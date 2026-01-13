Victor Angelescu a făcut anunțul! Suma pentru care Alex Dobre poate pleca de la Rapid

11:20

Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii poartă negocieri avansate cu rivala Petrolul, pentru a obţine semnătura lui Robert Sălceanu (22 de ani). Până în acest moment, trupa de sub Grant a oficializat un singur transfer. Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid, fiind împrumutat de la Real Oviedo. Rapid, tot […] The post Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 appeared first on Antena Sport.