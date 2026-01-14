ULTIMA ORĂ Tăierile de cheltuieli din administrație ar trebui să economisească la buget 3,37 miliarde lei în acest an, iar ulterior 5,77 miliarde lei anual
Profit.ro, 14 ianuarie 2026 02:40
Guvernul vrea să economisească 3,37 miliarde de lei la buget în acest an și 5,77 miliarde lei pe an începând din 2027 prin măsurile pregătite printr-un proiect de lege care vizează reducerea cheltuielilor în administrație, conform documentului analizat de Profit.ro.
Acum o oră
02:40
Acum 2 ore
02:30
ULTIMA ORĂ Tăieri de posturi printre polițiști locali, restructurare la primari. Primăriile trebuie să reducă numărul de posturi cu 30%, dar vor putea opta pentru o reducere a cheltuielilor de personal - proiect # Profit.ro
Numărul maxim al posturilor din administrația locală trebuie redus cu 30% la nivelul unităților administrativ-teritoriale, dar în 2026 va fi permisă înlocuirea acestei măsuri cu o diminuare a cheltuielilor de personal, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
01:50
ULTIMA ORĂ Bolojan elimină facilitățile fiscale acordate cooperativelor agricole, precum scutiri de impozit pe profit, venit și clădiri - proiect # Profit.ro
Facilitățile fiscale acordate cooperativelor agricole prin legea destinată acestora vor fi eliminate, astfel încât să fie asigurat un tratament egal între toate entitățile economice și să crească veniturile la buget, potrivit unui proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
Acum 4 ore
01:10
ULTIMA ORĂ Date eliminate de la secretul fiscal. Lista datornicilor, firme și persoane fizice, publică. Datornicii nu vor putea cumpăra imobile sau autovehicule fără achitarea restanțelor locale # Profit.ro
Organele fiscale vor avea obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. O serie de informații vor fi eliminate din lista de informații considerate a fi secret fiscal, iar pentru a cumpăra clădiri, terenuri și autovehicule, cumpărătorii trebuie să nu aibă datorii la bugetul local, conform unui proiect de lege pe care Guvernul intenționează să-și angajeze răspunderea în Parlament, analizat de Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ Concedieri, desființări de posturi și tăierea unor venituri în administrația centrală - ministerele și alte instituții trebuie să taie cheltuielile de personal cu 10% în 2026 - proiect # Profit.ro
Ministerele și alți ordonatori de credite ai administrației centrale (din subordinea Guvernului) vor trebui să reducă în 2026 cheltuielile de personal cu 10% comparativ cu 2025, având libertatea de a alege modul în care fac aceste economii la nivelul instituțiilor subordonate, fără a afecta salariul de bază, prin reducerea numărului de posturi finanțate, disponibilizări, tăieri de sporuri și alte modalități, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
00:30
ULTIMA ORĂ Schimbări la impozitul și radierea mașinii. Impozitul pe mașinile achiziționate, înmatriculate și vândute în același an va fi achitat la data vânzării. Se îmbunătățește procedura de radiere - proiect # Profit.ro
Impozitul pentru mașinile cumpărate, înmatriculate și vândute în cursul aceluiași an va fi datorat la momentul vânzării mijlocului de transport, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern și analizat de Profit.ro.
00:30
ULTIMA ORĂ Executare pentru impozit a venitului minim de incluziune și a indemnizațiilor asistenților persoanelor cu handicap grav. "Se asigură o mai bună colectare a taxelor și impozitelor locale!" - proiect # Profit.ro
Sumele acordate ca venit minim de incluziune vor putea fi executate pentru plata impozitelor și taxelor locale, urmând ca executarea să înceteze în momentul în care beneficiarii venitului obțin certificate de atestare fiscală că nu mai au datorii la autoritatea locală, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Atenor, cu milionari belgieni, pleacă din România. Vine un nou mare jucător pe piața românească # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor, susținut de mai multe familii de milionari din Belgia, a decis închiderea business-ului din România, după vânzarea complexului de birouri @Expo din București, tranzacție aflată în discuții cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un cumpărător nou pe piața din România, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.
00:30
VIDEO&FOTO Surpriză - Românii de la .lumen semnează cu gigantul american Arrow Electronics # Profit.ro
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), fondat și condus de Cornel Amariei, își va scala producția ochelarilor săi inteligenți de ghidare cu sprijinul gigantului american Arrow Electronics, furnizor global de soluții tehnologice, aflat la a doua colaborare cu o companie din România, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Andrei Pitiș, fost acționar Vector Watch și Clever Taxi, investește într-o rețea de coffee shop. "Cafeaua este una din pasiunile mele, alături de fotografiat." # Profit.ro
Andrei Pitiș, fondator al Vector Watch, business vândut americanilor de la Fitbit cu 15 milioane de dolari, și fost acționar Clever Taxi, companie preluată de gigantul Daimler, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, investește acum într-o rețea de coffee shop-uri.
00:20
ULTIMA ORĂ Impozit dublat pe construcțiile fără autorizație. Proprietarii trebuie să declare toate clădirile pentru impozit, inclusiv cele fără autorizație, sau impozitul crește la fiecare 6 luni. Scapă doar unele construcții - proiect # Profit.ro
Construcțiile realizate fără autorizație vor fi impozitate, timp de cinci ani de la constatare, cu un impozit majorat cu 100% față de ce ar fi datorat în mod normal, iar proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea va duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.
00:20
România vrea să se împrumute mai puțin de pe piața externă de obligațiuni în acest an. Trezoreria vizează și o scădere a dobânzilor # Profit.ro
România vrea să reducă în acest an emisiunea netă de obligațiuni pe piața externă, compensând cu fonduri din surse europene și de la instituții financiare internaționale, a declarat directorul Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanțelor, Ștefan Nanu.
13 ianuarie 2026
23:40
Bolojan anunță concedieri la ANPC: Personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme! # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii - precum Educația - sau instituții - precum Senatul - care au făcut deja reduceri de personal și de cheltuieli și cărora nu li se poate cere acum să facă noi economii la bugete, dar sunt și alte structuri, precum Cancelaria sau Autoritarea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.
Acum 6 ore
23:20
Bolojan explică votul privind Mercosur: A fost un acord între Guvern și președinte, în așa fel încât să avem o poziție convergentă. Fermierii românii vor primi 3,8 miliarde euro în plus # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că aprobarea Acordului UE-Mercosur a fost decisă cu prilejul Consiliului European din 19 decembrie, la care a participat președintele Nicușor Dan, iar ulterior a fost - la exprimarea votului României - o poziție convergentă cu Guvernul. Șeful Executivului a arătat că fermierii români vor primi în plus 3,8 miliarde euro în urma acordului, iar toate companiile europene vor avea o piață de desfacere mai mare.
22:50
Explozie de concedii medicale exact de Sărbători. Bolojan: Am făcut bine că am redus plata concediilor medicale. Exact când era punte între Crăciun și Anul Nou, între Paștele ortodox și cel greco-catolic, aveam o explozie de concedii # Profit.ro
Premierul Bolojan arată că Guvernul a luat măsura eliminării de la plată a primei zile de concediu medical pentru a descuraja practica acordării acestora, în mod nejustificat, cu scopul de a face punte între sărbători, precum Crăciun și Anul Nou.
22:30
Posibile taxe dublate pe casă și anul viitor. Bolojan dă de înțeles că, în anumite orașe, impozitul pe proprietate ar urma să se dubleze și în 2027. În anumite localități, impozitul s-ar putea să scadă # Profit.ro
Premierul Bolojan a amintit că România s-a angajat că până la 1 anuarie 2027 va stabili impozitul pe locuințe în funcție de valoarea de piață a clădirii și spune că acum, la majorarea impozitelor din acest an, s-a calculat la baza de impozitare un metru pătrat în zona urbană în jurul cifrei de 500 de euro, dar acest preț, în general, în reședințele de județ, depășește 1.000 euro.
22:20
22:00
GRAFIC La BVB se întrerupe o secvență de 8 sesiuni consecutive de creșteri, însă interesul la cumpărare este mare, așa cum se vede din lichiditatea excepțională # Profit.ro
Deși sesiunea a fost de aparentă apatie prin prisma deviațiilor mici ale principalului indice, bursa românească rămâne în efervescență. Nu mai puțin de 4 acțiuni au depășit reperul unor tranzacții de 10 milioane lei și 21 de simboluri au trecut de limita de 1 milion de lei.
Acum 8 ore
21:20
Artisul britanic Elton John (78 de ani) a lansat propriul vin spumant fără alcool. Intră astfe pe o piață aflată în plină expansiune.
21:00
Alcoolul a devenit prea ieftin în Europa, românii sunt printre cei mai mari consumatori - avertisment OMS # Profit.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că alcoolul a devenit mai accesibil ca preț, ceea ce generează violență, accidentări și boli.
20:50
Biletele Eurovision, vândute în timp record. ''Răspunsul a fost fenomenal.'' Și România revine după 2 ani de absență # Profit.ro
Biletele pentru concursul Eurovision 2026, de la Viena, au fost vândute în timp record.
20:30
Hackerii au atacat McDonald’s România. Au fost accesate datele personale ale unui număr semnificativ de angajați # Profit.ro
Premier Restaurants România, compania care operează restaurantele McDonald’s în România, a primit o amendă pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, după un atac al hackerilor.
20:20
FOTO Mizerie în mall-uri. Insecte în blocul alimentar, vitrine murdare, produse alimentare expirate găsite de ANPC # Profit.ro
Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de aproape 800.000 de lei la finalul unui control care a vizat peste 350 de operatori economici din mall-uri.
20:00
Economia României a înregistrat anul trecut o creștere de 0,8%, față de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut și de 2,1% estimat la începutul anului trecut.
19:40
Închirierilor pe platforme precum Airbnb și Booking.com aproape s-a înjumătățit în Ibiza, în anul 2025 față de cel precedent.
Acum 12 ore
19:20
Skoda a dezvăluit oficial numele viitorului său SUV electric cu 7 locuri.
19:00
Statul își menține planul de a cumpăra direct și participația Fondului Proprietatea de 20% din Administrația Porturilor Maritime, după ce a blocat deja planul de listare la Compania Națională Aeroporturi București, pentru a cumpăra participația FP.
18:50
Google introduce noi funcții personalizate de advertising pentru modul AI, din motorul de căutare # Profit.ro
Google introduce noi funcții personalizate de advertising pentru modul AI, din motorul de căutare al companiei.
18:40
Vremea geroasă care a majorat consumul la peste 620 GWh/zi se face simțită și pe piața spot a gazelor, unde prețul a sărit de pragul de 200 de lei/MWh, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimele 7 luni.
18:30
Producătorul elvețian de ciocolată Lindt & Sprüngli a obținut vânzări record în 2025, depășind așteptările analiștilor, în contextul în care grupul a scumpit produsele cu aproape o cincime, pentru a contracara costurile în creștere ale boabelor de cacao.
18:30
Reacția Romgaz în cazul angajaților trimiși în șomaj tehnic la Azomureș: Am spus ce preț putem oferi, nu putem accepta orice prin sensibilizare # Profit.ro
Romgaz precizează că a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor Azomureș, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preț ar fi acceptat, părțile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii și condițiile tranzacției.
18:20
Electroalfa urmează să își prezinte planurile pe acest an, Profit.ro anunțând anterior că ia în calcul listarea la bursă.
18:00
Începând de miercuri, temperaturile vor fi în creștere, cu valori maxime de până la 10 grade Celsius și minime în jur de minus 6 până la 2-3 grade.
17:40
Premierul Ilie Bolojan va prelua, interimar, și funcția de ministru al Educației.
17:30
Primarul orașului Cernavodă, Liviu Negoiță, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar decizia instanței este definitivă.
17:20
Franciza fără contribuție financiară, magazin la cheie și control complet de brand.
17:00
Problemele fiscale și potențiala rupere a coaliției de guvernare, riscuri pentru creșterea economiei românești, în viziunea UniCredit. Vom avansa sub potențial în 2026, în timp ce regiunea va accelera, depășind Europa de Vest # Profit.ro
Nevoia de consolidare fiscală, în condițiile unui deficit bugetar mare, limitează perspectivele de creștere ale economiei românești, au arătat economiștii grupului Unicredit, la Viena, în cadrul FT CEE Forum. Creșterile de taxe deja aprobate ar putea să nu fie suficiente, chiar dacă au reușit până acum să evite o aterizare dură a situației bugetare, fiind posibilă necesitatea unor măsuri suplimentare în perioada următoare.
16:50
Conducerea companiei aeriene maghiare low-cost Wizz Air a venit la premierul Ilie Bolojan.
16:50
Odată cu aderarea Bulgariei la zona euro la 1 ianuarie 2026, Bursa de Valori de la Sofia a consemnat o creștere cu aproape 184% a volumului tranzacțiilor în ultima săptămână.
16:40
Într-o scrisoare deschisă, Academia Română a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu „blocajul juridic prelungit” care afectează Complexul balnear istoric Băile Herculane.
16:40
Contrabanda cu țigări a urcat la maximul ultimilor 6 ani. Printre motive, creșterea accizelor și a TVA, dar și prețurile mult mai mici în țările din jur. Guvernul a pierdut la buget aproximativ jumătate de miliard de euro # Profit.ro
Piața neagră a țigaretelor a ajuns în noiembrie la 12,6% din totalul consumului, în urcare de la 9,6% în septembrie, arată datele companiei de cercetare Novel. Acest nivel este cel mai ridicat din ultimii șase ani și înseamnă pierderi de circa jumătate de miliard de euro pentru bugetul statului, conform analizei Profit.ro.
16:20
Franța, premieră după Al Doilea Război Mondial: Mai multe decese decât nașteri, chiar dacă populația a crescut ușor # Profit.ro
În Franța, în anul 2025, s-au înregistrat mai multe decese decât nașteri, pentru prima dată de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.
16:20
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat că România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condițiilor de mediu în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
16:10
După o pauză de 8 ani, Raiffeisen devine din nou activ la BVB, printr-o entitate din cadrul grupului care să opereze ca broker român.
16:00
ANAF explică modul în care se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată # Profit.ro
Începând cu data de 01 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată.
15:50
EXCLUSIV Vom avea bugetul pe 2026 abia peste o lună. Nanu, MF: Planul de finanțare va fi de 265-275 miliarde de lei, la un deficit de 6-6,5% # Profit.ro
CORESPONDENȚĂ DIN VIENA România va avea proiectul bugetului de stat pe 2026 prezentat și aprobat abia peste o lună. Șeful Trezoreriei Statului din Ministerul Finanțelor, Ștefan Nanu, a declarat, pentru Profit.ro, că datele bugetare vor fi definitivate la jumătatea lunii februarie și că estimează un plan de finanțare pe anul în curs de 267-275 miliarde de lei, cu o scădere a sumei împrumutate prin eurobonduri față de 2025.
15:40
România conduce în 2026 agenția ONU pentru drepturi reproductive, din care SUA tocmai s-au retras. Acuzații de sprijinire a avorturilor și sterilizărilor forțate în China # Profit.ro
România a câștigat pentru 2026 mandatul de președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU, respectiv Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Biroul ONU pentru Proiecte Speciale (UNOPS).
15:30
Mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei nu au gaze, după o avarie la o conductă aferentă rețelei de distribuție.
15:10
GRAFIC Excedentul de lichiditate din sistemul bancar ajunge la cel mai ridicat nivel de după alegerile prezidențiale # Profit.ro
Excedentul de lichiditate al băncilor a crescut din nou în decembrie, la cel mai ridicat nivel de după luna aprilie, ceea e a pus presiune pe o nouă scădere a dobânzilor în piață.
15:00
Ioana Bauer, președinta organizației eLiberare, a fost desemnată prima româncă câștigătoare a Schwab Foundation Award for Social Entrepreneurship, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale acordate liderilor care dezvoltă soluții sistemice și scalabile la unele dintre cele mai urgente provocări sociale globale.
