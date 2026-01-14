Raed Arafat: Bucureştiul este cu experienţa vastă din punctul de vedere al transferului cu avion şi mai ales al colaborării cu Ministerul Apărării

19:50

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înfiinţat la nivelul Guvernului, a decis realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor din justiţie şi elaborarea şi prezentarea unui plan multianual pe o perioadă de 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanţele judecătoreşti din România şi din parchetele de pe lângă acestea. De asemenea, s-a mai decis să se facă un proiect de reconfigurare a hărţii judiciare, în vederea desfiinţării instanţelor judecătoreşti cu un grad redus de încărcare.