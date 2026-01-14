Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore. În paralel, America și-a retras trupele din bazele cheie din Orientul Mijlociu
Gândul, 14 ianuarie 2026 23:20
Statele Unite au început evacuarea personalului din cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, baza aeriană Al-Udeid din Qatar. Potrivit agenției Reuters, trupelor și personalului civil li s-a ordonat să părăsească baza până în această seară. Această informație a fost confirmată de diplomați, care au discutat cu jurnaliștii sub protecția anonimatului. Al Udeid […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
23:40
Dan Dungaciu: „Suntem singurul stat unde înjurarea președintelui SUA este criteriu de promovare în carieră” # Gândul
În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România gestionează relația strategică cu Statele Unite, afirmând că parteneriatul bilateral se află într-o degradare vizibilă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a declarat că România a ajuns într-o situație paradoxală, în care […]
Acum 30 minute
23:20
Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore. În paralel, America și-a retras trupele din bazele cheie din Orientul Mijlociu # Gândul
Statele Unite au început evacuarea personalului din cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, baza aeriană Al-Udeid din Qatar. Potrivit agenției Reuters, trupelor și personalului civil li s-a ordonat să părăsească baza până în această seară. Această informație a fost confirmată de diplomați, care au discutat cu jurnaliștii sub protecția anonimatului. Al Udeid […]
23:20
O frumoasă insulă din Marea Britanie a fost scoasă la vânzare cu suma de aproape 60.000 de euro, însă există o mare problemă. Este vorba despre Eilean a’ Chapuill, cunoscută sub numele de Insula Calului, aflată într-un cadru idilic, înconjurată de peisaje uimitoare. Proprietatea include propriul hangar pentru bărci și are peisaje panoramice asupra coastei. […]
Acum o oră
23:10
Dan Dungaciu: „Amenințarea cea mai gravă de securitate la adresa Statului Român este Statul Român însuși” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum cea mai mare amenințare a României, e chiar Statul Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nici măcar, cum să spun, așa ceva nu ți-ar fi spus nici […]
Acum 2 ore
22:30
Oricine a împărțit un pat/cameră cu o persoană care sforăie înțelege întrebarea: „Cum poate cineva să doarmă în tot acest zgomot?” La nivel științific, există mai multe explicații, iar răspunsul implică atât mecanismele somnului, cât și modul în care creierul nostru procesează sunetele, preia CSID. Cercetătorii susțin că sforăitul propriu are același efect ca torsul […]
22:20
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9. „Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 15 ianuarie, de la ora 19.30, live pe Gândul. Invitat: Adrian Marinescu # Gândul
Invitatul zilei este Adrian Marinescu, manager Institutul Național de Boli Infecțioase ” Prof. Dr. Matei Balș”. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 15 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
O opțiune pentru o viață de calitate superioară. Sedentarii își pot prelungi zilele dacă se mișcă # Gândul
Un studiu arată că la persoanele cele mai sedentare activitățile fizice frecvente sunt asociate cu beneficii semnificative pentru sănătate. Exercițiile fizice sunt cel mai bun instrument pentru a întârzia îmbolnăvirea și decesul, chiar și în doze mici, și mai ales pentru persoanele cele mai puțin active. Aceasta este principala concluzie a unei analize a datelor […]
22:10
Roma este pe cale să devină cea mai nouă capitală europeană care reduce drastic limitele de viteză pentru deplasarea mașinilor și introduce o lege prin care italienii, cunoscuți pentru stilul lor de conducere periculos, vor fi obligați să încetinească, în cadrul unui efort prin care încearcă să reducă numărul accidentelor rutiere, dar și poluarea. Noua […]
Acum 4 ore
21:40
Șeful diplomației daneze îi transmite lui Trump după întâlnirea de la Casa Albă: “Groenlanda este apărată de art 5 din NATO” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat în conferința de presă din cursul zilei de 14 ianuarie 2026 că Danemarca este pregătită să-și apere teritoriul arctic, argumentând că Groenlanda este securizată. Președintele Donald Trump declarase că Groenlanda este vulnerabilă la amenințările flotelor ruse și chineze, însă ministrul de Externe danez susține contrariul: […]
21:40
Măsură inedită în unul dintre cele mai mari orașe din România: „Nu plănuim să avem concerte de manele” # Gândul
BT Arena din Cluj-Napoca a interzis concertele de manele și vrea să rămână o instituție de cultură care este dedicată doar evenimentelor artistice și sportive de calitate, „care să aducă un plus de imagine orașului”. Cluj-Napoca interzice concertele de manele pe BT Arena pentru că își dorește promovarea doar a evenimentelor sportive și artistice de […]
21:30
O destinație populară printre români impune reguli stricte turiștilor: trebuie să demonstrezi că ai bani la intrare # Gândul
Un paradis exotic pentru turiști, până acum și pentru români, urmează să implementeze reguli noi care să limiteze intrarea vizitatorilor cu resurse financiare mici. Scopul este conservarea mediului și a culturii locale, însă măsura a stârnit dezbateri și îndoieli privind aplicabilitatea sa. Destinația este insula Bali, din Indonezia. Autoritățile din Bali intenționează să ceară turiștilor […]
21:30
Germania plănuiește să trimită primii soldați în Groenlanda pentru a contracara invazia SUA a teritoriului Danemarcei # Gândul
Germania ar putea trimite primii soldați în Groenlanda încă din această săptămână. Sursele BILD din Germania și din țările scandinave au declarat că este vorba despre un mic detașament avansat al Bundeswehr. Ministerul Apărării din Germania nu a confirmat și nici nu a infirmat oficial aceste informații. Potrivit BILD, trimiterea ar putea avea loc mâine, […]
21:20
Administrația Trump lansează cea de-a doua fază a Planului de Pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza # Gândul
Administrația prezidențială Trump a anunțat lansarea celei de-a doua faze a Planului prezidențial în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza, trecând de la armistițiu la demilitarizare, guvernare tehnocratică și reconstrucție. Faza a doua stabilește o administrație palestiniană tehnocratică de tranziție în Gaza, Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), și începe demilitarizarea și reconstrucția […]
21:10
MAE, ședință de coordonare pe fondul tensiunilor din Iran: nu există cereri de repatriere din partea românilor # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a convocat o ședință de coordonare pentru evaluarea situației de securitate din Iran, în contextul escaladării tensiunilor din regiune. Potrivit autorităților, cei aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran nu au solicitat, până în acest moment, repatrierea. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reunit miercuri echipa de conducere a MAE într-o […]
21:00
Sezonul rece este în floare și nu există niciun dubiu că mașinile care circulă pe străzi ar trebui să fie echipate cu anvelope de iarnă sau all-season. Șoferii pot primi amendă de 4.000 de lei chiar dacă au anvelope de iarnă. Pe lângă tipul de cauciuc, contează foarte mult și starea în care se află. […]
21:00
O casă de coșmar. Un cuplu francez a fost ruinat după ce a cumpărat o „proprietate contaminată” # Gândul
Un cuplu din Franța se confruntă cu falimentul după ce a cumpărat o casă în 2014, descoperind ulterior că aceasta făcea parte dintr-o succesiune nerezolvată. Greșelile notarilor și deciziile contradictorii ale instanțelor au generat o poveste dramatică, dar nu de nemaiîntâlnit. Anne-Claire și soțul ei au cumpărat în ianuarie 2014 o casă pe coasta Plougonvelin, […]
20:50
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunța, în 17 decembrie 2025, că a ajuns la un acord în Coaliție pentru reducerea cu 10% a subvenției pentru partidele politice, însă acestea rămân, oricum, finanțate generos din bani publici, în contextul în care presiunea de pe umerii populației rămâne ridicată. Deși Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, acestea au […]
20:20
Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT # Gândul
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, care lucrează la Guvern, sub aripa premierului Bolojan, și-a finalizat astăzi a doua ședință în care a stabilit o serie de „direcții de acțiune”. Condus de Andrei Lupu, un apropiat al lui Dacian Cioloș, grupul a propus realizarea unor „planuri”, proiecte de lege și audituri în perioada […]
20:10
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii # Gândul
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota în favoarea unirii cu România în eventualitatea unui referendum, a produs emoție și a generat un val de comentarii. Reacția este firească. Pentru români, o asemenea afirmație nu poate fi decât salutată, în măsura în care ea reafirmă ideea unei comunități de limbă, istorie și […]
20:10
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu FC Argeș, primul oficial din acest an, transferuri sau plecarea lui Adrian Șut. FCSB, care se întoarce joi din cantonamentul din Antalya, va juca partida cu FC Argeș vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa 22 a Superligii. Elias Charalambous, despre transferurile […]
20:10
Robotul din intersecție. China produce primul agent de circulație inteligent. Știe să și fluiere! # Gândul
Un oraș din sud-estul Chinei testează în aceste zile primii roboți pe post de polițiști de circulație. Înalţi de aproape doi metri sunt agenții sunt echipați cu modele AI avansate și detectează rapid greşelile. Pentru asta folosesc o serie de camere video și senzori radar. Androizii sunt sincronizați cu semafoarele și știu să fluiere după […]
20:10
Cazul uimitor al doctoriței care a „păcălit moartea” după 80 de minute petrecute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască # Gândul
O radiologă suedeză este considerată un adevărat miracol medical după ce a supraviețuit unui accident în care a rămas blocată într-o apă aproape înghețată timp de aproape o oră și jumătate. Anna Bågenholm, în vârstă de 29 de ani la momentul accidentului, era în Norvegia în 1999 pentru un stagiu de rezidențiat și obișnuia să […]
20:10
Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze” # Gândul
După ce Mario Iorgulescu a acordat primul său interviu în șase ani, mama sa, Gabriela Iorgulescu, a reacționat, pentru CANCAN.RO, susținând că fiul ei este bolnav și că nu ar fi trebuit să vorbească public. Gabriela Iorgulescu, vizibil afectată de interviul fiului ei Gabriela Iorgulescu a oferit primele declarații după apariția interviului care a stârnit […]
20:10
George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo” # Gândul
George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest, la început de an. „Joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, la Statui”. George Simion cheamă românii să iasă în stradă și să își strige nemulțumirile. „Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la […]
20:00
Mario Iorgulescu este căutat în Italia după ce a fugit din nou din clinica în care era internat. Tatăl său, Gino Iorgulescu, a plecat de urgență pentru a-l găsi, apelând chiar la autorități, potrivit celor mai recente informații prezentate de CANCAN.RO. În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, au fost dezvăluite […]
20:00
Norvegia pare chiar și pentru europenii din Liga întâi țara ideală pentru a-ți crește copii. Un tărâm sigur, cu acces excelent la educație și sănătate, unde părinții trăiesc mult, iar copiii sunt sănătoși și fericiți, acesta este, potrivit unui studiu recent, cel mai bun loc din lume pentru a-ți crește familia. Aproape 95% dintre expații […]
20:00
Orban îi avertizează pe europeni că vor îndura costuri uriașe din cauza Ucrainei: Cei 800 de miliarde de euro vor fi dați din bugetele țărilor lor # Gândul
800 de miliarde de dolari, o sumă pe care Ucraina o solicită de la Uniunea Europeană, va proveni din bugetele țărilor europene, a declarat premierul maghiar Viktor Orban. El a confirmat că Ungaria nu va finanța Ucraina și nu va sprijini, astfel, dorința liderilor UE de a continua conflictul cu Federația Rusă. Premierul susține că […]
19:50
Norvegia pare chiar și pentru europenii din Liga întâi țara ideală pentru a-ți crește copii. Un tărâm sigur, cu acces excelent la educație și sănătate, unde părinții trăiesc mult, iar copiii sunt sănătoși și fericiți, acesta este, potrivit unui studiu recent, cel mai bun loc din lume pentru a-ți crește familia. Aproape 95% dintre expații […]
Acum 6 ore
19:40
Mario Iorgulescu este căutat în Italia după ce a fugit din nou din clinica în care era internat. Tatăl său, Gino Iorgulescu, a plecat de urgență pentru a-l găsi, apelând chiar la autorități, potrivit celor mai recente informații prezentate de CANCAN.RO. În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, au fost dezvăluite […]
19:40
Sezonul gripal actual se conturează drept unul deosebit de agresiv. Deși gripa este adesea tratată superficial, realitatea medicală arată că virusul poate să provoace complicații serioase, inclusiv la persoanele altfel sănătoase. Un element îngrijorător este faptul că infecțiile sunt frecvente în rândul copiilor și adulților tineri, dar specialiștii avertizează că, pe măsură ce sezonul avansează, […]
19:20
O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO, avertizează Șeful Statului Major al Apărării # Gândul
„Există riscul să apară interferențe” în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră, spune șeful Armatei, care spune că situația din Ucraina este una „critică”. Dotarea Forțelor Navale pentru a putea proteja infrastructura critică a României de la Marea Neagră rămâne o prioritate, susține generalul Gheorghiță Vlad. „Situația în Ucraina este destul de critică. […]
19:20
Mesaj dur pentru Bolojan de la un primar PNL: „Acești oameni au dreptul la viață? Te rog să ne spui”. De la ce a pornit scandalul # Gândul
Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, i-a trimis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, reclamând că reducerea bugetului local face imposibilă deszăpezirea într-o iarnă extremă, cu zăpadă de peste un metru. Bugetul de iarnă, sub presiune Primarul orașului Cavnic a explicat într-o înregistrare video publicată pe Facebook că situația financiară și meteorologică creează un context critic pentru […]
19:10
Dacă aveți centrala setată la 23 de grade, însă temperatura din casă nu trece de 20, ori dacă primiți căldură în calorifere și vi se pare tot frig, este posibil ca problema să vină din izolarea apartamentului. Fără să realizăm, o mare parte din căldura locuinței se pierde prin uși, ferestre, pereți sau chiar prin […]
19:00
Bucureștiul împărțit în două. Deszăpezim mașinile și blocăm orașul, sau le lăsăm sub omăt și blocăm parcările # Gândul
La câteva zile după ultima ninsoare cât de cât consistentă care a acoperit Bucureștiul, Capitala încă poartă urmele iernii. Străzile au fost în mare parte curățate, traficul a revenit treptat la normal, însă în cartierele de blocuri se observă un fenomen care a stârnit controverse aprinse: numeroase autoturisme au rămas nemișcate pe locurile de parcare, […]
18:50
Angajații ANRE dau în judecată instituția pentru salarii tăiate: „Violență economică” și probleme cu ratele și impozitele # Gândul
Peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au decis să dea în judecată instituția, contestând reducerea salariilor impusă prin Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Potrivit documentelor judiciare consultate de Mediafax, reclamanții vorbesc despre consecințe financiare severe, pe care le descriu drept o formă […]
18:30
Cum a reușit o tânără să strângă 100.000 de euro până la 26 de ani. Trei reguli care au făcut diferența # Gândul
La doar 26 de ani, o tânără din Marea Britanie a strâns și a investit peste 100.000 de lire sterline, deși a pornit la drum cu un venit anual de doar 20.000 de lire. Parcursul ei financiar a devenit un exemplu pentru tineri interesați de economisire și investiții pe termen lung. De la un salariu […]
18:20
Directorul CNAIR anunță că utilajul gigantic care va fora tunelul Poiana a ajuns pe platforma industrială de la Călărași # Gândul
Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat pe rețelele de socializare că au ajuns pe platforma industrială de la Călărași componentele utilajului gigantic TBM (Tunnel Boring Machine) care va fora tunelul Poiana. Cristian Pistol a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că segmentele „uriașului tehnologic” sunt […]
18:00
Un sibian a fost filmat schiind prin oraș miercuri dimineața, în drum spre muncă: „Unde mergi?” „La muncă!” # Gândul
Un locuitor al municipiului Sibiu a atras atenția, miercuri dimineață, după ce a fost surprins deplasându-se pe schiuri de tură pe o stradă din oraș, profitând de zăpada proaspăt așternută. Momentul inedit a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. „Unde mergi?” „La muncă!” – scena care a devenit virală Imaginile au […]
18:00
Șase școli din mai multe județe se închid din cauza vremii extreme. Anunțul Ministerului Educației # Gândul
Aproximativ 1.780 de elevi din județele Satu Mare, Prahova, Sibiu și Teleorman vor avea ore în format virtual pe 15 ianuarie. Ministerul Educației a transmis miercuri după-amiază informări privind desfășurarea cursurilor în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit datelor comunicate de inspectoratele școlare județene, șase unități de învățământ își vor desfășura cursurile joi în format online. […]
18:00
Studii recente arată că supercentenarii, unii trecuți de 110 ani, încă lucizi și activi, ar putea deține răspunsuri biologice esențiale despre imunitate, reziliență și îmbătrânire sănătoasă, ignorate până acum de știința occidentală. Diversitatea genetică a țării și „supercentenarii” săi ar putea explica de ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, oferind indicii despre imunitate și […]
18:00
Localitatea din România unde o casă se vinde cu 7.900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați # Gândul
În contextul în care prețurile au explodat pe piața imobiliară, pentru mulți români, există și zone în care cumpărarea unei case rămâne o opțiune realistă. Comunitățile rurale și localitățile mai puțin dezvoltate continuă să vină cu oferte alternative accesibile pentru cei care vor stabilitate sau caută spațiu și un trai mai echilibrat, departe de presiunea […]
Acum 8 ore
17:30
Ilie Dumitrescu va ocupa funcţia de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF şi cluburile profesioniste din întreaga ţară în ceea ce priveşte tranziţia jucătorilor tineri către echipele de seniori. Anunțula fost făcut miercuri de FRF și confirmat de fostul internașțional, angajat acum ca analist la postul de televiziune Digi Sport. […]
17:30
Prețurile la petrol au crescut din cauza situației turbulente din Iran și a amenințărilor lui Trump cu războiul. Risc mai mare decât în Venezuela # Gândul
Prețurile petrolului raportează o creștere bruscă în ultima săptămână din cauza situației din Iran și a amenințărilor lui Donald Trump cu bombardarea. Anterior, forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au preluat controlul asupra industriei petroliere din Venezuela. Analiștii speculează că prețurile la petrol ar putea crește cu încă 15-20 de dolari pe […]
17:20
Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. a anunțat demararea proiectului „Modernizarea / Consolidarea / Reabilitarea Stației C.F. Gara de Nord București – Faza I”, o investiție strategică ce vizează transformarea celui mai important nod feroviar din România, fără oprirea completă a traficului feroviar. Lucrări ample la clădiri monument istoric și instalații esențiale Potrivit comunicatului […]
17:20
Venezuelenii îl parodiază pe Nicolas Maduro și îi trimit scrisori cu glume în închisoare. Ce mesaje a primit acesta # Gândul
După capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane pe 3 ianuarie în cadrul „Operațiunii Absolute Resolve”, venezuelenii din întreaga lume au început o campanie virală de „trolling” la adresa fostului lider, aflat acum în centrul de detenție Metropolitan Detention Center din Brooklyn. Totul a început cu o postare a utilizatoarei X, cunoscută sub numele de […]
17:10
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari # Gândul
Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului. În timp ce primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, adoptă soluții ce nu implică reduceri de personal, primarul Iașiului, Mihai Chirică și […]
17:10
Ca într-un film de groază: un bărbat a sustras peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia. Ce au descoperit anchetatorii # Gândul
Un cimitir istoric aflat în apropierea orașului Philadelphia, SUA, a introdus măsuri sporite de securitate, după ce autoritățile au arestat un bărbat acuzat de profanarea a zeci de morminte și furtul a peste 100 de rămășițe umane. Procurorii au descris cazul drept „un film de groază devenit realitate”. Un bărbat a sustras peste 100 de schelete […]
17:00
Departamentul de Stat al SUA suspendă procesarea tuturor vizelor pentru 75 de țări, într-un efort de a lua măsuri împotriva persoanelor considerate susceptibile să devică o povară pentru sistemul de asustență publică, relatează Fox News. Un document al Departamentului de Stat al SUA, consultat de Fox News Digital, le cere funcționarilor consulari să refuze cererile […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.