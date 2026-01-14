Mario Iorgulescu a dispărut din nou: căutat de carabinieri după ce a fugit din clinica din Italia
Mario Iorgulescu este din nou dat dispărut, după ce, potrivit informațiilor apărute public, ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat, declanșând o cursă contra-cronometru în care tatăl său a plecat de urgență din România, iar autoritățile italiene au fost alertate. Dispariție, panică și intervenția carabinierilor Cazul Mario Iorgulescu a luat o turnură
Mario Iorgulescu este din nou dat dispărut, după ce, potrivit informațiilor apărute public, ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat, declanșând o cursă contra-cronometru în care tatăl său a plecat de urgență din România, iar autoritățile italiene au fost alertate. Dispariție, panică și intervenția carabinierilor Cazul Mario Iorgulescu a luat o turnură
Am avertizat în repetate rânduri că în România s-a declanșat o ofensivă totală împotriva Justiției. Nu una declarată, nu una asumată, ci o operațiune clasică de așa-zisă salvare a statului de drept, cu lozinci reciclate, figuri cunoscute și metode verificate în anii trecuți. Încercarea rețelei soroșiste de a porni o nouă Cătușiadă îi are în
Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump. Trimite trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA
Danemarca își întărește prezența militară în Groenlanda. Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri că trimite echipamente militare și trupe de avangardă pe insulă, pe fondul tensiunilor generate de Casa Albă. De asemenea, vor avea loc exerciţii militare în colaborare cu aliaţi din NATO în zona acestei insule arctice pe care preşedintele american Donald Trump
Vești bune pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova! Primarul Sectorului 5 îi scutește de taxe și impozite
Proprietarii apartamentelor din blocul afectat de explozie, anul trecut, în Rahova, primesc o veste bună! Deoarece sunt greu încercați după tragedie, municipalitatea vine în sprijinul lor cu o măsură fiscală. Locatarii blocului scapă de taxe și impozite locale Primarul Sectorului 5 a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a
Sindicaliștii din MADR ies la atac. "Nu acceptăm distrugerea agriculturii românești pentru interese externe!"
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acordul Mercosur pentru fermierii din țara noastră. Reprezentanții organizației au transmis că nu vor accepta distrugerea agriculturii românești pentru interese externe, avertizând asupra faptului că sunt în joc securitatea și siguranța alimentară a populației. Acordul este un atac frontal asupra
Ministerul Mediului patronează distrugerea resurselor de apă. Balastierele au lăsat un dezastru în urma lor
Micul spectacol cu verificările la balastiere din decembrie 2025 al ministrului Mediului, Diana Buzoianu, nu poate acoperi nici pe departe dezastrul lăsat în urmă de balastiere. Sindicaliștii din Apele Române ne spun că în apropierea albiilor râurilor sunt milioane de găuri lăsate de balastiere, prin care ies apele subterane, secătuind cea mai importantă rezervă de
Amenzi aspre pentru cei care nu curăță trotuarele de zăpadă și gheață. Ce prevede legea în România
Condițiile meteorologice severe, marcate de ninsori abundente și viscol vin cu responsabilități legale ale celor care folosesc sau dețin imobile. Potrivit legii, nu doar autoritățile sunt vizate de obligații, ci și cetățenii obișnuiți. Percepția larg răspândită este că întreaga responsabilitate pentru curățarea trotuarelor revine primăriilor sau serviciilor de salubritate. Totuși, cadrul legal stabilește clar că
Radu Drăgușin (23 de ani) a devenit una dintre piesele importante pe tabla de șah a mercato-ului de iarnă. Fundașul naționalei României este dorit de mai multe cluburi de top, iar situația sa la Tottenham pare clară: plecarea este doar o chestiune de timp. Până în acest moment, AS Roma a fost echipa care a
În urma presiunilor lui Donald Trump, ancheta penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, marchează un moment extraordinar în guvernanța economică americană. Departamentul de Justiție a deschis ancheta pentru a stabili dacă Powell a indus în eroare Congresul cu privire la depășirea costurilor de renovare a sediului central al Fed. Donald Trump, care l-a criticat
Se schimbă vremea, după ce miercuri am avut o zi cu temperaturi pozitive. Gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele șapte zile. În București, vremea va fi cu temperaturi pozitive doar o zi, în restul săptămânii termometrele vor înregistra maxime cu
Sam Heathcote a trăit zile pe care nu le va uita niciodată. Fundaș central la Macclesfield și profesor de educație fizică, jucătorul în vârstă de 27 de ani s-a întors luni la catedră, la doar două zile după ce echipa sa, din liga a șasea, a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria
Președintele SUA deține o putere enormă, iar Donald Trump și-a extins considerabil autoritatea executivă în ultimul an. Există însă un domeniu în care învață limitele puterii prezidențiale: capacitatea sa de a reduce rapid costul vieții. În campania electorală, Trump a promis măsuri economice îndrăznețe pentru a aborda cea mai mare preocupare a alegătorilor – inflația
Davos: „Un spirit al dialogului" într-o lume fragmentată și dominată de reziliență (showl Poloniei)
Ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial (WEF) se desfășoară la Davos în perioada 19–23 ianuarie, sub tema centrală „A Spirit of Dialogue" (Un spirit al dialogului). Reuniunea are loc într-un context global marcat de fragmentare geopolitică, conflicte regionale active, presiuni economice persistente și nevoia stringentă de colaborare pragmatică între sectorul public și cel privat. Evenimentul din acest an este unul
Ce valoare va avea factura la gaze pe ianuarie 2026 dacă urci temperatura în casă de la 19°C la 23°C
Temperatura setată la termostat influențează în mod direct cât timp funcționează centrala termică și cât gaz este consumat într-o lună. Atunci când temperatura dorită este mai ridicată, centrala pornește mai des și funcționează pe durate mai lungi. Acest lucru se reflectă rapid în consumul lunar. Potrivit estimărilor, fiecare grad în plus adaugă aproximativ 6–8% la
Pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Copenhaga în legătură cu Groenlanda se intensifică, apare o întrebare delicată: în cazul unui conflict, administrația Trump ar putea bloca utilizarea de către Danemarca a avioanelor de vânătoare F-35 construite în Statele Unite? F-35, avioane stealth de ultimă generație dezvoltate de Lockheed Martin, echipează astăzi armatele din Danemarca,
Câți bani pierdem la retrageri și transferuri bancare. Comisioanele mici dar repetate ne golesc contul
Un român pierde anual între 200 și 400 de lei, poate chiar mai multe, în unele cazuri, dacă face plăți cu cardul, retrage numerar de la bancomat sau transferă bani. Mulți nu își dau seama că pierd bani, deoarece fiecare tranzacție este comisionată cu o sumă infimă. Însă acțiunile repetate duc la o taxă mare.
Se taie în carne vie. Dispar inspectorii guvernamentali, consilierii demnitarilor și angajații din prefecturi
Ministerul Dezvoltării anunță un prim pas în restructurarea aparatului bugetar, printr-un proiect de lege, semn că se merge în Parlament, și nu pe asumarea răspunderii, astfel că pot apărea "amortizări" ale șocului. În primul rând, dispar cei 19 inspectori guvernamentali de la Secretariatul General al Guvernului, pe motiv că nimeni nu știe exact cu ce
Cine e fata cu cască, chelnerița supranumită și „îngerul morții". Ea ar fi provocat incendiul din Elveția
Tragedia de la Crans-Montana ar fi fost provocată de o chelneriță care purta cască. Din păcate, și ea a murit în flăcări. Trei zile le-a luat autorităților să îi identifice trupul carbonizat. Chelnerița supranumită în online „îngerul morții" se numea Cyane Panine și avea 24 de ani. Tânăra a pierit alături de alți 39 de
Schimbări majore pentru Poliția Locală! Guvernul Bolojan ia în calcul desființarea sa din mai multe localități
Reforma administrativă este prioritatea numărul 1 pentru coaliția de guvernare la început de an. Se vizează optimizarea structurilor centrale și locale, eficientizarea cheltuielilor publice prin reducerea numărului de posturi și digitalizarea serviciilor. Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care ar putea modifica semnificativ funcționarea Poliției Locale în comunele și orașele mici.
De ce sărbătorim Ziua Culturii Naționale în ziua în care s-a născut Mihai Eminescu? Curiozități despre omul din spatele mitului
Pe 15 ianuarie, România celebrează Ziua Culturii Naționale, o sărbătoare care poartă, firesc, numele celui mai cunoscut scriitor român: Mihai Eminescu. Poetul care a schimbat pentru totdeauna limba română nu este însă doar figura solemnă din portretul de manual. În spatele mitului se află un tânăr care a iubit, a greșit, a protestat și a
Donald Trump l-a răsturnat pe liderul Venezuelei, a amenințat alte țări din America Latină cu acțiuni militare similare. A vorbit deschis despre anexarea Groenlandei, chiar și cu forța. Și, dincolo de emisfera vestică, a avertizat Iranul că SUA l-ar putea ataca din nou. Începând noul an cu o serie de mișcări agresive și retorică aprinsă,
Sindicaliștii o pun la punct pe Diana Buzoianu: ”Schimbarea oamenilor din funcții nu înseamnă reformă” # National.ro
Sindicaliștii de la Apele Române i-au atras atenția ministrului userist al Mediului, Diana Buzoianu, că reforma nu înseamnă schimbarea oamenilor din funcții și vânătoarea de funcții. Mai mult, aceștia sunt deranjați de faptul că ministrul nu dorește să înțeleagă cu ce se ocupă Apele Române, un sector strategic al țării, care trebuie gestionat cu responsabilitate. […] The post Sindicaliștii o pun la punct pe Diana Buzoianu: ”Schimbarea oamenilor din funcții nu înseamnă reformă” first appeared on Ziarul National.
Dani Mocanu cere la ICCJ anularea condamnării pentru tentativă la omor. Unde se află acum manelistul și fratele său # National.ro
Interpretul de manele Dani Mocanu și fratele său cer anularea condamnării din România și au formulat o cale extraordinară de atac a deciziei definitive a instanței. Asta în timp ce autoritățile din țară încearcă să obțină extrădarea lor din Italia. Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție o cerere de […] The post Dani Mocanu cere la ICCJ anularea condamnării pentru tentativă la omor. Unde se află acum manelistul și fratele său first appeared on Ziarul National.
Investitorii se pregătesc pentru un an marcat de riscuri geopolitice deoarece Casa Albă se bazează pe „Doctrina Donroe”: proiectarea dominației americane în emisfera vestică și, posibil, dincolo de aceasta. Strategiile lui Donald Trump au fost adesea imprevizibile și pot influența o serie de piețe, de la prețurile energiei până la importurile de cipuri. Cheltuielile militare […] The post „Doctrina Donroe” va alimenta mișcările piețelor financiare first appeared on Ziarul National.
Statele Unite își exercită din nou puterea militară și economică în America de Sud, însă China este principalul partener comercial al majorității statelor din regiune. Abordarea lui Donald Trump echivalează cu o expresie modernă a Doctrinei Monroe: puterile externe nu sunt binevenite în emisfera vestică. Beijingul crede de mult timp că, în secolul XXI, puterea […] The post Geopolitică și comerț în emisfera vestică. China nu se teme de SUA first appeared on Ziarul National.
Panică într-o unitate de învățământ din țară. Bucăți din tavanul unui liceu recent renovat, prăbușite într-o sală de clasă. Un elev, rănit în urma incidentului # National.ro
Au fost momente de spaimă, miercuri, într-un liceu din municipiul Botoșani, acolo unde bucăți din tavan s-au prăbușit într-o sală de clasă în care se aflau mai mulți elevi. Din primele informații, incidentul a avut loc chiar în timpul unei ore de curs. La un moment dat, bucăți din plafon s-au desprins și au căzut […] The post Panică într-o unitate de învățământ din țară. Bucăți din tavanul unui liceu recent renovat, prăbușite într-o sală de clasă. Un elev, rănit în urma incidentului first appeared on Ziarul National.
1. Sunt sau nu protejate multinaționalele în România? Titlu de ieri, în Ziarul Național. ”Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei de multinaționale. Dosarele îngropate la ANAF”. De ce s-ar fi întâmplat așa? Citez din nou din Ziarul Național. ”Pe de o parte, Curtea de conturi acuză că inspectorii Antifraudă au […] The post Guvernul României nu mai are loc de români first appeared on Ziarul National.
Șeful ANPC „demolează” planul lui Bolojan privind concedierile: „O abordare simplistă și periculoasă”. Ce avertisment lansează # National.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, critică, într-un mesaj făcut public miercuri, intenția Guvernului de a reorganiza instituția, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că la ANPC personalul „poate fi redus fără niciun fel de probleme”. Anghel avertizează că o astfel de abordare riscă să slăbească una dintre instituțiile-cheie […] The post Șeful ANPC „demolează” planul lui Bolojan privind concedierile: „O abordare simplistă și periculoasă”. Ce avertisment lansează first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Incendiu puternic la o casă din Capitală. Două persoane care au suferit arsuri, transportate la spital # National.ro
Pompierii au intervenit de urgență, miercuri dimineață, 14 ianuarie, pentru a stinge un incendiu puternic ce cuprinsese o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri, fiind transportate la spital, pentru a primi îngrijirile medicale de care au nevoie. Alerta care a sunat mobilizarea în rândul pompierilor bucureșteni s-a dat când încă […] The post VIDEO. Incendiu puternic la o casă din Capitală. Două persoane care au suferit arsuri, transportate la spital first appeared on Ziarul National.
Tragedie în Thailanda. Peste 20 de morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren – VIDEO # National.ro
Tragedie pe calea ferată, în Thailanda. Peste 20 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 79 au fost rănite, după ce o macara a căzut peste un tren de călători. Macaraua de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren în mișcare, în provincia Nakhon Ratchasima din Thailanda, la nord de Bangkok. Potrivit primelor informații, 12 […] The post Tragedie în Thailanda. Peste 20 de morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Explozie în curtea Poliției Rutiere Lugoj. Trei angajați MAI au avut de suferit – VIDEO # National.ro
Trei persoane au avut de suferit, în urma unei explozii ce s-a produs miercuri dimineață, 14 ianuarie, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale salvatorilor, care au acordat îngrijiri persoanelor rănite în urma exploziei. În urma deflagraţiei, au […] The post Explozie în curtea Poliției Rutiere Lugoj. Trei angajați MAI au avut de suferit – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Donald Trump, filmat arătând degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică din Detroit. Prima reacție a Casei Albe – VIDEO # National.ro
Președintele american Donald Trump și-a asigurat din nou atenția asupra sa, de această dată în cadrul unei vizite pe care a făcut-o, marți, 13 ianuarie, la o fabrică Ford, situată în Dearborn, la periferia orașului Detroit. Donald Trump a fost surprins în imagini arătând degetul mijlociu unei persoane care îl interpela, în timpul vizitei la […] The post Donald Trump, filmat arătând degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică din Detroit. Prima reacție a Casei Albe – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Deconectarea digitală în 2026 nu mai arată ca un moft de wellness sau ca o „dietă” scurtă de social media, ci ca o schimbare de fond în felul în care oamenii, companiile și generațiile tinere se raportează la tehnologie. Într-o lume dominată de hiperconectivitate, inteligență artificială și platforme active non-stop, un curent aparent paradoxal prinde […] The post Deconectarea digitală în 2026: noul „lux” al prezenței într-o lume mereu online first appeared on Ziarul National.
Tendințe beauty 2026: anul în care machiajul renunță la minimalism și mizează pe expresie # National.ro
Tendințele din zona de beauty în 2026 marchează o schimbare clară de direcție în industria frumuseții, după ani în care estetica „clean girl” și machiajul abia perceptibil au dominat podiumurile și rețelele sociale. Începând cu anul 2026, frumusețea devine mai îndrăzneață, mai emoțională și mai orientată spre auto-exprimare, într-un context care favorizează experimentul și identitatea […] The post Tendințe beauty 2026: anul în care machiajul renunță la minimalism și mizează pe expresie first appeared on Ziarul National.
Horoscop14 ianuarie 2026 – Astăzi trebuie să vă permiteți să faceți puțin ceea ce doriți # National.ro
BERBEC Nu există niciun motiv pentru a ignora orice invitație la o mică întâlnire care, fără îndoială, va fi interesantă. Lasă frica și exagerarea în spatele tău, deși asta nu înseamnă că nu iei măsuri de precauție dacă ești îngrijorat de ceva, despre acea nouă situație în care trăiești. TAUR Astăzi începeți ziua gândindu-vă […] The post Horoscop14 ianuarie 2026 – Astăzi trebuie să vă permiteți să faceți puțin ceea ce doriți first appeared on Ziarul National.
Davos va deveni săptămâna viitoare centrul unor negocieri cu miză geopolitică majoră, liderii mai multor state europene pregătindu-se să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a-i solicita sprijinul personal privind garanțiile de securitate oferite Ucrainei după un posibil armistițiu, potrivit Financial Times. România, fără președinte la Davos Președintele României, Nicușor Dan, nu va […] The post Liderii europeni se întâlnesc cu Trump la Davos. România, reprezentată de… Țoiu first appeared on Ziarul National.
Cu spitale înghețate, orașe falimentare, taxe sufocante și o economie ținută artificial în viață prin împrumuturi, România mai bifează un pas „de modernizare”: legalizarea prostituției. În timp ce statul se prăbușește, politicienii noștri sunt hotărâți să-i pună firmă luminoasă la intrare. România arată astăzi ca un stat eșuat, o societate adusă metodic în pragul falimentului. […] The post România, bordelul cu frig în spitale first appeared on Ziarul National.
Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul # National.ro
Meteorologii au transmis că temperaturile vor rămâne scăzute în perioada următoare. Abia pe la mijlocul lui februarie vom scăpa de ger. Iar în aceste zile, numeroși bucureșteni îngheață în case, la propriu. În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, au probleme cu furnizarea de […] The post Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul first appeared on Ziarul National.
Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei ”dosite” de multinaționale. Dosarele, îngropate la ANAF # National.ro
Controalele Curții de Conturi la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au scos la iveală lucruri halucinante. Verificările inspectorilor Antifraudă la multinaționale, unde s-au descoperit ”sifonări” de sute de milioane de lei din impozit pe profit, pe veniturile nerezidenților și pe redevențe, au fost îngropate de ANAF, prin declanșarea unor inspecții fiscale care nu […] The post Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei ”dosite” de multinaționale. Dosarele, îngropate la ANAF first appeared on Ziarul National.
A fost activat Planul Roșu, marți, la Zalău, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. Tragedia, care s-a produs într-un bloc de locuințe, s-a soldat cu 10 victime. O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău. O persoană a suferit arsuri […] The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu first appeared on Ziarul National.
Investitorii vor să profite de „mega-tendința” cheltuielilor europene pentru apărare, alimentate de o combinație de finanțare din partea statelor UE și capitalului privat. Sectorul european al apărării devine o investiție modelată atât de tensiunile actuale din Venezuela și Groenlanda, cât și de preocupările privind capacitățile militare ale continentului și viitorul NATO, notează CNBC. Raphael Thuin, […] The post Noua economie de război a UE. „Mega-tendința” cheltuielilor pentru apărare first appeared on Ziarul National.
Fermierii, speriați de Mercosur: acordul va îngropa agricultura românească / Cât vor costa legumele românești # National.ro
Fermierii din România sunt foarte nemulțumiți de acordul UE-Mercosur! Producătorii români spun că semnarea acestuia înseamnă începutul sfârșitului pentru agricultura românească. Ei se tem că produsele mai ieftine din America de Sud vor invada teritoriul european și le vor afecta grav producția locală. Concurența cu produsele ieftine și de calitate inferioară Se anticipează o calitate […] The post Fermierii, speriați de Mercosur: acordul va îngropa agricultura românească / Cât vor costa legumele românești first appeared on Ziarul National.
Amenințarea lui Donald Trump de a impune o taxă vamală de 25% țărilor care fac comerț cu Iranul riscă să redeschidă tensiunile cu China. Iranul a devenit un punct fierbinte în relațiile dintre SUA și China în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, când a înăsprit sancțiunile împotriva Republicii Islamice și a […] The post De ce Trump riscă să redeschidă conflictul cu China first appeared on Ziarul National.
Uber-iştii au detronat IT-iştii. Șoferii de ride-sharing au creat cele mai multe PFA-uri în 2025 # National.ro
Record de PFA-uri înființate în 2025. Fruntași la acest capitol sunt șoferii care prestează servicii de ridesharing. Și livratorii de mâncare și-au creat firme pentru a-și oferi serviciile. Organizarea de tip PFA era întâlnită în principal în rândul IT-iştilor, al micilor antreprenori din industriile creative şi al profesioniştilor, având într-o perioadă mai multe beneficii decât […] The post Uber-iştii au detronat IT-iştii. Șoferii de ride-sharing au creat cele mai multe PFA-uri în 2025 first appeared on Ziarul National.
Jurgen Klopp (58 de ani) a închis ușa oricărei speculații legate de o posibilă venire pe banca lui Real Madrid. Conform publicației franceze Foot Mercato, Florentino Perez îl avea în vedere pe neamț drept soluția ideală pentru postul de antrenor principal al „galacticilor”, după ce Xabi Alonso a fost demis a doua zi după finala […] The post Șoc la Madrid: Jurgen Klopp refuză Realul! first appeared on Ziarul National.
Americanii pun lacătul pe o fabrică din România. Peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă # National.ro
Producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc. a decis închiderea fabricii de la Ploiești. Peste 1.000 de angajați rămân astfel fără un loc de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto. Fabrica Adient din Ploiești se închide Restructurarea va presupune eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă, iar producția […] The post Americanii pun lacătul pe o fabrică din România. Peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă first appeared on Ziarul National.
Anunțul ministrului Apărării Radu Miruță, de la USR, privitor la consensul din coaliție privind majorarea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, riscă să provoace un colaps instituțional atât la MAI, cât și la MAI. La acest moment, 23.000 de polițiști și militari îndeplinesc deja condițiile de a ieși din sistem, ori o plecare a […] The post S-a tras semnalul de alarmă. MAI și MApN se îndreaptă către un colaps instituțional first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a vorbit în mod amenințător despre achiziționarea Groenlandei pe calea ușoară sau „pe calea mai dificilă” – o referire clară la utilizarea forței. Ca răspuns, Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a declarat că anexarea Groenlandei ar reprezenta sfârșitul NATO. Nicholas Burns, fost ambasador american la NATO, este de acord că o invazie americană „ar […] The post Europa trebuie să ia în considerare scenariul de neimaginat pentru NATO first appeared on Ziarul National.
