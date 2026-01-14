Horiaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează
14 ianuarie 2026
Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român e gata de o nouă aventură. După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Arouca, formaţie […] The post Horiaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 5 minute
14:10
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă # Antena Sport
Sebastian Ofner nu va mai uita niciodată regulile din tenis după ce bucuria prematură pentru victorie s-a transformat într-un coşmar împotriva lui Nishesh Basavareddy în calificările de la Australian Open, miercuri, relatează Reuters. Ofner părea că va trece în runda următoare când a preluat conducerea cu 6-1 în tiebreak-ul setului decisiv împotriva americanului Basavareddy, în […] The post Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă appeared first on Antena Sport.
13:40
Karolina Pliskova, câştigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card şi va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunţat şi acordarea a două wild carduri către Ana Bogdan şi Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către […] The post Karolina Pliskova a primit un wild card la Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
13:30
Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights . Tânărul fotbalist juca pentru echipele de juniori ale […] The post Rebin Moradi a fost împuşcat mortal la 17 ani, în timpul protestelor de la Teheran appeared first on Antena Sport.
13:20
În urmă cu. . . treizeci şi doi de ani, în 1994, Venus Williams a obţinut prima sa victorie în circuitul WTA la Bank of the West Classic. Profesionistă de la vârsta de 14 ani, campioana americană continuă să joace. „Victoria şi înfrângerea nu au vârstă”, a declarat ea la Auckland. „Când ajungi pe teren, […] The post Record uriaş pentru Venus Williams la Australian Open appeared first on Antena Sport.
13:20
“Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa # Antena Sport
Venirea lui Alvaro Arbeloa drept antrenor principal la Real Madrid nu este văzută cu ochi buni de toate personajele din fotbal. Un exemplu este Oscar Garcia, jucător care a îmbrăcat tricoul Barcelonei în aproape 100 de partide, el având un discurs extremd de dur la adresa înlocuitorului lui Xabi Alonso. Real Madrid a luat recent […] The post “Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
13:10
Gică Hagi a făcut primul transfer la Farul Constanța. Clubul a anunţat astăzi transferului lui Rareș Fotin (18 ani). Fundașul cu o înălţime de 196 cm a evoluat ultima dată la juniorii clubului Club Gimnastic Manresa, deținut de fostul mare jucător spaniol Gerard Pique. Rareș Fotin a mai evoluat la academia celor de la Girona […] The post Primul transfer făcut de Gică Hagi la Farul Constanţa appeared first on Antena Sport.
12:50
Inter e cea mai în formă echipă din Serie A, aflându-se şi pe prima poziţie în clasament. Acesta este şi motivul pentru care nerazzurrii au devenit favoriţii bookmakerilor la câştigarea Scudetto. După primele 20 de etape disputate în Serie A, Inter e prima, cu 43 de puncte, fiind urmată de AC Milan (40 de puncte) […] The post Ce cotă a ajuns să aibă Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A appeared first on Antena Sport.
12:40
Destinaţie surpriză pentru Lisav Eissat. A refuzat Dinamo şi semnează cu o fostă campioană # Antena Sport
Lisav Eissat a refuzat Dinamo şi se pregăteşte de un transfer important în carieră. Fundaşul este foarte aproape de un acord cu Rakow Częstochowa, fosta campioană a Poloniei. Ziarul polonez Przegląd Sportowy anunță că tratativele cu Lisav Eissat sunt avansate, iar în următoarele zile transferul se va face. Tot la Rakow Częstochowa joacă un alt […] The post Destinaţie surpriză pentru Lisav Eissat. A refuzat Dinamo şi semnează cu o fostă campioană appeared first on Antena Sport.
12:30
Oklahoma City Thunder și-a luat în sfârșit revanșa cu San Antonio Spurs. Borna atinsă de Victor Wembanyama # Antena Sport
Oklahoma City Thunder a reușit să o învingă în premieră în acest sezon pe San Antonio Spurs, formație care s-a impus de trei ori până acum în fața campioanei en-titre. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator din timpul meciului, în timp ce Victor Wembanyama a atins o bornă remarcabilă în sportul de pe […] The post Oklahoma City Thunder și-a luat în sfârșit revanșa cu San Antonio Spurs. Borna atinsă de Victor Wembanyama appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
12:00
Ilie Dumitrescu revine în fotbal şi la Federaţia Română de Fotbal. Ce rol va ocupa? Federația va înființa un departament, pe care fostul component al Generaţiei de Aur îl va conduce, care să ofere sprijin cluburilor și academiilor în tranziția de la juniori către seniori. Mai exact, cluburile vor beneficia de informații, statistici, detalii despre […] The post Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică appeared first on Antena Sport.
12:00
Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut # Antena Sport
Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor reprezenta România la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale din 2026. Noul antrenor al lotului naţional, Nicolae Forminte (69 de ani), susţine că Federaţia nu va renunţa la nicio gimnastă. În urma scandalului monstru de pe finalul lui 2025, în care au fost implicate Camelia Voinea, mama Sabrinei, şi Denisa […] The post Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut appeared first on Antena Sport.
11:40
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie” # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă din Antalya, de unde el și jucătorii săi vor pleca mâine, joi, pentru a evolua la partida cu FC Argeș care deschide noul an din Liga 1. Printre altele, antrenorul cipriot a vorbit și despre adaptarea lui Andre Duarte la echipa sa […] The post Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie” appeared first on Antena Sport.
11:30
Costel Gâlcă cere insistent transferuri, dar nu primeşte nimic! Singurul transfer notabil făcut de giuleşteni este cel al lui Daniel Paraschiv, iar Adi Mutu critică lipsa de eficienţă a giuleştenilor, în contextul în care echipa are şanse reale la câştigarea campionatului. “Trebuia să aducă jucători, Rapid e echipa care se află într-o poziție bună să […] The post Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!” appeared first on Antena Sport.
11:10
Durerile de spate sunt extrem de frecvente și pot apărea la orice vârstă. Pentru mulți pacienți, ele nu sunt semnul unei boli grave, ci rezultatul unui cumul de factori legați de stilul de viață. Datele europene arată că aproape jumătate dintre adulți se confruntă, la un moment dat, cu dureri de spate, iar durerea lombară […] The post (P) Dureri de spate: ce le provoacă și ce poți face pentru o viață mai bună appeared first on Antena Sport.
11:00
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor # Antena Sport
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru mutarea care îi va trimite pe Cristian Ignat și pe Rareș Pop la formația ploieșteană, în timp ce la giuleșteni va ajunge Robert Sălceanu. Cele două rivale din “Primvs derby” ar urma în curând să oficializeze afacerea care include atât împrumuturi, cât și transferuri definitive. Rapid a rezolvat până […] The post Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor appeared first on Antena Sport.
10:50
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi” # Antena Sport
FCSB va debuta în Liga 1, în 2026, în faţa lui FC Argeş, vineri, de la ora 20:00. Elias Charalambous a vorbit deschis despre obiectivul clar pe care roş-albaştrii îl au în noul an. Aşa cum a zis şi Gigi Becali, toată lumea de la FCSB se gândeşte doar la titlul de campioană, chiar dacă […] The post Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi” appeared first on Antena Sport.
10:40
“Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri # Antena Sport
Radu Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în această iarnă, iar echipele care au fost asociate cel mai mult cu transferul său au fost AS Roma și RB Leipzig. Recent, antrenorul italienilor, Gian Piero Gasperini, a fost întrebat de jurnaliștii italieni de perioada de mercato a formației sale și a oferit […] The post “Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri appeared first on Antena Sport.
10:20
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” # Antena Sport
Un club de tradiţie din fotbalul românesc a fost scos la vânzare! Petrolul Ploieşti face faţă cu greu cheltuielilor lunare, iar conducătorii clubului au început negocierile pentru cedarea clubului. „Suntem în discuții cu mai multe persoane, dar momentan nu avem discuții avansate cu cineva. Marea majoritate au fost discuții cu oameni de afaceri din străinătate. […] The post Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
10:00
FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren # Antena Sport
Tensiuni între FCSB şi FC Argeş înainte de meci. Partida dintre cele două formaţii va avea loc vineri, la 20:00, si se va disputa la Mioveni. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că […] The post FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren appeared first on Antena Sport.
09:50
Gigi Becali a anunţat ce impozit uriaş plăteşte la FCSB: “Eu, în fiecare lună, pac suta de mii” # Antena Sport
Pentru Gigi Becali fotbalul este afacere! O dovadă în acest sens sunt taxele şi impozitele pe care omul de afaceri le plăteşte lunar pentru club. O simplă greşeală managerială îl poate costa mult, aşa că latifundiarul trebuie întâi să se gândească la ce bani îi aduce echipa. Gigi Becali susţine că în ultimul an ar […] The post Gigi Becali a anunţat ce impozit uriaş plăteşte la FCSB: “Eu, în fiecare lună, pac suta de mii” appeared first on Antena Sport.
09:50
Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi # Antena Sport
Alvaro Arbeloa a fost prezentat recent drept noul antrenor al celor de la Real Madrid, însă clubul nu a venit momentan cu detalii legate de durata contractului său. Cu toate acestea, jurnaliștii de la Marca, cotidianul “de casă” al clubului din capitala Spaniei, au dezvăluit care este înțelegerea dintre cele două tabere. Real Madrid l-a […] The post Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi appeared first on Antena Sport.
09:20
Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial # Antena Sport
Universitatea Craiova a vrut să-l transfere în această iarnă pe Luquinhas, un brazilian cu experienţă europeană. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai evoluat pentru formaţii cu pretenţii, cum ar fi Benfica, Legia sau New York Red Bulls. Dorit şi de Universitatea Craiova, el a ajuns în cele din urmă în […] The post Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial appeared first on Antena Sport.
09:20
Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei # Antena Sport
Jaqueline Cristian a obținut o victorie senzațională în turneul de calibru WTA 500 de la Adelaide, unde a învins-o în optimi pe Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0. După meci, românca a acordat obișnuita declarație de pe teren a învingătoarei și pe lângă discursul în limba engleză, a ținut să transmită și un mesaj pentru românii […] The post Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei appeared first on Antena Sport.
09:00
Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: “Prostituția imaginii clubului” # Antena Sport
Ultima decizie luată de Dan Șucu la Rapid a stârnit controverse imense în rândul unei facțiuni de suporteri, iar Cristi Săpunaru a venit și el cu o reacție pe rețelele sociale. Marți, clubul a trimis o delegație formată din oficialii bucureștenilor pentru un schimb de experiențe la Genoa, cele două cluburi asociindu-și imaginea și simbolurile. […] The post Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: “Prostituția imaginii clubului” appeared first on Antena Sport.
08:50
Denis Alibec a prins doar 7 meciuri în acest sezon, dar a rămas la FCSB, chiar dacă patronul Gigi Becali l-a criticat în mai multe rânduri. Constantin Budescu a venit cu un sfat pentru fostul său coleg. Budi susţine că singura şansă a atacantului de 35 de ani cotat la 500.000 de euro de a-şi […] The post Constantin Budescu a anunţat care e singura şansă a lui Denis Alibec la FCSB appeared first on Antena Sport.
08:50
Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: “De domeniul fantasticului” # Antena Sport
Cluburile de fotbal au viaţă grea pe perioada de iarnă, unde costurile cu facturile la utilităţi ajung la zeci de mii de euro. Ciprian Marica a povestit că la Farul Constanţa există facturi şi de 100.000 de euro la gaze. „Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, […] The post Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: “De domeniul fantasticului” appeared first on Antena Sport.
08:40
Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale. Alain Orsoni a fost omul care l-a adus […] The post Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: “Dacă ridici sabia de sabie mori” appeared first on Antena Sport.
08:30
Uluitor! Gigi Becali își discriminează propriul jucător: “Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit recent în cadrul unei emisiuni despre situația contractuală a lui Mihai Popescu, a cărui înțelegere alături de club expiră la finalul acestui an. După accidentarea suferită în meciul cu Austria, patronul a spus că nu îi va prelungi înțelegerea fundașului său, însă acum a venit cu o altă variantă prin care […] The post Uluitor! Gigi Becali își discriminează propriul jucător: “Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc” appeared first on Antena Sport.
08:20
Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2 # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide. Românca a trecut în optimi de sportiva australiană Daria Kasatkina, numărul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate. Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide Pentru un loc […] The post Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2 appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
08:10
Începem o serie de articole dedicată noilor schimbări de regulament, unele fără precedent în istoria Formulei 1. Acestea vor intra în vigoare în acest sezon. Ne propunem, mai ales, să încercăm să intuim care vor fi efectele lor pe pistă. Începem cu principalele reduceri de dimensiuni și de greutate. Mașini mai scurte și mai înguste […] The post Noile reguli. Dimensiuni și greutate reduse. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
08:10
Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo # Antena Sport
Rapid s-a despărţit de Franz Stolz şi se află în căutarea unui portar. Asta ţinând cont că în acest moment Costel Gâlcă se poate baza doar pe titularul Marian Aioani şi pe puştiul de 18 ani, Adrian Briciu. Astfel că giuleştenii au pus ochii pe portarul lui FC Argeş, Cătălin Straton, cel care întotdeauna a […] The post Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Newcastle – Manchester City 0-2. „Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei # Antena Sport
Manchester City a făcut un pas important către calificarea în ultimul act al Cupei Ligii Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Newcastle United, în prima manșă a semifinalelor. Gruparea antrenată de Pep Guardiola a fost salvată de golul marcat de Antoine Semenyo, fotbalistul adus pentru nu mai […] The post Newcastle – Manchester City 0-2. „Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei appeared first on Antena Sport.
13 ianuarie 2026
23:30
România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo! Victorie în faţa Turciei pentru “tricolori” # Antena Sport
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a. Scorul pe repreze a fost 4-5, […] The post România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo! Victorie în faţa Turciei pentru “tricolori” appeared first on Antena Sport.
22:50
Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici” # Antena Sport
Michael Carrick este înlocuitorul lui Ruben Amorim pe banca celor de la Manchester United, asta după ce legenda de pe Old Trafford a acceptat propunerea conducerii de a rămâne cel puțin până la finalul acestui sezon. Prezentarea oficială a avut loc în cursul zilei de marți, când acesta a și semnat contractul. Tot atunci, Carrick […] The post Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici” appeared first on Antena Sport.
22:50
FCSB, gata să facă încă două transferuri: “Fotbalişti, nu jucători! Felicit conducerea” # Antena Sport
FCSB l-a adus în această iarnă pe Andre Duarte, iar Gigi Becali a anunţat marţi seară transferul lui Ofri Arad, jucător care a evoluat în Champions League la Kairat Almaty. Perioada de mercato a roş-albaştrilor nu se încheie aici. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Roş-Albastre, a dezvăluit că FCSB se pregăteşte să aducă alţi doi “fotbalişti”. […] The post FCSB, gata să facă încă două transferuri: “Fotbalişti, nu jucători! Felicit conducerea” appeared first on Antena Sport.
22:30
Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” # Antena Sport
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în urma înfrângerii din finala Supercupei Spaniei în faţa Barcelonei a provocat un adevărat cutremur pe Bernabeu. În ultima vreme s-a vorbit despre faptul că antrenorul spaniol a pierdut vestiarul plin de vedete al celor de la Real Madrid, iar în presă a apărut o listă a […] The post Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” appeared first on Antena Sport.
21:50
Andrei Nicolescu s-a enervat: “Am fost luat la mişto”. Întrebarea care îl deranjează: “De ce toată lumea e disperată” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este deranjat de întrebările pe care “câinii” le primesc legate de transferuri. În această iarnă, Dinamo l-a adus pe Valentin Ţicu, fostul jucător de la Petrolul, din postura de jucător liber de contract. Pe radarul dinamoviştilor se află şi Vladislav Blănuţă, lucru confirmat chiar de către Andrei Nicolescu, […] The post Andrei Nicolescu s-a enervat: “Am fost luat la mişto”. Întrebarea care îl deranjează: “De ce toată lumea e disperată” appeared first on Antena Sport.
21:50
Adrian Mutu nu are dubii! De ce ar avea nevoie Dinamo pentru a fi o adevărată candidată la titlu # Antena Sport
Dinamo București va porni în 2026 de pe locul al patrulea, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. „Câinii” au ca obiectiv clasarea pe un loc de cupe europene la finalul acestui sezon, însă jucătorii și suporterii visează chiar și la cucerirea titlului. Adrian Mutu este de părere că echipa antrenată de Zeljko […] The post Adrian Mutu nu are dubii! De ce ar avea nevoie Dinamo pentru a fi o adevărată candidată la titlu appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Istvan Kovacs vrea să fluiere tot mai sus appeared first on Antena Sport.
21:10
Victor Angelescu a făcut anunțul! Suma pentru care Alex Dobre poate pleca de la Rapid # Antena Sport
Alex Dobre este cel mai important jucător al Rapidului, fiind în prezent cel mai important marcator din campionatul României, la egalitate cu Jovo Lukic: 11 goluri. S-a vorbit despre o ofertă a celor de la Maccabi Haifa pentru fotbalistul cotat în prezent la 2,8 milioane de euro, ofertă dezmințită de acționarul minoritar din Giulești. Victor […] The post Victor Angelescu a făcut anunțul! Suma pentru care Alex Dobre poate pleca de la Rapid appeared first on Antena Sport.
21:10
Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: “Riscuri la nivelul acoperişului stadionului” # Antena Sport
Meciul din etapa a 17-a a Bundesligii între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen, programat iniţial pentru marţi seara (21:30), a fost amânat în ultimul moment din cauza ninsorilor abundente din weekend. „Riscurile statice legate de condiţiile meteorologice la nivelul acoperişului stadionului împiedică desfăşurarea meciului din Bundesliga între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen”, a explicat Liga […] The post Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: “Riscuri la nivelul acoperişului stadionului” appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui appeared first on Antena Sport.
20:40
FCSB va juca primul meci din 2026 vineri, 16 ianuarie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că fundaşul Andre Duarte nu a primit cartea verde din Ungaria şi prezenţa sa la meciulde vineri este sub semnul întrebării. Fostul jucător de la FCU Craiova ar urma să fie […] The post Probleme pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Mergem la FIFA” appeared first on Antena Sport.
20:00
Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final # Antena Sport
Marius Șumudică a obținut primul succes în Arabia Saudită de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood, iar echipa pregătită de tehnicianul român a ajuns la 8 puncte în actuala ediție de campionat. Imediat după fluierul final, antrenorul s-a simțit ușurat, mai ales că pierduse meciul de debut cu doar câteva zile […] The post Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final appeared first on Antena Sport.
19:30
Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie” # Antena Sport
Marius Șumudică răsuflă ușurat în Arabia Saudită, după ce a reușit să își treacă în palmares primul succes în calitate de antrenor principal al celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român s-a impus la limită în duelul de pe teren propriu contra celor de la Al-Kholood, în cadrul etapei cu numărul 15 din Saudi Pro […] The post Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie” appeared first on Antena Sport.
19:20
Scene incredibile în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep a sărit la arbitru. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu # Antena Sport
Burak Yilmaz, antrenorul românilor Deian Sorescu, Alex Maxim şi Denis Drăguş, a fost în centrul unor scene incredibile în meciul din Cupa Turciei dintre Gaziantep şi Kocaelispor. După doa 12 minute, Gaziantep a rămas în 10 oameni, după ce Sanuc a văzut roşu direct pentru o intervenţie cu Talpa asupra unui adversar. Arbitrul l-a eliminat […] The post Scene incredibile în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep a sărit la arbitru. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu appeared first on Antena Sport.
