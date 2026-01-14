Zoe Saldana: Actrița cu cele mai mari încasări din istoria filmului
MainNews.ro, 14 ianuarie 2026 04:50
Zoe Saldana a devenit actrița cu cele mai mari încasări din istorie, datorită succesului filmelor sale „Avatar" și „Avengers". Cu o sumă totală de 15,47 miliarde de dolari, ea reia rolul Neytiri în „Avatar: Fire and Ash". Saldaña a câștigat un Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 2025. Zoe Saldaña a
• • •
Acum 30 minute
04:50
04:40
Ministerul Dezvoltării propune o reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, printr-un proiect de lege care vizează eficientizarea cheltuielilor și o disciplină financiară mai bună. Reorganizarea instituțiilor trebuie finalizată în maximum 90 de zile de la aprobat. Detalii despre măsuri găsiți pe site-ul ministerului. Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de lege pentru eficientizarea
Acum o oră
04:20
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, se arată deranjat de așteptările fanilor privind transferurile în această iarnă. El subliniază că echipa are planuri bine definite și că nu înțelege presiunea creată de întrebările continue despre achiziții. Valentin Ţicu a fost adus recent, iar discuțiile pentru alți jucători sunt în curs. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, este
04:20
Donald Trump păstrează secretul despre intențiile sale în privința Iranului, îndemnând protestatarii să continue lupta împotriva regimului de la Teheran. Într-o recentă declarație, el a promis „ajutor pe drum" pentru iranienii care protestează, fără a oferi detalii specifice. Regimul face față unei mișcări de protest fără precedent. Trump sugerează că jurnaliștii trebuie să descopere singuri
Acum 2 ore
03:50
Donald Trump a declarat că acordul comercial USMCA dintre SUA, Canada și Mexic este irelevant pentru Statele Unite, subliniind că Canada îl dorește. Producătorii auto din Detroit, cunoscuți ca „Big Three", depind de acest acord, dar Trump insistă că producția trebuie să se reîntoarcă în SUA. Acordul va fi revizuit în curând. Trump consideră că
03:40
Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că ar putea solicita demisia lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, dacă plagiatul acestuia va fi confirmat de o comisie academică. Emilia Șercan l-a acuzat de plagiat, susținând că 56% din teza de doctorat a ministrului conține text copiat. PSD susține că acuzațiile sunt o manevră politică. Ilie Bolojan
03:20
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid a stârnit controverse, iar Jude Bellingham a reacționat vehement, numind informațiile apărute „o grămadă de prostii". Starul englez a cerut responsabilizarea celor care răspândesc dezinformare, subliniind impactul negativ asupra jucătorilor și comunității. Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid a generat un scandal în echipă după
03:20
O profesoară spaniolă critică învățământul românesc, evidențiind lipsa de disciplină și notele mari acordate ușor. Carmen povestește despre elevii care mănâncă în clasă și intră și ies fără aprobat. De asemenea, menționează nivelul scăzut de exigență și clasamentele slabe la testele PISA, comparând România cu Spania. O profesoară spaniolă a criticat învățământul românesc pentru disciplina
Acum 4 ore
02:50
Furnica electrică, mică de doar 1,5 mm, amenință Franța după ce a invadat deja Africa și Statele Unite. Descoperită în La Croix-Valmer, această specie invazivă poate provoca iritații severe și chiar șoc anafilactic. Autoritățile se confruntă cu fonduri insuficiente pentru eradicarea ei. Furnica electrică, originară din America de Sud, a fost reperată în Franța în
02:40
Premierul Bolojan a confirmat planurile de creștere a vârstei de pensionare pentru militari și polițiști, argumentând că este esențial pentru controlul cheltuielilor. Această măsură nu va afecta actualele drepturi, iar formula de pensionare va fi ajustată în funcție de specificul fiecărei meserii. Abordarea include soluții corecte pentru profesioniștii în situații dificile. Premierul Bolojan a confirmat
02:20
Un fost magistrat dezvăluie despre repartizări netransparente ale dosarelor în justiția militară. Constantin Udrea denunță influențe politice și presiuni sistemice ce afectează independența instanțelor. Descoperă detalii despre intervențiile în dosarul Hăpău-Paraschiv și impactul acestora asupra justiției militare. Constantin Udrea, fost judecător militar, acuză repartizări netransparente ale dosarelor în justiția militară Dosarul de abuz în serviciu
02:20
Michael Carrick a fost prezentat oficial la Manchester United, preluând rolul de antrenor după Ruben Amorim. Carrick a demonstrat încredere în abilitățile echipei, afirmând că știe ce este necesar pentru succes. Cu peste 130 de meciuri ca antrenor la Middlesbrough, el este pregătit să îmbunătățească performanțele „diavolilor". Michael Carrick a fost prezentat oficial ca tehnician
02:20
Curtea de Apel București a respins extrădarea lui Firat Guneș, membru al bandei „Daltonlar", acuzat de atacuri armate în Istanbul. Judecătorii au invocat starea sa de sănătate gravă și condițiile dure din închisorile turce. Aceasta decizie subliniază riscurile legate de integritatea fizică a celor extrădați în Turcia. Curtea de Apel București a respins extrădarea lui
02:10
Patriarhia Ecumenică a condamnat acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei împotriva Patriarhului Bartolomeu, caracterizându-le drept injurii și informații fabricate. Aceasta continuă să promoveze misiunea ecumenică, în ciuda atacurilor repetate și a tensiunilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Constantinopol. Patriarhia Ecumenică condamnă atacurile spionajului rusesc împotriva Patriarhului Bartolomeu, calificându-le drept injurii și informații
02:00
Arabia Saudită a descoperit 7,8 milioane de uncii de aur în urma forajelor strategice în patru locații cheie. Operarea Mansourah Massarah a contribuit cu 3 milioane de uncii, consolidând astfel poziția regatului în industria globală a aurului. Maaden continuă să extindă resursele minerale ale țării. Regatul Arabiei Saudite a descoperit 7,8 milioane de uncii de
01:40
Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației publice, modificări în sistemul de evaluare a funcționarilor și măsuri de creștere a veniturilor locale. Economiile anuale estimate ajung la 5,7 miliarde lei, cu impact asupra impozitelor și jocurilor de noroc. Proiectul de lege prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor
01:40
Un motan alb-negru pe nume Filou a parcurs 250 km pentru a se întoarce acasă în Franța, după ce a dispărut timp de cinci luni în Spania. Povestea emoționantă a stăpânilor săi, Patrick și Evelyne Sire, a captat atenția comunității. Descoperirea microcipului a dus la reuniunea fericită a familiei. Un motan pe nume Filou s-a
01:20
Dosarul de trădare al fostului șef SIS Alexandru Bălan intră într-o etapă decisivă, fiind preluat de magistrații români. Acuzat de transmiterea de informații clasificate ofițerilor KGB din Belarus, Bălan rămâne în arest preventiv. Procesul abordează implicații grave pentru securitatea națională. Fostul șef SIS Alexandru Bălan este acuzat de trădare de patrie pentru transmiterea de informații
01:20
Naționala României s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo, după o victorie dramatică împotriva Turciei, scor 20-19. Cu două victorii consecutive, „tricolorii" își asigură avansarea, fiind pregătiți pentru confruntarea cu Italia în ultima etapă a grupei D. România a învins Turcia cu 20-19 la Campionatul European de polo Tricolorii s-au calificat în
01:20
Protestele sângeroase din Teheran dezvăluie o societate divizată, unde bogații și săracii sunt „flămânzi și furioși". Oamenii ies în stradă, cu tineri și familii protestând împotriva regimului. Situația gravă și represiunea intensă au dus la mii de victime, amplificând nemulțumirile sociale și economice în Iran. Protestele din Teheran au divizat orașul, cu oameni care fug
01:10
IT-ul românesc se pregătește pentru 2026 cu investiții în AI, securitate și infrastructură. Se estimează o creștere de 10-20% a industriei, cu rezultate palpabile pentru economie și companii. Tehnologia devine motor al productivității, influențând pozitiv costurile și experiența clienților în diverse domenii. 2026 va fi anul maturizării sectorului IT în România, cu investiții în AI,
Acum 6 ore
01:00
Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale, iar economistul Radu Georgescu avertizează despre riscurile unei recesiuni economice în România. Acesta subliniază că sistemul bancar, nu firmele sau statele, este cel care conduce economia, generând datorie prin credite. Aflați mai multe despre impactul acestor mecanisme. Radu Georgescu avertizează despre iminenta recesiune economică în România
00:40
Premierul Ilie Bolojan susține achiziționarea unui avion prezidențial, evidențiind că România are nevoie de un astfel de aparat pentru demnitarii săi. El subliniază că utilizarea avioanelor oficiale este o practică obișnuită în Europa, iar analiza cost-beneficiu ar putea demonstra eficiența acestei investiții. Premierul Ilie Bolojan a susținut achiziționarea unei aeronave prezidențiale pentru demnitarii statului România
00:40
Bill și Hillary Clinton refuză să depună mărturie în dosarul Epstein, fiind amenințați cu o procedură de sfidare a Congresului. Soții Clinton contestă prioritățile comisiei conduse de James Comer, acuzându-l de încercări de a deturna atenția de la legăturile curente ale lui Donald Trump cu Epstein. Bill și Hillary Clinton refuză să depună mărturie în
00:20
Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața lui Newcastle United în prima manșă a semifinalei Cupei Ligii Angliei. Antoine Semenyo a deschis scorul în minutul 53, iar Cherki a încheiat meciul cu un gol în prelungiri. Manchester City este mai aproape de finală, iar returul va avea loc pe 4 februarie. Manchester City a
00:20
Trump amenință Iranul cu măsuri dure dacă începe să spânzure protestatari. Președintele american avertizează că SUA vor răspunde sever la violențele împotriva demonstranților. El promite ajutor cetățenilor iranieni și anunță taxe vamale pentru țările care comercializează cu Iranul. Violențele din Iran au provocat mii de morți. Donald Trump avertizează că SUA vor lua măsuri dure
00:10
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii, având restanțe de 3.422,63 lei, dintre care 2.119,46 lei sunt datoriile la întreținere. Procesul a durat aproape trei ani, iar decizia inițială a fost contestată, urmând ca soluția finală să fie pronunțată pe 26 februarie 2026. Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost dată
00:00
China va investiga achiziția Meta a startupului de AI Manus, evaluând conformitatea cu legile privind controlul exporturilor. Tranzacția de 2 miliarde de dolari reflectă interesul China asupra tehnologiei avansate și a proprietății intelectuale. Manus, o entitate din Singapore, a crescut rapid, generând 100 milioane USD în venituri. China va investiga achiziția de 2 miliarde de
13 ianuarie 2026
23:40
Guvernul României a votat pentru acordul UE-Mercosur, provocând scandal în co
23:40
Emisarul lui Trump, Steven Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, pentru a discuta despre protestele împotriva regimului de la Teheran. Pahlavi câștigă popularitate, iar Trump a amenințat regimul islamic dacă va continua violențele. Ajutorul este promisiune pe calea spre Iran. Steven Witkoff, emisarul lui Trump, s-a întâlnit în secret … Articolul Întâlnire secretă între emisarul lui Trump și fiul ultimului șah al Iranului apare prima dată în Main News.
23:20
FCSB continuă perioada de transferuri și pregătește socoteli pentru alte două transferuri de fotbaliști. Gigi Becali a adus deja doi jucători, iar Gheorghe Mustață confirmă că noile achiziții nu sunt români. Conducerea merită felicitări pentru discreția în privința negocierilor, protejând astfel prețurile. FCSB a transferat recent doi jucători, Andre Duarte și Ofri Arad Gheorghe Mustaţă … Articolul FCSB pregătește două transferuri: Fotbaliști, nu jucători! Felicitări conducerii apare prima dată în Main News.
23:20
Un câine polițist a imobilizat un român de 56 de ani în timpul unei urmăriri spectaculoase pe străzile din Villach, Austriei. Suspectul, împreună cu un complicele său, a spart o casă, iar în timpul fugii a abandonat bijuterii și un iPad. Poliția continuă căutările pentru celălalt suspect. Un furt a avut loc pe 12 ianuarie … Articolul Câine polițist prinde un român fugit după o spargere de locuință apare prima dată în Main News.
23:10
Soldații ruși se confruntă cu condiții extreme pe frontul din Ucraina, trăind în corturi improvizate la minus 14 grade Celsius. Imaginile recent apărute surprind dificultățile întâmpinate de aceștia, care se plâng de frig și de vânt. În ciuda acestora, atacurile continuă, amplificând miza conflictului. Soldații ruși trăiesc în corturi improvizate pe frontul din Ucraina, la … Articolul Rușii pe front: soldați în corturi la -14 grade Celsius fără adăposturi reale apare prima dată în Main News.
23:10
Averea lăsată de Rodica Stănoiu este marcată de o fraudă imensă. O platformă de investiții falsă folosește numele ei pentru a atrage fonduri, promițând câștiguri exorbitante. Procurorii avertizează că astfel de scheme pot duce la pierderi financiare și la furtul de date personale. Fii precaut și informează-te! Rodica Stănoiu este implicată într-o fraudă imensă printr-o … Articolul Averea Rodicăi Stănoiu: Revelații despre o fraudă colosală apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:00
În Castiglion Fiorentino, 14 persoane au murit în primele 10 zile ale anului, provocând îngrijorare în rândul localnicilor. Primarul Mario Agnelli subliniază că ratele mortalității sunt alarmante, cu capelete funerare pline. Cauzele posibile includ vremea rece și un val de gripă. 14 decese în primele zece zile ale anului în Castiglion Fiorentino, Toscana Primarul Mario … Articolul Macabru în Italia: 14 morți în 10 zile, capepele funerare sunt pline. apare prima dată în Main News.
23:00
Scandal între Trump și președintele Fed, Jerome Powell, din cauza dobânzilor mari. Trump amenință cu acțiuni legale, acuzând politicele Fed de impact global, inclusiv asupra României. Tensiunile cresc pe fondul criticilor adresate renovărilor băncii centrale și refuzului de a reduce ratele dobânzilor. Trump amenință să-l demită pe președintele Fed, Jerome Powell, din cauza dobânzilor mari … Articolul Trump amenință cu procesul președintelui Fed din cauza dobânzilor mari apare prima dată în Main News.
22:30
MAI a confirmat discuții în Guvern privind creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor, menționând că va exista o perioadă de tranziție. Ministrul Cătălin Predoiu a subliniat că propunerile vor respecta drepturile actuale ale angajaților și vor include consultări cu sindicatele. MAI confirmă discuții pentru creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor Se va implementa o perioadă … Articolul Guvernul discută creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști cu tranziție apare prima dată în Main News.
22:30
Președintele PNL, Ilie Bolojan, discută despre înlocuirea ministrului Educației, având în vedere două opțiuni: un tehnocrat sau un membru de partid. Bolojan preia interimatul, iar decizia finală va fi luată până la sfârșitul lunii, înainte de discuțiile pe bugetul de stat pentru 2026. Ilie Bolojan, președintele PNL, anunță că se analizează două variante pentru noul … Articolul Anunțul numirii noului ministru al Educației: scenarii analizate de premier apare prima dată în Main News.
22:10
CSM solicită urgent deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, evidențiind un deficit de 15% de judecători. Suspendarea acestor concursuri afectează grav funcționarea instanțelor și accesul cetățenilor la justiție. Necesitatea măsurilor legislative este vitală pentru eficiența sistemului judiciar. CSM cere deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, suspendate până în 2026 Deficitul de judecători a ajuns la … Articolul CSM cereExecutivului să deblocheze concursurile pentru judecători, deficit 15% apare prima dată în Main News.
22:10
Adrian Mutu afirmă că Dinamo București are potențial să fie o candidată serioasă la titlu, dar necesită un atacant veritabil. Echipa, antrenată de Zeljko Kopic, ocupă locul patru în clasamentul Ligii 1, la doar două puncte de lider. Obiectivul este clasarea în cupele europene, dar visul este titlul. Dinamo București va începe 2026 pe locul … Articolul Adrian Mutu: Ce îi trebuie lui Dinamo pentru a fi candidată la titlu apare prima dată în Main News.
22:00
Bulgaria se confruntă cu primele cazuri de euro falși după trecerea la moneda unică europeană pe 1 ianuarie 2026. Autoritățile avertizează că o parte dintre bancnotele contrafăcute au calitate ridicată. Legea prevede pedepse severe pentru falsificarea banilor. Verificarea bancnotelor este esențială pentru prevenirea fraudei. Bulgaria a raportat cazuri de bancnote euro falsificate după adoptarea monedei … Articolul Bulgaria se confruntă cu euro falși după adoptarea monedei euro apare prima dată în Main News.
21:40
Zoe Saldaña devine cea mai bine plătită actriță din toate timpurile, datorită succesului filmului „Avatar: Fire and Ash”. Cu încasări de peste 15 miliarde de dolari, a jucat în filme legendare, inclusiv „Avatar” și „Avengers”. Saldaña a câștigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 2025. Zoe Saldaña a devenit cea … Articolul Cea mai bine plătită actriță din istorie: filmele care au făcut-o celebră apare prima dată în Main News.
21:30
Peste 70% din exporturile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană, România fiind printre principalii importatori. Datele Biroului Politici de Reintegrare arată că comerțul între Transnistria și UE s-a consolidat, România, Polonia și Italia dominând piața. Această tendință sprijină integrarea economică regională. Peste 70% din exporturile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană România, Polonia și Italia sunt principalii … Articolul Peste 70% din exporturile Transnistriei merg în UE, România pe podium apare prima dată în Main News.
21:30
Ilie Bolojan a comentat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, subliniind necesitatea unei evaluări independente. Premierul consideră plagiatul o formă de furt, dar hotărârea finală va veni de la o instituție specializată. PSD susține ministrul și acuză atacuri politice. Premierul Ilie Bolojan afirmă necesitatea evaluării independente a acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului … Articolul Ilie Bolojan, reacție după acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
21:20
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe autostrada A3 din Germania, provocând panică printre șoferi. Poliția a intervenit pentru a-l opri, iar alcoolemia sa a fost de 2,31‰. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, nu avea dreptul de a conduce și i-a fost confiscat permisul. Un șofer român a … Articolul Șofer român beat a condus 30 km pe contrasens pe autostradă în Germania apare prima dată în Main News.
21:10
Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, au apărut în contextul selecției șefilor de parchete. Ministrul a respins acuzațiile ca fiind defăimătoare și a subliniat că teza sa de doctorat a respectat standardele legale și academice de la acea vreme. Controlul parlamentar rămâne crucial. Radu Marinescu, ministrul Justiției, este acuzat de plagiat în … Articolul Ministrul Justiției, acuzat de plagiat în selecția șefilor de parchete apare prima dată în Main News.
21:10
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a decis să ofere jucătorilor săi o zi liberă înaintea meciului cu Lecce, o abordare inovatoare în Serie A. Aceasta măsură vine în contextul în care echipa se află pe primul loc, având nevoie de odihnă mentală, după un program dificil și pentru a pregăti o serie de meciuri … Articolul Cristian Chivu, surpriza neașteptată pentru elevii săi după succesul în Serie A apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:00
Ministerul Afacerilor Externe al României a susținut Acordul UE-Mercosur, considerându-l o decizie semnificativă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică. Votul favorabil reflectă o poziționare asumată, cu scopuri de politică externă bine definite. Acordul are etape clare de aprobat atât la nivelul UE, cât și pentru România. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat susținerea … Articolul Decizie crucială în politica comercială: oportunitate pentru dezvoltare economică apare prima dată în Main News.
20:40
Un elefant în călduri este căutat în India după ce a ucis cel puțin 20 de oameni în statul Jharkhand. Autoritățile lansează operațiuni de salvare, temându-se că masculul solitar terorizează populația din peste 20 de sate. Conflictele dintre oameni și elefanți cresc odată cu degradarea habitatului natural. Un elefant în călduri din Jharkhand, India, a … Articolul Elefant ucigaș în India: căutat după 20 de victime în perioada de călduri apare prima dată în Main News.
20:30
Dominic Fritz reacționează la acuzațiile de plagiat îndreptate împotriva ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. Acesta condamnă intimidările la adresa jurnalistei Emilia Șercan și solicită PSD să se delimiteze de linșajul public. Fritz subliniază gravitatea plagiatului și importanța protejării libertății presei. Dominic Fritz a reacționat la acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu Marinescu, ministrul Justiției … Articolul Dominic Fritz reacționează la acuzațiile de plagiat ale lui Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
