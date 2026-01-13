Jurgen Klopp îl vrea! Fostul antrenor de la Liverpool ar fi implicat în transferul lui Radu Drăgușin » Agentul românului: „E uimitor!”
Golazo.ro, 13 ianuarie 2026 19:30
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea ajunge la RB Leipzig, în această perioadă de transferuri.
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:20
FCSB a pus ochii pe încă un jucător Campioana României pregătește un nou transfer: „E bun de tot!” » Când ar putea semna # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat un nou posibil transfer pe care FCSB l-ar putea realiza.
19:10
De când s-a retras, ne-am pierdut emoțiile, disperările, bucuria, enervările, dezamăgirile și extazul. Cu mici excepții, nici urmașele nu ne ajută să ieșim din blazare.
Acum 2 ore
18:40
Un nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat a doua mutare a iernii: „I-am dat și primă de instalare” » Toate detaliile # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord cu Ofri Arad (27 de ani), cel care va trebui să acopere locul lăsat liber după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain.
18:30
Ei l-au trădat pe Xabi Alonso? Cei șase jucători de la Real Madrid care nu au reacționat deloc după plecarea antrenorului # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.
18:20
Și-au anulat biletele la Mondial Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură” # Golazo.ro
Mohamad Safa (34 de ani), diplomat libanez și director executiv al PVA Patriotic Vision, o organizație non-guvernamentală acreditată ca și consultant al Națiunilor Unite, și-a anulat biletele la Cupa Mondială din vara anului viitor.
Acum 4 ore
17:40
Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991 » Reacția lui Adrian Mititelu # Golazo.ro
La termenul de judecată de astăzi, 13 ianuarie, Curtea de Apel Timișoara a anunțat că rămâne în pronunțare, urmând ca soluția să fie comunicată la 23 ianuarie 2026.
17:30
Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani), unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025, a vorbit despre cum a decurs anul în care arbitrat finala Ligii Campionilor. Kovacs vrea să arbitreze la Campionatul Mondial 2026, care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.
17:00
Inspirat de Ramos, Pepe și Varane Fundașul adus de FCSB a vorbit despre idolii săi: „Erau cei mai buni” # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani), fundașul portughez de la FCSB, a vorbit despre jucătorul pe care îl idolatrizează, atacantul Cristiano Ronaldo (40 de ani).
17:00
Patru ani de închisoare cu executare Primarul din Cernavodă a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv # Golazo.ro
Liviu Cristian Negoiță, primarul oraşului Cernavodă, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanţa.
16:20
„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor # Golazo.ro
FCSB încearcă să dea o adevărată lovitură în această perioadă de mercato, pentru a acoperi locul lăsat vacant de Adrian Șut (26 de ani).
16:00
Barcelona a făcut anunțul, apoi l-a șters! Ce se întâmplă cu transferul la care visau catalanii # Golazo.ro
Joao Cancelo (31 de ani), fundașul dreapta, a făcut, luni, vizita medicală la Barcelona şi urmează să fie prezentat la clubul catalan.
Acum 6 ore
15:50
Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile clublui cu Kennedy Boateng (29 de ani). Fundașul ar fi refuzat oferta inițială de prelungire a contractului.
15:50
Ghinion pentru Ianis Hagi FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată # Golazo.ro
Alanyaspor - Fatih Karagumruk 2-2. Ianis Hagi (27 de ani) a marcat pentru gazde, dar reușita sa a fost anulată de sistemul VAR.
15:40
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani) a vorbit despre accidentul pe care l-a provocat în 2019 și în urma căruia un bărbat de 24 de ani a murit.
14:40
Chivu i-a surprins pe italieni Decizia luată de tehnicianul român înaintea meciului cu Lecce: „Fără precedent” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a decis să le acorde liber jucătorilor săi cu o zi înaintea partidei cu Lecce din Serie A.
14:40
U Cluj, întăriri în apărare Fotbalistul va juca abia din sezonul următor pentru ardeleni # Golazo.ro
U Cluj ar fi ajuns la un acord cu Adams Friday (23 de ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani. Clujenii l-au transferat deja pe Andrei Coubiș (22 de ani), tot un jucător cu profil defensiv.
14:30
Ultimatum pentru BBC Postul public britanic ar putea pierde colaborarea de aproape 90 de ani cu Wimbledon, dacă nu aduce prezentatori noi # Golazo.ro
BBC riscă să piardă drepturile de difuzare pentru Wimbledon dacă nu își schimbă echipa și formatul transmisiunilor. All England Club urmează să intre în faza de renegociere după ediția de anul viitor.
14:30
Rapid s-a despărțit de Micovschi Fotbalistul rămâne în Liga 1 și a fost deja prezentat la noua sa echipă: „Am trăit momente speciale” # Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial despărțirea de Claudiu Micovschi (26 de ani).
14:10
Ce-și dorește Kopic Le dă speranțe fanilor, legat de obiectivul uriaș al lui Dinamo: „Vom lupta pentru el până în ultima secundă” # Golazo.ro
Dinamo a ieșit din insolvență anul trecut și se poate lupta pentru cupele europene sezonul acesta
14:10
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid.
Acum 8 ore
13:50
„Știu care e poziția mea” Kopic, întrebat direct dacă mai are răbdare cu transferurile + dezvăluiri despre Boateng: „Asta mi-au promis el și impresarul” # Golazo.ro
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre mutările pe care le mai poate face clubul pe piața transferurilor
13:30
Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, locul 47 ATP), tenismen argentinian, și-a tăiat singur părul în timpul unui meci disputat la Auckland.
13:30
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii au încheiat anul 2025 pe deficit din punct de vedere financiar.
13:00
„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani) a povestit cum a ajuns să consume droguri și alcool.
12:20
Bătăi de cap pentru Bergodi Nemulțumirea antrenorului de la U Cluj: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, s-a arătat nemulțumit de faptul că Liga 1 se va relua atât de devreme.
12:10
Angelescu vs. Nicolescu Conducerea Rapidului, replică pentru Dinamo: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat la declarațiile omologului său de la Dinamo, Andrei Nicolescu. Președintele „câinilor” este nemulțumit de prețul cerut pentru atacantul francez Antoine Baroan (25 de ani).
Acum 12 ore
11:50
Planul lui Dinamo pentru Blănuță „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev # Golazo.ro
Dinamo a înaintat o ofertă scrisă pentru transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
11:10
11:00
Arenă sub zăpadă Imagini cu viitorul stadion „Eroii Timișoarei”, în plin șantier » Ar urma să fie inaugurat în 2026 # Golazo.ro
Stadionul „Eroii Timișoarei”, arenă aflată în construcție, a oferit în aceste zile un peisaj spectaculos. Întreaga construcție a fost acoperită de zăpadă.
10:30
PSG, eliminată din Cupa Franței! Echipa lui Luis Enrique, învinsă la limită, în „16”-imile competiției, de rivala din oraș, Paris FC! # Golazo.ro
PSG a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței.
10:10
Ronaldo, acuzații de furt! Cristiano, gest controversat pe bancă + Portughezul, enervat de decizia antrenorului său # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul portughez de la Al-Nassr, a fost vizibil nemulțumit de momentul în care a fost înlocuit, în derby-ul pierdut cu Al-Hilal, scor 1-3. Fotbalistul a fost surprins de camere în momentul în care a făcut un gest interpretat drept o aluzie la „furt”, imediat după ce celui Al-Hilal a marcat cel de-al patrulea gol al partidei.
09:20
Cresc anii de închisoare Se îngroașă gluma pentru fanii interziși și depistați pe stadioane! Proiectul de lege a fost depus la Senat # Golazo.ro
Autoritățile române propun noi măsuri pentru prevenirea violenței și asigurarea ordinii la evenimentele sportive.
Acum 24 ore
01:40
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa în locul său
12 ianuarie 2026
23:50
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal # Golazo.ro
Alain Orsoni (71 de ani), fostul președinte de la AC Ajaccio, a fost asasinat în Franța, chiar la înmormântarea mamei sale.
23:40
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa” # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul crescut de Dinamo, și-a declarat atașamentul față de echipa din Giulești.
22:50
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă” # Golazo.ro
Federico Dimarco (29 de ani), fundașul celor de la Inter, pune transformarea echipei pe seama muncii lui Cristi Chivu (46 de ani).
22:30
Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani), în această iarnă.
22:30
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii! # Golazo.ro
Alvaro Arbeloa (42 de ani) este noul antrenor al lui Real Madrid, după ce clubul a anunțat despărțirea de Xabi Alonso (44 de ani).
22:10
Închis și interzis! Incidentul șocant din Scoția, pedepsit dur. Jandarmeria română n-a reușit să identifice agresorul, într-un caz similar # Golazo.ro
Un ultras al lui Aberdeen, David Gowans (32 de ani), a fost condamnat la închisoare pentru că l-a lovit cu un scaun în față pe un jucător al echipei scoțiene.
21:30
Xabi a cerut să plece Momentul incredibil care l-a determinat să renunțe imediat la postul de la Real Madrid » A avut loc chiar după meciul cu Barcelona # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) este cel care a dorit să o părăsească pe Real Madrid.
21:00
Jucătorul - cheie al lui Chivu Se descurcă mai bine decât în perioada Inzaghi la Inter: „În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute” # Golazo.ro
Inter - Napoli 2-2. Presa din Italia a numit jucătorul indispensabil din lotul lui Cristi Chivu.
20:40
„Lasă această îndoială” Detaliul care a atras atenția în comunicatul Realului despre Alonso # Golazo.ro
După ce Real Madrid a anunțat că Xabi Alonso (44 de ani) nu mai este antrenorul echipei, un detaliu din comunicatul galacticilor a lăsat loc de interpretare referitor la modul în care s-a produs ruptura dintre club și antrenor.
20:20
Piloții Dacia au obținut rezultate sub așteptări în etapa #8 a Raliului Dakar.
20:20
„A fost decizia mea să plec” Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia Varșovia: „S-a schimbat strategia pe parcurs” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioada petrecută în Polonia, la Legia Varșovia.
20:20
Se dezintegrează Anunț dramatic făcut de președinte echipei de tradiție: „Data de 26 ianuarie probabil va însemna finalul acestui club” # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că echipa s-ar putea desființa până la reluarea campionatului.
20:20
„Pleacă definitiv” Jucătorul Rapidului, transferat de o rivală din campionat + Care este situația lui Rareș Pop # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre plecarea lui Claudiu Micovschi (26 de ani).
20:10
Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului , deși Nicolescu era convins că va semna # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Dinamo, nu ar fi acceptat oferta de prelungire a contractului.
20:10
Au scăpat de sancțiuni Hermannstadt a achitat datoriile și nu va avea interdicție la transferuri # Golazo.ro
Hermannstadt a scăpat de interdicția la transferuri aplicată de FIFA pentru neplata unor datorii.
Ieri
19:30
