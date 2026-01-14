Explozie la Poliţia Lugoj - Alimentarea cu gaze naturale, oprită pe mai multe străzi
News.ro, 14 ianuarie 2026 18:30
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, a anunţat că pe mai multe străzi din oraş a fost oprită furnizarea gazelor naturale, decizia fiind luată în urma exploziei care a avut loc la sediul Poliţiei, într-o anexă în care funcţionau Cazierul şi Poliţia Rutieră.
• • •
