Amenințările lui Trump privind Groenlanda blochează temporar înțelegerea comercială UE–SUA în Parlamentul European

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut o întâlnire cu ministrul german de Externe Johann Wadephul, cei doi discutând, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, despre „provocările globale presante, inclusiv despre securizarea lanțurilor de aprovizionare." Dialogul dintre cei doi are loc în contextul eforturilor de consultare transatlantică pe mai multe dosare […] „SUA sunt de partea Europei și sunt pe deplin angajate în apărarea legii", subliniază Johann Wadephul după discuții cu Marco Rubio, încercând să detensioneze situația după declarațiile lui Trump privind Groenlanda