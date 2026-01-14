Prăbușire macara peste tren în Thailanda: zeci de morți și răniți

23:20

Un câine polițist a imobilizat un român de 56 de ani în timpul unei urmăriri spectaculoase pe străzile din Villach, Austriei. Suspectul, împreună cu un complicele său, a spart o casă, iar în timpul fugii a abandonat bijuterii și un iPad. Poliția continuă căutările pentru celălalt suspect. Un furt a avut loc pe 12 ianuarie …