Reguli 2026 eșalonare plată: Informații esențiale pentru firme de la ANAF
MainNews.ro, 14 ianuarie 2026 11:10
De la 1 ianuarie 2026, noi reguli privind eșalonarea la plată sunt în vigoare, conform modificărilor aduse Codului de procedură fiscală. ANAF a publicat informații esențiale despre aceste actualizări. Află detalii importante pentru firme și cum te pot afecta noile prevederi în articolul nostru. Noi reguli privind eșalonarea la plată au intrat în vigoare de
Acum 30 minute
11:10
Iranul se află în mijlocul unor proteste intense cauzate de prăbușirea monedei și insatisfacția economică. Regimul de la Teheran ar putea rezista prin represiune, se confruntă cu diviziuni interne sau ar putea avea parte de intervenții externe. Articolul analizează șase scenarii posibile pentru viitorul Iranului. Proteste în Iran cauzate de prăbușirea monedei naționale și nemulțumiri
11:10
Acum o oră
10:50
Acordul comercial UE-Mercosur a stârnit controverse în Guvernul condus de Ilie Bolojan, lipsind avizele de la Ministerele Justiției și Agriculturii. Fermierii români se tem că importurile din America de Sud le vor afecta competitivitatea. Critici dure din partea UDMR și explicații din partea Ministerului Afacerilor Externe. Acordul comercial UE-Mercosur a generat scandal în Guvernul Bolojan
10:30
Noul sistem de impozitare a mașinilor din Timișoara a generat controverse, crescând impozitele pentru mașinile Euro 6 cu motoare mici și scăzându-le pentru cele Euro 3 mari. Expertul Ovidiu Bunget subliniază că abordarea nu respectă principiul „poluatorul plătește" și favorizează, de fapt, vehiculele vechi și poluante. Impozitul pentru mașinile Euro 6 cu motor mic crește,
10:30
Suporterii Rapidului se opun înfrățirii cu Genoa, afirmând că nu își vor vinde credința și nu vor cedat tradiția. Peluza Nord a lansat un comunicat pe Facebook, subliniind devotamentul lor față de club și refuzul de a accepta jocurile de culise care afectează imaginea Rapidului. Rapid se află pe locul 2 în Superligă. Suporterii Rapidului
Acum 2 ore
10:10
Piața imobiliară din România se schimbă odată cu retragerea dezvoltatorului belgian Atenor, care vinde complexul @Expo. În locul acestuia, investitorul sârbo-turc Mondo Development va prelua frâiele. Tranzacția, evaluată la 55 milioane euro, marchează o nouă etapă pe piața imobiliară locală. Dezvoltatorul belgian Atenor se retrage de pe piața imobiliară din România Mondo Development, un investitor
10:10
Războiul din Ucraina ajunge la ziua 1.420, cu atacuri devastatoare de drone în orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don. Infrastructura ucraineană este sever afectată, iar Rusia și Ucraina intensifică confruntările. Detalii despre penele de curent și daunele provocate de drone. Actualizări esențiale din conflictul ucrainean. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.420-a zi,
10:00
Prințul Harry a lansat autobiografia „Spare", devenind cea mai bine vândută carte non-ficțiune din Marea Britanie, cu câștiguri estimate la 22 milioane de lire sterline și un avans de 16 milioane de lire pentru un contract de patru cărți. Richard Osman estimează că Harry a obținut deja 26-27 milioane de dolari din vânzările hardcover. Prințul
09:40
Scandalurile din Coaliția guvernamentală continuă, cu acuzații de plagiat la adresa ministrului Justiției și tensiuni crescute între partide. PSD analizează posibilitatea ruperii Coaliției, dar analiștii consideră acest scenariu improbabil în 2023. Justiția rămâne un subiect principal pe agenda publică. Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției intensifică scandalurile din Coaliție PSD analizează posibilitatea de a
09:30
Adrian Mutu povestește despre Alain Orsoni, fostul președinte al echipei Ajaccio, ucis la înmormântarea mamei. Mutu, care a jucat pentru Ajaccio între 2012 și 2014, descrie problemele lui Orsoni, subliniind că fotbalul era doar o distracție pentru acesta. Detalii despre viața lui Orsoni și impactul asupra lui Mutu. Adrian Mutu a comentat despre Alain Orsoni,
09:30
În 2026, România se află pe locul 11 în Henley Passport Index, având acces fără viză în 178 de destinații. Comparativ cu anul trecut, România a avansat de pe locul 15, ceea ce indică o îmbunătățire a mobilității cetățenilor români. Află cele mai puternice pașapoarte din lume și informațiile esențiale despre clasament. Singapore are cel
Acum 4 ore
08:50
Tragedie feroviară în Thailanda: o macara s-a prăbușit peste un tren de pasageri, provocând moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea multor altele. Incidentul a avut loc în nord-estul țării, iar trenul, care călătorea de la Bangkok spre Ubon Ratchathani, a deraiat și a luat foc. Autoritățile investighează. O macara a căzut peste un
08:40
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, atrage atenția asupra riscurilor acordului UE-Mercosur pentru agricultorii români, subliniind lipsa laboratoarelor necesare pentru a verifica substanțele periculoase din produsele importate. Acesta solicită amendamente și o decizie amânată până la clarificarea clauzelor de protecție. Ministrul Agriculturii Florin Barbu avertizează despre riscurile acordului UE–Mercosur pentru agricultura românească România nu dispune de laboratoare
08:30
Jaqueline Cristian a câștigat un meci impresionant împotriva Daria Kasatkina la Adelaide, cu 6-4, 6-0, în doar o oră și jumătate. Românca, clasată pe locul 37 WTA, va lupta pentru un loc în semifinale împotriva cehoaicei Marketa Vondrousova. Victoria marchează un început promițător pentru sezonul ei. Jaqueline Cristian a învins-o pe Daria Kasatkina cu 6-4,
08:30
PRO TV anunță închiderea emisiunii „La Măruță", ultima ediție urmând să fie pe 6 februarie. Înlocuirea va consta în seriale diversificate pentru publicul feminin. Cătălin Măruță își exprimă recunoștința față de telespectatori și sugerează posibile colaborări viitoare. Detalii despre noul conținut urmează. PRO TV a anunțat închiderea emisiunii „La Măruță" pe 6 februarie Postul va
08:20
Cine face bani din inteligența artificială? Industria IA, asemănată cu o mină de aur, aduce provocări financiare mari. OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft și xAI își ajustează modelele de afaceri pentru a monetiza eficient. Investițiile în infrastructură și soluții inovatoare rămân cheia profitabilității în 2026. Industria IA este costisitoare și riscantă, iar companiile mari ca
08:20
Îți alegi avocatul potrivit? Alina Bica, fost procuror șef DIICOT, îți oferă sfaturi esențiale pentru a face alegerea corectă. Află de ce renumele nu garantează succesul și cum un avocat dedicat poate face diferența în cazul tău. Fiecare caz este unic; alege cu înțelepciune! Alina Bica oferă sfaturi despre cum să alegi un avocat Alegerea
07:50
O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren în Thailanda, provocând moartea a 22 de persoane și rănirea altor 79. Incidentul a avut loc în districtul Sikhio, iar trenul, care circula din Bangkok spre nord-est, a deraiat și a luat foc. Autoritățile desfășoară o anchetă amănunțită. Un accident grav a avut loc în Thailanda,
07:40
Ilie Bolojan a comentat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, afirmând că acestea se referă la fapte din trecut și nu afectează activitatea sa ministerială. Premierul subliniază importanța unei evaluări corecte și independente, recunoscând totodată că plagiatul este o formă de furt inacceptabilă. Ilie Bolojan consideră că acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu
07:30
Capitalul străin fuge din România din cauza creșterii tarifelor la energie, inflației și impozitelor ridicate, ceea ce reduce atractivitatea economică. Bulgaria și Ungaria devin alternative preferate pentru investitori. Analistul Adrian Negrescu semnalează o politică economică incoerentă, afectând investițiile și încrederea capitalului autohton. Lupta pentru atragerea capitalului străin în România devine tot mai dificilă după aderarea
07:30
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, atrage atenția L'Equipe după succesul său în redresarea echipei după înfrângerea cu PSG în finala Ligii Campionilor. Cu o comunicare excelentă și ajustări strategice, Chivu se afirmă în fotbalul mondial, demonstrând abilități impresionante ca antrenor debutant. Cristi Chivu câștigă recunoaștere internațională ca antrenor al lui Inter Milano Articolul din
07:30
Fosta ministră a Sănătății, Sorina Pintea, contestă condamnarea de 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, într-un dosar celebru de corupție. Înalta Curte a admis recursul în casație, instanța stabilind pronunțarea pentru 10 decembrie. Pintea a invocat motive medicale pentru întreruperea pedepsei. Fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea contestă condamnarea la
Acum 6 ore
06:50
Sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a respins oferta Coreei de Sud pentru îmbunătățirea relațiilor, numind-o vise nebunești. Ea a cerut scuze pentru o presupusă incursiune de drone din Sud și a avertizat că violarea suveranității Coreei de Nord va avea consecințe grave. Tensiunile cresc în Peninsula Coreeană. Sora lui Kim Jong Un,
06:40
Creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: Soluții corecte propuse de Bolojan # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști ca soluție pentru reducerea cheltuielilor. Aceasta măsură, aplicată gradual, va respecta drepturile actuale ale angajaților. Proiectul de lege va viza structurile de forță, inclusiv MAI și MApN. Premierul Ilie Bolojan a anunțat o posibilă creștere a vârstei de pensionare pentru militari și
06:30
Emilia Șercan dă din nou în judecată România TV, acuzând hărțuire de către echipa postului. Jurnalista, cunoscută pentru investigațiile sale, subliniază că atacurile media nu o vor opri din meseria sa. A câștigat anterior procesul de defăimare, primind despăgubiri de 10.000 de euro. Susținere din partea FJSC. Emilia Șercan a anunțat că va da în
06:20
Meciul din Bundesliga dintre Hamburg SV și Bayer Leverkusen a fost amânat din cauza riscurilor legate de acoperișul stadionului, cauzate de ninsorile abundente și furtuna Elli. Liga Germană de Fotbal a anunțat decizia cu puțin înainte de începerea meciului. Noua dată va fi comunicată ulterior. Meciul din Bundesliga între Hamburg SV și Bayer Leverkusen a
06:10
Românii care lucrează în străinătate încep să se întoarcă acasă din cauza creșterii costului vieții. Chiriile, prețurile alimentelor și facturile la energie au devenit insuportabile. Economia României se îmbunătățește, oferind salarii mai mari și oportunități de muncă atractive, făcând întoarcerea o alegere viabilă. Plecarea românilor în străinătate se inversează, mulți dorind să se întoarcă acasă
05:50
Un copil de 2 ani a fost împușcat mortal în cap de un alt copil care a găsit o armă încărcată în locuința din Alabama. Mama copilului, acuzată de omor prin imprudență, avea mai multe arme accesibile în casă. Incidentul subliniază importanța securizării armelor de foc pentru a prev
05:40
O aeronavă Wizz Air, care a zburat pe ruta Bergamo-Sibiu, a fost implicată într-un incident la sol pe Aeroportul din Sibiu, după aterizare. În condiții de ninsoare abundentă, avionul a ajuns la marginea pistei, dar fără a perturba traficul. Incidentul va fi investigat pentru asigurarea siguranței. Aeronavă Wizz Air a avut un incident la sol … Articolul Incident Wizz Air la sol după aterizare pe Aeroportul Sibiu apare prima dată în Main News.
05:40
Ilie Bolojan, interimar la Ministerul Educației, a anunțat că Guvernul va propune un nou ministru până la sfârșitul lunii. Demisia lui Daniel David a coincis cu sărbătorile, motiv pentru care s-a optat pentru interimat. Viitorul ministru va avea responsabilități importante în gestionarea bugetului și reformelor educației. Ilie Bolojan a preluat interimatul la Ministerul Educației Guvernul … Articolul Ilie Bolojan anunță numirea noului ministru al Educației apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
05:20
Istvan Kovacs, cel mai promițător arbitru român, a avut un an de excepție în 2025, arbitrând finala Champions League. Cu șanse mari de a participa la Mondialul din SUA, el primește mesaje de la tineri admiratori pe rețelele sociale. Descoperă cum s-a desăvârșit cariera sa în arbitraj și planurile sale de viitor. Istvan Kovacs a … Articolul Istvan Kovacs aspiră la cariere internaționale ca arbitru de top apare prima dată în Main News.
04:50
Zoe Saldana a devenit actrița cu cele mai mari încasări din istorie, datorită succesului filmelor sale „Avatar” și „Avengers”. Cu o sumă totală de 15,47 miliarde de dolari, ea reia rolul Neytiri în „Avatar: Fire and Ash”. Saldaña a câștigat un Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 2025. Zoe Saldaña a … Articolul Zoe Saldana: Actrița cu cele mai mari încasări din istoria filmului apare prima dată în Main News.
04:40
Ministerul Dezvoltării propune o reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, printr-un proiect de lege care vizează eficientizarea cheltuielilor și o disciplină financiară mai bună. Reorganizarea instituțiilor trebuie finalizată în maximum 90 de zile de la aprobat. Detalii despre măsuri găsiți pe site-ul ministerului. Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de lege pentru eficientizarea … Articolul Ministerul Dezvoltării anunță reducerea cu 10% a posturilor din administrația publică apare prima dată în Main News.
04:20
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, se arată deranjat de așteptările fanilor privind transferurile în această iarnă. El subliniază că echipa are planuri bine definite și că nu înțelege presiunea creată de întrebările continue despre achiziții. Valentin Ţicu a fost adus recent, iar discuțiile pentru alți jucători sunt în curs. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, este … Articolul Andrei Nicolescu supărat: „De ce e toată lumea în disperare?” apare prima dată în Main News.
04:20
Donald Trump păstrează secretul despre intențiile sale în privința Iranului, îndemnând protestatarii să continue lupta împotriva regimului de la Teheran. Într-o recentă declarație, el a promis „ajutor pe drum” pentru iranienii care protestează, fără a oferi detalii specifice. Regimul face față unei mișcări de protest fără precedent. Trump sugerează că jurnaliștii trebuie să descopere singuri … Articolul Trump păstrează incertitudinea privind intențiile sale față de Iran apare prima dată în Main News.
03:50
Donald Trump a declarat că acordul comercial USMCA dintre SUA, Canada și Mexic este irelevant pentru Statele Unite, subliniind că Canada îl dorește. Producătorii auto din Detroit, cunoscuți ca „Big Three”, depind de acest acord, dar Trump insistă că producția trebuie să se reîntoarcă în SUA. Acordul va fi revizuit în curând. Trump consideră că … Articolul Trump consideră Acordul USMCA „irelevant” pentru Big Three apare prima dată în Main News.
03:40
Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că ar putea solicita demisia lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, dacă plagiatul acestuia va fi confirmat de o comisie academică. Emilia Șercan l-a acuzat de plagiat, susținând că 56% din teza de doctorat a ministrului conține text copiat. PSD susține că acuzațiile sunt o manevră politică. Ilie Bolojan … Articolul Ilie Bolojan amenință cu demisia lui Radu Marinescu, dacă se confirmă plagiatul apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:20
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid a stârnit controverse, iar Jude Bellingham a reacționat vehement, numind informațiile apărute „o grămadă de prostii”. Starul englez a cerut responsabilizarea celor care răspândesc dezinformare, subliniind impactul negativ asupra jucătorilor și comunității. Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid a generat un scandal în echipă după … Articolul Jude Bellingham cere responsabilitate după plecarea lui Xabi Alonso apare prima dată în Main News.
03:20
O profesoară spaniolă critică învățământul românesc, evidențiind lipsa de disciplină și notele mari acordate ușor. Carmen povestește despre elevii care mănâncă în clasă și intră și ies fără aprobat. De asemenea, menționează nivelul scăzut de exigență și clasamentele slabe la testele PISA, comparând România cu Spania. O profesoară spaniolă a criticat învățământul românesc pentru disciplina … Articolul Critica unei profesoare spaniole la adresa învățământului românesc apare prima dată în Main News.
02:50
Furnica electrică, mică de doar 1,5 mm, amenință Franța după ce a invadat deja Africa și Statele Unite. Descoperită în La Croix-Valmer, această specie invazivă poate provoca iritații severe și chiar șoc anafilactic. Autoritățile se confruntă cu fonduri insuficiente pentru eradicarea ei. Furnica electrică, originară din America de Sud, a fost reperată în Franța în … Articolul Insecta de 1,5 mm care amenință să invadeze Franța apare prima dată în Main News.
02:40
Premierul Bolojan a confirmat planurile de creștere a vârstei de pensionare pentru militari și polițiști, argumentând că este esențial pentru controlul cheltuielilor. Această măsură nu va afecta actualele drepturi, iar formula de pensionare va fi ajustată în funcție de specificul fiecărei meserii. Abordarea include soluții corecte pentru profesioniștii în situații dificile. Premierul Bolojan a confirmat … Articolul Reguli de bun simț esențiale pentru o viață mai armonioasă apare prima dată în Main News.
02:20
Un fost magistrat dezvăluie despre repartizări netransparente ale dosarelor în justiția militară. Constantin Udrea denunță influențe politice și presiuni sistemice ce afectează independența instanțelor. Descoperă detalii despre intervențiile în dosarul Hăpău-Paraschiv și impactul acestora asupra justiției militare. Constantin Udrea, fost judecător militar, acuză repartizări netransparente ale dosarelor în justiția militară Dosarul de abuz în serviciu … Articolul Repartizări netransparente ale dosarelor: mărturia unui fost magistrat apare prima dată în Main News.
02:20
Michael Carrick a fost prezentat oficial la Manchester United, preluând rolul de antrenor după Ruben Amorim. Carrick a demonstrat încredere în abilitățile echipei, afirmând că știe ce este necesar pentru succes. Cu peste 130 de meciuri ca antrenor la Middlesbrough, el este pregătit să îmbunătățească performanțele „diavolilor”. Michael Carrick a fost prezentat oficial ca tehnician … Articolul Michael Carrick la Manchester United: Rețeta succesului pentru echipă apare prima dată în Main News.
02:20
Curtea de Apel București a respins extrădarea lui Firat Guneș, membru al bandei „Daltonlar”, acuzat de atacuri armate în Istanbul. Judecătorii au invocat starea sa de sănătate gravă și condițiile dure din închisorile turce. Aceasta decizie subliniază riscurile legate de integritatea fizică a celor extrădați în Turcia. Curtea de Apel București a respins extrădarea lui … Articolul Curtea de Apel București refuză extrădarea unui turc implicat în atacuri armate apare prima dată în Main News.
02:10
Patriarhia Ecumenică a condamnat acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei împotriva Patriarhului Bartolomeu, caracterizându-le drept injurii și informații fabricate. Aceasta continuă să promoveze misiunea ecumenică, în ciuda atacurilor repetate și a tensiunilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Constantinopol. Patriarhia Ecumenică condamnă atacurile spionajului rusesc împotriva Patriarhului Bartolomeu, calificându-le drept injurii și informații … Articolul Patriarhia Ecumenică respinge acuzațiile de spionaj aduse lui Bartolomeu apare prima dată în Main News.
02:00
Arabia Saudită a descoperit 7,8 milioane de uncii de aur în urma forajelor strategice în patru locații cheie. Operarea Mansourah Massarah a contribuit cu 3 milioane de uncii, consolidând astfel poziția regatului în industria globală a aurului. Maaden continuă să extindă resursele minerale ale țării. Regatul Arabiei Saudite a descoperit 7,8 milioane de uncii de … Articolul Țara a adăugat 7,8 milioane de uncii la rezervele sale valorice apare prima dată în Main News.
01:40
Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației publice, modificări în sistemul de evaluare a funcționarilor și măsuri de creștere a veniturilor locale. Economiile anuale estimate ajung la 5,7 miliarde lei, cu impact asupra impozitelor și jocurilor de noroc. Proiectul de lege prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor … Articolul Proiect de lege: Reducerea cheltuielilor publice cu 10% – principalele prevederi apare prima dată în Main News.
01:40
Un motan alb-negru pe nume Filou a parcurs 250 km pentru a se întoarce acasă în Franța, după ce a dispărut timp de cinci luni în Spania. Povestea emoționantă a stăpânilor săi, Patrick și Evelyne Sire, a captat atenția comunității. Descoperirea microcipului a dus la reuniunea fericită a familiei. Un motan pe nume Filou s-a … Articolul Motanul călător: 250 km din Spania spre stăpânii săi din Franța apare prima dată în Main News.
01:20
Dosarul de trădare al fostului șef SIS Alexandru Bălan intră într-o etapă decisivă, fiind preluat de magistrații români. Acuzat de transmiterea de informații clasificate ofițerilor KGB din Belarus, Bălan rămâne în arest preventiv. Procesul abordează implicații grave pentru securitatea națională. Fostul șef SIS Alexandru Bălan este acuzat de trădare de patrie pentru transmiterea de informații … Articolul Trădarea lui Alexandru Bălan: dosarul preluat de magistrații români apare prima dată în Main News.
01:20
Naționala României s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo, după o victorie dramatică împotriva Turciei, scor 20-19. Cu două victorii consecutive, „tricolorii” își asigură avansarea, fiind pregătiți pentru confruntarea cu Italia în ultima etapă a grupei D. România a învins Turcia cu 20-19 la Campionatul European de polo Tricolorii s-au calificat în … Articolul România în grupele principale la Euro 2024: victorie entuziasmantă cu Turcia! apare prima dată în Main News.
