Rețelele sociale ar putea fi interzise și pentru adolescenții sub 15 ani din Franța, după modelul Australiei. Un raport al autorităților franceze arată efectele negative ale acestora asupra sănătății mintale a tinerilor | AUDIO
Europa FM, 14 ianuarie 2026 12:20
După modelul Australiei, autorităţile din Franța doresc să interzică folosirea reţelor de socializare de către tinerii utilizatori. Agenţia Naţională de Securitate Sanitară (ANSES) din Hexagon a publicat un raport în care anunță că intenţionează să acţioneze „direct la sursă” pentru ca minorii să aibă acces „doar pe reţele de socializare concepute şi configurate pentru a […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
12:20
Ilie Bolojan afirmă că e nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă teza de doctorat a ministrului Justiției este caz de plagiat, după ce Emilia Șercan a arătat că peste jumătate din lucrare este plagiată | AUDIO # Europa FM
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce jurnalista Emilia Șercan a arătat într-o analiză publicată în PressOne că mai mult de jumătate din lucrarea de doctorat în Drept a ministrului Justiției Radu Marinescu este plagiată. Șeful guvernului susține că este nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă în acest caz este vorba de […]
12:20
Timiș: Explozie în curtea Poliției Rutiere din Lugoj. Doi polițiști de la Serviciul Cazier au fost răniți | AUDIO # Europa FM
O explozie a avut loc miercuri dimineață la Lugoj, în Timiș. Deflagrația, care nu a fost urmată de un incendiu, a distrus o anexă din curtea Poliției Rutiere din oraș. Doi polițiști de la Serviciul Cazier ce funcționa în acea clădire au fost răniți. Explozia s-a produs puțin înainte de ora 08:30. Deflagrația a fost […]
12:20
Iași: Copil în vârstă de patru ani, găsit nesupravegheat pe o stradă din Iași. Minorul plecase neobservat de la grădiniță | AUDIO # Europa FM
În Iași, copil de patru ani a fost găsit singur pe stradă, deși mama sa îl lăsase la grădiniţă în urmă cu câteva ore. Reprezentanții unității de învățământ preșcolar nu și-au dat seama că minorul a dispărut din incintă. Poliția a deschis un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”. Mama copilului a povestit incidentul pe […]
12:20
Proiect de lege: primăriile vor putea să aprobe sau să refuze, anual, autorizațiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc, în funcție de priorități | AUDIO # Europa FM
Soarta „păcănelelor”, în mâinile primăriilor. Un proiect de lege lansat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării oferă autorităților locale rol decizional în reglementarea jocurilor de noroc. Patronii vor trebui să obțină, anual, o autorizație de funcționare de la primăria pe raza căreia activează. Dacă proiectul va fi adoptat, consiliile locale vor putea aproba sau respinge […]
12:20
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda merg azi în Statele Unite pentru a discuta despre Groenlanda cu oficiali americani | AUDIO # Europa FM
Întâlnire cu miză importantă la Casa Albă privind Groenlanda. Miniştrii de Externe din Danemarca și Groenlanda merg astăzi la Washington. Discuțiile vin în contextul în care de la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump a menţionat în mod regulat posibilitatea preluării controlului asupra acestei vaste insule arctice, un teritoriu autonom […]
12:20
Cel puțin 28 de decese și peste 80 de răniți, în Thailanda, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mișcare # Europa FM
Cel puțin 28 de oameni au murit și peste 80 au fost răniți, miercuri, în Thailanda, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători, aflat în mișcare. În tren se aflau aproape 200 de persoane. Tragedia a avut loc în jurul orei locale 09:30, în provincia Nakhon Ratchasima, aflată la nord-est de […]
12:20
12:20
Directorul ANPC critică decizia Guvernului de a reduce numărul de angajați ai instituției: „O abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre ANPC” | AUDIO # Europa FM
Apar primele reacții după ce Guvernul a pus în dezbatere publică reforma administrației. Mai puțini comisari ANPC va însemna mai puţine controale și mai multă marfă neconformă pe piaţă, transmite șeful instituției. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a dat exemple de instituţii care au exces de personal, între care și Autoritatea Naţională pentru […]
Acum 12 ore
00:20
Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, este acuzat de presupuse agresiuni sexuale și violuri care ar fi fost comise în urmă cu 5 ani. Acuzațiile sunt făcute de două foste angajate ale artistului, care l-au și dat în judecată. Julio Iglesias nu a răspuns solicitărilor presei pentru a comenta acuzațiile. Femeile, […]
00:20
Iranul a relaxat parțial restricțiile de comunicare: Apelurile telefonice internaționale sunt permise, dar internetul și SMS-urile rămân blocate. Continuă represiunea împotriva protestatarilor | AUDIO # Europa FM
Iranul a relaxat parțial restricțiile de comunicare, permițând pentru prima dată în ultimele zile efectuarea de apeluri telefonice internaționale, în timp ce internetul și mesajele SMS rămân blocate, transmite Associated Press. Regimul islamist a intensificat însă represiunea împotriva mișcării de protest care a început la 28 decembrie. La Pardis, în apropierea capitalei Teheran, forțele de […]
Acum 24 ore
20:20
Primarul General Ciprian Ciucu: „Primăria Capitalei nu are bani nici să treacă strada”. Vor urma concedieri, restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli | AUDIO # Europa FM
„Primăria Capitalei nu are bani nici să treacă strada” – spune Primarul General, Ciprian Ciucu. El anunță că vor urma concedieri, restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli. Însă precizează că situația financiară a Primăriei este atât de proastă încât – cităm – oricât am tăia și eficientiza, nu vom putea acoperi datoriile generate de subvențiile […]
20:20
Ofițerul de presă care a încercat să blocheze jurnaliștii pentru a nu ajunge la premierul Ilie Bolojan a fost sancționat cu reducerea salariului cu 5% timp de o lună | AUDIO # Europa FM
Ofițerul de presă care a încercat să blocheze jurnaliștii ca să nu ajungă aproape de premierul Ilie Bolojan a fost sancționat cu reducerea salariului cu 5% timp de o lună. Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025, când președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare a Țării 2025–2030. Pe holurile […]
20:20
Anchetă pentru ucidere din culpă la o maternitate privată din Craiova, după moartea unui nou-născut. Tatăl acuză lipsa asistenței medicale | AUDIO # Europa FM
Acuzații de ucidere din culpă la o maternitate privată din Craiova. Un bebeluș a murit la două zile de la naștere, iar tatăl acuză personalul medical. Polițiștii au deschis o anchetă. Copilul s-a născut la o clinică privată din Craiova. La două zile, a încetat din viață. Tatăl său a făcut plângere la Poliție, reclamând […]
20:20
Constanța: Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată | AUDIO # Europa FM
Lovitură dură pentru primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Curtea de Apel Constanța l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată. DNA l-a trimis în judecată pentru că edilul ar fi făcut plăți nelegale în valoare de peste 9 milioane de lei către un club sportiv din […]
20:20
Dosar penal pentru un șofer din Vâlcea care a lovit intenționat câinele vecinului său, aflat pe marginea drumului. Animalul a murit, iar Poliția Animalelor s-a autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public. Șoferul, dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea. Șoferul din Bujoreni, județul Vâlcea, a fost surprins de o […]
20:20
Ilie Bolojan va prelua interimar conducerea Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David # Europa FM
Premierul Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare a lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Totodată, Guvernul României precizează că prim-ministrul va prelua interimar conducerea ministerului. Funcția este vacantă de peste 20 de zile, de la demisia lui Daniel David, care și-a prezentat demisia pe 22 decembrie […]
20:20
Gorj: Cauzele poluării din Târgu Jiu sunt, printre altele, traficul și încălzirea locuințelor cu combustibili solizi, arată Garda de Mediu | AUDIO # Europa FM
Cauzele poluării din Târgu Jiu sunt, printre altele, traficul din municipiu și încălzirea locuințelor cu combustibil solid, acestea fiind concluziile Gărzii de Mediu Gorj, după ce, în zonă, de mai bine de o lună, calitatea aerului a înregistrat valori maxime de poluare. Într-un răspuns emis Prefecturii Gorj, comisarii de mediu nu reușesc să stabilească exact […]
20:20
Ministrul Sănătății, despre spitalele afectate de avaria de la CET SUD: Am încercat să menținem o temperatură normală, utilizând calorifere electrice. În anumite saloane sunt 14 grade Celsius | AUDIO # Europa FM
Trei spitale din București au fost afectate de avaria de la Centrala Termoelectrică București Sud, care a lăsat în frig și sute de blocuri din Capitală. Între ele se numără Institutul Clinic Fundeni și Institutul pentru Boli Cardiovasculare. Operațiile care nu erau urgente au fost amânate, după ce în unele saloane temperatura a scăzut până […]
20:20
Analistul de politică externă Răzvan Pantelimon: Regimul din Iran nu se va prăbuși atâta timp cât „oamenii din rural nu doresc să se revolte”. Pentru SUA, va prevala varianta negocierilor, dar ar putea avea loc și niște lovituri chirurgicale | VIDEO # Europa FM
Deși protestele din Iran sunt lungă durată, numărul participanților scade din cauza represiunii autorităților. Manifestațiile împotriva regimului de la Teheran s-au soldat deja cu aproape 600 de morți. Mai mult, Iranul este o țară imensă, cu peste 91 de milioane de locuitori și o componentă rurală foarte puternică, iar „atâta timp cât oamenii din rural […]
16:20
Iranul anunță începerea execuțiilor publice ale protestatarilor. Până acum, aproape 600 de oameni au fost uciși, iar peste 10.000 au fost arestați. Statele Unite iau în considerare intervenția aeriană | AUDIO # Europa FM
Începând de mâine, Iranul începe execuțiile publice ale protestatarilor. Manifestațiile împotriva regimului de la Teheran s-au soldat deja cu aproape 600 de morți. Sunt doar cifrele oficiale. Fiul fostului șah al țării vorbește însă despre 3.000 de oameni uciși. Alte 10.000 de persoane au fost arestate. Între timp, Casa Albă afirmă că atacurile în Iran […]
16:20
Arad: Fiica omului de afaceri Ioan Crișan, care și-a pierdut viața în 2021 într-o explozie, a ajuns marți, din nou, în fața judecătorilor. Femeia este acuzată că ar fi pus la cale accidentul | AUDIO # Europa FM
Femeia din Arad, judecată pentru că ar fi comandat aruncarea în aer a tatălui său, un cunoscut om de afaceri, a ajuns marți, din nou, în fața judecătorilor. S-a întâlnit față în față cu frizerul despre care se spune că ar fi realizat dispozitivul exploziv fără să știe că va fi folosit la crimă și […]
16:20
Vârsta de pensionare a polițiștilor a fost majorată la 65 de ani, anunță președintele „EUROPOL”, după declarațiile ministrului Apărării privind angajații din MAI și MApN: Ceea ce susține dumnealui „este nereal, ca să nu spun mincinos” | AUDIO # Europa FM
Sindicatul Polițiștilor Europeni „EUROPOL” anunță că vârsta de pensionare a polițiștilor a fost deja majorată la 65 de ani, după ce ministrul Radu Miruță a anunțat că Guvernul propune majorarea vârstei de pensionare pentru angajații din Ministerele Afacerilor Interne și Apărării. În plus, președintele sindicatului, Cosmin Andreica, a explicat pentru Europa FM că nu înțelege […]
16:20
Legea privind stagiul militar voluntar a fost promulgată. Cine se poate înscrie și cât durează instruirea | AUDIO # Europa FM
Stagiul militar voluntar: în această perioadă se lucrează la un ordin de ministru privind toate detaliile. Înscrierile ar urma să înceapă luna viitoare sau, cel târziu, în martie. În prima fază vor fi 1.000 de locuri pentru cei care vor să facă stagiul de patru luni. Stagiul militar voluntar este dedicat celor cu vârste cuprinse […]
16:20
Gorj: O probă de apă preluată de DSP din Târgu Jiu a înregistrat valori neconforme. Inspectorii recomandă consumul de apă îmbuteliată | AUDIO # Europa FM
Una dintre probele de apă recoltate de Direcția de Sănătate Publică Gorj din rețeaua de furnizare a apei potabile din municipiul Târgu Jiu a înregistrat valori neconforme. Inspectorii de sănătate publică vor repeta analiza pentru a fi siguri de rezultat. Probele au fost preluate după producerea inundațiilor din Târgu Jiu, în urma cărora canalizarea orașului […]
16:20
Prahova: Curtea de Conturi a descoperit cheltuieli nejustificate de zeci de mii de euro la Primăria Berceni. Cardurile primăriei au fost utilizate pentru bilete de avion și deconturi de combustibil | AUDIO # Europa FM
Curtea de Conturi a descoperit cheltuieli nejustificate în cuantum de 10.000 de euro pentru bilete de avion cumpărate de la Tarom și deconturi suspecte de combustibil de 20.000 de euro, în timpul unui control realizat în 2024 la Primăria Berceni din județul Prahova. Auditorii au semnalat deconturi suspecte pentru o cantitate mare de combustibil – […]
16:20
Cristian Tudor Popescu, despre teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției: „Este limpede că domnul Marinescu a plagiat; el însuși este un plagiat” | VIDEO # Europa FM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu va pleca din funcție după dezvăluirile făcute de jurnalista de investigație Emilia Șercan privind plagierea a mai bine de jumătate din teza sa de doctorat în Drept, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Radu Marinescu a negat acuzațiile într-o reacție pe […]
16:20
Senatorul USR Remus Negoi, despre inițiativa legislativă privind interzicerea simbolurilor comuniste: Definim ce înseamnă organizație și simbol cu caracter comunist. Vor fi luate în considerare atunci când se constată încălcarea legii | AUDIO # Europa FM
Ce proiecte așteaptă să intre în dezbatere la Parlament din februarie, când senatorii și deputații se întorc din vacanță. Proiectul care interzice simbolurile comuniste și propaganda comunistă se află pe lista proiectelor abia depuse în Legislativ. Între inițiatori se află senatorul USR Remus Negoi. Senatorul USR Remus Negoi: „Practic, definim ce înseamnă organizație cu caracter […]
16:20
Piața Victoriei: Unde ne poartă furtuna geopolitică? Invitat este analistul de politică externă Răzvan Pantelimon # Europa FM
Începutul de an a adus evoluții neașteptate în plan internațional, de la intervenția americană în Venezuela și extragerea președintelui Maduro, până la protestele reprimate sângeros din Iran și pretențiile americane asupra Groenlandei. Vor fi încurajate Rusia și China să opereze și ele cu „sfere de influență” și să intervină acolo unde li se pare necesar? […]
16:20
Austeritate și în 2026. Reformele fiscale vor afecta comportamentul de consum, iar moneda națională s-ar putea deprecia cu aproape 1% | AUDIO # Europa FM
Austeritate și în 2026. Impactul ajustărilor fiscale se va resimți din plin anul acesta, avertizează Comisia Națională de Strategie și Prognoză. S-ar putea scumpi gazele și alimentele, iar moneda națională s-ar putea deprecia, arată cele mai recente date ale instituției. Reformele fiscale vor afecta în special comportamentul de consum, potrivit Comisiei Naționale de Strategie și […]
16:20
Cristian Tudor Popescu: „Sunt oameni la limita subzistenței” și „sunt inși care sunt mufați la câte șase, șapte companii de stat. Acești oameni n-au fost atinși” de măsurile fiscale | VIDEO # Europa FM
Măsurile fiscal-bugetare introduse de Guvernul Bolojan îi afectează până la limită pe unii români și spre deloc pe alții, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu în emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Acesta afirmă că în societate există un „sentiment al nedreptății” din cauză că măsurile Executivului nu sunt țintite. […]
16:20
PSRM o acuză pe Maia Sandu de trădare după declarațiile privind unirea Republicii Moldova cu România. Organizația politică îi cere președintei să demisioneze | AUDIO # Europa FM
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere ca președinta Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru trădare, după declarațiile privind eventuala unire cu România. Partidul, condus de Igor Dodon, susține că Maia Sandu s-a referit la lichidarea Republicii Moldova, ceea ce ar semnifica un act de trădare politică. Organizația politică de peste Prut i-a cerut […]
Ieri
12:20
Noapte deosebit de rece în toată țară. Sute de pacienţi de la spitale din București s-au încălzit cu aparate de aer condiţionat. Ministrul Energiei a dispus verificări în avans la rețele | AUDIO # Europa FM
România, sub un ger năprasnic. Vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte, unde temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi -3 grade, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, […]
12:20
Constanța: Doi adolescenți din Oltina au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania pe o stradă în pantă | AUDIO # Europa FM
Accident grav la săniuș, luni seară, în județul Constanța. Doi tineri au fost internați la Spitalul Județean de Urgență după ce sania cu care se dădeau pe o stradă în pantă, din comuna Oltina, a fost spulberată de un autoturism al cărui șofer nu a mai putut evita impactul. Polițiștii au deschis dosar penal și investighează […]
12:20
Un ucrainean blocat în Munții Maramureșului a fost recuperat de salvamontiști, în urma unei operațiuni în condiții meteo extreme | AUDIO # Europa FM
O amplă operațiune de salvare a avut loc în Munții Maramureșului, în condiții meteo extreme. Un ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost găsit în viață azi-noapte de echipele Salvamont și Poliția de Frontieră. Tânărul ucrainean a trecut granița în România prin Munții Maramureșului. Potrivit șefului Salvamont Maramureș, Dan Benga, intervenția a început […]
12:20
Cine sunt sportivii români care vor participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano. Un sport spectaculos, introdus în premieră la această ediție | AUDIO # Europa FM
România se pregătește pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano cu o delegație numeroasă. Vom avea sportivi care vor concura la biatlon, schi fond, sărituri cu schiurile, sanie, bob, patinaj artistic, dar și într-o disciplină în premieră la Olimpiada de Iarnă: schi-alpinismul. Printre sportivii români calificați la Milano se numără Paul Pepene, aflat la […]
12:20
Ministrul Energiei dă asigurări că sistemul electroenergetic național funcționează stabil: „Rezervele de gaze sunt solide” | AUDIO # Europa FM
Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, dă asigurări Ministrul Energiei. Precizările vin în contextul gerului care a cuprins România în ultimele zile. Depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporţie de 65%, a mai precizat ministrul Bogdan Ivan. Sistemul funcţionează, rezervele sunt solide, iar alimentarea este asigurată, a anunţat ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook. În ultimele […]
12:20
NYT: Armata SUA a atacat o navă a traficanților de droguri cu un avion camuflat în aparat civil. Acțiunea, soldată cu 11 morți, considerată o încălcare a legii | AUDIO # Europa FM
Armata americană a utilizat un avion camuflat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, scrie New York Times, preluat de AFP. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianul new-yorkez. Dreptul internaţional umanitar interzice o astfel de […]
12:20
Alba: Un bărbat cu piciorul amputat, transportat la spital cu o auto-șenilată după ce starea sa s-a înrăutățit | AUDIO # Europa FM
În Munții Apuseni, din cauza vremii nefavorabile, un pacient cu un picior amputat, căruia i se înrăutățise starea de sănătate, a fost transportat cu o auto-şenilată, de către pompierii militari, până la o ambulanţă SMURD. Intervenția s-a desfășurat în localitatea Horea; pacientul se afla într-o zonă greu accesibilă. Din cauza gerului şi a stratului de […]
12:20
Acordul comercial UE-Mercosur ar putea afecta patrimoniul genetic vegetal naţional, susține directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău: „România nu este pregătită” | AUDIO # Europa FM
Acordul comercial cu blocul Mercosur – din care fac parte Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, poate afecta patrimoniul genetic vegetal naţional, susține Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău. Din cauza importurilor de produse din America de Sud, vor dispărea unele soiuri autohtone şi vor fi dezechilibre în piaţa locală, mai atrage atenţia instituția. Directorul […]
12:20
SUA: Un reprezentant republican a depus în Congres un proiect de lege privind anexarea Groenlandei. Ce argumente invocă în sprijinul documentului | AUDIO # Europa FM
Un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei a fost depus în Congresul SUA. Inițiatorul susține că astfel vor fi protejate interesele strategice ale Statelor Unite în Arctica, având în vedere concurența tot mai mare din partea Chinei și Rusiei. Inițiatorul proiectului este reprezentantul republican din Florida, Randy Fine. Documentul subliniază că Arctica a devenit un […]
12:20
Angajații din MAI și MApN vor ieși mai târziu la pensie, o măsură menită să reducă cheltuielile cu administrația. Ce variante sunt luate în calcul | AUDIO # Europa FM
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare a angajaților din Ministerele Afacerilor Interne și Apărării. Sunt mai multe variante luate în considerare: pragul vârstei de pensionare ar putea fi majorat de la 48 de ani, cum este în prezent, la 55, 60 sau chiar 65 de ani. Măsura va […]
12:20
Patriarhia Română critică propunerea legislativă a deputatului Ion Iordache de a legaliza prostituția: Conduce „la degradarea morală a societății” | AUDIO # Europa FM
Patriarhia Română reacționează la proiectul legislativ de legalizare a prostituției, depus ieri la Camera Deputaților. Inițiativa „reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar”, spun reprezentanții BOR. România a semnat conveția ONU pentru suprimarea traficului de persoane și este obligată, împreună cu celelalte state, să interzică prostituția organizată. Patriarhia […]
00:20
42 de noi cazuri de gripă într-o singură săptămână au fost confirmate din rândul pacienților care au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Este vorba despre 20 de adulți și 22 de copii. La spital au mai ajuns, în ultima săptămână, 76 de oameni cu viroze, bronșite și sinuzite, dar și 46 de […]
00:20
Gorj: Situație îngrijorătoare în municipiul Târgu Jiu privind calitatea aerului. Subprefectul cere controale urgente la poluatori | AUDIO # Europa FM
Situație îngrijorătoare în municipiul Târgu Jiu privind calitatea aerului. De aproape o lună, pe site-ul care monitorizează calitatea aerului, Gorjul, dar în special orașul Târgu Jiu, înregistrează valori poziționate cu „extrem de rău”. Până acum, instituțiile care se ocupă de mediu în județ nu au oferit nicio explicație, ceea ce l-a determinat pe subprefectul de […]
00:20
Pentru păsările sălbatice, viața nu e deloc ușoară în zilele geroase. În Arad s-au înregistrat, în noaptea de duminică spre luni, -13 grade C, iar suprafețele lacurilor din pădurea de la marginea orașului au înghețat aproape complet. Mai multe lebede, rațe și lișițe stau înghesuite pe ochiuri mici de apă din mijlocul gheții. Înoată zi […]
12 ianuarie 2026
20:20
Sibiu: Șoferul de autobuz acuză că bărbatul de 43 de ani a murit sub ochii călătorilor, care se temeau că, dacă anunță autoritățile, cursa va fi întreruptă: „Toată lumea stătea liniștită pe scaune” | AUDIO # Europa FM
Lipsa de reacție a călătorilor dintr-un autobuz din Sibiu, în care a murit un bărbat de 43 de ani, este greu de explicat – chiar și la câteva zile de la tragedie. Șoferul autobuzului spune că oamenii se grăbeau să ajungă acasă și se temeau că, dacă anunță autoritățile, călătoria le va fi întreruptă. Psihologii […]
20:20
Academia Europa FM. Care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației? Invitate sunt profesoarele Mandița Baias și Daniela Orășanu # Europa FM
Care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației? Profesoarele Mandița Baias și Daniela Orășanu sunt invitatele lui Marcel Bartic în ediția de astăzi a „Academia Europa FM”, cu propuneri pentru o școală mai eficientă și mai prietenoasă. Ce alte priorități credeți că ar mai trebui să aibă în vedere viitorul ministru? Așteptăm observațiile […]
20:20
Consiliul Concurenței amendează opt companii, printre care Dacia și Renault, pentru înțelegeri privind recrutarea forței de muncă | AUDIO # Europa FM
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii – printre care Dacia și Renault – cu amenzi de peste 32 de milioane de euro, după ce toate aceste firme au făcut o înțelegere comună. Conducerile firmelor s-au înțeles să nu concureze pentru recrutarea angajaților specializați. În plus, companiile au căzut de comun acord să nu angajeze personal […]
20:20
Maia Sandu declară că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum: „Moldova a fost parte a României” | AUDIO # Europa FM
Președinta Republicii Moldova ar vota pentru reunificarea cu România dacă s-ar organiza acum un referendum. Maia Sandu a făcut aceste declarații într-un interviu pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics: Leading”. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Dacă am avea acum un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” „Moldova a fost parte a României. După […]
20:20
Piața de lenjerie intimă din Franța a înregistrat, anul trecut, o scădere de 70 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Piața de lenjerie intimă pentru femei, în scădere în Franța. Așa arată un studiu publicat înaintea deschiderii Salonului Internațional de la Lingerie, care va avea loc în weekend. Este un semn că franțuzoaicele merg în ultima vreme pe sustenabilitate, adică aleg să cumpere produse de calitate, care să reziste mai mult timp, spun realizatorii cercetării. […]
