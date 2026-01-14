Ilie Bolojan afirmă că e nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă teza de doctorat a ministrului Justiției este caz de plagiat, după ce Emilia Șercan a arătat că peste jumătate din lucrare este plagiată | AUDIO

20:20

Consiliul Concurenței a sancționat opt companii – printre care Dacia și Renault – cu amenzi de peste 32 de milioane de euro, după ce toate aceste firme au făcut o înțelegere comună. Conducerile firmelor s-au înțeles să nu concureze pentru recrutarea angajaților specializați. În plus, companiile au căzut de comun acord să nu angajeze personal […]