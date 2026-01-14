Reuters: SUA evacuează o parte din personalul bazelor militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, pe fondul intensificării tensiunilor cu Iranul. Este vizată și baza Al Udeid din Qatar, care găzduiește zece mii de militari.
Biziday.ro, 14 ianuarie 2026 16:50
Informațiile au fost transmise agenției Reuters de către oficiali american, sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea subiectului. Mai devreme, separat, un oficial iranian declarase că țările vecine care găzduiesc trupe americane au fost avertizate că bazele militare vor fi lovite, dacă SUA atacă Iranul. Tot agenția de presă a dezvăluit că unii membri ai […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
16:50
Reuters: SUA evacuează o parte din personalul bazelor militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, pe fondul intensificării tensiunilor cu Iranul. Este vizată și baza Al Udeid din Qatar, care găzduiește zece mii de militari. # Biziday.ro
Informațiile au fost transmise agenției Reuters de către oficiali american, sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea subiectului. Mai devreme, separat, un oficial iranian declarase că țările vecine care găzduiesc trupe americane au fost avertizate că bazele militare vor fi lovite, dacă SUA atacă Iranul. Tot agenția de presă a dezvăluit că unii membri ai […]
Acum 4 ore
15:00
Ucraina. Iulia Timoșenko, fost premier al țării și președinta partidului Batkivșcina, a fost pusă sub acuzare pentru dare de mită, după ce ar fi încercat să cumpere voturile unor parlamentari. # Biziday.ro
Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), este acuzată că a dat mită membrilor parlamentului, conform purtătoarei de cuvânt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). Biroul Național Anticorupție (NABU) a detaliat că, după ce a pus sub acuzare mai mulți parlamentari din partidul președintelui Volodimir Zelenski în decembrie, Timoșenko a inițiat discuții privind oferirea regulată de mită […]
14:10
Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru “securitatea națională” și consideră “inacceptabil” orice alt scenariu. Totodată, susține că NATO depinde de implicarea militară americană și că alianța ar fi mai puternică dacă insula ar fi sub controlul americanilor. # Biziday.ro
Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social: “Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un alt nivel, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – […]
14:00
Thailanda. O macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mers într-o provincie din nord-est, provocând răsturnarea și incendierea unor vagoane. Cel puțin 28 de persoane au murit, iar aproximativ 80 sunt rănite. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc miercuri dimineață, în provincia Nakhon Ratchasima (nord-estul Thailandei). În timp ce se apropia de o altă stație, în apropiere de o zonă de șantier, o macara s-a prăbușit peste trenul aflat în mers, secționând aproape complet un vagon în timp ce altul a fost cuprins de flăcări. Trenul a deraiat și […]
13:30
Botoșani. O bucată din tencuiala tavanului unei săli de clasă s-a desprins și a căzut peste un elev, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. Copilul a fost rănit ușor. Ceilalți elevi au fost mutați din sală. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza incidentului. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut în această dimineață, în timpul pauzei, iar presa locală scrie că liceul a fost recent reabilitat printr-un program PNRR gestionat de primărie. Directoare Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Cristina Chirica, a declarat pentru Radio România Iași: “Mă aflam la ședința cu directorii programată pentru ziua de astăzi și am fost anunțată că s-a […]
13:20
Analiză FMI. Inteligența artificială aduce deja efecte negative puternice asupra pieței muncii, în special pentru pozițiile entry-level și cele cu potențial mare de automatizare. După cinci ani, ocuparea forței de muncă a scăzut cu -3,6% în regiunile cu cerere mare pentru competențe AI (printre care SUA și UK). # Biziday.ro
În analiza sa, Fondul Monetar Internațional (FMI) a evaluat milioane de anunțuri de angajare și profiluri de angajat din SUA, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Brazilia și Africa de Sud. FMI a constatat astfel că, în prezent, una din zece oferte de locuri de muncă solicita cel puțin o aptitudine nouă, care abia exista acum zece […]
Acum 8 ore
11:00
Cotațiile petrolului s-au oprit din creștere miercuri dimineață, după patru zile la rând de avans determinat de tensiunile geopolitice, dar rămân aproape de maximele ultimelor luni. Țițeiul european Brent coboară sub 65 de dolari/baril, iar cel american WTI sub 61 de dolari. # Biziday.ro
Țițeiul european Brent a coborât cu aproximativ 0,8%, sub 65 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a depreciat cu o valoare similară și a coborât sub 61 de dolari pe baril. Analiștii explică faptul că, în prezent, cotațiile petrolului sunt influențate de un mix de factori care trag piața în direcții […]
09:50
China a reușit anul trecut o creștere record a exporturilor, dublă față de cea anticipată, și un excedent comercial de 1.200 de miliarde de dolari. Deși expedierile către SUA au scăzut semnificativ (-20%) ca urmare a tarifelor lui Trump, chinezii au reușit să trimită mai multe mărfuri către Europa, Africa și America de Sud. Exporturile de mașini electrice din China au crescut cu +50%. # Biziday.ro
Exporturile Chinei, în 2025, au crescut cu +6,6%, față de o așteptare de +3% a economiștilor chestionați într-un sondaj Reuters. Chiar dacă și importurile au crescut cu +5,7%, surplusul din comerțul internațional s-a apropiat de 1.200 de miliarde de dolari, o sumă record, comparabilă ca mărime cu întreg PIB-ul Arabiei Saudite. Reuters arată că Beijingul […]
09:20
România a încheiat 2025 cu o inflație anuală de 9,7%. Reliberalizarea tarifelor la energie, care a adus o creștere a facturilor de +60%, a contribuit, alături de majorarea TVA-ului, la scumpirea serviciilor și a mărfurilor nealimentare. Alimentele au închis anul cu prețuri mai mari cu +7,7% față de anul precedent, pe fondul ieftinirii unor legume. # Biziday.ro
Inflația anuală, la finalul lunii decembrie 2025, a fost de 9,7%, potrivit statisticii oficiale (INSSE). În ultimul an, serviciile s-au scumpit cel mai mult (+11%), prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu +10,5%, în timp ce alimentele au avut creșteri medii ale prețurilor de +7,7%. Cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor, în 2025, pare a […]
Acum 12 ore
08:50
Polonia anunță oficial că Rusia a încercat să oprească alimentarea cu energie a cetățenilor săi, în ceea ce numește, “cel mai grav act de sabotaj asupra infrastructurii energetice a țării”. Un atac cibernetic, desfășurat la finalul lunii decembrie, urmărea să provoace o pană generalizată de curent, dar a fost dejucat. # Biziday.ro
“Tancurile digitale sunt deja aici. Am fost aproape de un blackout. Polonia s-a confruntat cu cel mai grav atac asupra infrastructurii sale energetice, care viza întreruperea alimentării cu energie electrică a cetățenilor la sfârșitul lunii decembrie. Totul indică faptul că avem de-a face cu un sabotaj rusesc, care a avut scopul de a destabiliza situația […]
Acum 24 ore
23:30
Analiză. În ciuda promisiunii că “ajutorul este pe drum”, Donald Trump are opțiuni mult prea limitate pentru a interveni militar în Iran, din cauza prezenței strategice reduse a SUA în regiune și a riscurilor majore de escaladare. Loviturile aeriene, atacurile cibernetice sau eliminarea liderilor iranieni ar avea eficiență redusă și ar provoca victime în rândul civililor. # Biziday.ro
O analiză realizată de The Guardian relevă că, deși președintele american Donald Trump le-a transmis protestatarilor iranieni că “ajutorul este pe drum”, realitatea strategică arată că SUA au opțiuni militare viabile foarte limitate pentru a interveni în Iran, iar orice acțiune de forță ar avea șanse reduse de succes și riscuri majore de escaladare. Potrivit […]
22:40
SUA. Bill și Hillary Clinton au refuzat să depună mărturie în în fața unei comisii a Camerei Reprezentanțilorm în cadrul investigației privind dosarele prădătorului sexual Jeffrey Epstein. Cei doi au fost citați în urma apariției lor în mai multe imagini și documente. # Biziday.ro
“Orice persoană trebuie să decidă momentul când consideră că a văzut sau a făcut destul și când este pregătită să lupte pentru această țară, pentru principiile și poporul ei, indiferent de consecințe. Pentru noi, acest moment a sosit acum”, au precizat soții Clinton într-o scrisoare de patru pagini adresată președintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei […]
20:00
Un milion de recenzii care schimbă felul în care facem medicină la Regina Maria. Cum îmbunătățesc recenziile pacienților calitatea serviciilor medicale? (P) # Biziday.ro
În medicină, încrederea este esențială și greu de câștigat. De aceea, feedback-ul pacienților a devenit mai mult decât o simplă evaluare. Este un semn al calității, un mod de a ne asuma responsabilitatea și, tot mai des, un instrument real de schimbare. La Regina Maria, sistemul de recenzii funcționează de peste 13 ani, timp în […]
19:50
Marea Neagră. Trei petroliere grecești au fost lovite azi de drone neidentificate, posibil ucrainene. Mergeau să încarce petrol provenit din Kazahstan din portul rusesc Novorossisk. Una dintre nave fusese închiriată de gigantul american Chevron. Ucraina nu a comentat deocamdată informațiile. # Biziday.ro
Potrivit Reuters, toate trei petrolierele erau administrate de firme grecești. Rapoartele privind lovirea unei a patra nave a fost infirmată de compania (tot grecească) care o operează. Cele trei nave atacate așteptau în apropiere de portul rusesc Novorossisk să încarce petrol provenit din Kazahstan. Una dintre ele fusese închiriată de Tengizchevroil, o subsidiară a gigantului […]
19:40
Premierul Groenlandei exclude varianta ca SUA să preia controlul insulei. A declarat că preferă să rămână într-o uniune cu Danemarca, într-o conferință comună cu premierul danez, cu o zi înaintea unor discuții între americani, danezi și groenlandezi. # Biziday.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și premierul Danermacei, Mette Frederiksen, au susținut o conferință de presă comună marți, cu scopul de a forma un front comun împotriva amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danermacei. Jens-Frederik Nielsen a respins ideea lui Donald Trump de […]
19:00
SUA. Sute de forțe federale au fost trimise în Minnesota, pentru a suplimenta efectivul de două mii de agenți ai serviciului de imigrări (ICE). Decizia, ca răspuns la protestele declanșate după ce un agent ICE a împușcat mortal o femeie. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de secretarul american pentru securitate Internă, Kristi Noem, care a spus: “Trimitem mai mulți ofițeri astăzi și mâine vor sosi”. Aceasta a adăugat că este vorba de sute de ofițeri, care vor “permite serviciului de imigrări (ICE) și membrilor Patrulei de Frontieră care lucrează în Minneapolis să o facă în siguranță”. […]
18:10
Zalău. Explozie urmată de incendiu, la etajul doi al unui bloc de locuințe de pe aleea Astrei, în urma exploziei unei butelii. Pompierii au lichidat incendiul, iar un bărbat a suferit arsuri și alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. # Biziday.ro
“Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, pe aleea Astrei, în urma unei explozii provocate de o butelie. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și […]
17:20
Iași. Directoarea Colegiului Tehnic “Mihail Sturdza” confirmă că o bucată din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit, în urma unor inflitrații, în timpul vacanței de iarnă. Elevii au mai stat în clasa respectivă și după incident, cu tavanul desprins. În prezent, sala este închisă. # Biziday.ro
Directoarea Colegiului Tehnic “Mihail Sturdza” din Iași, Cristina-Maria Bida, a explicat pentru Ziarul de Iași că tavanul s-a prăbușit în vacanța de iarnă, în luna decembrie, și că sala nu a mai fost folosită pentru orele de curs. Aceasta a reacționat după ce, pe rețelele de socializare, au fost distribuite imagini cu elevi aflați sub […]
Ieri
17:10
Apele Române informează că o a doua barjă cu îngrășăminte chimice s-a scufundat în Dunăre, la Giurgiu, în aceeași zi cu cea din Zimnicea, săptămâna trecută. Administrația susține că nu există semne ale unei mortalități piscicole ridicate. Ambele incidente au fost anunțate oficial abia astăzi. # Biziday.ro
Apele Române informează că incidentul, deși a fost anunțat oficial abia astăzi, a avut loc pe 9 ianuarie, când autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat faptul că o barjă de transport marfă, eșuată înainte de Crăciun pe un banc de nisip, a început să se scufunde. Aceasta era încărcată cu peste o mie de tone […]
16:10
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală. (P) # Biziday.ro
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță relocarea Maternității REGINA MARIA București în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc crescut și pentru cazurile obstetricale care necesită infrastructură de spital multidisciplinar complet. Noua entitate funcționează sub numele de Maternitate și […]
15:50
Călin Georgescu pierde procesul cu Autoritatea pentru Protecția Datelor. Instanța a decis că trebuie să plătească amenda de 50 de mii de lei primită pentru că a stocat și a accesat datele utilizatorilor site-ului său, fără ca aceștia să își dea consimțământul sau măcar să fie informați. Decizia nu este definitivă. # Biziday.ro
Tribunalul Ilfov a respins contestația depusă de Călin Georgescu împotriva amenzii pe care a primit-o în vara anului 2025 de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. “Respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, […]
14:10
Răscoală violentă în Iran. Un oficial iranian anunță că aproximativ două mii de persoane au murit, în cele 17 zile de când au început protestele. Printre victime se numără și membri ai forțelor de securitate. # Biziday.ro
Un oficial iranian a prezentat bilanțul într-o declarație pentru agenția Reuters. Acesta a fost citat sub condiția anonimatului, pentru a-i fi protejată identitatea. El a susținut că, în spatele deceselor, se află teroriști. Bilanțul este considerabil mai mare decât cel comunicat de grupul pentru drepturile omului HRANA, care a documentat decesul a 505 civili și […]
13:20
Foștii șefi ai Rezervei Federale condamnă încercarea “fără precedent” a Administrației Trump de a slăbi independența băncii centrale, prin anchetarea lui Jerome Powell. Declarații de susținere și din partea altor guvernatori de bănci centrale. # Biziday.ro
Foștii șefi ai Rezervei Federale – Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke și Alan Greenspan, împreună cu alți zece foști oficiali de rang înalt, au condamnat “încercarea fără precedent” a Administrației Trump de a slăbi independența băncii centrale a SUA, după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală asupra actualului guvernator, Jerome Powell, al […]
10:50
Cancelarul Germaniei consideră că actuala conducere a Iranului va cădea în curând: “Dacă un regim nu mai poate rămâne la putere decât prin folosirea violenței, atunci este la final, terminat. Asistăm la ultimele zile sau săptămâni ale acestei conduceri”. Cel mai recent bilanț indică aproximativ 650 de decese în urma protestelor. # Biziday.ro
Friedrich Merz a condamnat suprimarea violentă a protestelor iraniene de către forțele de securitate ale regimului iranian, numind reacția Teheranului drept “disproporționată și brutală. Ar trebui să-și protejeze populația, nu să o amenințe”. Aflat într-o vizită în India, cancelarul german a declarat ulterior că actuala conducere a Iranului s-ar putea afla “în ultimele sale zile […]
09:50
Vremea se va menține geroasă în toată țara, cu temperaturi sub media ultimilor 20 de ani pentru această perioadă, până la începutul lunii februarie, conform ANM. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie informează că, raportat la media multianuală din perioada 2005 – 2026, săptămâna aceasta, temperatura va fi mai scăzută decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării. Cele mai reduse valori termice vor fi în nord-est, est și de sud-est. În vestul și sud-vestul țării precipitațiile vor fi deficitare. […]
08:50
Ministrul german de Externe declară, după întâlnirea cu omologul american, că nu a primit “nicio indicație că SUA iau în serios” folosirea forței armate pentru preluarea controlului asupra Groenlandei. # Biziday.ro
Johann Wadephul, ministrul german de Externe, s-a întâlnit luni cu omologul american, Marco Rubio. La finalul discuției, a declarat, despre posibilitatea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, că “nu am nicio indicație că acest lucru este luat în considerare serios. Mai degrabă, cred că există un interes comun în abordarea problemelor de securitate care […]
08:10
Donald Trump intensifică presiunile asupra Iranului. Anunță că SUA vor aplica, “cu efect imediat”, un tarif de 25% pentru importurile din țările care fac comerț cu Iranul. Americanii analizează și alte răspunsuri la reprimarea protestelor. # Biziday.ro
Președintele Statelor Unite a scris pe rețeaua sa socială, Truth Social, că “orice țară care face afaceri cu Iranul va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile cu Statele Unite”. Trump a spus că tariful are efect imediat. Reuters pune în vedere că țara din Orientul Mijlociu, care este membră a grupului producătorilor de […]
12 ianuarie 2026
23:50
Croația. Guvernul reintroduce serviciul militar obligatoriu, după aproape două decenii. Măsura, o schimbare semnificativă în politica de apărare, este susținută de majoritatea populației și face parte dintr-o tendință mai amplă la nivelul statelor balcanice. # Biziday.ro
Legislația pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbații tineri a fost adoptată rapid în parlament în octombrie 2025, cu 84 de voturi pentru și doar 11 împotrivă. La începutul anului 2026, aproximativ 1.200 de bărbați tineri au primit deja ordine de încorporare pentru un stagiu militar de două luni, fiind prima generație chemată sub arme […]
22:30
Nvidia și compania farmaceutică Eli Lilly vor investi până la un miliard de dolari, în următorii cinci ani, pentru crearea unui laborator de cercetare, bazat pe AI. Va fi folosit pentru descoperirea și dezvoltarea de medicamente noi. # Biziday.ro
Noul centru va fi amplasat în California, în regiunea San Francisco Bay Area, iar activitatea laboratorului va începe din acest an. Noul laborator va utiliza generația nouă de procesoare AI Nvidia Vera Rubin, anunțată recent de compania americană de tehnologie. Laboratorul va pune la un loc specialiștii Eli Lilly, din biologie, chimie și medicină, cu […]
20:50
Paramount dă în judecată Warner Bros Discovery, în cea mai recentă acțiune din încercarea de preluare ostilă. Susține că acordul cu Netflix subevaluează valoarea WBD, iar decizia le aparține acționarilor. # Biziday.ro
Șeful Paramount Skydance, David Ellison, a informat acționarii că Paramount acționează în judecată compania Warner Bros. Discovery și pe CEO-ul David Zaslav. Solicită unei instanțe din Delaware să ordone Warner Bros. Discovery să furnizeze informații suplimentare despre procesul de vânzare și despre acordul cu Netflix. ”WBD nu a dezvăluit modul în care a evaluat valoarea […]
20:10
Apple a încheiat un parteneriat cu Alphabet (Google), în baza căruia va folosi tehnologia Gemini pentru noul asistent Siri, bazat pe inteligența artificială. # Biziday.ro
Apple a încheiat un parteneriat cu Google pentru a integra chatbotul Gemini pe funcțiile sale de inteligență artificială. Mai, exact, Apple va folosi Gemini de la Google pentru noul asistent Siri dotat cu inteligență artificială, pe care urmează să îl lanseze în acest an. Parteneriatul pe mai mulți ani se va baza pe modelele Gemini […]
19:50
Fotbal. Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei Real Madrid. Decizia vine la o zi după eșecul cu FC Barcelona, din Supercupa Spaniei. Conducerea tehnică va fi preluată de Alvaro Arbeloa, antrenorul echipei secunde. # Biziday.ro
Real Madrid a anunțat oficial despărțirea de Xabi Alonso, la o zi după eșecul cu 2-3 în fața Barcelonei, din Supecupa Spaniei. Alonso a preluat funcție pe 1 iunie, după o perioadă de succes la Bayer Leverkusen, unde a câștigat cupa și campionatul Germaniei, în sezonul 2023-24, și a condus echipa până în finala Europa […]
18:50
Autoritățile de reglementare din Europa, Asia și Oceania condamnă folosirea asistentului AI Grok, integrat în platforma X a lui Elon Musk, pentru generarea de imagini în ipostaze sexuale, inclusiv cu copii. Mai multe țări au deschis anchete sau au impus restricții. # Biziday.ro
Platforma X, deținută de Elon Musk, se confruntă cu o presiune tot mai mare la nivel global, după ce guverne și autorități de reglementare din Europa, Asia și Oceania au condamnat folosirea asistentului AI Grok pentru generarea de imagini cu conținut sumar, inclusiv cu femei și copii. Unele state au deschis anchete oficiale, iar altele […]
18:50
Prețul aurului atinge noi recorduri, iar dolarul se depreciază ușor față de monedele europene, după ce războiul dintre Donald Trump și banca centrală americană pare a fi intrat într-o nouă fază – o anchetă penală împotriva președintelui Fed. # Biziday.ro
Uncia de aur a ajuns la 4.625 de dolari, în creștere cu +2,5% față de vineri, și cu +7,5% față de finalul anului trecut, după ce Jerome Powell, președintele Rezervelor Federale (Fed) a anunțat că este investigat de Departamentul de Justiție al SUA. Cum atacurile lui Donald Trump la adresa lui Powell sunt de notorietate, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar avea loc un referendum în acest sens, deși consideră că nu există o majoritate în acest sens. Subliniază, totuși, că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană rămâne obiectivul principal susținut de cetățeni. # Biziday.ro
Maia Sandu a făcut declarațiile în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, la sediul președinției de la Chișinău, în care au fost abordate subiecte legate de situația geopolitică a Republicii Moldova, relația cu România și parcursul european al țării. Președinta a explicat că, în contextul actual de securitate regională […]
13:40
Automobile Dacia, Renault și alte șase companii din industria auto au fost amendate cu 32 de milioane de euro. Consiliul Concurenței a constatat că s-au înțeles pentru a nu concura pentru recrutarea angajaților. Automobile Dacia a primit cea mai mare sancțiune, de 16 milioane de euro. # Biziday.ro
Consiliul Concurenței precizează următoarele: “În urma unei investigații, autoritatea de concurență a constatat că Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL au stabilit să nu se concureze pentru recrutarea și angajarea reciprocă […]
13:00
Australia. Meta a șters peste jumătate de milion de conturi de Facebook, Instagram și Threads, ale utilizatorilor cu vârste sub 16 ani, pentru a se conforma noii legislații privind rețelele sociale. # Biziday.ro
Legea a intrat în vigoare pe 10 decembrie și interzice conturile de socializare pentru copiii sub 16 ani. Impune platformelor mari, inclusiv Meta, TikTok și YouTube, să dezactiveze conturi pentru cei sub această vârstă. Meta a declarat că între 4 și 11 decembrie a dezactivat 544.052 de conturi despre care credea că sunt deținute de […]
12:20
SUA. Procurorii federali au deschis o anchetă penală împotriva guvernatorului Rezervei Federale, privind costurile de renovare a două clădiri istorice ale Fed. Oficialul respinge acuzațiile, despre care spune că sunt o urmare a refuzului de a reduce dobânda de referință, la cererea lui Trump. # Biziday.ro
Procurorii din Districtul Columbia au deschis o anchetă penală împotriva lui Jerome Powell în legătură cu lucrările de renovare a două clădiri istorice și cu privire la posibilitatea ca acesta să fi mințit Congresul despre amploarea proiectului, a relatat duminică New York Times. Guvernatorul Rezervei Federale, Jerome Powell, a reacționat rapid la acuzațiile procurorilor americani: […]
12:00
Asociația ”Forumul Judecătorilor” reclamă derapaje grave și atacuri verbale la adresa magistraților care au semnalat problemele din Justiție, unele chiar din partea unor membri CSM. Anunță că va sesiza “organismele internaționale relevante” și îi cere președintelui Dan să intervină. # Biziday.ro
“Forumul Judecătorilor din România” a emis un punct de vedere prin care transmite că, în ultimele zile, spațiul public “a fost invadat de atacuri individuale ale unor membri ai CSM și ale unor site-uri controversate” la adresa asociației, a reprezentanților săi și a altor ONG-uri care au cerut promovarea rapidă a unei reforme a justiției. […]
11:40
Programul Tezaur. Ministerul de Finanțe a lansat prima emisiune din acest an de titluri de stat pentru populație. Scadențele sunt la 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%. # Biziday.ro
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 12 ianuarie 2026, prima ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. În perioada 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%. Veniturile obținute […]
10:50
Comisarul european pentru Apărare propune înființarea unei armate permanente a UE, formată din cel puțin o sută de mii de militari care să înlocuiască, treptat, trupele americane prezente în Europa. Consideră că principalul element care blochează un asemenea demers este “lipsa voinței politice”. # Biziday.ro
Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare, a declarat, în cadrul unei conferințe de securitate din Suedia, că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe armate comune, care ar putea, în viitor, să îi înlocuiască pe cei circa o sută de mii de militari americani prezenți pe continent. Acesta […]
09:00
Guvernul britanic anunță Proiectul “Nightfall”, o rachetă balistică tactică, dezvoltată special pentru a fi furnizată Ucrainei în termen de un an de zile. Ar urma să aibă o rază de până la 500 km, ceea ce înseamnă că ar fi capabilă să lovească Moscova. “În loc să negocieze pacea la modul serios, Putin escaladează războiul său ilegal”, a explicat ministrul britanic al Apărării. # Biziday.ro
Ministerul Apărării a făcut anunțul duminică seara, precizând însă că trei echipe ale unor firme concurente din industria militară au semnat și au primit comanda încă de pe 19 decembrie 2025, cu termen limită pentru primirea propunerilor de dezvoltare a rachetelor Nightfall pe 9 februarie 2026. Contractul de dezvoltare va fi atribuit în martie, iar […]
07:50
Răscoală violentă în Iran. Numărul morților a depășit 500, ca urmare a intervenției brutale a autorităților împotriva demonstranților care cer schimbarea regimului mulahilor, potrivit unei agenții pentru drepturile omului. Președintele american declară că Iranul ar “vrea să negocieze”, fără să fie clar cine sau ce anume. # Biziday.ro
Deși internetul și orice legătură externă sunt tăiate de joi, Human Rights Activists News Agency, care susține că are activiști în interiorul Iranului, a evaluat că numărul deceselor a urcat, după acest weekend la 544, din care 496 de protestatari și 48 de oameni din rândul forțelor de ordine care au intervenit împotriva acestora. Peste […]
07:40
Globurile de Aur. Serialul “Adolescence”, produs de Netflix, și filmul “One Battle After Another” au câștigat cele mai multe premii, câte patru de fiecare. “Hamnet”, despre viața familiei lui William Shakespeare, a fost desemnat cel mai bun film. # Biziday.ro
Gala “Globurile de Aur” s-a desfășurat în această dimineață, la Los Angeles. Serialul “Adolescence”, produs de serviciul de streaming Netflix, a fost premiat la categoriile: cel mai bun serial, actor de serial în rol principal – Stephen Graham, actor și actriță de serial în rol secundar – Owen Cooper, respectiv Erin Doherty. Comedia neagră “One […]
11 ianuarie 2026
22:00
UE vrea să introducă clauze cu despăgubiri semnificative de la UK, în cazul retragerii sau nerespectării noilor înțelegeri negociate cu Guvernul Starmer. Încearcă astfel să se protejeze pentru situația venirii la putere a lui Nigel Farage, figură emblematică a Brexitului. # Biziday.ro
Uniunea Europeană cere introducerea unei clauze speciale într-un posibil nou acord comercial cu Marea Britanie, menit să reducă efectele Brexitului asupra comerțului, clauză care ar obliga Londra să plătească despăgubiri semnificative dacă ar decide ulterior să se retragă din acest acord. Informația apare într-un proiect de document văzut de Financial Times și vine în contextul […]
19:00
Studiu. Tinerii din generația Z (născuți între 1997 și 2012) au probleme în a-și găsi un loc de muncă. Pandemia le-a afectat dezvoltarea socială, școala nu i-a pregătit pentru a intra pe piața muncii, iar reflexul de a încerca un job ocazional înainte de a deveni angajați s-a atenuat. # Biziday.ro
Studiul a fost inițiat de guvernul britanic, după ce a observat că șomajul în rândul tinerilor este în creștere. Mai exact, aproape un milion de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani nu au fost angajate în perioada iulie-septembrie 2025. Conform datelor oficiale, din cei aproape un milion de tineri, 600.000 nu […]
17:50
Ministrul britanic al Apărării, întrebat dacă ar putea răpi orice lider mondial, spune că l-ar alege pe Vladimir Putin și l-ar trage la răspundere pentru crimele de război săvârșite. Declarațiile, în contextul arestării lui Nicolas Maduro. # Biziday.ro
Într-un interviu acordat pentru Kyiv Independent, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a fost întrebat, dacă ar putea să răpească un lider mondial, pe cine ar alege. Oficialul a răspuns: “l-aș lua pe Putin și l-aș trage la răspundere pentru crime de război”. Întrebarea vine în contextul în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost […]
16:40
Diplomați din țările nordice, cu acces la informații clasificate NATO, subliniază că Groenlanda nu este în pericol de a fi ocupată de Rusia sau China, așa cum susține Donald Trump. The Telegraph: Pentru a-l convinge pe Trump să renunțe la ideea anexării Groenlandei, Marea Britanie ia în calcul să trimită trupe și echipamente militare pe insulă, alături de Germania și Franța. # Biziday.ro
Contactați de Financial Times, doi diplomați de rang înalt din state nordice, care au acces la informări clasificate NATO, au declarat sub protecția anonimatului că nu există dovezi privind prezența unor nave sau submarine rusești ori chineze în jurul Groenlandei în ultimii ani. Unul dintre ei a afirmat explicit că a consultat informațiile serviciilor de […]
15:40
Incident la granița dintre Ucraina și România. Un polițist ucrainean de frontieră a fost grav rănit, după ce șoferul unui SUV a încercat să forțeze trecerea și să intre ilegal în România, prin Bucovina. În mașină se aflau șapte bărbați, dintre care șase au fost arestați, iar unul este în continuare căutat. # Biziday.ro
Potrivit autorităților ucrainene, șoferul a ignorat somațiile agenților și “a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră, încercând să depășească barierele și să părăsească ilegal teritoriul Ucrainei pentru a intra în România”, prin Bucovina. Este vorba despre un SUV Range Rover, în care se aflau șapte bărbați. În timpul manevrei, acesta a lovit […]
11:50
SUA. Proteste de amploare, cu zeci de mii de oameni, la Minneapolis, dar și în numeroase alte orașe, în urma uciderii unei femei de către un agent al Serviciului pentru Imigrație. Manifestațiile au fost pașnice, cu excepția distrugerii unor hoteluri în care, aparent, sunt găzduiți agenții ICE. În jur de 30 de persoane au fost arestate. # Biziday.ro
Wow, just wow! Just now at the Minneapolis, Minnesota rally and protest against Trump’s ICE, the crowds are huge, begging for justice for Renee Good. “Say her name!” “Renee Good!” “Say her name!” “Renee Good!” “Say her name!” “Renee Good!” “Show me what democracy looks like!”… pic.twitter.com/HAn8bjrku5 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 10, 2026 Zeci […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.