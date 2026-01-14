Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
Lumea Politică, 14 ianuarie 2026 15:20
Anul 2026 a debutat cu creșteri de prețuri pe piața imobiliară din România, în ciuda prudenței manifestate de cumpărători și dezvoltatori. Cluj-Napoca își menține poziția de lider în topul celor mai scumpe orașe, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile locuințe noi. La începutul anului 2026, prețurile pe piața imobiliară din România continuă să
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România” # Lumea Politică
Oana Gheorghiu consideră că majorarea taxei pe proprietate în România este justificată și necesară. Deși măsura a provocat nemulțumire, ea susține că este esențială pentru ajustarea veniturilor locale. Măsura vine pe fondul unei economii în schimbare și al unui sistem fiscal depășit. Oana Gheorghiu a declarat că „taxa pe proprietate era foarte mică în România",
Președintele Donald Trump a fost surprins făcând un gest obscen în timpul unei vizite la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă a apărat reacția sa, considerând-o „adecvată". Incidentul vine pe fondul unei acuzații legate de scandalul Epstein. Președintele american Donald Trump a fost filmat arătând degetul mijlociu în timpul unei vizite la fabrica Ford
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină” # Lumea Politică
Partidul AUR a reacționat la declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care și-a exprimat susținerea pentru unirea cu România. Formațiunea condusă de George Simion consideră că afirmațiile Maiei Sandu reprezintă o schimbare de direcție și solicită o poziție clară din partea partidului de guvernare PAS. Reprezentanții AUR au semnalat că declarațiile Maiei Sandu
Măsurile fiscale vor lovi din plin puterea de cumpărare a populației în 2026, avertizează Comisia de Prognoză # Lumea Politică
România se confruntă cu o încetinire economică, accentuată de inflație și taxe, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Consumul privat scade, iar sectorul construcțiilor rămâne pilonul principal al creșterii. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere estimarea de creștere economică la 1%, pe fondul unei contracții a consumului privat și
Bolojan spune că nu-l demite pe Radu Marinescu: „Încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că așteaptă o verificare independentă pentru a stabili dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu, este vinovat de plagiat. Acesta a subliniat că evaluarea miniștrilor se face pe baza activității din timpul mandatului. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre acuzațiile de plagiat. Aceste acuzații vizează lucruri întâmplate
Ministerul Dezvoltării propune sancțiuni mai dure pentru șoferii care nu plătesc amenzile # Lumea Politică
Ministerul Dezvoltării a lansat un proiect de lege ce prevede reguli mai dure pentru șoferii care întârzie plata amenzilor rutiere. Proiectul introduce majorări progresive ale amenzilor și suspendarea permisului pentru neplata acestora. Ministerul Dezvoltării a publicat marți seara un proiect de lege care aduce schimbări semnificative în administrație și sancțiuni rutiere. Documentul stabilește reguli mai
Guvernul României a lansat un proiect de lege pentru reformarea administrației locale, vizând reducerea cheltuielilor publice și a funcțiilor din sectorul public. Documentul introduce reguli mai stricte pentru gestionarea relației cu contribuabilii, căutând să respecte țintele de deficit bugetar. Proiectul de lege, intitulat „Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale",
Premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri o întâlnire la Guvern cu mai mulți miniștri pentru a discuta bugetul de stat pentru 2026. Obiectivul principal este menținerea deficitului bugetar sub 6,5% din PIB. Miniștrii trebuie să propună reduceri semnificative ale cheltuielilor. Premierul României, Ilie Bolojan, a organizat o întâlnire la Guvern cu miniștrii Transporturilor, Agriculturii, Sănătății,
Ilie Bolojan pregătește noi tăieri în educație. Planurile premierului pentru anul 2026: „Ajustări financiare importante” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan, recent numit ministru interimar al Educației, planifică modificări în sistemul universitar pentru 2026, vizând economii bugetare. Discuțiile sunt în desfășurare, iar Bolojan caută un nou ministru. Premierul Ilie Bolojan, care a preluat interimar funcția de ministru al Educației după demisia lui Daniel David, intenționează să implementeze schimbări în 2026 pentru a reduce
Dominic Fritz, prima reacție în legătură cu acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu / Apel către PSD # Lumea Politică
Președintele USR, Dominic Fritz, solicită PSD să ia atitudine față de amenințările la adresa jurnalistei Emilia Șercan, după acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției. Fritz subliniază că astfel de presiuni pun în pericol democrația și libertatea presei. Scandalul a izbucnit după ce Emilia Șercan a publicat o investigație în PressOne, susținând că teza de doctorat
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit locurile unde vor avea loc primele concedieri în sectorul bugetar, odată cu implementarea celui de-al treilea pachet de măsuri fiscale. El a subliniat că stabilizarea economică a României depinde de reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul a declarat că România a încheiat 2024 cu un deficit de peste 9%. Dacă nu ar
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de lege care vizează reducerea cheltuielilor în administrația publică. Proiectul include măsuri pentru eficientizarea structurilor centrale și locale, modificări fiscale și reguli noi pentru jocurile de noroc. Proiectul de lege propus aduce modificări legislative pentru optimizarea cheltuielilor în administrația publică centrală și locală. Printre măsuri se
Aprobarea acordului comercial UE-Mercosur a generat un scandal în Guvernul Bolojan. Documentul nu a fost avizat de Ministerele Justiției și Agriculturii și nici nu a fost discutat în coaliția de guvernare. Fermierii români se tem de impactul asupra pieței locale. Scandalul politic a izbucnit în Guvernul condus de Ilie Bolojan după ce România a susținut
Silviu Predoiu, fost general și ofițer SIE, a dezvăluit în emisiunea „Marius Tucă Show" cum Klaus Iohannis i-a revocat dreptul de vot în CSAT. Predoiu a comparat stilurile de conducere ale lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis, subliniind diferențele majore dintre cei doi. Într-o intervenție la emisiunea „Marius Tucă Show" de pe Gândul, Silviu Predoiu
Bill și Hillary Clinton au refuzat să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în cadrul anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein. Într-o scrisoare adresată președintelui comisiei, James Comer, aceștia au criticat modul de abordare a investigației. Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, au refuzat să depună mărturie în
Daniel Băluță îl critică dur pe Ciprian Ciucu pentru gestionarea bugetului Capitalei # Lumea Politică
Daniel Băluță, lider al PSD București și primar al Sectorului 4, a lansat critici aspre la adresa primarului general Ciprian Ciucu. Acesta este acuzat că nu oferă soluții pentru problemele financiare ale Bucureștiului, ci doar explicații. Băluță sugerează că Ciucu ar trebui să demisioneze dacă nu poate gestiona situația. Daniel Băluță l-a criticat pe Ciprian
Premierul vrea achiziționarea unei aeronave prezidențiale. „Pot să-l folosească toți demnitarii/ Nu trebuie luate niște avioane foarte mari” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România ar putea achiziționa un avion oficial, similar cu alte țări europene. El a subliniat că o astfel de investiție ar putea fi justificată printr-o analiză cost-beneficiu, deși nu reprezintă cea mai presantă problemă a țării. Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, la TVR 1, despre posibilitatea ca România
Bucureștenii îngheață în case. Mii de blocuri nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă # Lumea Politică
Peste 3.500 de blocuri din București suferă de lipsa căldurii și apei calde, în timp ce meteorologii avertizează asupra temperaturilor extrem de scăzute. Situația durează de mai bine de o săptămână, afectând aproape 40% din locuințele racordate la sistemul de termoficare. Aproximativ 3.500 de blocuri din București, reprezentând aproape 40% din totalul celor conectate la
Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. “Vrea să extindă teritoriul SUA” # Lumea Politică
Expertul în securitate Iulian Fota avertizează asupra intențiilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, subliniind că nu securitatea sau resursele sunt miza, ci extinderea teritorială a SUA. Această mișcare ar putea destabiliza NATO, avertizează Fota. Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu este legată de securitatea insulei sau de resursele sale naturale,
Republicanii din Senat îl sprijină pe Trump în decizia de a suspenda contactul cu Iranul # Lumea Politică
Republicanii din Senatul SUA își exprimă susținerea pentru decizia președintelui Donald Trump de a întrerupe comunicarea cu Teheranul. Situația tensionată din Iran, marcată de proteste violente, atrage atenția la nivel internațional, în timp ce Trump avertizează cu acțiuni ferme în cazul continuării represiunilor. Republicanii din Senatul SUA au lăudat decizia președintelui Trump de a suspenda
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat # Lumea Politică
Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, fără modificări ale criteriilor actuale. Comisia Europeană a aprobat suplimentarea burselor sociale pentru studenți cu 60 de milioane de euro, sprijinind astfel aproximativ 40.000 de beneficiari. Elevii din învățământul preuniversitar de stat au acces la burse conform regulamentului stabilit. Printre acestea se numără bursele
Premierul Ilie Bolojan a comis o eroare de exprimare, referindu-se la funcțiile ministeriale ca „portofele" în loc de „portofolii", în timp ce comenta acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. Incidentul a avut loc în contextul unei discuții despre integritatea membrilor Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a făcut o gafă de exprimare în timpul unei
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și sunt aproape aceleași salarii # Lumea Politică
Creșterea costului vieții în țările vestice îi determină pe mulți români să se întoarcă acasă. Creșterea economică din România și prețurile mai accesibile fac din țară o alternativă atractivă. Discriminarea și dificultățile financiare din diaspora contribuie la această tendință. Românii care au plecat să muncească în străinătate se întorc acasă, afectați de costurile ridicate ale
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, inițiază o petiție pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate și declararea lor ca proiecte de securitate națională. Burduja atrage atenția asupra importanței acestor proiecte pentru securitatea energetică a României. Deputatul Sebastian Burduja a lansat petiția „Hidroenergia salvează România", subliniind blocajele care împiedică finalizarea hidrocentralelor. România are un potențial hidroenergetic neexploatat, iar
Peste 70% din exporturile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană, cu România printre principalii importatori. Datele Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău arată o intensificare a legăturilor economice cu UE, în ciuda unei ușoare sc
Europarlamentarii AUR au sesizat Comisia Europeană și Consiliul European, invocând lipsa unui mandat legal pentru semnarea Acordului UE-MERCOSUR. Semnatarii, Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia și Gheorghe Piperea, solicită clarificări înaintea semnării documentului. Potrivit unui comunicat AUR, semnarea acordului internațional nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o ședință legală sau […] The post Europarlamentarii AUR cer clarificări privind semnarea acordului UE-MERCOSUR first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu a fost învins în instanță de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Contestând două amenzi primite, fostul candidat prezidențial a avut plângerea respinsă de Tribunalul Ilfov. Călin Georgescu a pierdut recent procesul intentat împotriva ANSPDCP, în care a contestat două sancțiuni primite. Tribunalul Ilfov a decis să respingă plângerea […] The post Călin Georgescu pierde procesul cu ANSPDCP first appeared on Lumea Politică.
Guvernul intenționează să își asume răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice. Deși nu a fost stabilită o dată exactă, surse guvernamentale au confirmat că tensiunile din Coaliție au fost dezamorsate, iar procedura este așteptată în această lună. Executivul se pregătește pentru testul parlamentar, liderii Coaliției ajungând la un consens asupra punctelor delicate ale reformei, […] The post Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe reforma administrației first appeared on Lumea Politică.
Negocieri intense pentru numirea noilor șefi ai serviciilor de informații și parchetelor # Lumea Politică
Discuțiile pentru desemnarea unor noi directori ai serviciilor de informații din România avansează, însă aranjamentele ar putea include și numiri la vârful marilor parchete. Președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare sunt într-un proces complex de negociere. Președintele Nicușor Dan, la peste șapte luni de la instalarea la Cotroceni, nu a făcut nicio […] The post Negocieri intense pentru numirea noilor șefi ai serviciilor de informații și parchetelor first appeared on Lumea Politică.
Pregătire militară voluntară pentru tinerii români din 2026. Legea a intrat în vigoare # Lumea Politică
Începând din 2026, tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani pot participa la un program de pregătire militară voluntară de patru luni. Programul, parte a unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan, oferă beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen. România introduce pregătirea militară voluntară pentru civili, după aproape două decenii […] The post Pregătire militară voluntară pentru tinerii români din 2026. Legea a intrat în vigoare first appeared on Lumea Politică.
Românii caută al doilea job din cauza noilor taxe și scumpiri. În ce direcție se îndreaptă doritorii de muncă # Lumea Politică
În 2026, sub presiunea taxelor mărite și a creșterii prețurilor, un român din trei își dorește al doilea job. Tinerii și seniorii își caută surse suplimentare de venit pentru a face față scumpirilor și cheltuielilor crescute. Noile taxe și creșterea prețurilor la alimente și utilități impuse de Guvernul Bolojan au crescut presiunea financiară pe bugetele […] The post Românii caută al doilea job din cauza noilor taxe și scumpiri. În ce direcție se îndreaptă doritorii de muncă first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu, cunoscut pentru vederile sale suveraniste, împlinește un an sub control judiciar. Marți, el s-a prezentat la secția de poliție din Buftea, unde a fost întâmpinat de zeci de susținători. Decizia privind prelungirea măsurii urmează să fie luată de magistrați. Călin Georgescu a marcat un an de control judiciar, fiind nevoit să se prezinte […] The post Călin Georgescu, la un an de control judiciar. Mesajul său pentru susținători first appeared on Lumea Politică.
Primarul Ciucu denunță criza financiară post Nicușor din București și promite reforme drastice. „Trista moștenire” # Lumea Politică
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o situație financiară critică la Primăria Municipiului București (PMB), acuzând „trista moștenire” lăsată de predecesorul său, Nicușor Dan. Ciucu promite reforme și restructurări pentru a redresa bugetul. Primarul Ciprian Ciucu a început anul 2026 cu dificultăți financiare majore, pe care le atribuie „tristei moșteniri” lăsate de Nicușor Dan, […] The post Primarul Ciucu denunță criza financiară post Nicușor din București și promite reforme drastice. „Trista moștenire” first appeared on Lumea Politică.
Guvernul taie salariul ofițerului de presă care a împins jurnaliștii. Cât pierde lunar # Lumea Politică
Ofițerul de presă care a împiedicat jurnaliștii să discute cu premierul Ilie Bolojan în Parlament nu a fost concediat, ci a primit o sancțiune salarială de 5% pentru o lună. Incidentul a relansat discuțiile despre relația tensionată dintre Guvern și presă. Guvernul a anunțat sancționarea ofițerului de presă implicat în incidentul din 26 noiembrie 2025, […] The post Guvernul taie salariul ofițerului de presă care a împins jurnaliștii. Cât pierde lunar first appeared on Lumea Politică.
Acordul UE-Mercosur stârnește nemulțumiri în rândul agricultorilor români. Nicușor nu i-a întrebat înainte # Lumea Politică
Semnarea acordului de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur a provocat reacții vehemente din partea agricultorilor români. Aceștia susțin că decizia a fost luată fără consultarea lor și că impactul asupra agriculturii locale ar putea fi devastator. Fermierii români consideră că Acordul Mercosur marchează un punct critic pentru agricultura națională. Nemulțumirea lor nu este singulară; […] The post Acordul UE-Mercosur stârnește nemulțumiri în rândul agricultorilor români. Nicușor nu i-a întrebat înainte first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, a făcut declaraţii controversate la ieşirea din secţia de Poliţie Buftea. El a criticat dur Acordul Mercosur, asociindu-l cu ideea de „otrăvire” a cetăţenilor din Uniunea Europeană. Călin Georgescu a făcut comentarii critice la adresa Acordului Mercosur, după ce a semnat pentru controlul judiciar la secţia de Poliţie Buftea. […] The post Călin Georgescu critică Acordul Mercosur, numindu-l „instituţionalizarea otrăvii” first appeared on Lumea Politică.
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur # Lumea Politică
Acordul Mercosur, susținut de Ministerul de Externe și aprobat de România, provoacă tensiuni în coaliția de guvernare. Ministrul Justiției și liderii UDMR critică lipsa consultărilor și transparenței în adoptarea deciziei. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul său. Marinescu a subliniat că documentul nu a ajuns la […] The post Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur first appeared on Lumea Politică.
Anul 2026 aduce creșteri semnificative ale taxelor și impozitelor pentru contribuabili. Informarea corectă este esențială pentru a evita penalitățile. Vă prezentăm metodele prin care puteți verifica și plăti datoriile către ANAF și primării. Taxele și impozitele românilor sunt împărțite în funcție de destinație: impozitele locale pentru case, terenuri și mașini se plătesc la primării, iar […] The post Taxe și impozite în 2026. Unde și cum poti verifica ce datorii ai first appeared on Lumea Politică.
Patriarhia Română critică propunerea legislativă a deputatului Ion Iordache de a legaliza prostituția: Conduce „la degradarea morală a societății” # Lumea Politică
Patriarhia Română se opune ferm proiectului de lege privind legalizarea prostituției, inițiat de parlamentarul PNL Ion Iordache. Într-un comunicat, Patriarhia subliniază incompatibilitatea acestui demers cu valorile ortodoxe și semnarea Convenției ONU de către România. Patriarhia Română a reacționat vehement la inițiativa legislativă de legalizare a prostituției, propusă de parlamentarul liberal Ion Iordache. Într-un comunicat de […] The post Patriarhia Română critică propunerea legislativă a deputatului Ion Iordache de a legaliza prostituția: Conduce „la degradarea morală a societății” first appeared on Lumea Politică.
Ce se va întâmpla după ce va expira schema de plafonare a prețului la gaze. Ministrul Energiei spune că ”a pregătit alternativa” # Lumea Politică
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, se arată încrezător că eliminarea schemei de compensare pentru gazele naturale nu va determina creșteri de prețuri, începând cu 1 aprilie. El susține că există deja oferte sub prețul plafonat și că autoritățile sunt pregătite să intervină doar în cazuri extreme. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că eliminarea schemei de […] The post Ce se va întâmpla după ce va expira schema de plafonare a prețului la gaze. Ministrul Energiei spune că ”a pregătit alternativa” first appeared on Lumea Politică.
Radu Miruță a comentat impactul retragerii SUA din NATO, declanșată de declarațiile președintelui Trump privind Groenlanda. Trump a lăsat să se înțeleagă că ar prioritiza anexarea teritoriului în detrimentul alianței. Radu Miruță a analizat consecințele ieșirii SUA din NATO pentru România. „Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe […] The post Reacții la posibila retragere a SUA din NATO first appeared on Lumea Politică.
Președintele Donald Trump a anunțat luni o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor din țările care fac afaceri cu Iranul. Decizia vine pe fondul protestelor antiguvernamentale din Iran și a tensiunilor internaționale crescute. Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a impune o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale […] The post Trump impune taxe de 25% pe mărfurile din țările cu legături comerciale cu Iranul first appeared on Lumea Politică.
Parlamentarul PNL Ion Iordache a explicat motivele din spatele inițiativei sale de a legaliza prostituția, subliniind că fenomenul este deja vizibil pe internet. Proiectul, lansat în ianuarie 2026, vizează reglementarea activităților sexuale pentru protecția publicului și combaterea crimei organizate. Ion Iordache, membru PNL, a declarat pentru Gândul că inițiativa sa privind legalizarea prostituției în România […] The post Liberalul Ion Iordache propune legalizarea prostituției în România first appeared on Lumea Politică.
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reapărut pe scena publică printr-o postare pe Facebook, în care solicită oprirea dezinformării. Acesta a comentat despre escorta aeriană oferită președintelui Nicușor Dan de piloții elvețieni, un gest considerat de mulțumire pentru ajutorul oferit în cazul de la Crans-Montana. Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a revenit în […] The post Ionuț Moșteanu revine în atenție, cerând oprirea dezinformării first appeared on Lumea Politică.
Șefa Curții de Apel București critică acuzațiile Recorder și apără legile justiției # Lumea Politică
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a declarat la Antena 3 CNN că nu a fost invitată la un interviu de publicația Recorder pentru materialul din decembrie. Ea a prezentat emailurile de la Recorder pentru a susține această afirmație și a criticat demersul publicației. Liana Arsenie a declarat că nu a fost contactată de […] The post Șefa Curții de Apel București critică acuzațiile Recorder și apără legile justiției first appeared on Lumea Politică.
Percheziţii în două județe din România şi la Londra, la proxeneţi care trimiteau tinere să se prostitueze în Marea Britanie. Arestări și sechestru pe bunuri # Lumea Politică
Trei români și un britanic au fost arestați, iar alți doi români sunt sub control judiciar, după percheziții în Buzău, Dolj și Londra. Gruparea este acuzată de proxenetism și formarea unui grup infracțional organizat, trimițând femei pentru prostituție în Marea Britanie. Autoritățile române și britanice au efectuat percheziții în județele Buzău și Dolj, precum și […] The post Percheziţii în două județe din România şi la Londra, la proxeneţi care trimiteau tinere să se prostitueze în Marea Britanie. Arestări și sechestru pe bunuri first appeared on Lumea Politică.
Titus Corlățean are unele îndoieli: „Demersul ăsta cu plagiatul la actualul Ministru al Justiției pentru mine este necredibil!” # Lumea Politică
Senatorul PSD Titus Corlățean a criticat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, considerându-le necredibile. PressOne a publicat o investigație care susține că peste jumătate din teza de doctorat a lui Marinescu este plagiată. Ministrul respinge acuzațiile și își apără integritatea academică. Senatorul Titus Corlățean și-a exprimat opinia pe Facebook cu privire la acuzațiile […] The post Titus Corlățean are unele îndoieli: „Demersul ăsta cu plagiatul la actualul Ministru al Justiției pentru mine este necredibil!” first appeared on Lumea Politică.
PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat # Lumea Politică
PSD a sărit în apărarea lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, acuzat de plagiat. Social-democrații susțin că scandalul este orchestrat politic pentru a-l înlătura înainte de finalizarea selecției șefilor de parchete. PSD susține că acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu sunt o manevră politică, apărând exact după ce ministrul a anunțat că numirile la […] The post PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat first appeared on Lumea Politică.
Putin reapare la Kremlin după absență. Naționaliștii au criticat dur lipsa reacției față de evenimentele internaționale # Lumea Politică
13 Vladimir Putin a apărut din nou la Kremlin, întâlnindu-se cu vicepremierul Denis Manturov pentru a discuta despre industria militară și spațială. Discuțiile au subliniat că 3,8 milioane de persoane lucrează în acest sector, dintre care 800.000 s-au alăturat în ultimii trei ani. De la începutul anului, Putin a avut doar o apariție publică și […] The post Putin reapare la Kremlin după absență. Naționaliștii au criticat dur lipsa reacției față de evenimentele internaționale first appeared on Lumea Politică.
