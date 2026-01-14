Îngrijorător! Decizie de ultimă oră a MAE! Urmează un atac?
SpyNews, 14 ianuarie 2026 23:20
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au emis în această seară, 14 ianuarie, un avertisment de urgență, prin care le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. MAE a ridicat nivelul de alertă la 9 din 9, cel mai înalt grad posibil, pe fondul deteriorării situației de securitate din zonă.
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:00
Cum arată casa în valoare de 3,5 milioane de euro a lui Silviu Prigoană. Vila este o adevărată bijuterie imobiliară # SpyNews
În ce fel arată vila lui Silviu Prigoană! Bijuteria imobiliară a fostului soț al Adrianei Bahmuțeanu, în valoare de 3,5 milioane de euro, a fost scoasă la licitație de Horoius, fiul fostului afacerist. Casa este considerată cea mai frumoasă din București.
23:00
Imagini demult uitate cu tatăl lui Mario Iorgulescu. Gino Iorgulescu petrecea alături de Adrian Minune și arunca cu banii # SpyNews
Numele lui Mario Iorgulescu este pe buzele tuturor, după declarațiile făcute la șase ani de când l-a lovit mortal pe Dani Vicol. Tânărul a povestit cum a mers cu tatăl său să consume alcool de la o vârstă fragedă, lucru pe care acum Mario Iorgulescu spune că îl consideră greșit. Și tatăl său ieșea în evidență, dar acum 25 de ani, când petrecea alături de Adrian Minune.
Acum 2 ore
22:30
Un băiat de 11 ani s-a sinucis lovindu-se cu capul de podea, la școală! Informații care vă pot afecta emoțional # SpyNews
Caz șocant într-o școală! Un băiat în vârstă de 11 ani s-a sinucis lovindu-se cu capul de podea într-o „închisoare improvizată într-o sală de clasă”. Înainte să își pună capăt zilelor, minorul ar fi cerut să își vadă mama.
22:20
Ce se întâmplă cu Raluca Dumitru, fosta asistentă de la Antena Stars, după ce s-a retras din televiziune! De ce își ține iubitul ascuns de ani de zile. Interviu exclusiv! # SpyNews
După ce a fost asistentă TV la Antena Stars și a participat în două reality show-uri, Raluca Dumitru a ales să se retragă din televiziune și să se concentreze pe zona de online. Bruneta ne spune ce se întâmplă cu ea după această decizie, dar ne vorbește și despre relația discretă pe care o trăiește de ani de zile.
22:20
Momente de panică pentru Armin Nicoară în aeroport! Ce a pățit înainte de zborul spre Thailanda: ”Insulina era în ghiozdan” # SpyNews
Vacanța lui Armin Nicoară în Thailanda a început cu momente de panică! Artistul a rămas fără bagajul de mână în aeroportul din Doha și a fost nevoit să plece mai departe doar cu hainele de pe el. Din fericire, lucrurile esențiale, inclusiv insulina pentru diabet, se aflau în ghiozdan. Declarații exclusive despre situația în care a fost pus!
22:20
Tatăl victimei lui Mario Iorgulescu, reacție exclusivă! Cum comentează apariția celui care i-a ucis fiul: „Ne-a umilit” # SpyNews
Ion Vicol, tatăl lui Dani Vicol, victima lui Mario Iorgulescu, a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Cum comentează bărbatul apariția celui care i-a ucis fiul? Părintele este răpus de durere, la șase ani după tragedie.
22:20
Realitate vs. Instagram! Anca Serea, despre cum arată o vacanță cu o familie numeroasă. Vedeta are o răbdare de fier # SpyNews
Realitate versus social media! Anca Serea a vorbit despre cum arată o vacanță cu o familie numeroasă. Vedeta are o răbdare de fier! A călătorit treizeci de ore pentru a ajunge la destinație. Mai mult, am aflat și cum a încercat Anca Serea să-și trateze frica de avion și de ce nu a funcționat.
22:20
Milionara Vanessa Youness s-a ales cu un nou dosar penal | Victima iubitei chestorului Gelu Oltean este un funcționar public # SpyNews
După scandalul șpăgii și cel al traficului de droguri, milionara Vanessa Youness - iubita fostului șef al spionilor din Ministerul Afacerilor Interne, chestorul Gelu Oltean - s-a trezit cu un nou proces penal.
22:20
Polițistul ANP care a ajutat un criminal să evadeze a fost condamnat | Sentință incredibilă # SpyNews
Final de proces, în cazul criminalului evadat din duba penitenciarului, prins cu greu, de poliție: gardianul ANP judecat pentru înlesnirea faptei a primit pedeapsă minimă, cu amânare.
22:10
Jeni Nicolau se pregătește de operație! Artista urmează să sufere o intervenție serioasă, săpătmâna viitoare, și a făcut declarații impresionante despre acest lucru. Actrița a mărturisit că nu îi este teamă și că este încrezătoare că totul av fi bine.
22:10
Decizie definitivă în cazul bărbaților care l-au tăiat pe Bogdan Mocanu, într-un club. Ce pedepse au primit cei trei agresori # SpyNews
În urmă cu aproape patru ani, Bogdan Mocanu a fost tăiat cu maceta, într-un club din Mamaia. Cei trei bărbați acuzați au contestat decizia inițială, însă au fost respinse apelurile. Astăzi, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța a luat hotărârea definitivă.
22:10
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a făcut infarct! Cum se simte artista de muzică populară # SpyNews
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după infarctul suferit recent. Îndrăgita artistă de muzică populară se află în recuperare și este atent monitorizată de medici. Cum a fost fotografiată una dintre cele mai respectate și iubite interprete de muzică populară din România.
Acum 4 ore
21:40
Ce face Răzvan Bănică de la Power Couple pentru Sandra Izbașa. Nu mulți bărbați fac asta pentru soțiile lor # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Power Couple, Răzvan Bănică a vorbit deschis despre viața de cuplu și relația cu soția sa, Sandra Izbașa. Actorul spune că, dincolo de aparițiile publice, cei doi își împart responsabilitățile din casă în mod echilibrat, iar el se implică activ în treburile zilnice.
21:40
SUA suspendă acordarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări. Ce state se afla pe lista valabilă pe termen nelimitat # SpyNews
SUA suspendă acordarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, este anunțul făcut de Departamentul de Stat. Decizia intră în vigoare pe 21 ianuarie și printre țările vizate se numără și Republica Moldova. Reprezentanții Departamentului de Stat au anunțat că numărul excepțiilor vor fi limitate.
21:40
Anamaria Prodan, apariție incendiară, direct din Dominicană! Cum arată impresara în costum de baie # SpyNews
Anamaria Prodan a postat o fotografie incendiară, direct din inima Republicii Dominicane! Impresara este într-o formă de zile mari, iar oricine o vede, rămâne cu gura căscată! Vedeta arată impecabil la cei 53 de ani, iar imaginile vorbesc de la sine.
21:10
Mama românului mort în Elveția, primele declarații. Roxana Oană și-a pierdut băiatul în vârstă de 18 ani: "Un copil blând" # SpyNews
Roxana Oană, mama românului care a murit recent în Elveția, și-a găsit puterea să vorbească pentru prima dată despre tragedie. Tânărul de doar 18 ani a fost descris de mamă drept „un copil blând”.
21:00
Zanni a ajuns pe patul de spital! Influencerul s-a postat direct după intervenția chirurgicală la care a fost supus, iar imaginile vorbesc de la sine. Deși nu a oferit, momentan, prea multe detalii, Zanni se bucură de sprijinul fanilor săi.
21:00
Halima și Amalia de la Mireasa, în lacrimi, după declarațiile lui Alexandru. De ce au plâns cele două fete # SpyNews
Alexandru de la Mireasa spune că își dorește să își găsească o iubită și de ce nu, să facă marele pas. Într-o discuție purtată cu Darius, concurentul a vorbit despre fosta lui relație, dar și cum ar vrea să fie viitoarea iubită. Halima și Amalia au izbucnit în lacrimi când au auzit declarațiile lui.
20:50
Care e cea mai bună ţară unde să îţi creşti copiii. Destinația care conduce clasamentele fericirii # SpyNews
Care este cea mai bună țară în care să îți crești copiii? Conform ultimelor clasamente ale fericirii, există o destinație care se detașează clar, oferind copiilor un mediu sigur, educație de calitate și condiții ideale pentru dezvoltare.
20:30
Un român a fost rănit grav, în Austria, după ce un șofer a mers într-o stațiune de schi cu anvelope de vară. Mașina a lovit și alte două vehicule # SpyNews
Un șofer a mers într-o stațiune de schi cu anvelope de vară și a provocat un accident grav, în urma căruia trei oameni au fost răniți, printre ei numărându-se și un român în vârstă de 42 de ani. Mașina sport a șoferului belgian s-a răsturnat de mai multe ori.
20:10
Un incendiu puternic a izbucnit la o fabrică, iar peste 100 de pompieri intervin pentru a controla flăcările uriașe. Echipajele încearcă să împiedice răspândirea focului și să protejeze clădirile și împrejurimile, în timp ce autoritățile monitorizează situația pentru a evita victime sau pagube suplimentare.
20:10
Informație de ultimă oră! Mario Iorgulescu, ucigașul lui Dani Vicol, a dispărut și a fost dat în urmărire, chiar de tată său. Gino Iorgulescu s-a deplasat de urgență în Italia pentru a-și găsi fiul, cel despre care s-a spus că nu ar fi în toate caapcitățile sale mintale. Iată mai multe detalii!
20:00
Laura Cosoi, destăinuiri direct din vacanță! Care este cea mai frecventă întrebare pe care o primește și cum răspunde la ea # SpyNews
Laura Cosoi a făcut dezvăluiri inedite, chiar din vacanță! Vedeta a mărturisit ce întrebare primește frecvent din partea persoanelor care o întâlnesc, dar și ce răspuns le oferă acestora. Se pare că blondina reușește să își păstreze calmul, de fiecare dată.
20:00
Au apărut primele antipatii între Faimoși și Războinici, la Survivor! Pe cine nu suportă Marina Dina: „Am simțit-o periculoasă” # SpyNews
Cu toate că Survivor a început de câteva zile, se pare că au apărut și primele antipatii între cele două tabere. Cristian Boureanu, Marina Dina și Naba Salem nu au neapărat o părere bună despre echipa Războinicilor. Cele două fete au vorbit și despre celelalte concurente.
Acum 6 ore
19:20
Oana Roman a răbufnit! Vedeta și-a ieșit din fire, iar „vinovații” sunt mentorii fiicei sale. Isa a primit un cumul de teme, iar acest lucru pare să o fi nemulțumit pe fiica lui Petre Roman, care nu s-a mai abținut și a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!
19:20
O concurentă de la Războinici a izbucnit în lacrimi, la Survivor. Iulia a plâns de dorul familiei! Mesajul transmis copiilor # SpyNews
Iulia Istrate din echipa Războinicilor a izbucnit în lacrimi, la Survivor, după doar câteva zile petrecute în competiție. Tânăra are 32 de ani și este mama a trei copii. Concurenta s-a emoționat atunci când a vorbit de familia ei. Își dorește să plece acasă, dacă echipa ei va pierde, deși copiii au încurajat-o să stea cât mai mult.
19:00
Brândușa Socaciu, declarații exclusive. De ce a decis să o dea în judecată pe Marina Almășan # SpyNews
Brândușa Socaciu a făcut declarații exclusive despre decizia de a o da în judecată pe Marina Almășan. A fost prezentă în platoul emisiunii Știrile Antena Stars, prezentată de Geanina Ilies, unde a vorbit despre disputa cu fosta soție a lui Victor Socaciu.
18:50
Tragedie în lumea fotbaluluI! Un jucător în vârstă de 17 ani a murit. Familia a aflat despre deces abia după patru zile. Autoritățile ar refuza să predea trupul neînsuflețit al adolescentului.
18:50
Diana de la Mireasa, criticată după ce a anunțat despărțirea de Sorin: „Acum îl împingi iar la pământ”. Cum a răspuns mesajelor acide # SpyNews
Diana de la Mireasa a făcut public ieri un mesaj care a stârnit o mulțime de controverse în rândul celor care au susținut-o pe ea și Sorin. Fosta concurentă a anunțat despărțirea de el, după nici o lună de la finala sezonului 12. Tânăra a reacționat, după multele comentarii.
18:40
Replica sfâșietoare pe care văduva victimei lui Mario Iorgulescu a primit-o din partea fiului ei. Băiețelul lui Melek, copleșit de durere # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Băiețelul lui Melek, soția victimei lui Mario Iorgulescu, i-a dat o replică năucitoare mamei sale, după ce aceasta l-a găsit plângând. Antonio, fiul cel mic al brunetei, a surprins-o pe aceasta, iar detaliile sunt de-a dreptul dureroase.
18:20
Sânziana Negru, schimbare radicală de look. Cum arată influencerița, după ce s-a tuns singură, acasă # SpyNews
Sânziana Negru și-a surprins urmăritorii de curând, cu noua schimbare de look. Influencerița s-a tuns, zilele trecute, singură, acasă și a postat și rezultatul de care este tare încântată. Iubita lui Ștefan Floroaica a primit o mulțime de mesaje în care i se spune cât de bine îi stă.
18:00
Tragedia din Elveția, cât pe ce să se repete în Spania. Incendiu puternic, într-un club! Zeci de tineri, la un pas de moarte # SpyNews
La scurt timp de la tragedia care a avut loc în Crans-Montana, Elveția, un nou necaz putea fi repetat! De data aceasta însă, în Spania. Zeci de tineri s-au aflat la un pas de moarte, după ce clubul în care se aflau a fost cuprins de flăcări. Iată mai multe detalii!
17:50
Trei zodii favorizate la capitolul bani până în luna februarie. Se anunță o perioadă de abundență # SpyNews
Se anunță o perioadă favorabilă pe plan financiar pentru trei zodii. Nativii vor avea noroc la bani în următoarele săptămâni. Apar oportunități neașteptate, dar și oameni pe care nativii vor putea conta.
Acum 8 ore
17:40
Theo Rose, dezvăluiri inedite din vacanță! Artista nu și-a început concediul într-un mod ideal # SpyNews
Theo Rose a făcut dezvăluiri inedite! Deși artista se află în vacanță, alături de familie, activitatea sa din mediul online nu a suferit modificări. Câtăreața a făcut mărturisiri, în stilul său propriu, iar internauții au rămas mască. Iată despre ce este vorba!
17:40
Ce arată rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova. Boala pe care o avea micuțul, la două zile de la naștere # SpyNews
Au fost făcute publice rezultatele autopsiei în cazul bebelușului mort din Craiova. De ce boală suferea micuțul, la doar două zile de la naștere.
17:20
Noi detalii în ancheta morții Rodicăi Stănoiu! Actele medicale ale fostei ministre, verificate de procurori # SpyNews
Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu intră într-o nouă etapă. Procurorii au început verificarea actelor medicale ale fostei ministre, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul.
17:10
Andreea Bostănică, reacție de ultimă oră, după ce a fost înșelată! Ce mesaj îi transmite iubitului infidel # SpyNews
Andreea Bostănică pare copleșită, după ce a aflat că iubitul este infidel. Cu toate că a fost acuzată că ar fi pus la cale o strategie pentru a-și promova o melodie, influencerița a dat de înțeles că tot ce se întâmplă este real. Tânăra s-a afișat, din nou, în lacrimi pe Internet și i-a transmis un mesaj iubitului infidel.
17:00
Fuego a postat o fotografie inedită cu cea care i-a dat viață! Artistul își iubește nespus mama și îi este recunoscător pentru tot ceea ce aceasta a făcut pentru el. În semn de dragoste și apreciere, cântăreul a postat un mesaj plin de emoție, ca o declarație de dragoste, pentru ea. Iată ce a scris vedeta pe rețelele de socializare!
16:40
O femeie susține că a fost victima unui atac după ce a părăsit un hotel de lux. Potrivit declarațiilor sale, și-ar fi pierdut brusc cunoștința, iar când și-a revenit s-a trezit pe stradă, rănită.
16:30
Un atac mafiot a avut loc, miercuri dimineață, pe o stradă din Craiova. Un bărbat a fost înjunghiat în plină stradă de un alt bărbat cu fața acoperită, care a fugit. Victima a ajuns în stare gravă la spital.
16:30
Cum se descurcă Mircea Solcanu cu pensia de handicap. Primește lunar 1.280 de lei pentru cele 14 afecțiuni # SpyNews
Mircea Solcanu are o pensie de 1.280 de lei. Pe certificatul de handicap sunt trecute 14 afecțiuni. Chiar dacă spune că situația este destul de greu de gestionat, fostul prezentator TV reușește și să pună și bani deoparte.
16:30
Ionuț Cercel este un soț extrem de strict! Acesta a impus reguli destul de clare în casa lui, iar partenera sa de viață le respectă cu sfințenie. Sabina Cercel este o soție credincioasă care nu iasă din cuvântul muzicianului. Iată mai multe detalii!
16:10
Amalia Bellantoni a ajuns din nou în fața judecătorilor, după altercația pe care a avut-o cu vecinii ei. Miercuri, afacerista a aflat că încă nu va scăpa de controlul judiciar. Ce declarații a făcut, la Viața fără filtru.
Acum 12 ore
15:40
Dani Mocanu și Nando încearcă să scape de pedeapsa cu închisoare, la care au fost condamnați în luna noiembrie 2025. Cei doi au cerut anularea pedepsei la Inalta Curte de Casație și Justiție, ultima instanță din România unde mai au o șansă la libertate.
15:40
15:30
Revoltător! O mamă din Iași și-a lăsat fiul de 4 ani la grădiniță, dar acesta ar fi plecat singur de acolo! Poliția l-a adus acasă # SpyNews
O mamă din Iași s-a speriat teribil, atunci când a văzut că poliția i-a adus fiul de 4 ani acasă, după ce femeia l-a lăsat la grădiniță. Copilul ar fi plecat singur de acolo. Mesajul disperat al mamei.
15:00
O influenceriță a murit subit după o intervenție chirurgicală! Val de mesaje de durere după moartea ei # SpyNews
O influenceriță s-a stins subit din viață din cauza unei probleme de sănătate. Tânăra a fost internată la spital, însă starea ei s-a agravat, iar în cele din urmă a fost declarată decedată de către medici.
14:50
Mult a fost, puțin a mai rămas! În scurt timp, Larisa Udilă va deveni mamă pentru a doua oară, însă, de această dată, va avea o fetiță. Influencerița a făcut și ultimul control, iar acum se poate aștepta să nască în orice moment.
14:20
Doliu uriaș în lumea muzicii romanești! A murit bărbatul care a impresionat-o pe Maria Tănase # SpyNews
Lumea muzicii românești, în doliu! Bărbatul care a impresionat-o profund pe regretata Maria Tănase a încetat din viață. A fost unul dintre cei mai apreciați chitariști de la noi.
