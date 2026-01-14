Tânăr român, arestat la Como după ce a încercat să fure marfă de aproape 2.400 de euro dintr-un supermarket
Adevarul.ro, 14 ianuarie 2026 17:00
Un tânăr român de 19 ani a fost arestat la Como după ce a încercat să fure dintr-un supermarket produse cosmetice și aparate de ras în valoare de aproape 2.400 de euro.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
17:15
Partidele politice au încasat peste 14 milioane de lei din bugetul de stat în ianuarie. PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari # Adevarul.ro
Partidele politice din România au primit în ianuarie subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de peste 14,47 milioane de lei, conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).
17:15
Vlad Popescu Piedone anunţă că proprietarii apartamentelor blocului din Rahova care a explodat vor fi scutiţi de la plata taxelor şi impozitelor locale # Adevarul.ro
Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a anunțat că proprietarii apartamentelor blocului din cartierul Rahova în care s-a produs explozia din luna octombrie vor fi exceptați de la plata taxelor și impozitelor locale până când situația locativă va fi complet remediată.
17:15
Guvernul austriac a decis miercuri să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază şi câteva alte produse alimentare, dat fiind că inflaţia în Austria este de două ori mai mare decât media UE, obiectivul țării fiind reducerea scumpirilor.
Acum 30 minute
17:00
Tânăr român, arestat la Como după ce a încercat să fure marfă de aproape 2.400 de euro dintr-un supermarket # Adevarul.ro
Un tânăr român de 19 ani a fost arestat la Como după ce a încercat să fure dintr-un supermarket produse cosmetice și aparate de ras în valoare de aproape 2.400 de euro.
17:00
Șofer de 19 ani, amendat cu peste 10.000 de lei şi lăsat fără permis aproape un an, după ce a fost urmărit de poliție pe străzile din Craiova # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani a fost urmărit, marți seară, de polițiști pe mai multe străzi din Craiova. El a refuzat să oprească la semnalele acestora și a comis mai multe abateri la regimul rutier, punând în pericol siguranța traficului.
Acum o oră
16:45
Franța deschide consulat în Groenlanda, pe fondul interesului tot mai agresiv al lui Trump pentru insulă # Adevarul.ro
Franța va deschide un consulat în Groenlanda luna viitoare, într-un gest cu puternică încărcătură politică, menit să consolideze prezența europeană într-un teritoriu aflat tot mai des în centrul ambițiilor strategice ale președintelui american Donald Trump.
16:45
Un bărbat iranian în vârstă de 26 de ani, Erfan Soltani, ar urma să fie executat miercuri, după ce a fost condamnat la moarte de guvernul Republicii Islamice pentru că a luat parte la protestele care au cuprins țara în ultimele două săptămâni, potrivit unui grup pentru drepturile omului.
16:45
„Un film de groază devenit realitate”. Un bărbat a furat peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia. Ce au găsit anchetatorii în casa lui # Adevarul.ro
Un cimitir istoric din apropierea orașului Philadelphia, SUA, introduce măsuri sporite de securitate, după ce autoritățile au arestat un bărbat acuzat de profanarea a zeci de morminte și furtul a peste 100 de rămășițe umane.
16:45
Statele Unite au decis să retragă o parte din personalul de la baze militare cheie din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor crescute cu Iranul și avertismentelor Teheranului privind posibile atacuri asupra efectivelor americane din regiune.
16:30
Șefa Curţii de Apel Bucureşti, surprinsă de declarațiile colegei sale, judecătoarea Raluca Moroșanu: „Reacția dumneaei, vă mărturisesc, m-a șocat” # Adevarul.ro
Președintate CAB, Liana Arsenie, a declarat că a fost „șocată” de declarațiile publice ale judecătoarei Raluca Moroșanu în interviul pentru Recorder şi că acestea au fost „tendențioase și lipsite de adevăr”.
16:30
Cine este Mihailo Fedorov, noul ministrul al Apărării din Ucraina. „Mai mulţi roboţi, mai puţine pierderi” # Adevarul.ro
Parlamentul Ucrainei l-a confirmat miercuri pe Mihailo Fedorov în funcţia de nou ministru al Apărării, iar acesta a promis că va promova inovaţia şi reforma pentru a consolida armata în timpul unei faze critice a războiului de aproape patru ani declanşat prin invazia rusă.
16:30
Dezbatere națională despre legalizarea prostituției: între morală, sănătate publică și milioane de euro la buget # Adevarul.ro
România intră într-o dezbatere majoră, odată cu depunerea proiectului de lege care propune legalizarea și reglementarea prostituției. Inițiatorii vor fiscalizarea și controlul sanitar al unui fenomen existent, în timp ce Biserica respinge categoric demersul. Miza: bani la buget versus valori morale.
16:30
Dacia va lansa o nouă mașină electrică. Cât va costa Evader, citycarul care va completa gama Spring # Adevarul.ro
Dacia se pregătește să extindă oferta de modele electrice în 2026, prin lansarea unui nou citycar, dezvoltat pe baza Renault Twingo electric.
Acum 2 ore
16:15
Nicușor Dan va avea internet la bordul avionului Spartan. Ministrul Apărării: „S-a făcut un prim test de comunicații” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va putea folosi internetul în timpul zborurilor cu avionul militar Spartan, după ce s-au efectuat primele teste tehnice pentru a elimina posibilele interferențe.
16:15
A murit Nicoleta Drăgușin, primul corespondent CNN în România. Jurnalista avea 46 de ani # Adevarul.ro
Nicoleta Drăgușin Mihalcea, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de televiziune, cu o carieră de peste 25 de ani, a murit la vârsta de 46 de ani.
16:15
Predoiu, despre activitatea MAI: „Sistemul a funcționat în 2025”. ONG-uri: o femeie ucisă pe săptămână, iar criminalul Gînj e liber # Adevarul.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a lăudat performanțele sistemului pentru anul 2025, considerându-le un reper pentru 2026, deși statisticile privind violența domestică rămân îngrijorătoare, iar cazuri grave, precum cel al criminalului Emil Gînj, sunt încă nerezolvate.
16:15
Sătul să stea pe margine, Ilie Dumitrescu intră în echipa lui Răzvan Burleanu cu un rol de umplutură. Denumirea pompoasă noii funcții # Adevarul.ro
Ilie Dumitrescu (57 de ani) devine al doilea component al Generației de Aur care lucrează la FRF, după Miodrag Belodedici (61 de ani).
16:00
Miruna și Radu Nagy, formatori, pedagogi, artiști, muzicieni și scriitori, își împart activitatea între Bucuresti și Berlin, fiind implicați în proiecte culturale, educative și festivaluri pe scenele internaționale.
16:00
Cseke Attila a explicat cum „fentează” unii proprietari de bolizi plata impozitelor locale # Adevarul.ro
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a explicat că autoritățile locale se confruntă anual cu două tipuri de contribuabili: cei care își achită impozitele la timp și cei care exploatează lacunele legislative pentru a evita plata lor.
16:00
Cauza exploziei de la sediul Poliției din Lugoj. Specialiștii INSEMEX au fost chemați la fața locului # Adevarul.ro
Explozia de la Poliţia Lugoj s-a produs după ce un poliţist aflat în serviciu a conectat un radiator electric, într-un sediu cu instalaţii vechi şi probleme la reţeaua de gaz, a transmis, miercuri, Sindicatul Polițiștilor Sidepol.
16:00
700 de miliarde pentru Groenlanda. Rubio va pregăti o propunere pentru cumpărarea teritoriului semi-autonom danez # Adevarul.ro
Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească până la 700 de miliarde de dolari pentru a realiza obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit unor surse familiarizate cu estimările de cost, citate de NBC News.
15:45
Uniunea Europeană vrea să desemneze un negociator pentru Ucraina în relația cu Putin de teamă ca SUA să nu încheie un acord ascuns cu Rusia # Adevarul.ro
Unele guverne europene fac presiuni asupra UE pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele din Ucraina, temându-se că Statele Unite vor încheia un acord cu Rusia pe la spatele lor.
15:30
Trump ridică miza pentru Groenlanda: „Orice altceva” decât controlul SUA asupra teritoriului este „inacceptabil” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a reiterat, miercuri, că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda pentru securitatea națională și a afirmat că „orice altceva” decât controlul SUA asupra teritoriului este „inacceptabil”.
Acum 4 ore
15:15
„Căderea țurțurilor reprezintă un pericol real și poate duce la accidente grave”. Avertismentul IGSU # Adevarul.ro
Curățarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei este atât o responsabilitate civică, cât și o obligație prevăzută de lege, amintește miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
15:15
Un bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul său de monitorizare a ajuns la un om al străzii # Adevarul.ro
Un bărbat din Lupeni a fost reținut de polițiști după ce dispozitivul pe care trebuia să-l aibă permanent asupra sa a ajuns la un om al străzii din Deva.
15:15
Momentul în care fotograful președintelui Poloniei s-a împiedicat de Larry, celebrul motan de la reședința premierului britanic # Adevarul.ro
Fotograful președintelui Poloniei a fost surprins împiedicându-se de Larry, celebrul motan, care stătea chiar pe treptele reședinței premierului britanic.
15:00
Ordin de protecție pentru un primar din Giurgiu, acuzat că ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani # Adevarul.ro
Un primar din Giurgiu a primit ordin de protecție, după ce a trimis poze indecente unei fete de doar 13 ani. Imaginile au fost descoperite chiar de părinții minorei, care au anunțat imediat autoritățile.
15:00
Agent de pază reţinut de poliţişti după ce a agresat o femeie într-o benzinărie pentru că fuma # Adevarul.ro
Un paznic a fost reţinut de poliţişti pentru purtare abuzivă, după ce ar fi agresat o femeie într-o staţie de carburant din municipiul Buzău, pe motiv că aceasta ar fi fumat în interiorul locaţiei.
14:45
Iranul a avertizat aliații SUA din Orientul Mijlociu că va lansa atacuri asupra bazelor americane din regiune. Contactele Teheranului cu Steve Witkoff, suspendate. # Adevarul.ro
Teheranul a avertizat aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca bazele americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat că va interveni în sprijinul protestatarilor.
14:45
Un român beat a condus 30 de km pe contrasens, pe o autostradă din Germania. Cum a fost oprit # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 41 de ani a condus în stare de ebrietate avansată 30 de km pe contrasens pe autostrada A3 din Germania.
14:45
Procuror din Iași, condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore. Cazul fusese inițial închis de superiori # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bacău l-a condamnat, miercuri, pe fostul prim-procuror de la Răducăneni, Daniel Bosînceanu, la 8 ani de închisoare pentru viol.
14:45
Prețul unui gram de aur a înregistrat miercuri un nou record istoric în România, depășind valoarea de 650 de lei, o scumpire accelerată cu aproape 200 de lei în doar cinci luni, potrivit datelor BNR analizate de „Adevărul”.
14:30
Acuzații grave în cazul lui Julio Iglesias: Parchetul, sesizat pentru trafic de persoane # Adevarul.ro
Două femei care au lucrat pentru celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias au depus o plângere penală în care îl acuză de fapte extrem de grave.
14:30
Tată și fiu, reținuți după ce au răpit o tânără de 19 ani. Victima a fost scoasă cu forța dintr-un taxi pe care l-au blocat în trafic # Adevarul.ro
Doi bărbaţi din comuna Merişani, tată şi fiu, au fost reţinuţi după ce au răpit o tânără de 19 ani, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
14:15
Deficitul comercial al Statelor Unite în relația cu Uniunea Europeană a atins în 2025 un nivel record, depășindu-l pentru prima dată pe cel față de China.
14:15
Ministrul Dezvoltării anunță cum se va face reforma administrației locale. Varianta temporară pentru anul 2026 și cea obligatorie pentru 2027 # Adevarul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unităţile administrativ-teritoriale dar din 2027 va fi obligatorie scăderea numărului de posturi.
14:15
Începe renovarea și consolidarea Gării de Nord. Cât vor dura lucrările și cum va arăta după modernizare # Adevarul.ro
Gara de Nord intră într-un amplu proces de modernizare, printr-un proiect în valoare de circa 500 de milioane de lei. Lucrările se vor desfășura pe durata a 63 de luni calendaristice, în perioada 28 februarie 2024 – 13 iunie 2029.
14:00
Trump continuă să traseze linii roșii pentru regimul de la Teheran. Principalele întrebări ce planează asupra deciziei președintelui american # Adevarul.ro
Ultimele declarații ale președintelui american Donald Trump, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele, întrucât ajutorul este pe drum, au arătat că acesta continuă să fixeze linii roșii pentru liderii iranieni.
14:00
Calendarul Comper în 2026. Când sunt programate examenele de anul acesta din etapele II si III # Adevarul.ro
Concursurile Comper continuă și în 2026, de la clasele a II-a la a VIII-a. Aceste testări nu sunt afectate de ordinul de ministru care interzice organizarea de concursuri naționale și olimpiade școlare în învățământul primar.
14:00
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor.
14:00
Iulia Timoșenko acuză percheziții „abuzive” la sediul partidului său: „Au venit peste 30 de persoane înarmate, au răscolit tot biroul” # Adevarul.ro
Iulia Timoșenko, fost premier al Ucrainei și șefa partidului Batkivșcina, a acuzat că agențiile anticorupție au efectuat percheziții „abuzive” la sediul partidului său. Agenția anticorupție a declarat că Timoșenko este acuzată de mituire a parlamentarilor.
14:00
Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital la Power Couple, la proba „Au, mami!” # Adevarul.ro
Băieții din cele 9 cupluri de la Power Couple sezonul 3 au avut aseară proba „Au, mami!”, proba cea mai de temut, în care ei au fost supuși durerilor pe care le simte o femeie la naștere.
14:00
Momentul șocant în care a avut loc explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O clădire s-a prăbușit, doi polițiști au fost răniți # Adevarul.ro
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj, unde funcționa serviciul de cazier.
14:00
AS Roma forțează împrumutul pe Radu Drăgușin. În ce condițiile ar urma să fie transferat definitiv # Adevarul.ro
Radu Drăgușin (23de ani) este pe lista Romei, formația de pe locul 5 în Serie A.
13:45
Femeia misterioasă cu cască de la Crans-Montana a fost identificată: nu trebuia să fie la bar în noaptea tragediei # Adevarul.ro
Femeia misterioasă cu cască, care a apărut în videoclipurile virale de la clubul de noapte Le Constellation, din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a fost identificată: este Cyane Panine, o tânără franceză de 24 de ani care și-a pierdut viața în incendiul devastator.
13:45
Un profesor de istorie avertizează asupra planurilor lui Trump: „Așa începe un război mondial” # Adevarul.ro
Un profesor canadian de istorie, Trevor Poutine, compară acțiunile și ambițiile președintelui american Donald Trump cu ascensiunea lui Hitler.
13:45
Ducesa Meghan Markle revine în Marea Britanie după aproape patru ani. Evenimentul la care va participa # Adevarul.ro
Ducesa de Sussex, care nu a mai fost pe pământ britanic din septembrie 2022 ar trebui să revină în ţară în luna iulie, la Birmingham.
13:30
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) caută să-și apere titlul la Melbourne.
13:30
Companiile mici și mijlocii se opun prevederilor Ordonanței privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea șicompletarea unor acte normative, în forma sa actuală.
Acum 6 ore
13:15
Președintele Poloniei îl vede pe Trump singurul salvator al Europei în fața lui Putin: „Doar el poate rezolva această problemă” # Adevarul.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, afirmă că doar Donald Trump poate împiedica Rusia să amenințe Europa și că liderul american merită sprijinul internațional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.