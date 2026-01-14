O profesoară din Spania, venită să predea în România, a criticat învățământul românesc și elevii! Ce a putut să spună

12:10

Cea de-a doua săptămână a super show-ului Power Couple a început în forță, cu o probă recunoscută de către toată lumea. Însă, ceea ce urmează va depăși orice așteptări! Cele nouă cupluri au crezut că sunt pregătite pentru orice, însă aceste zile le-au arătat că poate nu e chiar așa! Cu râsete, stare de bine, emoții, frici depășite sau țipete de la mare distanță, emisiunea merge mai departe, astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!