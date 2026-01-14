(P) Dureri de spate: ce le provoacă și ce poți face pentru o viață mai bună
Durerile de spate sunt extrem de frecvente și pot apărea la orice vârstă. Pentru mulți pacienți, ele nu sunt semnul unei boli grave, ci rezultatul unui cumul de factori legați de stilul de viață. Datele europene arată că aproape jumătate dintre adulți se confruntă, la un moment dat, cu dureri de spate, iar durerea lombară
Acum 30 minute
11:10
11:00
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor # Antena Sport
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru mutarea care îi va trimite pe Cristian Ignat și pe Rareș Pop la formația ploieșteană, în timp ce la giuleșteni va ajunge Robert Sălceanu. Cele două rivale din "Primvs derby" ar urma în curând să oficializeze afacerea care include atât împrumuturi, cât și transferuri definitive. Rapid a rezolvat până
Acum o oră
10:50
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi” # Antena Sport
FCSB va debuta în Liga 1, în 2026, în faţa lui FC Argeş, vineri, de la ora 20:00. Elias Charalambous a vorbit deschis despre obiectivul clar pe care roş-albaştrii îl au în noul an. Aşa cum a zis şi Gigi Becali, toată lumea de la FCSB se gândeşte doar la titlul de campioană, chiar dacă
10:40
“Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri # Antena Sport
Radu Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în această iarnă, iar echipele care au fost asociate cel mai mult cu transferul său au fost AS Roma și RB Leipzig. Recent, antrenorul italienilor, Gian Piero Gasperini, a fost întrebat de jurnaliștii italieni de perioada de mercato a formației sale și a oferit
Acum 2 ore
10:20
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” # Antena Sport
Un club de tradiţie din fotbalul românesc a fost scos la vânzare! Petrolul Ploieşti face faţă cu greu cheltuielilor lunare, iar conducătorii clubului au început negocierile pentru cedarea clubului. „Suntem în discuții cu mai multe persoane, dar momentan nu avem discuții avansate cu cineva. Marea majoritate au fost discuții cu oameni de afaceri din străinătate.
10:00
FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren # Antena Sport
Tensiuni între FCSB şi FC Argeş înainte de meci. Partida dintre cele două formaţii va avea loc vineri, la 20:00, si se va disputa la Mioveni. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că
09:50
Gigi Becali a anunţat ce impozit uriaş plăteşte la FCSB: “Eu, în fiecare lună, pac suta de mii” # Antena Sport
Pentru Gigi Becali fotbalul este afacere! O dovadă în acest sens sunt taxele şi impozitele pe care omul de afaceri le plăteşte lunar pentru club. O simplă greşeală managerială îl poate costa mult, aşa că latifundiarul trebuie întâi să se gândească la ce bani îi aduce echipa. Gigi Becali susţine că în ultimul an ar
09:50
Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi # Antena Sport
Alvaro Arbeloa a fost prezentat recent drept noul antrenor al celor de la Real Madrid, însă clubul nu a venit momentan cu detalii legate de durata contractului său. Cu toate acestea, jurnaliștii de la Marca, cotidianul "de casă" al clubului din capitala Spaniei, au dezvăluit care este înțelegerea dintre cele două tabere. Real Madrid l-a
Acum 4 ore
09:20
Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial # Antena Sport
Universitatea Craiova a vrut să-l transfere în această iarnă pe Luquinhas, un brazilian cu experienţă europeană. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai evoluat pentru formaţii cu pretenţii, cum ar fi Benfica, Legia sau New York Red Bulls. Dorit şi de Universitatea Craiova, el a ajuns în cele din urmă în
09:20
Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei # Antena Sport
Jaqueline Cristian a obținut o victorie senzațională în turneul de calibru WTA 500 de la Adelaide, unde a învins-o în optimi pe Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0. După meci, românca a acordat obișnuita declarație de pe teren a învingătoarei și pe lângă discursul în limba engleză, a ținut să transmită și un mesaj pentru românii
09:00
Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: “Prostituția imaginii clubului” # Antena Sport
Ultima decizie luată de Dan Șucu la Rapid a stârnit controverse imense în rândul unei facțiuni de suporteri, iar Cristi Săpunaru a venit și el cu o reacție pe rețelele sociale. Marți, clubul a trimis o delegație formată din oficialii bucureștenilor pentru un schimb de experiențe la Genoa, cele două cluburi asociindu-și imaginea și simbolurile.
08:50
Denis Alibec a prins doar 7 meciuri în acest sezon, dar a rămas la FCSB, chiar dacă patronul Gigi Becali l-a criticat în mai multe rânduri. Constantin Budescu a venit cu un sfat pentru fostul său coleg. Budi susţine că singura şansă a atacantului de 35 de ani cotat la 500.000 de euro de a-şi
08:50
Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: “De domeniul fantasticului” # Antena Sport
Cluburile de fotbal au viaţă grea pe perioada de iarnă, unde costurile cu facturile la utilităţi ajung la zeci de mii de euro. Ciprian Marica a povestit că la Farul Constanţa există facturi şi de 100.000 de euro la gaze. „Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc,
08:40
Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale. Alain Orsoni a fost omul care l-a adus
08:30
Uluitor! Gigi Becali își discriminează propriul jucător: “Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit recent în cadrul unei emisiuni despre situația contractuală a lui Mihai Popescu, a cărui înțelegere alături de club expiră la finalul acestui an. După accidentarea suferită în meciul cu Austria, patronul a spus că nu îi va prelungi înțelegerea fundașului său, însă acum a venit cu o altă variantă prin care
08:20
Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2 # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide. Românca a trecut în optimi de sportiva australiană Daria Kasatkina, numărul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate. Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide Pentru un loc
08:10
Începem o serie de articole dedicată noilor schimbări de regulament, unele fără precedent în istoria Formulei 1. Acestea vor intra în vigoare în acest sezon. Ne propunem, mai ales, să încercăm să intuim care vor fi efectele lor pe pistă. Începem cu principalele reduceri de dimensiuni și de greutate. Mașini mai scurte și mai înguste
08:10
Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo # Antena Sport
Rapid s-a despărţit de Franz Stolz şi se află în căutarea unui portar. Asta ţinând cont că în acest moment Costel Gâlcă se poate baza doar pe titularul Marian Aioani şi pe puştiul de 18 ani, Adrian Briciu. Astfel că giuleştenii au pus ochii pe portarul lui FC Argeş, Cătălin Straton, cel care întotdeauna a
Acum 12 ore
00:10
Newcastle – Manchester City 0-2. „Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei # Antena Sport
Manchester City a făcut un pas important către calificarea în ultimul act al Cupei Ligii Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Newcastle United, în prima manșă a semifinalelor. Gruparea antrenată de Pep Guardiola a fost salvată de golul marcat de Antoine Semenyo, fotbalistul adus pentru nu mai
13 ianuarie 2026
23:30
România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo! Victorie în faţa Turciei pentru “tricolori” # Antena Sport
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a. Scorul pe repreze a fost 4-5,
22:50
Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici” # Antena Sport
Michael Carrick este înlocuitorul lui Ruben Amorim pe banca celor de la Manchester United, asta după ce legenda de pe Old Trafford a acceptat propunerea conducerii de a rămâne cel puțin până la finalul acestui sezon. Prezentarea oficială a avut loc în cursul zilei de marți, când acesta a și semnat contractul. Tot atunci, Carrick
22:50
FCSB, gata să facă încă două transferuri: “Fotbalişti, nu jucători! Felicit conducerea” # Antena Sport
FCSB l-a adus în această iarnă pe Andre Duarte, iar Gigi Becali a anunţat marţi seară transferul lui Ofri Arad, jucător care a evoluat în Champions League la Kairat Almaty. Perioada de mercato a roş-albaştrilor nu se încheie aici. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Roş-Albastre, a dezvăluit că FCSB se pregăteşte să aducă alţi doi "fotbalişti".
22:30
Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” # Antena Sport
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în urma înfrângerii din finala Supercupei Spaniei în faţa Barcelonei a provocat un adevărat cutremur pe Bernabeu. În ultima vreme s-a vorbit despre faptul că antrenorul spaniol a pierdut vestiarul plin de vedete al celor de la Real Madrid, iar în presă a apărut o listă a
Acum 24 ore
21:50
Andrei Nicolescu s-a enervat: “Am fost luat la mişto”. Întrebarea care îl deranjează: “De ce toată lumea e disperată” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este deranjat de întrebările pe care "câinii" le primesc legate de transferuri. În această iarnă, Dinamo l-a adus pe Valentin Ţicu, fostul jucător de la Petrolul, din postura de jucător liber de contract. Pe radarul dinamoviştilor se află şi Vladislav Blănuţă, lucru confirmat chiar de către Andrei Nicolescu,
21:50
Adrian Mutu nu are dubii! De ce ar avea nevoie Dinamo pentru a fi o adevărată candidată la titlu # Antena Sport
Dinamo București va porni în 2026 de pe locul al patrulea, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. „Câinii" au ca obiectiv clasarea pe un loc de cupe europene la finalul acestui sezon, însă jucătorii și suporterii visează chiar și la cucerirea titlului. Adrian Mutu este de părere că echipa antrenată de Zeljko
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Istvan Kovacs vrea să fluiere tot mai sus appeared first on Antena Sport.
21:10
Victor Angelescu a făcut anunțul! Suma pentru care Alex Dobre poate pleca de la Rapid # Antena Sport
Alex Dobre este cel mai important jucător al Rapidului, fiind în prezent cel mai important marcator din campionatul României, la egalitate cu Jovo Lukic: 11 goluri. S-a vorbit despre o ofertă a celor de la Maccabi Haifa pentru fotbalistul cotat în prezent la 2,8 milioane de euro, ofertă dezmințită de acționarul minoritar din Giulești. Victor
21:10
Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: “Riscuri la nivelul acoperişului stadionului” # Antena Sport
Meciul din etapa a 17-a a Bundesligii între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen, programat iniţial pentru marţi seara (21:30), a fost amânat în ultimul moment din cauza ninsorilor abundente din weekend. „Riscurile statice legate de condiţiile meteorologice la nivelul acoperişului stadionului împiedică desfăşurarea meciului din Bundesliga între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen", a explicat Liga
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui appeared first on Antena Sport.
20:40
FCSB va juca primul meci din 2026 vineri, 16 ianuarie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că fundaşul Andre Duarte nu a primit cartea verde din Ungaria şi prezenţa sa la meciulde vineri este sub semnul întrebării. Fostul jucător de la FCU Craiova ar urma să fie
20:00
Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final # Antena Sport
Marius Șumudică a obținut primul succes în Arabia Saudită de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood, iar echipa pregătită de tehnicianul român a ajuns la 8 puncte în actuala ediție de campionat. Imediat după fluierul final, antrenorul s-a simțit ușurat, mai ales că pierduse meciul de debut cu doar câteva zile
19:30
Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie” # Antena Sport
Marius Șumudică răsuflă ușurat în Arabia Saudită, după ce a reușit să își treacă în palmares primul succes în calitate de antrenor principal al celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român s-a impus la limită în duelul de pe teren propriu contra celor de la Al-Kholood, în cadrul etapei cu numărul 15 din Saudi Pro
19:20
Scene incredibile în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep a sărit la arbitru. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu # Antena Sport
Burak Yilmaz, antrenorul românilor Deian Sorescu, Alex Maxim şi Denis Drăguş, a fost în centrul unor scene incredibile în meciul din Cupa Turciei dintre Gaziantep şi Kocaelispor. După doa 12 minute, Gaziantep a rămas în 10 oameni, după ce Sanuc a văzut roşu direct pentru o intervenţie cu Talpa asupra unui adversar. Arbitrul l-a eliminat […] The post Scene incredibile în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep a sărit la arbitru. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu appeared first on Antena Sport.
18:50
Gigi Becali a făcut toate calculele, înainte de reluarea sezonului: “Suntem cei mai puternici! Detaşat” # Antena Sport
Gigi Becali are mare încredere că echipa sa va performa în 2026. FCSB va juca vineri la Mioveni, împotriva lui FC Argeş, una dintre surprizele plăcute ale sezonului. În prima parte a acestui campionat, FCSB s-a numărat printre surprizele neplăcute, fiind în acest moment la 9 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Patronul roş-albaştrilor este […] The post Gigi Becali a făcut toate calculele, înainte de reluarea sezonului: “Suntem cei mai puternici! Detaşat” appeared first on Antena Sport.
18:50
Messi și Ronaldo, gata să scrie istorie: șase Mondiale jucate! Topul complet și recordmanul aflat încă în activitate # Antena Sport
Campionatul Mondial de la vară, din SUA, Canada și Mexic, e un prilej pentru Lionel Messi și Cristiano Ronaldo să bată noi recorduri. Cele două staruri au posibilitatea să devină primii și singurii fotbaliști din istorie care joacă la șase Cupe Mondiale! Messi și Ronaldo au participat până acum la cinci turnee finale: 2006, 2010, […] The post Messi și Ronaldo, gata să scrie istorie: șase Mondiale jucate! Topul complet și recordmanul aflat încă în activitate appeared first on Antena Sport.
18:30
Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League # Antena Sport
FCSB nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, ba mai mult, campioana României l-a pierdut pe Adrian Șut, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Elias Charalambous. Gigi Becali a făcut însă un anunț îmbucurător pentru suporterii roș-albaștrilor, precizând că a ajuns la un acord cu un înlocuitor pe […] The post Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League appeared first on Antena Sport.
18:00
Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: “O fostă campioană” # Antena Sport
Lisav Eissat este pregătit să plece de la Maccabi Haifa. Înainte de a semna cu noua echipă, fundaşul care a devenit internaţional român în această toamnă are un nou agent. Este vorba despre Florin Manea, cel care îl reprezintă şi pe Radu Drăguşin, fundaşul lui Tottenham. Manea are o iarnă aglomerată, în condiţiile în care […] The post Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: “O fostă campioană” appeared first on Antena Sport.
17:50
Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford # Antena Sport
Conducerea celor de la Manchester United s-a mișcat repede după plecarea lui Ruben Amorim și a instalat la cârma echipei una dintre legendele clubului de pe Old Trafford. Este vorba despre Michael Carrick, care a câștigat nu mai puțin de 18 trofee cu „diavolii roșii”. Acesta urmează să preia echipa și să fie pe bancă […] The post Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford appeared first on Antena Sport.
17:30
Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova # Antena Sport
Vladislav Blănuţă este în continuare dorit de Dinamo, echipă care a înaintat deja o ofertă scrisă pentru fostul atacant de la FCU Craiova. Există şi un mare semn de întrebare în privinţa eligibilităţii atacantului, care a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, iar “câinii” aşteaptă un răspuns de la FIFA. Până atunci, Dinamo […] The post Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova appeared first on Antena Sport.
17:30
Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială” # Antena Sport
Istvan Kovacs este la ora actuală cel mai important arbitru român, cu șanse mari de a fi prezent și la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena. Centralul din Carei a vorbit într-un interviu pentru FRF TV despre cel mai important moment din cariera sa de până acum, arbitrarea finalei UEFA Champions League […] The post Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială” appeared first on Antena Sport.
17:20
Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea # Antena Sport
FR Handbal a anunţat, marţi, lotul oficial al României pentru Campionatul European. Tricolorii vor juca primul meci vineri, cu Portugalia. Turneul final va începe pe data pe 15 ianuarie, iar tricolorii au încheiat partidele de pregătire. Din nefericire, România a pierdut toate cele trei meciuri amicale pe care le-a disputat. Lotul convocat pentru Campionatul European […] The post Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea appeared first on Antena Sport.
17:20
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre al doilea transfer al iernii pregătit la FCSB. AntenaSport Update 13 ianuarie 1. Nou transfer la FCSB Gigi Becali e gata să facă un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie appeared first on Antena Sport.
17:10
Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham # Antena Sport
Radu Drăgușin este tot mai aproape de un transfer în Italia, dar negocierile dintre Tottenham Hotspur și AS Roma sunt din ce în ce mai dificile. Englezii cer introducerea unei clauze speciale în contract, pe care italienii o ignoră. Concret, gruparea antrenată de Thomas Frank solicită în cazul unui transfer definitiv suma de 20 de […] The post Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
16:50
Lotul României de la Campionatul European de hanbdal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea # Antena Sport
FR Handbal a anunţat, marţi, lotul oficial al României pentru Campionatul European. Tricolorii vor juca primul meci vineri, cu Portugalia. Turneul final va începe pe data pe 15 ianuarie, iar tricolorii au încheiat partidele de pregătire. Din nefericire, România a pierdut toate cele trei meciuri amicale pe care le-a disputat. Lotul convocat pentru Campionatul European […] The post Lotul României de la Campionatul European de hanbdal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea appeared first on Antena Sport.
16:40
Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: “Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei” # Antena Sport
Khabib Nurmagomedov i-a luat apărarea lui Xabi Alonso, după ce Real Madrid a renunţat la serviciile antrenorului de 44 de ani. La nici 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei în finala Supercupei Europei, madrilenii au anunţat plecarea lui Alonso şi l-au numit pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică. În cele şapte […] The post Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: “Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei” appeared first on Antena Sport.
16:40
Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” # Antena Sport
Ziua de luni a venit cu o veste șocantă din inima Spaniei, acolo unde Real Madrid a anunțat încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu tehnicianul Xabi Alonso. Conducerea s-a mișcat imediat și a transmis că interimatul va fi asigurat de Alvaro Arbeloa, cel care a îmbrăcat tricoul „blanco” în perioada iulie 2009 – […] The post Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” appeared first on Antena Sport.
16:20
Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi # Antena Sport
Universitatea Cluj este una dintre echipele care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, iar gruparea antrenată de Cristiano Bergodi a dat și o lovitură importantă pe piața transferurilor, prin aducerea lui Andrei Coubiș. În același timp, „șepcile roșii” au luat decizia de a ceda un jucător chiar […] The post Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi appeared first on Antena Sport.
15:50
Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale. Acum încep să iasă la iveală primele detalii […] The post Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un “asasin de elită” appeared first on Antena Sport.
