NATO devine mult mai redutabilă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite, afirmă categoric Trump: “Orice altceva mai puțin de atât este inacceptabil”

21:00

Da, astăzi în România s-a rostogolit o știre falsă cum că Republica Moldova și Ucraina ar fi instituit o blocadă în Transnistria. A făcut furori și asumarea de către Maia Sandu a faptului că ar vota “Da” la un referendum de unire cu România. Într-atât de multe încât s-a vorbit despre un gest “în premieră”. […] The post “Da”-ul Maiei Sandu: Unirea nu mai este doar o emoție. Este un calcul geopolitic. Cu ce costuri? appeared first on caleaeuropeana.ro.