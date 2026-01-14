Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie

10:50

Issy Ferris și Archie Sylvester trăiau una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. Tineri, îndrăgostiți și cu o carieră muzicală în plină ascensiune, cei doi artiști britanici, cunoscuți ca duo-ul folk Ferris & Sylvester, așteptau primul copil. Sarcina decurgea perfect, fără simptome sau îngrijorări, iar Issy se simțea atât de bine încât a urcat pe scenă până în trimestrul al treilea.