EVROPEISKA PRAVDA: România, pregătită să discute serios scenariul unirii cu Republica Moldova
Rador, 15 ianuarie 2026 01:20
Publicaţia ucraineană Evropeiska Pravda scrie că România este pregătită să discute în mod serios despre unirea cu Republica Moldova într-un singur stat. Citând o declaraţie făcută pentru CaleaEuropeană.ro de către Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, Evropeiska Pravda menţionează că această poziţie a fost făcută publică după o declarație recentă a președintei Republicii Moldova, […]
Acum 2 ore
01:20
01:20
2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată, doar puțin (0,01°C) mai rece decât 2023 și cu 0,13°C mai rece decât 2024, cel mai cald an înregistrat vreodată, a anunțat Copernicus, serviciul meteorologic al UE. Ultimii 11 ani au fost cei mai calzi ani înregistraţi vreodată. Temperaturile globale din ultimii trei ani […]
Acum 4 ore
23:10
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că „se va rezolva ceva” în privința Groenlandei, după ce miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au spus că există încă divergențe fundamentale cu Statele Unite în privința teritoriului arctic. Mai devreme în cursul zilei, miniștrii de externe s-au întâlnit la Casa Albă cu secretarul american de stat […]
22:30
Donald Trump nu renunţă la preluarea Groenlandei, după o întâlnire cu miză mare de la Casa Albă # Rador
Întâlnirea de miercuri dintre înalți oficiali americani și miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei nu pare să fi reuşit prea mult pentru a potoli ambiția președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, existând posibilitatea unei tensiuni geopolitice prelungite între administraţiile de la Copenhaga și Washington. În urma întâlnirii de la Casa Albă […]
Acum 6 ore
20:50
Reprezentanții AUR consideră că legea bugetului pe acest an trebuie să prevadă investiții urgente în educație # Rador
Reprezentanții AUR consideră că legea bugetului pe acest an trebuie să prevadă investiții urgente în educație și reduceri masive din cheltuielile publice inutile făcute de autorități și instituțiile neperformante. Deputatul AUR Silviu Gurlui critică reducerea burselor pentru elevi și studenți, comasarea unor școli, scăderea veniturilor profesorilor și reducerile de personal și spune că deficitul bugetar […]
20:50
Miniştrii de externe din Groenlanda şi Danemarca s-au întâlnit cu JD Vance şi Marco Rubio la Casa Albă # Rador
Miniştrii de externe din Groenlanda şi Danemarca s-au întâlnit cu vicepreşedintele SUA, JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, pe fondul ameninţărilor americane tot mai puternice privind preluarea controlului asupra teritoriului autonom danez. Detalii despre rezultatul discuţiilor nu au fost încă făcute publice. Întâlnirea a avut loc pe fondul retoricii americane tot mai […]
20:50
Liderii Parlamentului European au cerut miercuri executivului UE și statelor membre să ofere „sprijin concret și tangibil” Groenlandei și Danemarcei, condamnând pretenţiile SUA de a prelua Groenlanda. „Declarațiile făcute de Administrația Trump cu privire la Groenlanda constituie o provocare flagrantă la adresa dreptului internațional, a principiilor Cartei ONU și a suveranității și integrității teritoriale a […]
20:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că va declara stare de urgență în sectorul energetic, pentru a aborda mai eficient problemele legate de întreruperea alimentării cu energie electrică în urma atacurilor susținute ale Rusiei asupra infrastructurii. „Va fi declarată stare de urgență pentru întreg sectorul energetic al Ucrainei„, a scris dl Zelenski în engleză pe […]
Acum 8 ore
19:20
Duminică, 18 ianuarie (de la ora 17:00), Orchestra de Muzică Populară Radio (dirijată de Adrian Grigoraș) vă invită la Sala Radio la prima întâlnire cu folclorul de calitate din noul an. Spectacolul, sugestiv intitulat Folclor în familie, este conceput în jurul principalului invitat al serii, prestigiosul ansamblu artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu (manager Gheorghe Porumbel, director artistic Claudia Torop). Evenimentul de la Sala […]
19:10
Este CULTURĂ la Radioul public pe 15 ianuarie şi… mereu. Radio România, singura corporație de radio din ţară care are în componența sa două posturi dedicate exclusiv culturii – Radio România Cultural și Radio România Muzical, celebrează Ziua Culturii Naționale printr-un maraton de știri, interviuri, corespondențe, reportaje, evenimente proprii şi relatări de la evenimentele dedicate […]
19:10
Înscrierile se fac exclusiv online, până în data de 2 februarie Pe 4 martie, aflăm reprezentantul României la Eurovision Song Contest Premieră: Selecția Națională va beneficia de interpretare în limba semnelor române România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi Miercuri, 14 ianuarie, încep înscrierile pentru Selecţia Naţională a […]
19:10
Ca în fiecare an, pe 15 ianuarie, timbrul românesc aniversează Ziua Culturii Naționale, în emisiunea cu același titlu, prin care aduce un omagiu unor personalități de seamă ale culturii naționale: Nicolae Iorga (valoarea nominală de 5,50 Lei), Andrei Mureșanu (valoarea nominală de 10 Lei) și Ștefan Luchian (valoarea nominală de 25 Lei). Emisiunea din acest […]
19:00
Diplomații au căutat garanții din partea Hezbollah că nu va deschide focul dacă Iranul este atacat # Rador
Diplomați au solicitat garanții din partea grupării armate libaneze Hezbollah că nu va întreprinde acțiuni militare dacă Statele Unite sau Israelul vor lansa un atac asupra Iranului, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă libaneză familiarizată cu poziția grupării. Sursa a spus că organizația susținută de Iran a fost abordată prin canale diplomatice săptămâna trecută. […]
Acum 12 ore
16:20
Premierul francez a spus că afirmațiile lui Donald Trump privind Groenlanda trebuie luate în serios # Rador
Comentariile președintelui american Donald Trump despre Groenlanda trebuie luate în serios, a declarat miercuri premierul francez, Sébastien Lecornu, în camera inferioară a parlamentului. „Este clar că intențiile administrației Trump sunt serioase și trebuie acum tratate foarte serios; nu trebuie în niciun caz să subestimăm cuvântul președintelui american”, le-a spus Lecornu parlamentarilor. Mai devreme în cursul […]
14:10
Realizator: Nicoleta Turcu – La guvern se discută intens despre pregătirea bugetului de stat pentru acest an. Premierul IIie Bolojan i-a chemat de dimineaţă la o şedinţă pe o mare parte dintre miniştri, iar spre seară are programată o altă întâlnire cu conducerile de la încă trei ministere. Mâine expiră termenul pe care premierul l-a […]
14:10
Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, miercuri, prelungirea cu 90 de zile a regimului de funcţionare a legii marțiale și a mobilizării generale până la data de 3 mai 2026. Președintele Volodimir Zelenski a propus prelungirea acestor măsuri acum două zile, cu aplicabilitate începând din 3 februarie. Rada Supremă de la Kiev a aprobat primele […]
14:00
La microfon, Angelica Dan
13:50
Mai multe reglementări europene în materie de migraţie urmează să intre în vigoare în blocul comunitar # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Mai multe reglementări europene în materie de migraţie urmează să intre în vigoare în blocul comunitar, iar Ciprul, care a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii, şi-a fixat ca prioritate acest domeniu, mai ales că se află pe una dintre cele mai importante rute maritime de intrare a migranţilor în Europa. În […]
13:30
„Cultura este condiția existenței unui popor; fără ea, el nu este decât o masă amorfă de indivizi.” (Mihai Eminescu, articol publicistic, „Timpul”, 1881) I. Condiția geniului și singurătatea creatorului Tema geniului neînțeles traversează întreaga operă eminesciană, fiind una dintre cele mai profunde reflecții asupra condiției creatorului într-o lume ostilă valorilor autentice. Poeme precum „Luceafărul” (1883, […]
Acum 24 ore
13:20
Introducere. Somnul între biologie, metafizică și poezie „Somnul este frate cu moartea” acest adevăr arhaic, transmis din cultura populară europeană, capătă în opera lui Mihai Eminescu o profunzime filosofică și poetică rar întâlnită. Pentru Eminescu, somnul nu este doar o necesitate fiziologică, ci o stare-limită a existenței, un prag între conștiință și inconștiență, între viață […]
12:30
Populaţia României era de aproximativ 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie anul trecut, în scădere cu 24.000 faţă de 1 ianuarie 2024, potrivit datelor prezentate astăzi de Institutul Naţional de Statistică. Principala cauză a scăderii o reprezintă sporul natural care a fost negativ şi care nu a fost compensat de diferenţa pe plus dintre […]
12:20
12:00
Procedură rapidă pentru plângerile legate de creşterea preţurilor după adoptarea monedei euro în Bulgaria # Rador
Avocatul Poporului din Bulgaria, Velislava Delceva, şi preşedintele interimar al Comisiei pentru Protecţia Consumatorilor (KZP), Aleksandăr Koliacev, au convenit asupra introducerii unei proceduri rapide pentru plângerile legate de încălcări ale drepturilor consumatorilor şi creşteri nejustificate ale preţurilor după adoptarea monedei euro. Motivul întrevederii îl reprezintă semnalele tot mai frecvente către Avocatul Poporului privind scumpirea alimentelor, […]
11:50
România a pierdut în 2025 peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări # Rador
România a pierdut anul trecut peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări, potrivit unui studiu al unei companii de cercetare. Astfel, media comerţului ilegal a depăşit cu 1,6% nivelul din 2024, fiind cea mai mare creştere anuală din ultimii 11 ani. În noiembrie, fenomenul s-a intensificat în […]
11:40
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” a returnat neîndeplinit mandatul de formare a guvernului # Rador
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) a returnat neîndeplinit cel de-al doilea mandat de formare a guvernului, înmânat de preşedintele Rumen Radev. La începutul săptămânii, premierul demisionar al Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a returnat, de asemenea, neîndeplinit, mandatul pentru formarea guvernului, primit de la şeful statului, după ce a fost propus pentru funcţia de premier de către […]
11:40
Fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko a fost înştiinţată în mod oficial că are calitatea de suspect într-un dosar deschis de autorităţile anticorupţie de la Kiev – transmite agenţia RBC-Ucraina. Un anunţ în acest sens a fost transmis, miercuri, de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP), Olha Postoliuk. Presa de la Kiev a scris […]
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Regiunea Moscova se află pe primul loc în clasamentul cu populaţia cea mai îmbătrânită din Rusia, cu o pondere de 30,1% a populaţiei vârstnice din populaţia rezidentă a regiunii (1,95 milioane de pensionari). Urmează îndeaproape ţinutul Krasnodar (1,6 milioane), relatează Agenţia de presă RIA NOVOSTI, citând date statistice. Trei […]
10:30
MAE: susţinerea Acordului de liber schimb dintre UE şi organizaţia Mercosur este o oportunitate de dezvoltare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Poziţia României privind susţinerea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi organizaţia Mercosur, formată din mai multe state din America de Sud, este o oportunitate de dezvoltare economică, menţionează Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti, într-o primă reacţie după votul favorabil […]
10:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Rata inflaţiei în decembrie anul trecut a fost de 9,7%, uşor mai scăzută faţă de luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică. Comparativ cu decembrie 2024, alimentele au fost mai scumpe cu 7,75%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar serviciile cu 11%, dar în topul majorărilor […]
10:30
Miniştrii de externe danez şi groenlandez discută, la Washington, despre statutul Groenlandei # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Miniştrii de externe danez şi groenlandez discută, astăzi, la Washington cu vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, despre statutul Groenlandei. Carmen Gavrilă are contextul. Reporter: De când a redevenit preşedinte, Donald Trump a menţionat deseori că ar […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, o decizie planificată încă de anul trecut, a declarat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, în contextul demersurilor președintelui SUA, Donald Trump, de a prelua controlul asupra teritoriului arctic. Statele Unite trebuie să înceteze șantajarea Groenlandei și să […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – China se opune oricărei ingerințe externe în afacerile interne ale Iranului, a declarat miercuri Ministerul chinez de Externe, după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Washingtonul va lua „măsuri foarte dure” împotriva Teheranului. China nu aprobă folosirea forței sau amenințarea cu forța în relațiile internaționale, a afirmat […]
09:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Două barje încărcate cu îngrăşăminte agricole s-au scufundat pe Dunăre. Apele Române transmit că nu există depăşiri ale indicatorilor de calitate a apei şi nici nu s-a semnalat mortalitate piscicolă. Adriana Leu are detalii. Reporter: Primele informaţii despre scufundarea navelor au apărut pe 9 ianuarie, […]
09:30
Fermierii francezi veniți la Paris au anunţat că rămân să protesteze faţă de acordul dintre UE şi ţările care formează Mercosur # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Fermierii francezi care au venit cu sute de tractoare la Paris au anunţat că rămân în capitală ca să protesteze faţă de acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările sud-americane care formează Mercosur. Documentul urmează să fie semnat sâmbătă, iar fermierii francezi spun că reprezintă o ameninţare la adresa […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, Rusia a atacat cu trei rachete balistice Iskander-M și cu 113 drone lansate din mai multe direcții. Forțele de apărare antiaeriană au reușit să doboare majoritatea mijloacelor de atac aerian folosite de armata rusă. Începând […]
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din județele Constanța, Tulcea, Sibiu, Teleorman, Brăila, Giurgiu și Olt, pe un carosabil umed, dar curățat acolo unde zăpada a fost depusă pe suprafața de rulare. Aflăm mai multe de la subcomisarul de poliție State […]
08:30
Cinci unități de învățământ din trei județe își vor desfășura activitatea online, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Tot din cauza vremii, cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman îşi vor desfăşura miercuri activitatea online. Ministerul Sănătăţii anunţă că o şcoală din judeţul Satu Mare va avea activitatea suspendată, iar orele de curs urmează să fie recuperate.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 14 ianuarie)/abranescu/asalar
08:30
Procurorul general al statului New York a ajuns la o înțelegere cu un grup extremist pro-Israel # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Procurorul general al statului New York a ajuns la o înțelegere cu un grup extremist pro-Israel, după ce biroul său a concluzionat că acesta a desfășurat o campanie persistentă de ură și violență. Letitia James a declarat că pune capăt agresiunilor grupului Betar împotriva newyorkezilor arabi, musulmani și evrei. […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Președintele comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice din 2028 de la Los Angeles a anunțat că un milion de bilete la competiție vor costa doar 28 de dolari. Los Angeles poate fi unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, însă organizatorii susţin că Jocurile vor fi accesibile. De […]
08:30
Premierul Ilie Bolojan anunță că anul acesta ar urma să fie crescută vârsta de pensionare pentru angajații din sistemele de apărare și de ordine publică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan anunță că anul acesta ar urma să fie crescută vârsta de pensionare și pentru angajații din Ministerele Apărării și de Interne și pentru cei din serviciile de informații. Într-un interviu la TVR el a explicat de ce, în opinia sa, nu mai […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Varşovia: Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, efectuează o vizită în Polonia: întrevedere cu viceprim-ministrul polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministru al Apărării Naţionale – ora 8:30, la Ministerul Apărării Naţionale, ul. Klonowa 1, 00-909, Varşovia; oportunităţi foto pentru reprezentantul oficial – Guvern * Programul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria: […]
08:20
Proiectul de reformă în administrația publică a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a fost pus aseară târziu în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Proiectul ar urma să fie transformat în lege, tot prin asumarea răspunderii guvernului în parlament, probabil săptămâna […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va înmâna, miercuri, cel de-al doilea mandat de formare a unui guvern, informează Secretariatul de presă al şefului statului. Mandatul va fi înmânat candidatului la funcţia de premier, desemnat de cel de-al doilea grup parlamentar ca mărime din Adunarea Naţională – „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB). […]
08:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis un mesaj de susținere iranienilor care contestă în stradă actualul regim # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – „Continuaţi protestele, ajutorul este pe drum” – le-a transmis marți preşedintele american Donald Trump iranienilor care contestă în stradă regimul. Între timp, Washingtonul cere tuturor americanilor care sunt acum în Iran să părăsească de urgenţă ţara, iar la Teheran, miercuri, sunt anunţate […]
08:10
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre reducerea cheltuielilor statului, într-un interviu la televiziunea publică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Despre reducerea cheltuielilor statului a vorbit aseară într-un interviu la televiziunea publică şi premierul Ilie Bolojan. El a precizat că proiectul de lege care stabileşte reforme în administraţia publică trebuie adoptat cât mai repede, pentru că o amânare înseamnă cheltuieli mari. Şeful […]
07:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Mihai Eminescu nu a fost un jurnalist printre alții. A fost un caz-limită. Un om care a folosit presa nu pentru a negocia influență, ci pentru a demonta mecanismele puterii. De aici începe adevărata lui problemă cu statul român modern: nu faptul că era conservator, național sau incomod, ci faptul că […]
06:40
Date fiind recentele proteste înecate în sânge, Iranul revine pe prima pagină a ziarelor străine, iar comentariile ilustrează o stare de fapt care, în opinia multor țări, devine intolerabilă. „Trump afirmă că ajutorul e pe drum și le cere iranienilor să-și continue protestele”, titrează cotidianul britanic The Guardian. Același ziar precizează că „președintele Trump și-a […]
03:10
Dificultățile economice din România vecină sunt tot mai numeroase. Veniturile românilor scad, în timp ce cheltuielile lor cresc, arată un studiu realizat de Institutul Național de Statistică, publicat pe site-ul oficial al instituției. Datele oficiale arată că venitul mediu lunar total al populației în trimestrul al treilea al anului 2025 a fost de 9.420 de […]
Ieri
00:10
Prima etapă a programului de armată voluntară va debuta în perioada februarie-martie, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruță, după ce legea prevind pregătirea populației pentru apărare a fost promulgată. Documentul asigură cadrul legal pentru ca tinerii să facă benevol un stagiu militar plătit, în urma căruia și-ar putea chiar redefini parcursul profesional. Reporter: Alina Stănuța […]
