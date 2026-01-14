Presshub: UE face încă un pas spre „Europa cu mai multe viteze”: finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro prin cooperare consolidată și datorie comună

09:10

Președintele SUA Donald Trump a avut o reacție total nepotrivită funcției sale marți, în timpul unei vizite la uzina Ford F-150 din Dearborn, Michigan. Un muncitor de pe linia de producție l-a acuzat că este „protector de pedofili”, o referire la legăturile vechi ale lui Trump cu Jeffrey Epstein și la ritmul lent al eliberării […]