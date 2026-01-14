Reguli 2026 eșalonare plată: Informații esențiale pentru firme de la ANAF

01:40

Un motan alb-negru pe nume Filou a parcurs 250 km pentru a se întoarce acasă în Franța, după ce a dispărut timp de cinci luni în Spania. Povestea emoționantă a stăpânilor săi, Patrick și Evelyne Sire, a captat atenția comunității. Descoperirea microcipului a dus la reuniunea fericită a familiei. Un motan pe nume Filou s-a … Articolul Motanul călător: 250 km din Spania spre stăpânii săi din Franța apare prima dată în Main News.