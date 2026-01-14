Trump ridică miza pentru Groenlanda: „Orice altceva” decât controlul SUA asupra teritoriului este „inacceptabil”

11:45

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Paul Anghel, afirmă că intenţia Guuvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este ”o abordare simplistă şi periculoasă”.