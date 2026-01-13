FCSB, gata să facă încă două transferuri: “Fotbalişti, nu jucători! Felicit conducerea”

12:40

Andrei Gheorghiță a făcut o declaraţie de “rapidist”. Chiar dacă a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, el spune că echipa lui de suflet este Rapid, acolo unde vrea să se transfere. ”Încerc să evit această discuție, Rapid și FCSB, pentru că nu vreau să se creeze tot felul de discuții. ‘Uite, a fost la […] The post Un fost jucător al FCSB vrea să se transfere la Rapid: “Acolo sunt acasă” appeared first on Antena Sport.