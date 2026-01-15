Zodia care astăzi, 15 ianuarie, zărește luminița de la capătul tunelului. Acest nativ își rezolvă toate problemele și are parte și de o veste grozavă

13:20

Doliu în lumea muzicală din România, după moartea lui Ion Nelu Boată, legendarul chitarist care a cucerit-o pe Maria Tănase cu talentul său muzical. Acesta s-a stins din viață pe 12 ianuarie, la 82 de ani, la Craiova, chiar cu o săptămână înainte de a-și celebra ziua de naștere.