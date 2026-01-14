NATO devine mult mai redutabilă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite, afirmă categoric Trump: “Orice altceva mai puțin de atât este inacceptabil”
CaleaEuropeana, 14 ianuarie 2026 15:20
Președintele american Donald Trump a reafirmat miercuri că Washingtonul are nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională, susținând că insula este esențială pentru proiectele strategice americane și pentru consolidarea capacității de descurajare a NATO. „Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale. Este vitală pentru Golden Dome pe care îl construim. NATO […]
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Eurostat: În 2024, aproape 50% din energia electrică a UE a provenit din surse regenerabile # CaleaEuropeana
În 2024, sursele de energie regenerabilă au reprezentat 47,5 % din consumul brut de energie electrică în UE, ceea ce indică o creștere de 2,1 puncte procentuale (pp) față de 2023. Aceasta s-a triplat aproape (+30 pp) de la începutul cronologice în 2004. Ponderea acestora era de 15,9 % în 2004, a crescut la 28,6 […]
Acum 2 ore
14:10
UE pregătește baza legală pentru sprijinul financiar de 90 miliarde de euro pentru Ucraina în 2026–2027. Kievul va primi bani europeni doar după implementarea de reforme # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 14 ianuarie, un pachet de propuneri legislative care vizează asigurarea unui sprijin financiar continuu pentru Ucraina în anii 2026 și 2027, marcând un nou pas major în angajamentul Uniunii Europene de a susține apărarea țării în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia. Pachetul legislativ transpune în practică decizia luată […]
14:00
Țările UE discută numirea unui negociator în dosarul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Inițiativa, promovată de Franța și Italia # CaleaEuropeana
Statele membre ale Uniunii Europene fac presiuni și poartă discuții pentru a numi un negociator care să reprezinte interesele europene în dosarul Ucrainei, pe fondul temerilor că Statele Unite ar putea ajunge la un acord cu Rusia fără implicarea Europei, relatează Politico Europe. Inițiativa este susținută de Franța și Italia, care au obținut sprijin în […]
13:50
Franța deschide primul consulat în Groenlanda pe 6 februarie, pe fondul amenințărilor lui Trump: Este un „semnal politic” # CaleaEuropeana
Franța va deschide primul său consulat în Groenlanda pe 6 februarie, a declarat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-un interviu radio, informează Politico Europe. Barrot a afirmat că înființarea unei reprezentanțe diplomatice franceze în Nuuk, capitala Groenlandei, este un „semnal politic", în contextul în care amenințările președintelui american Donald Trump de a confisca […]
Acum 4 ore
13:40
Mircea Abrudean a discutat cu ministrul polonez al Apărării despre îmbunătățirea cooperării pe Flancul Estic: „Parteneriatul strategic dintre cele două state este în permanentă dezvoltare” # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut miercuri, în Polonia, o întrevedere cu viceprim-ministrul și ministrul polonez al Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, discuțiile vizând consolidarea cooperării pe Flancul Estic, precum și continuarea colaborării la nivelul comisiilor de apărare din cele două Parlamente. „România și Polonia sunt puternice și sunt împreună! Sprijinul pe care cele două state […]
13:30
Industria petrolieră americană este pregătită să joace un rol de „forță de stabilizare” în Iran după prăbușirea regimului de la Teheran # CaleaEuropeana
Industria petrolieră americană este pregătită să joace un rol de „forță de stabilizare" în Iran, în eventualitatea prăbușirii regimului de la Teheran, a declarat marți președintele American Petroleum Institute (API), Mike Sommers, pe fondul protestelor de amploare care au cuprins țara și al represiunii violente declanșate de autorități, informează Politico. „Este o veste bună pentru […]
13:00
România, pregătită ca 2026 să fie “anul aderării oficiale la OCDE”, afirmă Nazare după evaluarea în structurile economico-fiscale ale organizației: “10 din 10 la OCDE” # CaleaEuropeana
România a încheiat la Paris o etapă considerată decisivă în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce a obținut evaluări favorabile în cadrul structurilor economice și fiscale ale organizației, a anunțat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook, subliniind că România este pregătită ca 2026 să fie anul […]
12:50
Guvernul britanic trebuie să „îndrăznească să aibă principii” și să ajute Groenlanda să respingă amenințările lui Donald Trump, pledează ministrul Energiei al insulei daneze # CaleaEuropeana
Guvernul britanic trebuie să „îndrăznească să aibă principii" și să ajute Groenlanda să respingă amenințările lui Donald Trump, a declarat un ministru de rang înalt din guvernul groenlandez în fața parlamentarilor din Londra, informează Politico Europe. După o ședință cu parlamentarii britanici marți, ministrul afacerilor și energiei din Groenlanda, Naaja Nathanielsen, a declarat: „Dialogul este […]
12:30
România poate accesa în 2026 cel puțin 20 miliarde de euro din fonduri europene, afirmă Victor Negrescu: „În acest context economic dificil, banii europeni sunt o oportunitate de neratat” # CaleaEuropeana
România poate accesa în 2026 cel puțin 20 de miliarde de euro din fonduri europene, a declarat miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că, în contextul economic dificil, banii europeni reprezintă o oportunitate de neratat și trebuie să devină un proiect ambițios al forțelor pro-europene. Victor Negrescu a explicat că aceste fonduri pot proveni […]
12:10
Marco Rubio: SUA vor accelera proiectul coridorului de tranzit dintre Armenia și Azerbaidjan # CaleaEuropeana
Statele Unite vor impulsiona implementarea proiectului unui coridor de tranzit care să traverseze Armenia și să lege Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan, a declarat marți șeful diplomației americane, Marco Rubio, în cadrul unei întâlniri cu ministrul armean de externe, Ararat Mirzoian, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Declarația vine la câteva luni după ce Armenia și […]
11:50
Kallas: UE analizează extinderea misiunii militare pentru instruirea soldaților ucraineni direct pe teritoriul Ucrainei # CaleaEuropeana
Șefa duplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că în cadrul Coaliției de Voință se discută despre extinderea misiunii militare de instruire a soldaților ucraineni pentru a include instruirea lor și pe teritoriul Ucrainei. Vorbind în cea mai recentă conferință de presă, alături de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, […]
11:50
Premierul Groenlandei, mesaj ferm pentru Trump: „Dacă ar trebui să alegem chiar acum între SUA și Danemarca, atunci alegem Danemarca” # CaleaEuropeana
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți că dacă acest teritoriu autonom danez ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca și SUA, care au amenințat că vor prelua această insulă arctică din motive de securitate națională, ar alege să rămână în cadrul țării nordice, transmite EFE, potrivit Agerpres. „Groenlanda nu vrea ca nimeni […]
Acum 6 ore
11:20
Ministrul german al Apărării detaliază: O misiune în Groenlanda ar cuprinde operațiuni de supraveghere, patrulare, recunoaștere # CaleaEuropeana
Ministrul German al Apărării, Boris Pistorius, a explicat marți că dezbaterea purtată de unele state europene, în frunte cu Germania și Regatul Unit, cu privire la o posibilă misiune în Groenlanda nu vizează trimiterea de trupe pe teritoriul autonom danez, ci operațiuni de supraveghere, patrulare, recunoaștere și manevre, anunță EFE, citat de Agerpres. „Ținând cont […]
10:30
Iran: Planurile pentru evacuarea de urgență a personalului diplomatic român sunt în vigoare, transmite Oana Țoiu # CaleaEuropeana
România se alătură Uniunii Europene în condamnarea tuturor formelor de violență împotriva protestatarilor și își exprimă întreaga solidaritate cu poporul iranian, a transmis șefa diplomației române, Oana Țoiu, într-un mesaj postat pe contul X. Potrivit acesteia, oficialii români „monitorizează evoluția situației din Iran și coordonează acțiunile cu partenerii din UE și internaționali." Citiți și: UE […]
10:20
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ ce ar interzice administrației Trump anexarea unui teritoriu al NATO # CaleaEuropeana
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administrației președintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimțământul țării partenere respective, transmite DPA, potrivit Agerpres. Propunerea, înaintată marți de senatoarele Lisa Murkowski (Partidul Republican) și Jeanne Shaheen (Partidul Democrat), a […]
10:10
Virgil Popescu a organizat în PE o dezbatere dedicată independenței energetice europene: Pentru a atinge obiectivul decuplării totale de energia rusească, este esențial să acționăm rapid și decisiv # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a evidențiat marți că „Uniunea Europeană se află pe drumul ireversibil către independența energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie", iar „mașina de război a lui Putin este tot mai slăbită". Fostul ministru al Energiei a organizat la Bruxelles, împreună cu European Police Centre […]
Acum 24 ore
18:50
Rutte refuză să comenteze ideea că SUA ar putea ataca alt aliat NATO: Din opt țări în Arctica, una este Rusia șapte sunt în NATO. Trebuie să lucrăm împreună în NATO pentru protecția Nordului Îndepărtat # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evitat marți să critice public retorica Statelor Unite privind Groenlanda, afirmând că aliații sunt pe deplin de acord asupra urgenței situației de securitate din Arctica și asupra necesității unei cooperări consolidate. Declarațiile au fost făcute în cadrul Renew Europe Global Europe Forum, desfășurat în Belgia, unde Rutte a […]
18:10
Gheorghe Falcă: Transporturile sunt un factor strategic de securitate, esențial pentru mobilitatea și reziliența UE # CaleaEuropeana
Comisia pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European a votat luni seara, 12 ianuarie, un dosar important privind descărcarea de gestiune a bugetului aferent anului 2024 pentru trei parteneriate europene public–private strategice din domeniul transporturilor: Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU), EU Rail și SESAR 3, informează europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), raptor în acest dosar, […]
17:50
Regatul Unit și Polonia își intensifică cooperarea pentru apărare aeriană și antirachetă în sprijinul Europei # CaleaEuropeana
Regatul Unit și Polonia au convenit să își intensifice cooperarea în domeniul apărării aeriene și antirachetă, inclusiv pentru neutralizarea amenințărilor aeriene și balistice, în contextul creșterii riscurilor de securitate în Europa, informează Politico. Cele două state membre NATO vor extinde antrenamentele comune pentru piloții de elicopter și vor colabora la dezvoltarea unor noi capabilități de […]
17:40
“Ajutorul este pe drum”, afirmă Trump, îndemându-i pe patrioții iranieni să continue protestele: “Make Iran Great Again” # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj dur la adresa autorităților de la Teheran, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, în care îndeamnă populația Iranului să continue protestele și anunță suspendarea tuturor întâlnirilor cu oficiali iranieni până la încetarea represiunii violente, precum și faptul că „ajutorul este pe drum" „Patrioți iranieni, continuați […]
17:10
România, tot mai aproape de aderarea la OCDE, după obținerea celui de-al 19-lea Aviz Formal al Comitetului pentru Politicile de Mediu # CaleaEuropeana
România a obținut astăzi, 13 ianuarie, cel de-al 19-lea Aviz Formal al Comitetului OCDE pentru Politicile de Mediu, la o săptămână distanță după Avizul Formal cu numărul 18, aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie. Potrivit secretarului de stat pentru aderarea la OCDE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu, Comitetul OCDE pentru Politicile de Mediu […]
17:10
MAE: Susținerea Acordului UE–Mercosur, o decizie asumată de politică comercială. Din negocierile politice au rezultat garanții pentru România # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe precizează că poziția României de a susține Acordul UE–Mercosur reprezintă „o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică", cu implicații directe inclusiv asupra obiectivelor de politică externă ale țării. Potrivit MAE, votul favorabil exprimat de România în COREPER reflectă o poziționare asumată la nivel politic, transmisă public de […]
16:40
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, discuții la Casa Albă cu JD Vance și Marco Rubio pe fondul presiunilor lui Trump privind preluarea insulei arctice # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, la Casa Albă, cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat Marco Rubio, pe fondul presiunilor tot mai intense exercitate de președintele Donald Trump pentru preluarea controlului asupra insulei arctice, informează Politico. Ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen și omoloaga sa […]
16:30
Șefii mai multor bănci centrale importante, printre care și Christine Lagarde, își exprimă „solidaritatea deplină” cu președintele Fed, pe fondul recentelor amenințări ale Administrației Trump # CaleaEuropeana
Șefii mai multor bănci centrale au emis o declarație comună prin care își exprimă „solidaritatea deplină" față de președintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, în fața celei mai recente amenințări la adresa independenței sale ce vine în partea Administrației Trump, informează The Guardian. „Independența băncilor centrale este o piatră de temelie a stabilității […]
16:00
EXCLUSIV România, “pregătită oricând să discute serios scenariul” Unirii dacă R. Moldova îl vede ca “opțiune”, afirmă consilierul lui Nicușor Dan: Obiectivul zero este acum integrarea în UE. Partenerii știu că în ambele țări trăiește același popor # CaleaEuropeana
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar […]
16:00
UE va propune „rapid” noi sancțiuni împotriva „celor responsabili de represiunea” din Iran, anunță Ursula von der Leyen # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat marți „fără echivoc" utilizarea excesivă a forței și restrângerea continuă a libertăților în Iran, avertizând că numărul tot mai mare de victime este „îngrozitor". „Uniunea Europeană a inclus deja Corpul Gărzii Revoluționare Islamice în întregime în regimul său de sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului", a scris […]
15:50
Ieri
15:30
Cetățenii americani, avertizați de Ambasada Virtuală a SUA din Teheran: ”Părăsiți Iranul acum” # CaleaEuropeana
Ambasada Virtuală a SUA în Iran avertizează că protestele se intensifică și pot deveni violente, cu riscuri tot mai crescute de arestări nejustificate și răniri serioase ale protestatarilor. Cetățenii americani au primit un mesaj cât se poate de clar și ferm din partea diplomaților americani: „Părăsiți Iranul acum." Regimul de la Tehe
15:10
Dan Motreanu a fost numit responsabil al Grupului PPE în Comisia AGRI pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034 # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu a fost desemnat responsabil al Grupului PPE în Comisia pentru dezvoltare regională pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună pentru perioada 2028-2034. „Fermierii români si zonele rurale vor beneficia de peste 20 de miliarde de euro fonduri UE în perioada 2028-2034. Mă voi asigura că fermierii români vor beneficia în continuare de […] The post Dan Motreanu a fost numit responsabil al Grupului PPE în Comisia AGRI pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034 appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Volodimir Zelenski, discuții cu premierul olandez despre sprijinul pentru sistemul energetic al Ucrainei în contextul atacurilor rusești # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu privire la asistența necesară pentru sistemul energetic ucrainean, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev. Șeful statului l-a informat pe oficialul olandez despre intensele atacuri rusești cu drone și rachete asupra orașelor și comunităților ucrainene. „Ținta lor este […] The post Volodimir Zelenski, discuții cu premierul olandez despre sprijinul pentru sistemul energetic al Ucrainei în contextul atacurilor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Ilie Bolojan, întâlnire cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene. România se pregătește să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere a participat și viceprim-ministrul Tanczos Barna. Potrivit comunicatului oficial, vizita are loc într-un dublu context de importanță majoră pentru sportul românesc. Anul 2026 a fost declarat Anul „Nadia Comăneci”, marcând împlinirea a 50 de […] The post Ilie Bolojan, întâlnire cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene. România se pregătește să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Polonia amendează Temu cu aproape 1 milion de euro pentru practici promoționale înșelătoare # CaleaEuropeana
Autoritatea pentru concurență și protecția consumatorilor din Polonia (UOKiK) a anunțat, luni, că a amendat platforma de comerț online Temu cu aproape 6 milioane de zloți (circa 1 milion de euro), pentru încălcarea normelor privind informarea corectă a consumatorilor în timpul campaniilor promoționale, informează agenția poloneză PAP. Potrivit UOKiK, Temu nu a afișat cel mai […] The post Polonia amendează Temu cu aproape 1 milion de euro pentru practici promoționale înșelătoare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Data testului politic pentru Viktor Orban a fost stabilită. Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie # CaleaEuropeana
Ungaria va organiza alegeri legislative pe 12 aprilie, a anunțat președintele acestei țări Tamas Sulyok, informează Politico Europe. „Votul va avea loc pe data de 12 aprilie 2026. Una dintre pietrele de temelie ale democrației este dreptul la alegeri libere. Îi încurajez pe toți să-și exercite acest drept”, a declarat Sulyok într-o postare pe Facebook. […] The post Data testului politic pentru Viktor Orban a fost stabilită. Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Trump amenință cu tarife de 25% împotriva oricărei țări care face afaceri cu Iranul # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat luni că va impune tarife de 25% oricărei țări care face afaceri cu Iranul, o măsură care ar putea afecta relațiile comerciale ale SUA cu China, India, Emiratele Arabe Unite, Uniunea Europeană și alte economii majore, potrivit Politico. „Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica […] The post Trump amenință cu tarife de 25% împotriva oricărei țări care face afaceri cu Iranul appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Parteneriatul strategic România-SUA se consolidează constant, afirmă Nicușor Dan în contextul reluării programului educațional FLEX # CaleaEuropeana
Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează constant, nu doar prin proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale cu impact direct asupra tinerilor, a afirmat marți președintele Nicușor Dan. Șeful statului a transmis, într-o postare pe Facebook, că reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027 […] The post Parteneriatul strategic România-SUA se consolidează constant, afirmă Nicușor Dan în contextul reluării programului educațional FLEX appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat marți că regimul clerical din Iran se află în colaps, susținând că autoritățile de la Teheran nu mai pot supraviețui decât prin violență, potrivit Politico. „Dacă un regim poate rămâne la putere doar prin violență, atunci este, în esență, terminat. Presupun că asistăm acum la ultimele zile și săptămâni […] The post Merz: Regimul din Iran este terminat. Nu poate supraviețui decât prin violență appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
SUA denunță în Consiliul de Securitate al ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă și inexplicabilă” # CaleaEuropeana
Statele Unite au denunțat luni, în fața Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia în Ucraina a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik, o „escaladare periculoasă și inexplicabilă”, notează AFP, potrivit Agerpres. Racheta cu rază medie de acțiune, fără încărcătură nucleară, a lovit „o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia și […] The post SUA denunță în Consiliul de Securitate al ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă și inexplicabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
UE îi cere lui Musk să remedieze „rapid” problema Grok: „Nu vom ezita să utilizăm pe deplin DSA pentru a ne proteja cetățenii” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a avertizat compania X, deținută de Elon Musk, să „repare” rapid instrumentul său de inteligență artificială Grok, altfel va suporta consecințele prevăzute în Actul privind serviciile digitale, informează Politico Europe. Faptul că Grok permite utilizatorilor să genereze imagini care înfățișează femei și minori dezbrăcați și […] The post UE îi cere lui Musk să remedieze „rapid” problema Grok: „Nu vom ezita să utilizăm pe deplin DSA pentru a ne proteja cetățenii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Parlamentul European solicită drepturi consolidate pentru pasagerii aerieni. Despăgubiri consistente pentru întârzieri, zboruri anulate și cazări gratuite, printre propuneri # CaleaEuropeana
Deputații europeni din Comisia pentru Transporturi, care examinează drepturile pasagerilor aerieni refuză să renunțe la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, informează un comunicat oficial al Legislativului European. Comisia TRAN a votat actualizarea normelor UE privind drepturile pasagerilor aerieni, în vigoare […] The post Parlamentul European solicită drepturi consolidate pentru pasagerii aerieni. Despăgubiri consistente pentru întârzieri, zboruri anulate și cazări gratuite, printre propuneri appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
“Ordinea liberală mondială se destramă” – argumentul central al cărții lansate de Alexander Stubb: “Este un apel la un realism bazat pe valori în politica externă” # CaleaEuropeana
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a anunțat marți lansarea volumului său „The Triangle of Power – Rebalancing the New World Order”, publicat în aceeași zi în limbile engleză și suedeză, a cărui ipoteză centrală este aceea că ordinea liberală globală se destramă. „Cartea mea, The Triangle of Power – Rebalancing the New World Order, apare astăzi […] The post “Ordinea liberală mondială se destramă” – argumentul central al cărții lansate de Alexander Stubb: “Este un apel la un realism bazat pe valori în politica externă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
„SUA sunt de partea Europei și sunt pe deplin angajate în apărarea legii”, subliniază Johann Wadephul după discuții cu Marco Rubio, încercând să detensioneze situația după declarațiile lui Trump privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut o întâlnire cu ministrul german de Externe Johann Wadephul, cei doi discutând, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, despre „provocările globale presante, inclusiv despre securizarea lanțurilor de aprovizionare.” Dialogul dintre cei doi are loc în contextul eforturilor de consultare transatlantică pe mai multe dosare […] The post „SUA sunt de partea Europei și sunt pe deplin angajate în apărarea legii”, subliniază Johann Wadephul după discuții cu Marco Rubio, încercând să detensioneze situația după declarațiile lui Trump privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European după reprimarea protestelor din Iran. Metsola: Nu vom contribui la legitimarea unui regim „care s-a menținut prin tortură, represiune și crimă” # CaleaEuropeana
Diplomații iranieni vor fi interziși în toate clădirile Parlamentului European, potrivit unei scrisori trimise eurodeputaților de președinta instituției, Roberta Metsola, consultată de Politico. Decizia vine ca reacție la reprimarea brutală a protestelor din Iran, unde demonstranții cer încetarea a peste cinci decenii de dictatură religioasă. Interdicția se va aplica tuturor clădirilor Parlamentului European din Bruxelles […] The post Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European după reprimarea protestelor din Iran. Metsola: Nu vom contribui la legitimarea unui regim „care s-a menținut prin tortură, represiune și crimă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Radu Miruță a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre situația de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul achizițiilor pentru apărare # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a discutat luni, 12 ianuarie, cu însărcinatul cu afaceri al SUA la București, Michael Dickerson, despre situația de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul achizițiilor pentru apărare, în cadrul unei întrevederi desfășurate la sediul MApN. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, în cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte de interes […] The post Radu Miruță a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre situația de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul achizițiilor pentru apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
România a fost aleasă președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU pentru anul 2026 # CaleaEuropeana
România a fost aleasă Președinte al Consiliului Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS pentru anul 2026, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat. Funcția va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruță, prin decizie consensuală, în reuniunea Consiliului Executiv din 12 ianuarie a.c. România a exercitat în perioada 2024-2025 funcția de Vicepreședinte […] The post România a fost aleasă președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU pentru anul 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Fondul european pentru competitivitate și programul Orizont Europa: Curtea de Conturi Europeană prezintă recomandări pentru asigurarea transparenței și folosirea fondurilor în mod eficient și eficace în perioada 2028-2034 # CaleaEuropeana
Curtea de Conturi Europeană a emis luni două avize cu privire la propunerile legislative ale Comisiei Europene de încurajare a competitivității, a cercetării și a inovării în UE prin intermediul Fondului european pentru competitivitate și al programului Orizont Europa. Potrivit unui comunicat al Curții de Conturi Europene, acestea sunt primele dintr-o serie de avize pe care […] The post Fondul european pentru competitivitate și programul Orizont Europa: Curtea de Conturi Europeană prezintă recomandări pentru asigurarea transparenței și folosirea fondurilor în mod eficient și eficace în perioada 2028-2034 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Ministrul Finanțelor a discutat cu secretarul general al OCDE despre evaluările în curs: România urmărește stabilitate, predictibilitate și politici care susțin competitivitatea și investițiile # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, despre progresele recentele ale României în procesul de aderare și elementele-chele care rezultă din evaluările în curs, despre situația fiscală actuală, precum și despre eforturile de consolidare bugetară, „într-un context economic dificil”. Oficialul român se află la Paris pentru a participa la […] The post Ministrul Finanțelor a discutat cu secretarul general al OCDE despre evaluările în curs: România urmărește stabilitate, predictibilitate și politici care susțin competitivitatea și investițiile appeared first on caleaeuropeana.ro.
12 ianuarie 2026
21:00
“Da”-ul Maiei Sandu: Unirea nu mai este doar o emoție. Este un calcul geopolitic. Cu ce costuri? # CaleaEuropeana
Da, astăzi în România s-a rostogolit o știre falsă cum că Republica Moldova și Ucraina ar fi instituit o blocadă în Transnistria. A făcut furori și asumarea de către Maia Sandu a faptului că ar vota “Da” la un referendum de unire cu România. Într-atât de multe încât s-a vorbit despre un gest “în premieră”. […] The post “Da”-ul Maiei Sandu: Unirea nu mai este doar o emoție. Este un calcul geopolitic. Cu ce costuri? appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Germania intenționează să mobilizeze mai multe resurse umane pentru combaterea extremismului de stânga # CaleaEuropeana
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, intenționează să mobilizeze mai mulți ofițeri de informații interne pentru a combate extremismul de stânga, a declarat luni, în cadrul conferinței anuale a asociației funcționarilor publici din Köln, informează dpa, preluat de Agerpres. „Serviciul de informații interne va fi întărit în acest domeniu”, a declarat conservatorul bavarez, adăugând că […] The post Germania intenționează să mobilizeze mai multe resurse umane pentru combaterea extremismului de stânga appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Friedrich Merz se așteaptă ca SUA să participe la discuțiile despre protejarea Groenlandei: Salutăm orice schimb diplomatic ce contribuie la calmarea situației # CaleaEuropeana
Cancelarul German Friedrich Merz a spus luni că se așteaptă ca Statele Unite să continue să protejeze Groenlanda împreună cu Danemarca, dar a menționat că discuțiile aflate în desfășurare vor hotărî natura exactă a acestei colaborări, anunță Reuters, citat de Agerpres. „Suntem în discuții foarte detaliate cu guvernul danez și pur și simplu vrem să […] The post Friedrich Merz se așteaptă ca SUA să participe la discuțiile despre protejarea Groenlandei: Salutăm orice schimb diplomatic ce contribuie la calmarea situației appeared first on caleaeuropeana.ro.
