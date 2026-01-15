Cupa Africii pe Naţiuni: Maroc s-a impus cu 4-2 în faţa Nigeriei, după lovituri de departajare, şi s-a calificat în finala cu Senegal

22:00

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) care alimentează 3.500 de blocuri ar aduce riscul de a exploda, ceea ce ar afecta ”o arie mai mare” din Capitală. ”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, spune edilul care, abia venit pe funcţie, îşi cere scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.