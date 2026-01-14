Profesorul Papahagi, scurt: ”Georgescu a sucit mințile tuturor tâmpiților din țara asta” – VIDEO

23:40

Obiceiurile de consum de alcool ale europenilor, care sunt printre cele mai importante la nivel mondial, le pun în pericol sănătatea, dar guvernele nu reușesc să aplice taxe mai mari pentru a ajuta la reducerea consumului, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății într-un raport publicat marți, informează Politico. Berea a devenit mai accesibilă în 11 […]