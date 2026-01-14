Explozie la Poliţia Lugoj - Alimentarea cu gaze naturale, oprită pe mai multe străzi

15:10

Unele guverne europene fac presiuni asupra UE pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele din Ucraina, temându-se că Statele Unite vor încheia un acord cu Rusia pe la spatele lor. Susţinătorii planului - printre care Franţa şi Italia - au obţinut sprijinul Comisiei Europene şi al altor câteva ţări pentru crearea acestui post, scrie POLITICO citând trei diplomaţi şi oficiali care au cunoştinţe directe despre discuţii. Aceştia afirmă că Europa îşi poate menţine liniile roşii, cum ar fi posibila aderare a Ucrainei la NATO, numai dacă UE are un loc la masa negocierilor.