, din Grecia, Spania și Turcia, precum Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Kefalonia, Palma de Mallorca, Tenerife sau Antalya.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană.
11:10
Ford își consolidează poziția de lider pe piața vehiculelor electrice din România în 2025, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale.
11:10
Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România, și-a consolidat poziția pe segmentul de închirieri de spații de birouri, prin intermedierea unor tranzacții ce însumează 11.500 de metri pătrați pe parcursul anului 2025, pe o piață care a înregistrat o serie de premiere.
Acum 30 minute
11:00
După ce mai multe acțiuni ale principalelor companii europene de apărare au înregistrat creșteri apropiate de 20% în prima săptămână din 2026, sectorul este perceput tot mai mult ca o investiție structurală pe termen lung.
11:00
Consiliul de Administrație al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei, începând din 15 ianuarie.
Acum o oră
10:40
Ultimul trimestru din 2025 a adus o creștere surprinzătoare a pieței de PC-uri, venită în ciuda scumpirii memoriilor.
10:40
În pofida dificultăților provocate de taxele vamale americane care au lovit comerțul global, China a încheiat 2025 cu un nou excedent comercial record.
10:30
Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze, ridicându-se la 131,3 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Acum 2 ore
10:10
Apple va începe să vândă un nou abonament, care va oferi acces la mai multe aplicații creative și la funcții avansate ale aplicațiilor de birou dezvoltate de companie.
09:40
Un mandat de arestare pe numele șefului producătorului chinez de smartphone-uri OnePlus a fost emis în Taiwan.
Acum 4 ore
09:20
Rata inflației a fost de 9,7% la finele lui 2025. Al cincilea an la rând cu inflație peste ținta BNR # Profit.ro
România a încheiat 2025 din nou cu o inflație ridicată, la 9,7% pe an, fiind pentru al cincilea an la rând când ținta de inflație a băncii centrale este ratată. Topul scumpirilor în 2025 este dominat de energia electrică, cu o creștere de 61% a facturilor. În comparație cu precedentele luni, decembrie a fost o lună destul de calmă pentru prețuri.
09:10
Vinul zilei: un alb premiat la concursurile din domeniu, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni. Dezvăluie note seducătoare de mango, piersică, miere, pâine cu unt și citrice. Un vin elegant, creat pentru a impresiona # Profit.ro
Vinul de azi, 24 Carati Vino Bianco 2024 Tenuta Antonini, este un vin din regiunea Teramo, Italia, un vin alb cu 99 de puncte Luca Maroni, Medalie de Aur la Mundus Vini și Medalie de Bronz la Decanter.
09:10
O explozie neurmată de incendiu s-a produs la o anexă din curtea Poliției Rutiere Lugoj.
09:00
Prețurile petrolului au urcat cu aproximativ 3%, pe fondul riscului de întrerupere a livrărilor din Iran.
08:50
Institutul național de statistică din Argentina a anunțat că a înregistrat o rată cumulată a inflației pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani.
08:40
Parola singură nu mai e suficientă, mai ales când atacurile automate testează milioane de combinații pe zi și când breșele din alte servicii îți pot expune parole vechi.
08:20
Maternitatea Regina Marina s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală # Profit.ro
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță relocarea Maternității REGINA MARIA București în incinta Ponderas Academic Hospital.
08:00
Opinii: Într-o lume fragmentată, cooperarea este o resursă costisitoare, strategică și de supraviețuire # Profit.ro
Timp de trei decenii, cooperarea internațională a fost tratată ca un reflex al globalizării.
07:50
Fondul Proprietatea pregătește consolidarea valorii nominale a acțiunilor proprii. Program de răscumpărare, negocierea termenii de administrare cu Franklin Templeton și mandatarea companiei americane pentru găsirea unui market-maker # Profit.ro
Valoarea nominală a unei acțiuni FP art urma să urce la 52 de lei, față de 0,5200 lei/acțiune în prezent.
07:40
După capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane, industria petrolieră a Venezuelei este pe punctul de a suferi schimbări semnificative. Dar unde ajungeau exporturile de petrol ale Venezuelei anterior?
07:30
CEO-ul Wizz Air anunță după discuția cu Bolojan: Mai multă capacitate de transport și noi locuri de muncă în România # Profit.ro
Conducerea companiei aeriene maghiare low-cost Wizz Air anunță, într-un mesaj transmis Profit.ro, după discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, menținerea angajamentului de a extinde capacitatea de transport pe piața locală și de a crea noi locuri de muncă în România.
07:30
VIDEO Poveste de succes după pandemia COVID. Daria Benghea Mălăieș, fondatoare KidKit: Vrem să atragem o finanțare. Vizăm Asia pentru extindere - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Startup-ul românesc KidKit, fondat în pandemie, a evoluat de la un produs B2C la un model de business cu trei linii de venit, combinând fișe educaționale, cursuri online și produse tech. Fondatoarea companiei, Daria Benghea Mălăieș, spune că distribuția și extinderea internațională, în special în Asia, sunt principalele direcții strategice, iar compania pregătește atragerea de investiții pentru scalare.
Acum 6 ore
07:20
Proprietarul celui mai mare parc solar din România negociază finanțări pentru proiecte de 1.200 MW pe piața locală # Profit.ro
Compania israeliană Econergy, proprietarul parcului Rătești, cel mai mare parc fotovoltaic finalizat până în prezent în România, poartă discuții avansate în mai multe țări pentru atragerea unei finanțări de peste o jumătate de miliard de euro, în principal pentru proiecte românești, cu o capacitate cumulată de aproape 1.200 MW.
07:10
Planul de lansări Dacia pentru 2026 este unul extrem de bogat și include nu doar startul livrărilor pentru noile facelift-uri prezentate la final de 2025, ci și două premiere mondiale. Între acestea, un al doilea model electric va completa oferta cu emisii zero a mărcii Dacia.
07:00
ULTIMA ORĂ GRAFICE România este astăzi cea mai scumpă piață europeană de energie, chiar dacă greul a trecut # Profit.ro
România este astăzi cea mai scumpă piață spot de energie electrică din Europa, în pofida scăderii prețului cu aproape o pătrime față de cel din ziua geroasă de marți, când consumul instantaneu a sărit peste 9.000 de MW pentru prima dată în ultimii 4 ani, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
02:40
ULTIMA ORĂ Tăierile de cheltuieli din administrație ar trebui să economisească la buget 3,37 miliarde lei în acest an, iar ulterior 5,77 miliarde lei anual # Profit.ro
Guvernul vrea să economisească 3,37 miliarde de lei la buget în acest an și 5,77 miliarde lei pe an începând din 2027 prin măsurile pregătite printr-un proiect de lege care vizează reducerea cheltuielilor în administrație, conform documentului analizat de Profit.ro.
02:30
ULTIMA ORĂ Tăieri de posturi printre polițiști locali, restructurare la primari. Primăriile trebuie să reducă numărul de posturi cu 30%, dar vor putea opta pentru o reducere a cheltuielilor de personal - proiect # Profit.ro
Numărul maxim al posturilor din administrația locală trebuie redus cu 30% la nivelul unităților administrativ-teritoriale, dar în 2026 va fi permisă înlocuirea acestei măsuri cu o diminuare a cheltuielilor de personal, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
01:50
ULTIMA ORĂ Bolojan elimină facilitățile fiscale acordate cooperativelor agricole, precum scutiri de impozit pe profit, venit și clădiri - proiect # Profit.ro
Facilitățile fiscale acordate cooperativelor agricole prin legea destinată acestora vor fi eliminate, astfel încât să fie asigurat un tratament egal între toate entitățile economice și să crească veniturile la buget, potrivit unui proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
01:10
ULTIMA ORĂ Date eliminate de la secretul fiscal. Lista datornicilor, firme și persoane fizice, publică. Datornicii nu vor putea cumpăra imobile sau autovehicule fără achitarea restanțelor locale # Profit.ro
Organele fiscale vor avea obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. O serie de informații vor fi eliminate din lista de informații considerate a fi secret fiscal, iar pentru a cumpăra clădiri, terenuri și autovehicule, cumpărătorii trebuie să nu aibă datorii la bugetul local, conform unui proiect de lege pe care Guvernul intenționează să-și angajeze răspunderea în Parlament, analizat de Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ Concedieri, desființări de posturi și tăierea unor venituri în administrația centrală - ministerele și alte instituții trebuie să taie cheltuielile de personal cu 10% în 2026 - proiect # Profit.ro
Ministerele și alți ordonatori de credite ai administrației centrale (din subordinea Guvernului) vor trebui să reducă în 2026 cheltuielile de personal cu 10% comparativ cu 2025, având libertatea de a alege modul în care fac aceste economii la nivelul instituțiilor subordonate, fără a afecta salariul de bază, prin reducerea numărului de posturi finanțate, disponibilizări, tăieri de sporuri și alte modalități, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
00:30
ULTIMA ORĂ Schimbări la impozitul și radierea mașinii. Impozitul pe mașinile achiziționate, înmatriculate și vândute în același an va fi achitat la data vânzării. Se îmbunătățește procedura de radiere - proiect # Profit.ro
Impozitul pentru mașinile cumpărate, înmatriculate și vândute în cursul aceluiași an va fi datorat la momentul vânzării mijlocului de transport, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern și analizat de Profit.ro.
00:30
ULTIMA ORĂ Executare pentru impozit a venitului minim de incluziune și a indemnizațiilor asistenților persoanelor cu handicap grav. "Se asigură o mai bună colectare a taxelor și impozitelor locale!" - proiect # Profit.ro
Sumele acordate ca venit minim de incluziune vor putea fi executate pentru plata impozitelor și taxelor locale, urmând ca executarea să înceteze în momentul în care beneficiarii venitului obțin certificate de atestare fiscală că nu mai au datorii la autoritatea locală, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Atenor, cu milionari belgieni, pleacă din România. Vine un nou mare jucător pe piața românească # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor, susținut de mai multe familii de milionari din Belgia, a decis închiderea business-ului din România, după vânzarea complexului de birouri @Expo din București, tranzacție aflată în discuții cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un cumpărător nou pe piața din România, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.
00:30
VIDEO&FOTO Surpriză - Românii de la .lumen semnează cu gigantul american Arrow Electronics # Profit.ro
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), fondat și condus de Cornel Amariei, își va scala producția ochelarilor săi inteligenți de ghidare cu sprijinul gigantului american Arrow Electronics, furnizor global de soluții tehnologice, aflat la a doua colaborare cu o companie din România, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Andrei Pitiș, fost acționar Vector Watch și Clever Taxi, investește într-o rețea de coffee shop. "Cafeaua este una din pasiunile mele, alături de fotografiat." # Profit.ro
Andrei Pitiș, fondator al Vector Watch, business vândut americanilor de la Fitbit cu 15 milioane de dolari, și fost acționar Clever Taxi, companie preluată de gigantul Daimler, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, investește acum într-o rețea de coffee shop-uri.
00:20
ULTIMA ORĂ Impozit dublat pe construcțiile fără autorizație. Proprietarii trebuie să declare toate clădirile pentru impozit, inclusiv cele fără autorizație, sau impozitul crește la fiecare 6 luni. Scapă doar unele construcții - proiect # Profit.ro
Construcțiile realizate fără autorizație vor fi impozitate, timp de cinci ani de la constatare, cu un impozit majorat cu 100% față de ce ar fi datorat în mod normal, iar proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea va duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
00:20
România vrea să se împrumute mai puțin de pe piața externă de obligațiuni în acest an. Trezoreria vizează și o scădere a dobânzilor # Profit.ro
România vrea să reducă în acest an emisiunea netă de obligațiuni pe piața externă, compensând cu fonduri din surse europene și de la instituții financiare internaționale, a declarat directorul Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanțelor, Ștefan Nanu.
13 ianuarie 2026
23:40
Bolojan anunță concedieri la ANPC: Personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme! # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii - precum Educația - sau instituții - precum Senatul - care au făcut deja reduceri de personal și de cheltuieli și cărora nu li se poate cere acum să facă noi economii la bugete, dar sunt și alte structuri, precum Cancelaria sau Autoritarea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.
23:20
Bolojan explică votul privind Mercosur: A fost un acord între Guvern și președinte, în așa fel încât să avem o poziție convergentă. Fermierii românii vor primi 3,8 miliarde euro în plus # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că aprobarea Acordului UE-Mercosur a fost decisă cu prilejul Consiliului European din 19 decembrie, la care a participat președintele Nicușor Dan, iar ulterior a fost - la exprimarea votului României - o poziție convergentă cu Guvernul. Șeful Executivului a arătat că fermierii români vor primi în plus 3,8 miliarde euro în urma acordului, iar toate companiile europene vor avea o piață de desfacere mai mare.
22:50
Explozie de concedii medicale exact de Sărbători. Bolojan: Am făcut bine că am redus plata concediilor medicale. Exact când era punte între Crăciun și Anul Nou, între Paștele ortodox și cel greco-catolic, aveam o explozie de concedii # Profit.ro
Premierul Bolojan arată că Guvernul a luat măsura eliminării de la plată a primei zile de concediu medical pentru a descuraja practica acordării acestora, în mod nejustificat, cu scopul de a face punte între sărbători, precum Crăciun și Anul Nou.
22:30
Posibile taxe dublate pe casă și anul viitor. Bolojan dă de înțeles că, în anumite orașe, impozitul pe proprietate ar urma să se dubleze și în 2027. În anumite localități, impozitul s-ar putea să scadă # Profit.ro
Premierul Bolojan a amintit că România s-a angajat că până la 1 anuarie 2027 va stabili impozitul pe locuințe în funcție de valoarea de piață a clădirii și spune că acum, la majorarea impozitelor din acest an, s-a calculat la baza de impozitare un metru pătrat în zona urbană în jurul cifrei de 500 de euro, dar acest preț, în general, în reședințele de județ, depășește 1.000 euro.
Acum 24 ore
22:20
Posibile taxe dublate pe casă și anul viitor. Bolojan dă de înțeles că, în anumite orașe, impozitul pe proprietate ar urma să se dubleze și în 2027. În anumite localități, impzitul s-ar putea să scadă # Profit.ro
Premierul Bolojan a amintit că România s-a angajat că până la 1 anuarie 2027 va stabili impozitul pe locuințe în funcție de valoarea de piață a clădirii și spune că acum, la majorarea impozitelor din acest an, s-a calculat la baza de impozitare un metru pătrat în zona urbană în jurul cifrei de 500 de euro, dar acest preț, în general, în reședințele de județ, depășește 1.000 euro.
22:00
GRAFIC La BVB se întrerupe o secvență de 8 sesiuni consecutive de creșteri, însă interesul la cumpărare este mare, așa cum se vede din lichiditatea excepțională # Profit.ro
Deși sesiunea a fost de aparentă apatie prin prisma deviațiilor mici ale principalului indice, bursa românească rămâne în efervescență. Nu mai puțin de 4 acțiuni au depășit reperul unor tranzacții de 10 milioane lei și 21 de simboluri au trecut de limita de 1 milion de lei.
21:20
Artisul britanic Elton John (78 de ani) a lansat propriul vin spumant fără alcool. Intră astfe pe o piață aflată în plină expansiune.
21:00
Alcoolul a devenit prea ieftin în Europa, românii sunt printre cei mai mari consumatori - avertisment OMS # Profit.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că alcoolul a devenit mai accesibil ca preț, ceea ce generează violență, accidentări și boli.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.