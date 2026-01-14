Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”

08:20

PSD a sărit în apărarea lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, acuzat de plagiat. Social-democrații susțin că scandalul este orchestrat politic pentru a-l înlătura înainte de finalizarea selecției șefilor de parchete. PSD susține că acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu sunt o manevră politică, apărând exact după ce ministrul a anunțat că numirile la […] The post PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat first appeared on Lumea Politică.