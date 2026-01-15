Cupa Africii pe Naţiuni: Maroc s-a impus cu 4-2 în faţa Nigeriei, după lovituri de departajare, şi s-a calificat în finala cu Senegal
15 ianuarie 2026
Echipa naţională a Marocului a învins miercuri seara, la Rabat, naţionala Nigeriei, scor 4-3 după penaltiuri, şi s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, unde va înfrunta Senegal.
• • •
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că ”crede că se va găsi o soluţie” cu privire la Groenlanda, pe care o râvneşte din motive de securitate naţională, în pofida faptului că Danemarca şi-a exprimat ”dezacordul fundamental” cu preşedintele american pe tema teritoriului arctic autonom, relatează AFP.
01:30
Planul Trump în Fâşia Gaza intră în faza a doua, în urma unui acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei. Un fost viceministru palestinian, Ali Shaath, urmează să conducă Comitetul. Consiliul Păcii, reprezentat pe teren de bulgarul Nic # News.ro
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, după anunţarea unui acord al mişcărilor palestiniene cu privire la formarea unui Comitet de Guvernare de Tranziţie, relatează AFP.
SUA ”îngheaţă” de la 21 ianuarie, pe o perioadă neprecizată, vizele permanente în cazul a 75 de ţări, între care Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda şi Yemen # News.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că ”îngheaţă toate procedurile privind vizele imigranţilor din 75 de ţări. destinate persoanelor care intenţionează să obţină reşedinţa în mod permanent, în cadrul luptei împotriva imigraţiei lansată de către Donald Trump de la întoarcerea sa la putere în urmă cu aproape un an, relatează AFP.
Cupa Spaniei: Real a fost eliminată de un fost jucător de la CFR Cluj, 2-3 cu Albacete, din liga secundă # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia de ligă secundă Albacete, în optimile de finală ale Cupei Spaniei, părăsind competiţia. Jefte Betancor, fostul jucător de la CFR Cluj, a marcat două goluri pentru învingători.
Echipa engleză Arsenal Londra a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia londoneză Chelsea, în prima manşă a semifinalei Cupei Ligii.
Pîslaru: Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări/ În esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este ”o surpriză” şi este ceva ”firesc”. ”Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, spune Pîslaru.
Echipa germană Bayern Munchen a revenit de la 0-1 miercuri seara, la în deplasare, şi a învins cu 3-1 pe FC Koln, în etapa a 17-a din Bundesliga.
Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lecce, într-o restanţă din etapa a 16-a a campionatului italian, serie A.
Raed Arafat: Modul în care tratăm un dezastru trebuie să fie neapărat în sensul solidarităţii şi în sensul în care aducem comunitatea aproape unul de celălalt şi în sensul în care respectăm pe cei care suferă # News.ro
Medicul Raed Arafat, fondatorul sistemului SMURD în România, afirmă că au fost cazuri în care situaţiile de urgenţă au folosite drept ”teren de luptă politică”, iar unii aşa-zis specialişti au dat verdicte înainte de a şti ce s-a întâmplat. Arafat a dat exemplul Elveţiei, unde societatea civilă şi mass-media nu s-au grăbit să declare vinovaţi, în cazul incendiului de la Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morţi.
Scandări rasiste împotriva atacantului brazilian al echipei Real Madrid, Vinícius Jr, au fost auzite miercuri în faţa stadionului Carlos Belmonte, înaintea meciului din Cupa Spaniei împotriva formaţiei Albacete, relatează Reuters.
Petrolierul rus Marinera, denumit anterior Bella 1, intră în apele britanice escortat de Paza de Coastă americană. Nava nu avea încărcătură. Premierul scoţian John Swinney acuză Guvernul britanic de faptul că nu l-a informat cu privire la sosirea navei # News.ro
Un petrolier care naviga sub pavilionul Rusiei, Marinera, - la bordul căruia au urcat militari americani şi l-au confiscat săptămâna trecută în Atlanticul de Nord - a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit escortat de o navă a pazei de Coastă americane, anunţă miercuri Guvernul britanic, relatează AFP.
Arafat: Defibrilatoare semiautomate să existe în toate localurile, în toate locurile unde există aglomeraţie de persoane; este un lucru care va salva vieţi # News.ro
Medicul Raed Arafat afirmă că este nevoie de defibrilatoare semiautomate în toate zonele în care se produc aglomerări de persoane, el arătând că aceste aparate salvează vieţi. Arafat recomandă populaţiei să nu se teamă să folosească aceste aparate.
Şeful DSU: Ar fi frumos când ai un pic de timp, în loc să rulezi pe telefon, mai degrabă intră pe ”Fii pregătit”, măcar 10 minute pe zi/ E făcut pentru fiecare om să se informeze din timp # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, subliniază importanţa pregătirii populaţiei pentru situaţii de dezastru din timp, nu în timp ce un dezastru se întâmplă. El recomandă populaţiei să acceseze platforma ”Fii pregătit”, unde se găsesc informaţii adaptate fiecărei vârste şi sfaturi care pot salva vieţi.
UPDATE - Trump spune că Iranul a renunţat la executarea unui protestatar, în timp ce SUA analizează opţiuni împotriva regimului/ El precizează că SUA vor „aştepta şi vor vedea” înainte de a exclude o acţiune militară în Iran # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, în contextul temerilor legate de soarta unui protestatar antiguvernamental aflat în detenţie, relatează CNN. Trump a refuzat să excludă o acţiune militară în Iran, spunând jurnaliştilor că, deşi a fost informat că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, administraţia sa va aştepta şi va vedea ce se întâmplă.
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), afirmă că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. ”Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.
Raed Arafat: Bucureştiul este cu experienţa vastă din punctul de vedere al transferului cu avion şi mai ales al colaborării cu Ministerul Apărării # News.ro
Medicul Raed Arafat afirmă că România are specialişti cu înaltă pregătire în transferul pe cale aeriană al pacienţilor în stare critică – pacienţi arşi, bebeluşi cu stare de sănătate precară – el subliniind că modul în care personalul medical din sistemul de urgenţă colaborează cu forţele Ministerului Apărării este unul de excepţie.
Marea Britanie - Primul pacient cu leucemie care va primi o nouă formă de tratament în cadrul sistemului naţional de sănătate spune că este „foarte SF” # News.ro
Primul pacient care a primit, în cadrul NHS, un tratament revoluţionar pentru forma sa agresivă de leucemie a spus că a fost „fantastic” şi „foarte SF”, relatează BBC.
Raed Arafat: Mecanismul European de Protecţie Civilă s-a creat cu implicarea şi experienţa României. La Colectiv nu am avut acest mecanism # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că România a contribuit, cu experienţa sa, la crearea Mecanismului European de Protecţie Civilă, care nu exista atunci când a avut loc catastrofa de la clubul Colectiv.
Trump spune că Iranul a renunţat la executarea unui protestatar, în timp ce SUA analizează opţiuni împotriva regimului # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, în contextul temerilor legate de soarta unui protestatar antiguvernamental aflat în detenţie, relatează CNN.
Ciucu afirmă că partenerii de coaliţie de la PSD sunt ”duplicitari” şi se aşteaptă ca ei să continue să critice măsurile Guvernului din care fac parte # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, preşedinte al PNL Bucureşti, îi cataloghează pe partenerii de coaliţie de la PSD drept ”duplicitari” şi spune că se aşteaptă ca până la rocada premierilor social-democraţii să se comporte ca şi până în prezent, adică să critice măsuri luate de Guvernul din care şi ei fac parte.
”El are dorinţa să cucerească Groenlanda”, constată după o întâlnire de o oră şi ceva la Casa Albă şeful diplomaţiei daneze, care consideră ”clare” ambiţiile lui Trump # News.ro
Danemarca şi Statele Unite au un ”dezacord fundamental” cu privire la o anexare a Groenlandei, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, în faţa sediului Ambasadei Danemarcei la Washington, ministrul danez de Externe Lars Løkke Rasmussen, în urma unei întâlniri la Casa Albă cu oficiali americani, evocând poziţii care ”diferă”, relatează AFP.
Cluburile CFR Cluj şi Legia Varşovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formaţia poloneză.
Ciprian Ciucu: Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă şi la PMB # News.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu, anunţă că în următoarele două luni va formula o ”propunere pentru o lege a Capitalei sau o formulă predictibilă”, el arătând că nu exclude varianta ca jumătate din impozitele locale încasate de primăriile sectoarelor să meargă către administraţia municipiului.
Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulţi bani din cote, pentru că în acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, intrăm în faliment # News.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că dacă oraşul nu va primi mai mulţi bani din cotele încasate la nivel de Guvern, administraţia locală riscă să intre în faliment. Edilul a explicat că, înainte de jumătatea lunii ianuarie, funcţionând, conform legii, cu un venit echivalent cu a douăsprezecea parte din bugetul pe anul trecut, Primăria mai are în conturi 20 de milioane de lei, sumă mai mică decât deţin unii politicieni în conturile personale.
Ciprian Ciucu: A da drumul la acel CAF au explicat cei de la ELCEN că ar pune în pericol toată instalaţia şi s-ar putea opri pe o arie mult mai largă, în Bucureşti, agentul termic/ Nu o să fie îngheţate efectiv caloriferele, apa este călâie # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) care alimentează 3.500 de blocuri ar aduce riscul de a exploda, ceea ce ar afecta ”o arie mai mare” din Capitală. ”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, spune edilul care, abia venit pe funcţie, îşi cere scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.
Zelenski anunţă că decretează ”starea de urgenţă” în sectorul energetic, lovit de Rusia. Kievul cere un ajutor partenerilor săi din Occident, pentru a ”obţine echipamentul necesar şi o susţinere suplimentară” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că intenţionează să decreteze ”starea de urgenţă” în sectorul energetic ucrainean, pus la grea încercare de o serie de atacuri masive ruseşti şi care se confruntă cu o iarnă grea, relatează AFP.
MAE: Avertismentul de călătorie pentru Iran, crescut la nivelul maxim 9/9/ Cetăţenii români aflaţi în Iran sunt sfătuiţi să părăsească ţara imediat/ La acest moment există încă zboruri disponibile # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că a crescut nivelul avertismentul de călătorie pentru Iran la cel maxim 9/9, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt sfătuiţi să părăsească ţara imediat. La acest moment există încă zboruri disponibile, adaugă MAE.
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a marcat un gol, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Den Bosch, în optimile Cupei Olandei.
Echipa italiană Parma a reuşit să încheie la egalitate miercuri seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 16-a din Serie A.
Echipa naţională a Senegalului s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins în semifinale, la Tanger, selecţionata Egiptului, scor 1-0.
Liga Europa: După ce fanii echipei Maccabi Tel-Aviv au fost privaţi de meciul cu Aston Villa, şeful poliţiei locale recunoaşte că a fost o eroare cauzată de AI # News.ro
Poliţia din Birmingham a recomandat în octombrie 2025 clubului Aston Villa să interzică deplasarea suporterilor formaţiei Maccabi Tel-Aviv pentru partida din etapa a 4-a din Liga Europa. Şeful forţelor de ordine recunoaşte însă astăzi că a furnizat informaţii eronate, obţinute prin intermediul inteligenţei artificiale, relatează AFP.
Volei feminin: CSM Lugoj, victorie cu Nova Gorica, dar ratează calificarea în sferturile Challenge Cup # News.ro
Echipa de volei feminin CSM Lugoj a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia slovenă Nova Gorica, scor 3-2, în manşa retur din optimile Challenge Cup, însă a ratat calificarea în sferturi.
Volei feminin: Volei Alba Blaj, a patra înfrângere consecutivă în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă miercuri, în deplasare, şi în al patrulea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu liderul VakifBank Istanbul.
Cupa Greciei: PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a învins rivala, Olympiakos Pireu, scor 2-0, şi s-a calificat în semifinale # News.ro
Echipa PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, s-a calificat miercuri în semifinalele Cupei Greciei, după ce a dispus, în deplasare, scor 2-0, de gruparea Olympiakos Pireu.
Baschet masculin: CSM Oradea – Cedevita Junior, scor 103-79, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a obţinut miercuri, pe teren propriu, prima victorie din faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 103-79 (54-37), cu formaţia croată Cedevita Junior, în grupa L a competiţiei.
Federaţia Tunisiană de Fotbal (FTF) a anunţat miercuri numirea tehnicianului francez Sabri Lamouchi în funcţia de selecţioner al echipei naţionale tunisiene.
Baschet masculin: CSO Voluntari, victorie după prelungiri cu TalTech/Alexela, în European North Basketball League # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, în deplasare şi după prelungiri, formaţia estonă TalTech/Alexela, scor 93-88 (42-39, 80-80), în etapa a VII-a a ENBL. CSO Voluntari era calificată anterior în faza play-off a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Tânăr căutat pentru omor în Franţa, prins de poliţiştii din Cluj într-un centru comercial - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 23 de ani, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare pentru omor şi care era căutat de autorităţile din Franţa, a fost prins, miercuri, de poliţiştii din Cluj, într-un centru comercial. El urmează să fie prezentat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru punerea în executare a mandatului de arestare.
Cel puţin 3.428 de persoane ucise în Iran de la începutul contestării, la 28 decembrie, anunţă Iran Human Rights. 3.379 au fost ucise în perioada 8-12 ianuarie, precizează ONG-ul care citează surse din Guvernul iranian # News.ro
Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Iran Human Rights (IHR) anunţă miercuri că cel puţin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul contestării actuale, la 28 decembrie, şi că peste 10.000 de persoane au fost arestate, relatează AFP.
Sindicatul Sanitas Buzău transmite un mesaj dur autorităţilor şi decidenţilor din sistemul sanitar, reclamând ani de promisiuni încălcate, salarii diminuate şi lipsa de respect faţă de personalul medical. ”Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu! Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei şi al deciziilor cinice! Când nu mai eşti respectat, singura armă rămasă este demnitatea. Iar demnitatea noastră înseamnă demisie colectivă”, susţin sindicaliştii.
Handbal feminin: CSM Bucureşti pierde primul punct în Liga Naţională, după remiza cu Minaur Baia Mare # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a remizat miercuri, în deplasare, cu Minaur Baia Mare, scor 27-27 (15-14), şi a pierdut astfel primul punct din acest sezon în Liga Naţională.
Şedinţă de coordonare a MAE, în contextul situaţiei de securitate din Iran/ În prezent, nu sunt solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a organizat, miercuri, o şedinţă de coordonare pentru continuarea acţiunilor de pregătire şi monitorizare în contextul evoluţiilor de securitate din Iran. Reprezentanţii MAE afirmă că, în prezent, nu sunt solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran.
