Rusia duce o campanie de teroare energetică pentru a forța mâna Ucrainei
Aktual24, 14 ianuarie 2026 18:30
Rusia bombardează sălbatic infrastructura energetică civilă a Ucrainei. Asta înseamnă că milioane de ucraineni sunt lăsați fără căldură sau fără energie electrică în plină iarnă, de altfel cea mai friguroasă din ultimii ani. Nu este o întâmplare. Rusia face asta pentru a forța Ucraina să îngenuncheze. Atacurile din 9-11 ianuarie și cel din 13 ianuarie […]
• • •
Liderii G7 vor face presiuni asupra lui Donald Trump la Davos pentru a susține garanțiile de securitate pentru Ucraina – FT # Aktual24
Săptămâna viitoare, aliații Kievului din Grupul celor Șapte urmează să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, la Davos, pentru a-și asigura sprijinul personal pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui armistițiu. Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei și Regatului Unit, precum și șeful Comisiei Europene, urmează să participe la o întâlnire planificată a […]
Comisia Europeană a prezentat defalcarea unui colac de salvare financiar de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) pentru Ucraina, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinată apărării, pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de al cincilea an. Șaizeci de miliarde de euro (70 de miliarde de dolari) sunt alocate […]
Într-o mișcare surprinzătoare care poate rescrie regulile competiției globale pentru inteligența artificială, Statele Unite au aprobat reluarea vânzărilor de cipuri avansate AI produse de Nvidia către China. Anunțul a fost făcut de Departamentul Comerțului și marchează o schimbare majoră în politica americană privind exporturile de tehnologie sensibilă, restricții impuse pentru a controla evoluția tehnologică și […]
Times: Forțele speciale ale UK se pregătesc să confiște petrolul rusesc transportat de „flota din umbră”. Petrolul va fi utilizat pentru a ajuta Ucraina # Aktual24
Marea Britanie studiază planuri de utilizare a petrolului confiscat de la navele „flotei din umbră” rusești pentru a finanța sprijinul militar pentru Ucraina. Conform opțiunilor discutate, Londra nu numai că ar opri fluxul de fonduri către mașina militară rusă, dar ar redirecționa banii obținuți din vânzarea petrolului sancționat către Ucraina. Încă nu este clar dacă […]
Zeci de refugiați, majoritatea de origine somaleză, au fost arestați în ultimele zile de agenții federali de imigrație din Statele Unite și transferați în centre de detenție din Texas. Informațiile au fost confirmate de avocați ai refugiaților și de organizații pentru drepturile omului, care avertizează asupra unei acțiuni fără precedent împotriva unor persoane admise legal […]
Statele Unite retrag o parte din personalul de la baze militare importante din Orientul Mijlociu, ca o măsură de precauţie în contextul tensiunilor din regiune, a declarat miercuri agenţiei Reuters un oficial american, sub rezerva anonimatului. Dezvăluirea a fost precedată de remarci ale unui oficial iranian de rang înalt, care afirmase – tot miercuri, pentru […]
Profesorul Papahagi, scurt: ”Georgescu a sucit mințile tuturor tâmpiților din țara asta” – VIDEO # Aktual24
Profesorul clujean Adrian Papahagi are un un comentariu scurt la înregistrarea virală în care Călin Georgescu pare că repetă un text dintr-un film de desene animate. ”Deșteptul proștilor! Un idiot care recită sentențios din desene animate. Ăsta a sucit mințile tuturor tâmpiților din țara asta”, a scris Papahagi pe Facebook. Pe rețelele de socializare s-a […]
Premierul Canadei, Mark Carney, a pornit într-o călătorie cu miză uriașă: o vizită oficială în China menită să repare relații înghețate de ani de zile și să deschidă noi drumuri economice pentru o țară tot mai neliniștită de dependența sa de Statele Unite. Este prima vizită a unui prim-ministru canadian la Beijing din 2017 iar […]
Donald Trump a declarat că SUA vor lua „măsuri foarte ferme” împotriva Iranului dacă va executa protestatari, deoarece grupurile pentru drepturile omului spun că peste 2.400 de demonstranți antiguvernamentali au fost uciși într-o represiune violentă a autorităților iraniene. Rudele lui Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, care a fost reținut săptămâna trecută, au […]
Câti bani au primit partidele de la stat pentru luna ianuarie: AUR a încasat peste a încasat 2.800.000 lei # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat miercuri valoarea subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat și virate în luna ianuarie 2026, suma totală ridicându-se la 14.471.475 lei. „Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna ianuarie 2026”, se […]
Studiu Copernicus, semne tot mai rele pentru omenire: 2025 a fost al treilea cel mai cald an la nivel global și în Europa # Aktual24
Încălzirea globală este din ce în ce mai evidentă. 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată, atât la nivel global, cât și în Europa. Ultimii trei ani – 2024, 2023 și 2025, în această ordine – au fost cei mai fierbinți înregistrati vreodată la nivel global. Temperaturile medii globale din această […]
Firea, pusă la punct de Vlad Voiculescu: ”În Parlamentul European nu se joacă ‘cine urlă mai tare’, ci ‘cine știe dosarul’” # Aktual24
Europarlamentarul Vlad Voiculescu ironizează reacția pe care Gabriela Firea, și ea europarlamentar din partea PSD, a avut-o față de acordul UE – Mercosur. ”Am citit – cu ceva întârziere – ce a postat zilele astea doamna Gabriela Firea apropo de Mercosur și voturile de aici, din Parlamentul European. Am impresia că doamna Firea e foarte […]
”Groenlanda este vitală pentru SUA, pentru Golden Dome”, anunță Trump. Replica Uniunii Europene # Aktual24
Statele Unite „au nevoie de Groenlanda din raţiuni de securitate naţională”, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social, precizând că acest lucru „este vital pentru Golden Dome (proiectul de scut antirachetă – n.r.) pe care noi îl construim”, conform AFP, citată de Agerpres. „NATO ar trebui să deschidă […]
Politico: UE intenționează să numească un reprezentant unic pentru negocierile de pace cu Rusia # Aktual24
Guvernele europene solicită conducerii UE să numească un reprezentant separat pentru a negocia cu Rusia soluționarea războiului dintre Rusia și Ucraina, temându-se că Washingtonul va ajunge la un acord cu Moscova fără ele. Franța și Italia, printre altele, susțin acest plan. Acestea au obținut sprijinul Comisiei Europene și al altor câteva țări, relatează Politico, citând […]
Aurul își continuă marșul spre 5.000 de dolari pe uncie. Argintul depășește pragul de 90 de dolari # Aktual24
Aurul a urcat miercuri până aproape de un vârf record stabilit în sesiunea precedentă, în timp ce argintul a depășit pragul nemaiîntâlnit de 90 de dolari, deoarece valorile inflației americane, mai slabe decât se așteptau, au consolidat pariurile privind reducerea ratelor dobânzii pe fondul incertitudinii geopolitice continue. Aurul spot a crescut cu 0,9%, ajungând la […]
Excedentul comercial al Chinei crește cu 20%, ajungând la un record de 1,2 trilioane de dolari, chiar și cu tarifele impuse de Trump # Aktual24
Excedentul comercial al Chinei a crescut la un record de aproape 1,2 trilioane de dolari în 2025, a anunțat guvernul miercuri, deoarece exporturile către alte țări au compensat încetinirea livrărilor către SUA sub presiunea creșterii tarifelor impuse de președintele Donald Trump. Exporturile Chinei au crescut cu 5,5% pe întregul an trecut, ajungând la 3,77 trilioane […]
Oana Lovin și Cerva, trimise în judecată de procurori pentru ”lovire și alte violențe”. Lovin plânge la RTV: ”Ne-am trezit acum că suntem bune de mers în instanță pentru loviri” – VIDEO # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a dispus începerea judecății în dosarul în care sunt trimise în judecată activistele ”suveraniste” Oana-Elena Lovin și Codruța-Roxana Cerva, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Acestea au agresat un tânăr, în aprilie 2021, în fața Ministerului Sănătății. Astfel, pe 22 decembrie, la peste 4 ani de la incidente, Judecătoria a […]
Teama de SUA. Tot mai multe nave din „flota din umbră” caută protecție sub pavilion oficial rusesc # Aktual24
După ce SUA au confiscat petroliere care transportau petrol venezuelean, 26 de nave din „flota din umbră” au ales înmatricularea în Rusia. Acest lucru le oferă acoperire politică și crește riscurile geopolitice. „Flota din umbră” de petroliere care transportă petrol ilegal în întreaga lume se grăbește să obțină o potențială protecție sub pavilion rusesc, după […]
Război în ANPC între director și președintele instituției. Președintele anunță că directorul nu reprezintă ANPC # Aktual24
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor se delimitează total de punctele de vedere ale unor actuali şi foşti angajaţi cu privire la modul de organizare/reorganizare a instituţiei, după ce directorul general al Autorităţii, Paul Anghel, a criticat, pe pagina sa de Facebook, intenţia autorităţilor de restructurare a instituţiei. „În contextul ultimelor apariţii în spaţiul public ale […]
Procuror din Iași, condamnat la 8 ani de pușcărie: ”Secretul nostru trebuie păstrat până în mormânt” # Aktual24
Constantin Daniel Bosînceanu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, judeţul Iaşi, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bacău la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră, prin violenţă fizică şi ameninţarea cu moartea, să întreţină în mod repetat raporturi sexuale cu […]
Iulia Timoșenko, scandal de corupție. Este acuzată că a cumpărat voturi ale unor parlamentari # Aktual24
Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), este acuzată că a oferit diferite sume de bani membrilor parlamentului, a declarat Olha Postolyuk, purtător de cuvânt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). După ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a pus sub acuzare mai mulți legislatori din partidul președintelui Volodimir Zelenski în decembrie, Timoșenko a inițiat discuții privind oferirea […]
Danemarca trimite și mai multe trupe în Groenlanda. Se vor alătura militari și din alte state # Aktual24
Danemarca a început desfășurarea de echipamente militare și noi trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor în creștere legate de importanța strategică a insulei arctice și al reluării solicitărilor de către Statele Unite, potrivit unor relatări din presa daneză. Postul public danez DR a informat miercuri, citat de agenția Anadolu, că un comandament de avangardă a […]
SUA pregătesc un plan de reconstrucție a Venezuelei. Stabilizarea sistemului energetic este prioritatea # Aktual24
Casa Albă studiază mecanisme de finanțare a unei reconstrucții la scară largă a infrastructurii Venezuelei după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Potrivit reprezentanților administrației americane, Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării (DFC) ar putea fi principalul instrument. Prima prioritate este stabilizarea sistemului energetic al țării, aflat în declin după decenii de lipsă de investiții. Restaurarea rețelei […]
Hollywoodul este din nou în centrul atenției, de data aceasta din cauza unui incident care îl implică pe actorul canadian Kiefer Sutherland, cunoscut pentru rolul emblematic al agentului Jack Bauer în serialul 24 și pentru interpretarea președintelui SUA în Designated Survivor. Poliția din Los Angeles a anunțat că Sutherland a fost arestat luni dimineață, fiind […]
O dimineață obișnuită de miercuri s-a transformat într-un coșmar în nord-estul Thailandei. Un tren de pasageri care circula de la Bangkok spre provincia Ubon Ratchathani a fost lovit în plin de o macara uriașă prăbușită de pe un șantier feroviar. În doar câteva secunde, liniștea drumului a fost spulberată de metal îndoit, foc și țipete. […]
Emisarul lui Trump s-a întâlnit în secret cu fostul prinț moștenitor iranian pentru a discuta despre proteste # Aktual24
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Stephen Witkoff, s-a întâlnit în secret în weekend cu fostul prinț moștenitor exilat al Iranului, Reza Pahlavi, pentru a discuta despre protestele care fac ravagii în Iran. Publicația americană Axios a aflat despre acest lucru de la un oficial american bine informat. Oficial american a declarat că administrația […]
Stupoare în SUA după ce secretarul pentru Interne, Kristi Naom, a promovat sloganul „Pentru unul de-ai noștri vor plăti toți ai voștri”. Acesta a folosit de naziști în masacrul din satul Lidice # Aktual24
La o conferință de presă desfășurată la One World Trade Center din New York, Secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem a avut afișat, pe tribuna de la care a vorbit, sloganul „ONE OF OURS, ALL OF YOURS”, care s-ar traduce literal prin „Unul de-al nostru, toți ai voștri”, dar înseamnă, de fapt că […]
Colonelul Anca Alexandrescu anunță că-i va da raportul lui Trump: ”Voi arăta la Washington ce se întâmplă în România, o să redactez o scrisoare către administrația SUA cum este batjocorit partenerul strategic” # Aktual24
Anca Alexandrescu, principala propagandistă AUR de la trusturile TV, anunță că îi va trimite o scrisoare lui Donald Trump în care va raporta ”ce se întâmplă aici, în România: cum este batjocorit partenerul strategic al României”. „Mă întâlnesc cu oamenii și oamenii sunt foarte mulțumiți de ce fac, să știți. Mulți, din ce în ce […]
Premieră absolută într-un proiect de lege al guvernului Bolojan: șoferilor care nu-și plătesc amenzile rutiere li se va suspenda permisul # Aktual24
Una dintre cele mai controversate măsuri privind reducerea cheltuielilor administrației publice, puse recent de Ministerul Dezvoltării în dezbatere publică, vizează înăsprirea regimului sancțiunilor rutiere, în special pentru cei care nu își achită amenzile la timp. Potrivit documentului, amenzile auto neplătite pot avea consecințe directe asupra dreptului de a conduce, inclusiv suspendarea permisului. Proiectul introduce un […]
Dramă cumplită la Timișoara: un bărbat a murit de frig în locuință, lângă soția bolnavă, imobilizată la pat. El oprise, din motive necunoscute, sistemul de încălzire # Aktual24
O întâmplare cutremurătoare a avut loc la Timișoara, unde un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit de frig în propria locuință, în timp ce soția sa, grav bolnavă și imobilizată la pat, se afla în stare de hipotermie. Tragedia s-a petrecut într-o casă situată pe strada Odobescu, într-un imobil aparținând Primăriei Timișoara, […]
Primăria orașului Genova a lansat programul Zenia, un asistent virtual AI care vorbește inclusiv în română și le închide automat telefonul celor care îi vorbesc urât sau înjură # Aktual24
Primăria orașului Genova a făcut un pas important în digitalizarea serviciilor publice prin lansarea lui Zenia, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, creat pentru a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și administrația locală. Inovația care atrage atenția este faptul că Zenia comunică în mai multe limbi, inclusiv româna, răspunzând astfel nevoilor unei comunități diverse și […]
Mari schimbări în instituții, ce propune Ministerul Dezvoltării: sporuri mult reduse, mai puțini polițisti locali, funcționarii vor putea lucra part-time # Aktual24
Ministerul Dezvoltării a pus marți noapte în dezbatere publică proiectul de lege privind reforma administrației centrale și locale, act normativ care are ca obiectiv principal reducerea cheltuielilor de personal cu 10% și care prevede, între altele, diminuarea sporurilor, reorganizarea instituțională, reducerea numărului de posturi și extinderea posibilității de muncă cu timp parțial în administrația publică […]
Politologul Cristian Preda ironizează acid propunerile PSD pentru conducerea serviciilor secrete: „Indiferent care dintre ei ar ajunge șef la SRI sau SIE, sperie spionajul mondial” # Aktual24
Fostul europarlamentar și politolog Cristian Preda a intervenit dur în dezbaterea privind numirea noilor șefi ai serviciilor secrete, criticând public cele patru nume vehiculate de PSD pentru conducerea SRI și SIE. Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, Preda face o radiografie necruțătoare a candidaților, concluzionând tranșant: „Vă dați seama că, indiferent care dintre […]
Și-au dat arama pe față: Cel puțin 26 de petroliere din „flota fantomă” și-au schimbat înregistrarea, arborând pavilionul Rusiei, în speranța că astfel nu vor fi arestate de americani # Aktual24
Rețeaua de petroliere cunoscută sub denumirea de „flota fantomă”, utilizată pentru transportul petrolului provenit din state aflate sub sancțiuni internaționale, trece printr-o transformare accelerată pe fondul intensificării presiunilor exercitate de Statele Unite. După ce autoritățile americane au confiscat mai multe nave implicate în comerțul cu petrol venezuelean, un număr tot mai mare de armatori au […]
O dimineață liniștită de miercuri a fost brusc zguduită în municipiul Lugoj, județul Timiș, după ce o deflagrație puternică a izbucnit într-o anexă a Poliției Rutiere, unde funcționa serviciul de cazier judiciar. Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniți în urma incidentului, dintre care unul a fost transportat de urgență la spital, prezentând […]
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, îi aduce osanale lui Trump: „Președintele are o constituție de zeu și un nivel de testosteron unic la o persoană de peste 70 de ani” – VIDEO # Aktual24
Robert F. Kennedy Jr., actualul Secretar pentru Sănătate și Servicii Umane în administrația Trump, a oferit un portret surprinzător al obiceiurilor alimentare ale președintelui Donald Trump într-un interviu recent. Declarațiile au fost făcute pe 13 ianuarie 2026, în podcast-ul Katie Miller Podcast, moderat de Katie Miller (soția consilierului prezidențial Stephen Miller). Întrebat despre membrii cabinetului […]
Mai rău ca brigăzile de asalt ale lui Hitler: Agenții ICE au scos cu forța din mașină o femeie cu dizabilități din Minneapolis, care voia doar să ajungă la medic – VIDEO # Aktual24
Un nou caz de abuz al agenților de la Serviciul de Vamă și Imigrare (ICE) polarizează America. O echipă de agenți a intervenit cu brutalitate marți după-amiaza asupra unei femei care conducea un autovehicul pe intersecția dintre 34th Street și Park Avenue din sudul Minneapolisului, Minnesota. Strada era blocată de un grup de protestatari adunați […]
Comportament de președinte: Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu și l-a înjurat pe un muncitor de la uzinele Ford, care l-a acuzat că-i protejează pe pedofili – VIDEO # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a avut o reacție total nepotrivită funcției sale marți, în timpul unei vizite la uzina Ford F-150 din Dearborn, Michigan. Un muncitor de pe linia de producție l-a acuzat că este „protector de pedofili”, o referire la legăturile vechi ale lui Trump cu Jeffrey Epstein și la ritmul lent al eliberării […]
„Turiștii” români au speriat Florența cu jocul de-a alba-neagra: carabinierii au reușit să aresteze doi dintre ei # Aktual24
În centrul istoric al Florenței, o zonă sufocată de turiști zilnic, două persoane de naționalitate română au fost prinse în flagrant în timp ce practicau celebra înșelătorie stradală cunoscută sub numele de „gioco delle tre carte” (echivalentul românesc al „alba-neagra”). Potrivit cotidianului La Nazione, incidentul a avut loc la intersecția dintre Via de’ Cerretani și […]
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, critici dure la adresa lui Nicușor Dan: „Nu are nimic în comun cu funcția de președinte, e rezultatul unui lanț de erori” # Aktual24
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă marți seară de Gândul, generalul (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a lansat critici aspre la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Invitatul a afirmat că actualul șef al statului „nu are nimic în comun cu funcția de președinte” și că ascensiunea sa […]
Groenlanda face un apel către Marea Britanie pentru a o proteja de amenințările americane: „Trebuie să îndrăzniți să aveți principii” # Aktual24
Ministrul groenlandez al Afacerilor, Energiei și Resurselor Minerale, Naaja Nathanielsen, a făcut un apel ferm către Marea Britanie, cerându-i să „îndrăznească să aibă principii” și să ajute Groenlanda să respingă amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind anexarea sau achiziționarea teritoriului arctic. Declarațiile, citate de Politico, au fost făcute marți, 13 ianuarie 2026, în […]
„Președintele păcii”: În doar un an de administrație Trump, SUA au lansat 672 de atacuri aeriene, soldate cu uciderea a peste o mie de oameni # Aktual24
La doar un an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Statele Unite au intensificat semnificativ operațiunile militare aeriene, depășind ritmul administrației precedente. Potrivit unei analize realizate de ONG-ul independent Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), armata americană a executat 672 de atacuri aeriene sau cu drone-uri […]
„Cheltuim cu 25% mai mult decât ne permitem și asta ne costă dobânzi de 12 miliarde de euro pe an. Reforma în administrație este absolut obligatorie”, afirmă premierul Ilie Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a oferit, marți seară, 13 ianuarie 2026, un interviu exclusiv la TVR 1, în emisiunea moderată de Ramona Avramescu. Discuția s-a axat pe pachetul al treilea de măsuri fiscale, reducerile de cheltuieli în administrația publică și perspectivele economice ale României în contextul unui deficit bugetar persistent și al costurilor ridicate cu dobânzile. […]
Politicile președintelui Milei dau roade: Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută rată a inflației din ultimii opt ani # Aktual24
Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflației pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunțat marți Institutul național de statistică (Indec). Potrivit ziarului Buenos Aires Herald, prețurile au crescut cu 2,8% față de luna precedentă în decembrie, continuând o tendință ascendentă care a început în […]
Bill și Hillary Clinton au refuzat să depună mărturie în cazul „dosarelor Epstein”, în fața Congresului american # Aktual24
Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, și soția sa, Hillary Clinton, care a condus diplomația americană și a candidat fără succes la președinție în 2016, au refuzat marți să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în investigația referitoare la dosarele pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, după ce au fost citați în urma […]
Parlamentarii britanici, îngrijorați de camerele subterane secrete pe care le va avea noua „super-ambasadă” chineză de la Londra # Aktual24
Parlamentarii britanici și-au exprimat marți îngrijorarea profundă cu privire la planul unui nou sediu care urmează să găzduiască o ”super-ambasadă” a Chinei la Londra. Potrivit unui articol din The Telegraph, clădirea va avea 208 camere secrete subterane, inclusiv o ”cameră ascunsă”. Guvernul laburist condus de premierul Keir Starmer trebuie să decidă până pe 20 ianuarie […]
Donald Trump la Detroit Economic Club: Președintele SUA folosește un discurs prezentat ca fiind despre accesibilitate, pentru a ataca imigranții # Aktual24
Președintele american Donald Trump a susținut, marți, un discurs la Detroit Economic Club. El și-a început intervenția amintind de victoria sa la alegerile din 2024 și de ceea ce consideră a fi realizările de vârf ale primului său an de la revenirea la conducere, potrivit The Guardian. „Acum, după mai puțin de 12 luni în […]
13 ianuarie 2026
Războiul se întoarce, avertizează Papa: „Combaterea criminalității nu poate deveni un pretext pentru a submina demnitatea umană” # Aktual24
Papa Leo XIV a lansat vineri unul dintre cele mai directe avertismente ale unui suveran pontif din ultimele decenii, afirmând că principiul care interzice folosirea forței pentru încălcarea granițelor statelor a fost „complet subminat”. Declarația a fost făcută în fața ambasadorilor acreditați la Sfântul Scaun, în primul său discurs anual despre „starea lumii”, marcând debutul […]
Impactul alcoolului asupra sănătății crește, avertizează OMS. Alcoolul, prea ieftin în Europa # Aktual24
Obiceiurile de consum de alcool ale europenilor, care sunt printre cele mai importante la nivel mondial, le pun în pericol sănătatea, dar guvernele nu reușesc să aplice taxe mai mari pentru a ajuta la reducerea consumului, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății într-un raport publicat marți, informează Politico. Berea a devenit mai accesibilă în 11 […]
