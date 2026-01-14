Mario Iorgulescu a dispărut din nou: căutat de carabinieri după ce a fugit din clinica din Italia

17:30

Anunțul ministrului Apărării Radu Miruță, de la USR, privitor la consensul din coaliție privind majorarea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, riscă să provoace un colaps instituțional atât la MAI, cât și la MAI. La acest moment, 23.000 de polițiști și militari îndeplinesc deja condițiile de a ieși din sistem, ori o plecare a […]