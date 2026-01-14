Cupa Olandei: Man a înscris şi PSV s-a impus cu 4-1 in faţa lui Den Bosch

19:00

Curtea de Apel Constanţa notează, în motivarea condamnării primarului din Cernavodă, Liviu Negoiţă, la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, că această pedeapsă corespunde gradului de pericol social concret al faptei şi adăugă că ”exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului” şi contribuie la reeducarea sa, dar are efecte şi asupra altor persoane care, ”văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni”.