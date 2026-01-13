Legea privind stagiul militar voluntar a fost promulgată. Cine se poate înscrie și cât durează instruirea | AUDIO
Europa FM, 13 ianuarie 2026 16:20
Stagiul militar voluntar: în această perioadă se lucrează la un ordin de ministru privind toate detaliile. Înscrierile ar urma să înceapă luna viitoare sau, cel târziu, în martie. În prima fază vor fi 1.000 de locuri pentru cei care vor să facă stagiul de patru luni. Stagiul militar voluntar este dedicat celor cu vârste cuprinse […]
Iranul anunță începerea execuțiilor publice ale protestatarilor. Până acum, aproape 600 de oameni au fost uciși, iar peste 10.000 au fost arestați. Statele Unite iau în considerare intervenția aeriană | AUDIO # Europa FM
Începând de mâine, Iranul începe execuțiile publice ale protestatarilor. Manifestațiile împotriva regimului de la Teheran s-au soldat deja cu aproape 600 de morți. Sunt doar cifrele oficiale. Fiul fostului șah al țării vorbește însă despre 3.000 de oameni uciși. Alte 10.000 de persoane au fost arestate. Între timp, Casa Albă afirmă că atacurile în Iran […]
Arad: Fiica omului de afaceri Ioan Crișan, care și-a pierdut viața în 2021 într-o explozie, a ajuns marți, din nou, în fața judecătorilor. Femeia este acuzată că ar fi pus la cale accidentul | AUDIO # Europa FM
Femeia din Arad, judecată pentru că ar fi comandat aruncarea în aer a tatălui său, un cunoscut om de afaceri, a ajuns marți, din nou, în fața judecătorilor. S-a întâlnit față în față cu frizerul despre care se spune că ar fi realizat dispozitivul exploziv fără să știe că va fi folosit la crimă și […]
Vârsta de pensionare a polițiștilor a fost majorată la 65 de ani, anunță președintele „EUROPOL”, după declarațiile ministrului Apărării privind angajații din MAI și MApN: Ceea ce susține dumnealui „este nereal, ca să nu spun mincinos” | AUDIO # Europa FM
Sindicatul Polițiștilor Europeni „EUROPOL” anunță că vârsta de pensionare a polițiștilor a fost deja majorată la 65 de ani, după ce ministrul Radu Miruță a anunțat că Guvernul propune majorarea vârstei de pensionare pentru angajații din Ministerele Afacerilor Interne și Apărării. În plus, președintele sindicatului, Cosmin Andreica, a explicat pentru Europa FM că nu înțelege […]
Gorj: O probă de apă preluată de DSP din Târgu Jiu a înregistrat valori neconforme. Inspectorii recomandă consumul de apă îmbuteliată | AUDIO # Europa FM
Una dintre probele de apă recoltate de Direcția de Sănătate Publică Gorj din rețeaua de furnizare a apei potabile din municipiul Târgu Jiu a înregistrat valori neconforme. Inspectorii de sănătate publică vor repeta analiza pentru a fi siguri de rezultat. Probele au fost preluate după producerea inundațiilor din Târgu Jiu, în urma cărora canalizarea orașului […]
Prahova: Curtea de Conturi a descoperit cheltuieli nejustificate de zeci de mii de euro la Primăria Berceni. Cardurile primăriei au fost utilizate pentru bilete de avion și deconturi de combustibil | AUDIO # Europa FM
Curtea de Conturi a descoperit cheltuieli nejustificate în cuantum de 10.000 de euro pentru bilete de avion cumpărate de la Tarom și deconturi suspecte de combustibil de 20.000 de euro, în timpul unui control realizat în 2024 la Primăria Berceni din județul Prahova. Auditorii au semnalat deconturi suspecte pentru o cantitate mare de combustibil – […]
Cristian Tudor Popescu, despre teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției: „Este limpede că domnul Marinescu a plagiat; el însuși este un plagiat” | VIDEO # Europa FM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu va pleca din funcție după dezvăluirile făcute de jurnalista de investigație Emilia Șercan privind plagierea a mai bine de jumătate din teza sa de doctorat în Drept, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Radu Marinescu a negat acuzațiile într-o reacție pe […]
Senatorul USR Remus Negoi, despre inițiativa legislativă privind interzicerea simbolurilor comuniste: Definim ce înseamnă organizație și simbol cu caracter comunist. Vor fi luate în considerare atunci când se constată încălcarea legii | AUDIO # Europa FM
Ce proiecte așteaptă să intre în dezbatere la Parlament din februarie, când senatorii și deputații se întorc din vacanță. Proiectul care interzice simbolurile comuniste și propaganda comunistă se află pe lista proiectelor abia depuse în Legislativ. Între inițiatori se află senatorul USR Remus Negoi. Senatorul USR Remus Negoi: „Practic, definim ce înseamnă organizație cu caracter […]
Piața Victoriei: Unde ne poartă furtuna geopolitică? Invitat este analistul de politică externă Răzvan Pantelimon # Europa FM
Începutul de an a adus evoluții neașteptate în plan internațional, de la intervenția americană în Venezuela și extragerea președintelui Maduro, până la protestele reprimate sângeros din Iran și pretențiile americane asupra Groenlandei. Vor fi încurajate Rusia și China să opereze și ele cu „sfere de influență” și să intervină acolo unde li se pare necesar? […]
Austeritate și în 2026. Reformele fiscale vor afecta comportamentul de consum, iar moneda națională s-ar putea deprecia cu aproape 1% | AUDIO # Europa FM
Austeritate și în 2026. Impactul ajustărilor fiscale se va resimți din plin anul acesta, avertizează Comisia Națională de Strategie și Prognoză. S-ar putea scumpi gazele și alimentele, iar moneda națională s-ar putea deprecia, arată cele mai recente date ale instituției. Reformele fiscale vor afecta în special comportamentul de consum, potrivit Comisiei Naționale de Strategie și […]
Cristian Tudor Popescu: „Sunt oameni la limita subzistenței” și „sunt inși care sunt mufați la câte șase, șapte companii de stat. Acești oameni n-au fost atinși” de măsurile fiscale | VIDEO # Europa FM
Măsurile fiscal-bugetare introduse de Guvernul Bolojan îi afectează până la limită pe unii români și spre deloc pe alții, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu în emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Acesta afirmă că în societate există un „sentiment al nedreptății” din cauză că măsurile Executivului nu sunt țintite. […]
PSRM o acuză pe Maia Sandu de trădare după declarațiile privind unirea Republicii Moldova cu România. Organizația politică îi cere președintei să demisioneze | AUDIO # Europa FM
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere ca președinta Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru trădare, după declarațiile privind eventuala unire cu România. Partidul, condus de Igor Dodon, susține că Maia Sandu s-a referit la lichidarea Republicii Moldova, ceea ce ar semnifica un act de trădare politică. Organizația politică de peste Prut i-a cerut […]
Noapte deosebit de rece în toată țară. Sute de pacienţi de la spitale din București s-au încălzit cu aparate de aer condiţionat. Ministrul Energiei a dispus verificări în avans la rețele | AUDIO # Europa FM
România, sub un ger năprasnic. Vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte, unde temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi -3 grade, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, […]
Constanța: Doi adolescenți din Oltina au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania pe o stradă în pantă | AUDIO # Europa FM
Accident grav la săniuș, luni seară, în județul Constanța. Doi tineri au fost internați la Spitalul Județean de Urgență după ce sania cu care se dădeau pe o stradă în pantă, din comuna Oltina, a fost spulberată de un autoturism al cărui șofer nu a mai putut evita impactul. Polițiștii au deschis dosar penal și investighează […]
Un ucrainean blocat în Munții Maramureșului a fost recuperat de salvamontiști, în urma unei operațiuni în condiții meteo extreme | AUDIO # Europa FM
O amplă operațiune de salvare a avut loc în Munții Maramureșului, în condiții meteo extreme. Un ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost găsit în viață azi-noapte de echipele Salvamont și Poliția de Frontieră. Tânărul ucrainean a trecut granița în România prin Munții Maramureșului. Potrivit șefului Salvamont Maramureș, Dan Benga, intervenția a început […]
Cine sunt sportivii români care vor participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano. Un sport spectaculos, introdus în premieră la această ediție | AUDIO # Europa FM
România se pregătește pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano cu o delegație numeroasă. Vom avea sportivi care vor concura la biatlon, schi fond, sărituri cu schiurile, sanie, bob, patinaj artistic, dar și într-o disciplină în premieră la Olimpiada de Iarnă: schi-alpinismul. Printre sportivii români calificați la Milano se numără Paul Pepene, aflat la […]
Ministrul Energiei dă asigurări că sistemul electroenergetic național funcționează stabil: „Rezervele de gaze sunt solide” | AUDIO # Europa FM
Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, dă asigurări Ministrul Energiei. Precizările vin în contextul gerului care a cuprins România în ultimele zile. Depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporţie de 65%, a mai precizat ministrul Bogdan Ivan. Sistemul funcţionează, rezervele sunt solide, iar alimentarea este asigurată, a anunţat ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook. În ultimele […]
NYT: Armata SUA a atacat o navă a traficanților de droguri cu un avion camuflat în aparat civil. Acțiunea, soldată cu 11 morți, considerată o încălcare a legii | AUDIO # Europa FM
Armata americană a utilizat un avion camuflat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, scrie New York Times, preluat de AFP. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianul new-yorkez. Dreptul internaţional umanitar interzice o astfel de […]
Alba: Un bărbat cu piciorul amputat, transportat la spital cu o auto-șenilată după ce starea sa s-a înrăutățit | AUDIO # Europa FM
În Munții Apuseni, din cauza vremii nefavorabile, un pacient cu un picior amputat, căruia i se înrăutățise starea de sănătate, a fost transportat cu o auto-şenilată, de către pompierii militari, până la o ambulanţă SMURD. Intervenția s-a desfășurat în localitatea Horea; pacientul se afla într-o zonă greu accesibilă. Din cauza gerului şi a stratului de […]
Acordul comercial UE-Mercosur ar putea afecta patrimoniul genetic vegetal naţional, susține directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău: „România nu este pregătită” | AUDIO # Europa FM
Acordul comercial cu blocul Mercosur – din care fac parte Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, poate afecta patrimoniul genetic vegetal naţional, susține Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău. Din cauza importurilor de produse din America de Sud, vor dispărea unele soiuri autohtone şi vor fi dezechilibre în piaţa locală, mai atrage atenţia instituția. Directorul […]
SUA: Un reprezentant republican a depus în Congres un proiect de lege privind anexarea Groenlandei. Ce argumente invocă în sprijinul documentului | AUDIO # Europa FM
Un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei a fost depus în Congresul SUA. Inițiatorul susține că astfel vor fi protejate interesele strategice ale Statelor Unite în Arctica, având în vedere concurența tot mai mare din partea Chinei și Rusiei. Inițiatorul proiectului este reprezentantul republican din Florida, Randy Fine. Documentul subliniază că Arctica a devenit un […]
Angajații din MAI și MApN vor ieși mai târziu la pensie, o măsură menită să reducă cheltuielile cu administrația. Ce variante sunt luate în calcul | AUDIO # Europa FM
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare a angajaților din Ministerele Afacerilor Interne și Apărării. Sunt mai multe variante luate în considerare: pragul vârstei de pensionare ar putea fi majorat de la 48 de ani, cum este în prezent, la 55, 60 sau chiar 65 de ani. Măsura va […]
Patriarhia Română critică propunerea legislativă a deputatului Ion Iordache de a legaliza prostituția: Conduce „la degradarea morală a societății” | AUDIO # Europa FM
Patriarhia Română reacționează la proiectul legislativ de legalizare a prostituției, depus ieri la Camera Deputaților. Inițiativa „reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar”, spun reprezentanții BOR. România a semnat conveția ONU pentru suprimarea traficului de persoane și este obligată, împreună cu celelalte state, să interzică prostituția organizată. Patriarhia […]
42 de noi cazuri de gripă într-o singură săptămână au fost confirmate din rândul pacienților care au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Este vorba despre 20 de adulți și 22 de copii. La spital au mai ajuns, în ultima săptămână, 76 de oameni cu viroze, bronșite și sinuzite, dar și 46 de […]
Gorj: Situație îngrijorătoare în municipiul Târgu Jiu privind calitatea aerului. Subprefectul cere controale urgente la poluatori | AUDIO # Europa FM
Situație îngrijorătoare în municipiul Târgu Jiu privind calitatea aerului. De aproape o lună, pe site-ul care monitorizează calitatea aerului, Gorjul, dar în special orașul Târgu Jiu, înregistrează valori poziționate cu „extrem de rău”. Până acum, instituțiile care se ocupă de mediu în județ nu au oferit nicio explicație, ceea ce l-a determinat pe subprefectul de […]
Pentru păsările sălbatice, viața nu e deloc ușoară în zilele geroase. În Arad s-au înregistrat, în noaptea de duminică spre luni, -13 grade C, iar suprafețele lacurilor din pădurea de la marginea orașului au înghețat aproape complet. Mai multe lebede, rațe și lișițe stau înghesuite pe ochiuri mici de apă din mijlocul gheții. Înoată zi […]
Sibiu: Șoferul de autobuz acuză că bărbatul de 43 de ani a murit sub ochii călătorilor, care se temeau că, dacă anunță autoritățile, cursa va fi întreruptă: „Toată lumea stătea liniștită pe scaune” | AUDIO # Europa FM
Lipsa de reacție a călătorilor dintr-un autobuz din Sibiu, în care a murit un bărbat de 43 de ani, este greu de explicat – chiar și la câteva zile de la tragedie. Șoferul autobuzului spune că oamenii se grăbeau să ajungă acasă și se temeau că, dacă anunță autoritățile, călătoria le va fi întreruptă. Psihologii […]
Academia Europa FM. Care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației? Invitate sunt profesoarele Mandița Baias și Daniela Orășanu # Europa FM
Care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației? Profesoarele Mandița Baias și Daniela Orășanu sunt invitatele lui Marcel Bartic în ediția de astăzi a „Academia Europa FM”, cu propuneri pentru o școală mai eficientă și mai prietenoasă. Ce alte priorități credeți că ar mai trebui să aibă în vedere viitorul ministru? Așteptăm observațiile […]
Consiliul Concurenței amendează opt companii, printre care Dacia și Renault, pentru înțelegeri privind recrutarea forței de muncă | AUDIO # Europa FM
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii – printre care Dacia și Renault – cu amenzi de peste 32 de milioane de euro, după ce toate aceste firme au făcut o înțelegere comună. Conducerile firmelor s-au înțeles să nu concureze pentru recrutarea angajaților specializați. În plus, companiile au căzut de comun acord să nu angajeze personal […]
Maia Sandu declară că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum: „Moldova a fost parte a României” | AUDIO # Europa FM
Președinta Republicii Moldova ar vota pentru reunificarea cu România dacă s-ar organiza acum un referendum. Maia Sandu a făcut aceste declarații într-un interviu pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics: Leading”. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Dacă am avea acum un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” „Moldova a fost parte a României. După […]
Piața de lenjerie intimă din Franța a înregistrat, anul trecut, o scădere de 70 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Piața de lenjerie intimă pentru femei, în scădere în Franța. Așa arată un studiu publicat înaintea deschiderii Salonului Internațional de la Lingerie, care va avea loc în weekend. Este un semn că franțuzoaicele merg în ultima vreme pe sustenabilitate, adică aleg să cumpere produse de calitate, care să reziste mai mult timp, spun realizatorii cercetării. […]
Azomureș trimite 600 de angajați în șomaj tehnic și suspendă contractele majore de mentenanță și servicii. Purtătorul de cuvânt: „De patru ani suntem într-o situație destul de complicată” | AUDIO # Europa FM
Azomureș trimite 600 de angajați în șomaj tehnic și suspendă contractele majore de mentenanță și servicii. Măsurile vin după ce – potrivit conducerii Azomureș – Romgaz a amânat depunerea unei oferte de achiziție a combinatului chimic. În aceste zile se lucrează la lista celor care vor fi trimiși acasă. Ei reprezintă aproape două treimi din […]
Vești bune pentru bolnavii de diabet de tip 1: Comisia Europeană a autorizat un tratament care încetinește evoluția bolii # Europa FM
Comisia Europeană a autorizat punerea pe piață în Uniunea Europeană a unui tratament care încetinește progresia diabetului de tip 1. Anunțul a fost făcut chiar de compania farmaceutică franceză Sanofi, care a produs medicamentul. Tratamentul este deja aprobat în mai multe țări, printre care Statele Unite, Regatul Unit, China, Canada, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe […]
Profesoara Daniela Orășanu, despre problemele din Educație: Principala problemă este că la noi se întâmplă prea multe și lipsește coerența. Educația „este ruda săracă de la țară care nu mai este invitată la masă” | VIDEO # Europa FM
Deficitul de cadre didactice este o problemă reală în multe școli din România, iar științele exacte se află în fruntea listei. Profesorii de fizică, matematică sau chimie sunt tot mai greu de găsit, în condițiile în care facultățile de profil sunt foarte dificile și nu mai sunt la fel de atractive pentru tineri, susține profesoara […]
Soluții de avarie pentru problema căldurii și a apei calde în București. Primarul general anunță suplimentarea debitului la centralele termice Vest și Grozăvești | AUDIO # Europa FM
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în condițiile în care aproape jumătate din București are probleme cu apa caldă și căldura. Una dintre soluții: din această noapte, când în Capitală se așteaptă -13 grade, ar urma să fie suplimentat debitul la centralele CET Vest și CET Grozăvești. Primarul […]
Haos în Iran, în urma protestelor împotriva regimului ayatolahului Ali Khamenei. Peste 500 de oameni au fost uciși și peste 10.000 au fost arestați. SUA vor lua „o decizie” | AUDIO # Europa FM
Criză majoră în Iran, peste 500 de oameni ar fi fost uciși până acum de regimul de la Teheran, care reprimă violent protestele. S-au făcut și aproape 11.000 de arestări. În țară, accesul la internet este în continuare restricționat, iar iranienii reușesc cu greu să comunice între ei. În timp ce Guvernul iranian condamnă acțiuni […]
Hunedoara: Minele Lonea și Lupeni rămân deschise până la finalizarea lucrărilor de siguranță | AUDIO # Europa FM
În Valea Jiului, minele Lonea și Lupeni rămân deschise, deocamdată. Exploatarea de la Lonea urma să fie închisă la finalul lui 2025, iar cea de la Lupeni, la mijlocul acestui an. Oficialii Complexului Energetic Valea Jiului spun că închiderea celor două mine va mai dura până când pot fi realizate lucrările de siguranță. Lipsa de […]
Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei. Victorie cu Real Madrid în primul El Clasico al anului | AUDIO # Europa FM
Barcelona este supercampioana Spaniei, după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid, aseară, în primul El Clasico al anului. Cu scorul final de trei la doi, catalanii reușesc să câștige primul trofeu din 2026. Meciul s-a jucat în Arabia Saudită, în fața a 60.000 de spectatori. Raphinia, atacantul Barcelonei, a fost omul meciului. A […]
Un adolescent din Drobeta Turnu Severin a spart parbrizele mai multor mașini în timp ce transmitea live pe TikTok. Tânărul este acum cercetat penal | AUDIO # Europa FM
Provocare de pe TikTok care s-a lăsat cu un dosar penal pentru un tânăr de 16 ani din Drobeta Turnu Severin. Acesta a acceptat provocarea din partea unui alt tânăr de a sparge parbrizele mai multor mașini și de a lovi capota. Prejudiciul urmează să fie stabilit de polițiști. Totul a pornit de la o […]
Franța: A început campania de recrutare pentru armata voluntară. Tinerii care se înscriu vor urma un stagiu de pregătire de zece luni, cu remunerație lunară | AUDIO # Europa FM
În Franța, a început astăzi campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar. Toți cei care au între 18 și 25 de ani – bărbați și femei deopotrivă – se pot înscrie pentru stagiul militar voluntar de zece luni. În această perioadă vor primi 800 de euro pe lună, plus masă și cazare. „Deschidem recrutările […]
Concluzii după ședința Comandamentului Național Energetic, convocat din cauza temperaturilor scăzute. Consumul de gaze naturale a crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut | AUDIO # Europa FM
România, sub un ger năprasnic: concluzii după Comandamentul Național Energetic, convocat astăzi, în condițiile în care urmează încă două zile cu temperaturi foarte scăzute. La noapte, vor fi temperaturi minime cuprinse între -19 și -9 grade, cu -14 în București. Drept urmare, consumul de energie electrică și de gaze este ridicat. În privința gazelor naturale, […]
STUDIU: O persoană din șapte a fost victima unei înșelătorii online. Rețelele de socializare, principalul canal de propagare a fraudelor | AUDIO # Europa FM
O persoană din șapte a fost victima unei înșelătorii online, arată un studiu. Locul în care se transmit cele mai multe fraude – precum ofertele false de cumpărături – este chiar pe rețelele de socializare, accesate zilnic de internauți. Surpriză în studiu: tinerii sunt de două ori mai expuși la astfel de înșelătorii, comparativ cu […]
Propunere legislativă pentru reglementarea activităților de natură sexuală, inițiată de deputatul Ion Iordache: „Există 30.000 de anunțuri active. Statul ar trebui să intervină” | AUDIO # Europa FM
Proiect de lege în Parlament: legalizarea prostituției: Activitățile există și se desfășoară în „zona neagră”, fără control sanitar, protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane, scrie deputatul PNL, Ion, Iordache într-o postare pe Facebook. Acest proiect nu ar avea ca scop promovarea activității, ci protecția comunității de exploatare. Deputatul mai susține că […]
3.500 de sportivi din peste 90 de țări vor concura la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano. România ar putea trimite cea mai numeroasă delegație de până acum | AUDIO # Europa FM
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano: 3.500 de sportivi din peste 90 de țări vor concura pentru 735 de medalii. Ceremonia de deschidere va avea loc pe 6 februarie, la Milano, iar pe scenă va urca tenorul Andrea Bocelli. Țara noastră ar putea trimite cea mai numeroasă delegație de până acum. Ceremonia de deschidere […]
Spectacole de teatru și documentare-portret dedicate marilor actori, de Ziua Culturii Naționale, la Teatrul „Bulandra” din București | AUDIO # Europa FM
Maraton de spectacole, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din București. Sub numele „Cinemateca Bulandra”, vor fi proiectate mai multe spectacole-emblemă ale teatrului în Sala Izor, urmate de câteva documentare-portret dedicate marilor actori Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Tamara Buciuceanu și Gina Patrichi. Maratonul va porni la ora 10:00 și […]
Ministrul Energiei, despre avariile din rețeaua de termoficare a Capitalei: Mi se pare inadmisibil că, în 2026, în capitala României, oamenii să nu aibă acces la căldură | AUDIO # Europa FM
România, sub un ger năprasnic: sute de mii de oameni din București stau în frig din cauza avariilor din rețeaua care livrează energie termică. „Este inadmisibil”, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Național Energetic, în care a fost discutată situația Bucureștiului. De o săptămână, aproximativ 3.500 de blocuri din București nu au apă […]
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că a plagiat în peste jumătate din teza de doctorat, dezvăluie Pressone. Care este reacția sa | AUDIO # Europa FM
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Mai mult de jumătate din lucrarea în Drept a ministrului este plagiată, susține jurnalista Emilia Șercan într-un material publicat în PressOne. Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text […]
Peste 500 de morți în urma protestelor din Iran. Donald Trump anunță că armata americană studiază „opţiuni foarte puternice” | AUDIO # Europa FM
Protestele continuă în Iran. Numărul morţilor în manifestările replimate violent de autorități ar fi crescut la peste 500, potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului. Între timp, președintele american Donald Trump afirmă că armata americană studiază „opţiuni foarte puternice” în privinţa Iranului. Cel puţin 538 de oameni au murit în protestele care au început în Iran […]
ANM: Vreme geroasă la început de săptămână. Temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius în zona Capitalei | AUDIO # Europa FM
Vremea se menține geroasă la început de săptămână și doar în anumite regiuni va mai ninge. Meteorologii spun că temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Temperaturi normale perioadei din a doua jumătate a lunii „Din perspectiva precipitațiilor, ninsori cel puțin în primele zile, mai ales în regiunile intracarpatice și […]
Ministrul Radu Marinescu neagă acuzațiile de plagiere a tezei de doctorat: „E un lucru pe care eu nu l-am făcut!” # Europa FM
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, neagă că ar fi plagiat în teza sa de doctorat în Drept, după ce jurnalista de investigație Emilia Șercan a dezvăluit într-o analiză Pressone că „mai mult de jumătate din teza sa de doctorat în Drept este plagiată”. Radu Marinescu susține că este acuzat pe nedrept de plagierea tezei […]
