Raed Arafat: Bucureştiul este cu experienţa vastă din punctul de vedere al transferului cu avion şi mai ales al colaborării cu Ministerul Apărării
Medicul Raed Arafat afirmă că România are specialişti cu înaltă pregătire în transferul pe cale aeriană al pacienţilor în stare critică – pacienţi arşi, bebeluşi cu stare de sănătate precară – el subliniind că modul în care personalul medical din sistemul de urgenţă colaborează cu forţele Ministerului Apărării este unul de excepţie.
UPDATE - Trump spune că Iranul a renunţat la executarea unui protestatar, în timp ce SUA analizează opţiuni împotriva regimului/ El precizează că SUA vor „aştepta şi vor vedea” înainte de a exclude o acţiune militară în Iran # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, în contextul temerilor legate de soarta unui protestatar antiguvernamental aflat în detenţie, relatează CNN. Trump a refuzat să excludă o acţiune militară în Iran, spunând jurnaliştilor că, deşi a fost informat că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, administraţia sa va aştepta şi va vedea ce se întâmplă.
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), afirmă că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. ”Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.
Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa participă la o misiune militară europeană în Groenlanda, în susţinerea Danemarcei, ameninţată de Trump. # News.ro
Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa urmează să participe la o misiune militară europeană în Groenlanda - o ”explorare a Groenlandei” începând de joi şi până sâmbătă, în urma ameninţării unei ofensive a Statelor Unite, a anunţat Germania, relatează AFP.
Marea Britanie - Primul pacient cu leucemie care va primi o nouă formă de tratament în cadrul sistemului naţional de sănătate spune că este „foarte SF” # News.ro
Primul pacient care a primit, în cadrul NHS, un tratament revoluţionar pentru forma sa agresivă de leucemie a spus că a fost „fantastic” şi „foarte SF”, relatează BBC.
Raed Arafat: Mecanismul European de Protecţie Civilă s-a creat cu implicarea şi experienţa României. La Colectiv nu am avut acest mecanism # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că România a contribuit, cu experienţa sa, la crearea Mecanismului European de Protecţie Civilă, care nu exista atunci când a avut loc catastrofa de la clubul Colectiv.
Ciucu afirmă că partenerii de coaliţie de la PSD sunt ”duplicitari” şi se aşteaptă ca ei să continue să critice măsurile Guvernului din care fac parte # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, preşedinte al PNL Bucureşti, îi cataloghează pe partenerii de coaliţie de la PSD drept ”duplicitari” şi spune că se aşteaptă ca până la rocada premierilor social-democraţii să se comporte ca şi până în prezent, adică să critice măsuri luate de Guvernul din care şi ei fac parte.
”El are dorinţa să cucerească Groenlanda”, constată după o întâlnire de o oră şi ceva la Casa Albă şeful diplomaţiei daneze, care consideră ”clare” ambiţiile lui Trump # News.ro
Danemarca şi Statele Unite au un ”dezacord fundamental” cu privire la o anexare a Groenlandei, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, în faţa sediului Ambasadei Danemarcei la Washington, ministrul danez de Externe Lars Løkke Rasmussen, în urma unei întâlniri la Casa Albă cu oficiali americani, evocând poziţii care ”diferă”, relatează AFP.
Cluburile CFR Cluj şi Legia Varşovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formaţia poloneză.
Ciprian Ciucu: Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă şi la PMB # News.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu, anunţă că în următoarele două luni va formula o ”propunere pentru o lege a Capitalei sau o formulă predictibilă”, el arătând că nu exclude varianta ca jumătate din impozitele locale încasate de primăriile sectoarelor să meargă către administraţia municipiului.
Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulţi bani din cote, pentru că în acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, intrăm în faliment # News.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că dacă oraşul nu va primi mai mulţi bani din cotele încasate la nivel de Guvern, administraţia locală riscă să intre în faliment. Edilul a explicat că, înainte de jumătatea lunii ianuarie, funcţionând, conform legii, cu un venit echivalent cu a douăsprezecea parte din bugetul pe anul trecut, Primăria mai are în conturi 20 de milioane de lei, sumă mai mică decât deţin unii politicieni în conturile personale.
Ciprian Ciucu, întrebat dacă Nicuşor Dan este responsabil pentru avaria la termoficare: De ce să fie de vină Nicuşor Dan? Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud. Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de sistemul de termoficare, sunt responsabili pentru situaţia creată.
Miniştrii de externe danez şi groenlandez au plecat de la Casa Albă mai devreme, după o întâlnire cu Vance şi Rubio, fără să spună nimic, după ce Trump leagă prima dată anexarea Groenlandei de Domnul de Aur # News.ro
O delegaţie a Danemarcei şi Groenlandei a fost primită miercuri la Casa Albă la o reuniune cu mize mari, după ce Donald Trump şi-a exprimat încă o dată voinţa de a dobândi teritoriul arctic, relatează AFP.
Ciprian Ciucu: A da drumul la acel CAF au explicat cei de la ELCEN că ar pune în pericol toată instalaţia şi s-ar putea opri pe o arie mult mai largă, în Bucureşti, agentul termic/ Nu o să fie îngheţate efectiv caloriferele, apa este călâie # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) care alimentează 3.500 de blocuri ar aduce riscul de a exploda, ceea ce ar afecta ”o arie mai mare” din Capitală. ”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, spune edilul care, abia venit pe funcţie, îşi cere scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.
Zelenski anunţă că decretează ”starea de urgenţă” în sectorul energetic, lovit de Rusia. Kievul cere un ajutor partenerilor săi din Occident, pentru a ”obţine echipamentul necesar şi o susţinere suplimentară” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că intenţionează să decreteze ”starea de urgenţă” în sectorul energetic ucrainean, pus la grea încercare de o serie de atacuri masive ruseşti şi care se confruntă cu o iarnă grea, relatează AFP.
MAE: Avertismentul de călătorie pentru Iran, crescut la nivelul maxim 9/9/ Cetăţenii români aflaţi în Iran sunt sfătuiţi să părăsească ţara imediat/ La acest moment există încă zboruri disponibile # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că a crescut nivelul avertismentul de călătorie pentru Iran la cel maxim 9/9, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt sfătuiţi să părăsească ţara imediat. La acest moment există încă zboruri disponibile, adaugă MAE.
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a marcat un gol, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Den Bosch, în optimile Cupei Olandei.
Echipa italiană Parma a reuşit să încheie la egalitate miercuri seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 16-a din Serie A.
Echipa naţională a Senegalului s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins în semifinale, la Tanger, selecţionata Egiptului, scor 1-0.
Liga Europa: După ce fanii echipei Maccabi Tel-Aviv au fost privaţi de meciul cu Aston Villa, şeful poliţiei locale recunoaşte că a fost o eroare cauzată de AI # News.ro
Poliţia din Birmingham a recomandat în octombrie 2025 clubului Aston Villa să interzică deplasarea suporterilor formaţiei Maccabi Tel-Aviv pentru partida din etapa a 4-a din Liga Europa. Şeful forţelor de ordine recunoaşte însă astăzi că a furnizat informaţii eronate, obţinute prin intermediul inteligenţei artificiale, relatează AFP.
Volei feminin: CSM Lugoj, victorie cu Nova Gorica, dar ratează calificarea în sferturile Challenge Cup # News.ro
Echipa de volei feminin CSM Lugoj a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia slovenă Nova Gorica, scor 3-2, în manşa retur din optimile Challenge Cup, însă a ratat calificarea în sferturi.
Volei feminin: Volei Alba Blaj, a patra înfrângere consecutivă în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă miercuri, în deplasare, şi în al patrulea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu liderul VakifBank Istanbul.
Cupa Greciei: PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a învins rivala, Olympiakos Pireu, scor 2-0, şi s-a calificat în semifinale # News.ro
Echipa PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, s-a calificat miercuri în semifinalele Cupei Greciei, după ce a dispus, în deplasare, scor 2-0, de gruparea Olympiakos Pireu.
Baschet masculin: CSM Oradea – Cedevita Junior, scor 103-79, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a obţinut miercuri, pe teren propriu, prima victorie din faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 103-79 (54-37), cu formaţia croată Cedevita Junior, în grupa L a competiţiei.
Federaţia Tunisiană de Fotbal (FTF) a anunţat miercuri numirea tehnicianului francez Sabri Lamouchi în funcţia de selecţioner al echipei naţionale tunisiene.
Baschet masculin: CSO Voluntari, victorie după prelungiri cu TalTech/Alexela, în European North Basketball League # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, în deplasare şi după prelungiri, formaţia estonă TalTech/Alexela, scor 93-88 (42-39, 80-80), în etapa a VII-a a ENBL. CSO Voluntari era calificată anterior în faza play-off a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Tânăr căutat pentru omor în Franţa, prins de poliţiştii din Cluj într-un centru comercial - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 23 de ani, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare pentru omor şi care era căutat de autorităţile din Franţa, a fost prins, miercuri, de poliţiştii din Cluj, într-un centru comercial. El urmează să fie prezentat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru punerea în executare a mandatului de arestare.
Cel puţin 3.428 de persoane ucise în Iran de la începutul contestării, la 28 decembrie, anunţă Iran Human Rights. 3.379 au fost ucise în perioada 8-12 ianuarie, precizează ONG-ul care citează surse din Guvernul iranian # News.ro
Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Iran Human Rights (IHR) anunţă miercuri că cel puţin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul contestării actuale, la 28 decembrie, şi că peste 10.000 de persoane au fost arestate, relatează AFP.
Sindicatul Sanitas Buzău transmite un mesaj dur autorităţilor şi decidenţilor din sistemul sanitar, reclamând ani de promisiuni încălcate, salarii diminuate şi lipsa de respect faţă de personalul medical. ”Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu! Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei şi al deciziilor cinice! Când nu mai eşti respectat, singura armă rămasă este demnitatea. Iar demnitatea noastră înseamnă demisie colectivă”, susţin sindicaliştii.
Handbal feminin: CSM Bucureşti pierde primul punct în Liga Naţională, după remiza cu Minaur Baia Mare # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a remizat miercuri, în deplasare, cu Minaur Baia Mare, scor 27-27 (15-14), şi a pierdut astfel primul punct din acest sezon în Liga Naţională.
Şedinţă de coordonare a MAE, în contextul situaţiei de securitate din Iran/ În prezent, nu sunt solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a organizat, miercuri, o şedinţă de coordonare pentru continuarea acţiunilor de pregătire şi monitorizare în contextul evoluţiilor de securitate din Iran. Reprezentanţii MAE afirmă că, în prezent, nu sunt solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran.
Guvernul a stabilit o perioadă tranzitorie de 12 luni, în Programul naţional de îngrijiri paliative / Pacienţii vor putea beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu şi/sau în regim de spitalizare de zi # News.ro
Guvernul a stabilit, miercuri, o perioadă tranzitorie de 12 luni, în Programul naţional de îngrijiri paliative, în care pacienţii vor putea beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu şi/sau în regim de spitalizare de zi.
Artificii cu scântei provoacă un început de incendiu în restaurantul Fanatico din Madrid, la mai puţin de două săptămâni de la drama de la Crans-Montana # News.ro
Artificii cu scântei, cunoscute şi sub numele de ”focuri bengaleze”, au provocat un început de incendiu în weekend, într-un restaurant, la Madrid, fără să se soldeze cu victime, la mai puţin de două săptămâni de la incendiul dramatic de la Crans-Montana, în Elveţia, anunţă miercuri proprietarul restaurantului, relatează AFP.
Guvern: Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a decis realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor şi plan multianual pe 5 ani, privind acoperirea deficitului de resurse umane # News.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înfiinţat la nivelul Guvernului, a decis realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor din justiţie şi elaborarea şi prezentarea unui plan multianual pe o perioadă de 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanţele judecătoreşti din România şi din parchetele de pe lângă acestea. De asemenea, s-a mai decis să se facă un proiect de reconfigurare a hărţii judiciare, în vederea desfiinţării instanţelor judecătoreşti cu un grad redus de încărcare.
Preşedintele CJ Ilfov, după ce Ciucu a spus că i se pare absurd ca PMB să plătească pentru transportul din Ilfov: Ar trebui să purtăm o discuţie cu cifrele pe masă. Sute de mii de cetăţeni ai judeţului nostru lucrează şi plătesc taxe în Capitală # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, afirmă că ar trebui să se poarte o discuţie, la un moment dat, cu cifrele pe masă, despre transportul public în Bucureşti-Ilfov, având în vedere că sunt sute de mii de cetăţeni ai judeţului nostru care lucrează şi plătesc taxe în Capitală. Reacţia acestuia vine după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că i se pare absurd ca PMB să plătească cca. 150 milioane pe an pentru transportul din Ilfov.
O parte a personalului bazei militare americane Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană în O.Mijlociu, atacată de Iran în iunie, a primit ordinul să părăsească baza, confirmă Doha # News.ro
Qatarul confirmă miercuri plecarea unei părţi a personalului bazei americane Al-Udeid, din cauza unor ”tensiuni regionale”, după ce Statele Unite au ameninţat cu o intervenţie militară în Iran, care s-a declarat pregătit să riposteze. relatează AFP.
Florin Manole: Din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creştere cu peste 60%. Am crescut şi finanţarea serviciilor sociale, cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că, din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creştere cu peste 60%. De asemenea, Guvernul a crescut şi finanţarea serviciilor sociale, cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.
Fotbal: Brama Traore a fost demis din funcţia de selecţioner al naţionalei din Burkina Faso # News.ro
Tehnicianul burkinez Brama Traore a fost demis de la conducerea echipei naţionale de fotbal din Burkina Faso, a anunţat miercuri Federaţia din această ţară.
Motivarea condamnării primarului din Cernavodă: Exemplaritatea pedepsei produce efecte asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care se pot abţine de la săvârşirea de infracţiuni # News.ro
Curtea de Apel Constanţa notează, în motivarea condamnării primarului din Cernavodă, Liviu Negoiţă, la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, că această pedeapsă corespunde gradului de pericol social concret al faptei şi adăugă că ”exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului” şi contribuie la reeducarea sa, dar are efecte şi asupra altor persoane care, ”văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni”.
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi drumului de conectivitate între A8 şi DN28, cunoscut şi ca varianta de ocolire Podu Iloaiei / Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 138,9 milioane lei # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, indicatorii tehnico-economici aferenţi drumului de conectivitate între A8 şi DN28, cunoscut şi ca varianta de ocolire Podu Iloaiei. PNL Iaşi arată că este un pas important pentru infrastructura rutieră din judeţ, la exact un an de când Consiliul Judeţean Iaşi a semnat cu CNAIR pentru preluarea acestui obiectiv în vederea urgentării lui. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 138,9 milioane lei, cu o durată de execuţie de 12 luni.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Consolidăm cadrul de finanţare al Programului «Anghel Saligny» şi sprijinim proiectele care aduc beneficii reale cetăţenilor. O prioritizare clară, corectă şi verificabilă permite accelerarea investiţiilor # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un act normativ prin care se prioritizează solicitările de transfer pentru Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", pentru anul 2026, ministrul Cseke Attila afirmând că se stabilesc criterii transparente şi echitabile pentru prioritizarea solicitărilor de transfer, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile în anul 2026. Ministrul menţionează că se consolidează cadrul de finanţare al Programului «Anghel Saligny» prin sprijinirea proiectelor care aduc beneficii reale cetăţenilor.
Massimiliano Allegri, antrenorul echipei AC Milan, a intrat miercuri în rândul purtătorilor torţei olimpice pentru JO de iarnă, pe fondul unei dispute privind excluderea foştilor sportivi, care a determinat intervenţia guvernului, relatează Reuters.
Atacantul francez Kylian Mbappe nu face parte din lotul echipei Real Madrid, care miercuri seara va înfrunta pe Albacete, în Cupa Spaniei.
Covasna: Adolescent amendat de poliţişti după ce a sunat la 112 şi a oferit informaţii nereale privind un presupus omor/ Tatăl băiatului, amendat la rândul său # News.ro
Un adolescent de 15 ani a fost amendat de poliţiştii din Covasna pentru apelarea abuzivă a numărului de urgenţă 112, după ce s-a stabilit că el a alertat autorităţile privind un presupus omor petrecut în localitatea Ghelinţa. Totodată, tatăl băiatului a fost amendat pentru că nu l-a supravegheat.
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, a anunţat că pe mai multe străzi din oraş a fost oprită furnizarea gazelor naturale, decizia fiind luată în urma exploziei care a avut loc la sediul Poliţiei, într-o anexă în care funcţionau Cazierul şi Poliţia Rutieră.
