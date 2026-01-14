FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 310 milioane euro, în creştere cu aproximativ 11% faţă de anul anterior, iar pentru acest an mizează pe o creştere de aproximativ 15% a afacerilor. Compania vrea să intre pe piaţa din Slovacia, Italia, Cehia

13:40

Poliţiştii din Argeş au deschis o anchetă penală care vizează infracţiunea de lipsire de libertate, după ce o tânără a fost răpită dintr-un taxi, maşina în care se afla fiind blocată de două persoane are au luat-o pe femeie cu forţa. Taximetristul şi alţi şoferi au anunţat Poliţia despre acest caz. Şocant este că, la Poliţie, în primă fază, victima a spus că nu i s-a întâmplat nimic. Poliţiştii au aflat apoi că ea se prostituează pentru unul dintre răpitori, care îi e şi concubin şi că a fost luată de pe stradă în timp se ce ducea să îşi viziteze copiii, care sunt în daţi plasament.