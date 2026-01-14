Ce face Răzvan Bănică de la Power Couple pentru Sandra Izbașa. Nu mulți bărbați fac asta pentru soțiile lor

11:30

Aurelian Temișan și Monica Davidescu trăiesc o poveste frumoasă de dragoste care a început în anul 1995. Acesta a fost anul în care cei doi s-au cunoscut, iar cifra 13 le poartă mereu noroc de atunci, întrucât semnifică ziua în care s-au întâlnit. Juratul de la Te cunosc de undeva i-a făcut soției sale o declarație supremă de dragoste.