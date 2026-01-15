Ce umiditate ar trebui să ai în locuință în lunile de iarnă
Click.ro, 15 ianuarie 2026 03:10
Pe timpul sezonului rece, aerul uscat din locuință poate deveni un adevărat inamic al sănătății și confortului.
Zodia care astăzi, 15 ianuarie, zărește luminița de la capătul tunelului. Acest nativ își rezolvă toate problemele și are parte și de o veste grozavă # Click.ro
Astăzi, 15 ianuarie 2026, nativii din zodia Fecioară vor simți o schimbare majoră în viața lor. După o perioadă tensionată și plină de provocări, aceștia vor începe să observe luminița de la capătul tunelului.
Te-ai întrebat vreodată de ce o tăietură aparent mică de hârtie provoacă atât de multă durere? Chiar dacă rana este superficială și sângerează destul de puțin, senzația de arsură sau înțepătură poate fi surprinzător de intensă
Unde să mergi într-un city break ieftin în 2026? Listă cu 10 destinații europene care oferă cu adevărat cel mai mult la cel mai mic preț # Click.ro
Europa în 2026 poate fi explorată fără să cheltui o avere. Dacă ai impresia că prețurile au crescut mai repede decât biletele de avion, vestea bună este că există încă destinații care oferă un raport excelent între cost și experiență.
Mario Iorgulescu a fost raportat ca fiind dispărut, la câteva zile după ce a acordat un interviu în care a vorbit despre accidentul rutier grav pe care l-a provocat în 2019. Tatăl său, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a plecat de urgență în Italia și a solicitat spr
Cum a reacționat Dan Negru după ce a aflat că emisiunea „La Măruță” dispare după 18 ani: „Nu e o bucurie”. Ce îl dezamăgește cel mai mult # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) a reacționat prompt pe rețelele sociale după ce PRO TV a anunțat că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grila de programe. Iată ce a precizat „Regele Audiențelor”!
Testul care îți demonstrează dacă IQ-ul tău este peste 140. Găsește greșeala din imagine în doar 4 secunde # Click.ro
Un nou test vizual publicat pe platforma Jagran Josh invită cititorii să‑și pună la încercare atenția și gândirea critică. Provocarea este simplă în teorie, dar dificilă în practică: trebuie să identifici o eroare subtilă într‑o imagine într‑un timp foarte scurt, un exercițiu destinat să testeze vi
Orașul european care spune „adio” cozilor la primărie cu ajutorul inteligenței artificiale. Asistentul virtual Zenia vorbește nouă limbi, inclusiv română # Click.ro
Autoritățile dintr-un oraș italian au găsit soluția dintr-un important oraș italian au găsit soluția pentru simplificarea birocrației. O primărie din Peninsulă a lansat un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, capabil să ofere informații în mai multe limbi străine, inclusiv în română.
Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de 400 de ani. Care sunt condițiile de supraviețuire în cel mai uscat loc de pe planetă # Click.ro
În nordul statului Chile se află unul dintre cele mai neobișnuite locuri de pe planetă: zona Yungay, parte a deșertului Atacama, considerată cea mai uscată regiune locuită de pe glob. Potrivit cercetărilor științifice, aici nu s-au înregistrat precipitații semnificative de aproximativ 400 de ani, un
Trucurile ingenioase pentru o casă caldă. Ce trebuie să faci pentru a menține temperatura fără să îți crească facturile # Click.ro
Pe măsură ce temperaturile scad și facturile la energie devin o grijă pentru tot mai multe familii, experții recomandă strategii simple pentru a menține un ambient plăcut în locuință fără a mări consumul de energie. Soluțiile propuse nu implică investiții semnificative, ci mai degrabă o reorganizare
Ana Baniciu, din nou la școală. Cursul special pe care îl urmează artista la început de an: „O pasiune care mă apropie de copilăria mea, de maică-mea” # Click.ro
Ana Baniciu a hotărât să se dedice unei pasiuni care îi trezește amintiri prețioase. Departe de scenă, cântăreața s-a înscris la un curs special și este foarte entuziasmată.
Adriana Bahmuțeanu, reacție furibundă după ce s-a spus că locuința lui Silviu Prigoană a fost scoasă la licitație: „S-a deschis deja dosar penal” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu a reacționat public după ce a apărut informația potrivit căreia imobilul în care a locuit Silviu Prigoană ar fi fost scos la licitație. Potrivit vedetei, fiii cei mari ai regretatului om de afaceri ar fi avut planuri bine stabilite încă de mai mult timp.
Decizia fermă pe care Bella Santiago a luat-o în privința fiicei sale. Această regulă a ajutat-o pe Kescielle să învețe limba română: „Acum îi place foarte mult să citească” # Click.ro
Bella Santiago (36 de ani) a oferit detalii despre modul în care reușește să o țină pe fiica ei departe de tentațiile din mediul online. Această măsură a ajutat-o, de asemenea, pe Kescielle să se concentreze mai mult pe studiu și să învețe limba română.
Confesiunile Savetei Bogdan, la 80 de ani. A fost măritată de două ori: „Unul le avea cu păhăruțul, altul cu muierile.” Cum să evitați divorțul: „Tot acasă se întorc!” # Click.ro
Confesiunile Savetei Bogdan, la 80 de ani. N-a avut noroc în dragoste: „Unul le avea cu păhăruțul, altul cu muierile.” Sfaturi de aur, cum să evitați divorțul
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale # Click.ro
Alinierea dintre Venus și Saturn de joi ne aduce cu picioarele pe pământ. Această energie ne pune față în față cu realitatea și ne transmite un mesaj clar: este momentul să fim sinceri cu noi înșine, altfel lucrurile pot scăpa rapid de sub control.
Obiceiul care te ajută să fii în formă, fără prea mult efort. Înlocuiește antrenamentele fizice intense, iar doctorul Mihail Pautov îl recomandă: „Mi-ar fi plăcut să îl descopăr la 20 de ani” # Click.ro
Pentru a fi în formă, nu este nevoie să fii un abonat fidel al sălilor de fitness sau să alergi kilometri întregi! O activitate fizică moderată reprezintă alternativa perfectă pentru un corp sănătos. Iată ce recomandă medicul!
Bagajul de cabină ar putea deveni gratuit în avion. Parlamentul European vrea noi reguli pentru companiile aeriene # Click.ro
Parlamentul European își dorește păstrarea compensațiilor de până la 600 de euro dacă zborul aerian are o întârziere mai mare de 3 ore, în timp ce Consiliul UE și companiile aeriene vor că valoarea acestei compensații să scadă până la cel mult 500 de euro.
Cazul incredibil al doctoriței care a „înșelat moartea” după ce a stat 80 de minute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască # Click.ro
O radiologă suedeză este considerată un adevărat miracol medical după ce a supraviețuit unui accident în care a rămas blocată în apă aproape înghețată timp de aproape o oră și jumătate. Anna Bågenholm, în vârstă de 29 de ani la momentul accidentului, era în Norvegia în 1999 pentru un stagiu de rezid
Greșeala care sabotează orice dietă de slăbire. Celebra nutriționistă Cori Grămescu explică: „Poftele pentru zahăr și grăsimi devin incontrolabile” # Click.ro
Îți respecți rutina de antrenamente, mănânci sănătos, dar acul cântarului refuză să se miște? De vină ar putea fi un obicei, despre care nutriționista Cori Grămescu a vorbit recent. Iată ce îți sabotează procesul de slăbire, fără să îți dai seama!
Orașul din România unde nu se majorează impozitele pe locuințe. Primarul îi liniștește pe proprietari: „La nivelul permis de lege” # Click.ro
În timp ce multe orașe ale României, de la București până la Iași și Ploiești, au început anul cu majorări ale taxelor locale, primarul unui municipiu din Transilvania a anunțat că nu va mări impozitul pe locuințe.
Sancțiuni aspre pentru șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație. Cum poți rămâne fără permis dacă nu le achiți în 90 de zile # Click.ro
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru conducătorii auto care întârzie plata amenzilor rutiere. Inițiativa vine la pachet cu o serie de măsuri menite să sporească responsabilitatea șoferilor și să îmbunătățească disciplina
Codruța Filip s-a confruntat cu dereglări de ordin hormonal în perioada în care a stat în Thailanda, la „Desafio: Aventura”. Cum se simte acum?
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au sărbătorit 31 de ani de iubire. Singurul plan pe care artistul îl are în privința căsniciei: „Tot ce îmi doresc e să nu...” # Click.ro
Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Recent, cei doi au aniversat 31 de ani de relație, iar artistul a dezvăluit care este planul său de viitor în privința mariajului său, demn de invidiat.
Elena Ionescu (37 de ani) a fost surpriza începutului de an.
Plăcerile vinovate ale lui Wilmark. Ce secrete are și cum își păstrează energia: „Sunt un om care iubește viața” # Click.ro
Wilmark (48 de ani) are câteva ritualuri care se pot include fără probleme pe lista plăcerilor sale vinovate pentru că îi și fac plăcere dar îl și ajută să se mențină așa cum trebuie astfel încât să facă mereu senzație pe ringul de dans.
Bianca Brad, apel disperat: „Să vă rugați pentru ea!” Mama actriței se află în stare gravă la spital # Click.ro
Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, traversează cele mai grele momente din viață. Mama sa, Georgeta, se află în stare gravă la spital, iar vedeta le-a cerut oamenilor să se roage pentru ea.
Sfaturi esențiale pentru a face față temperaturilor extreme. Ce să mâncăm, ce să bem și cum să ne protejăm de ger # Click.ro
Temperaturile scăzute din această perioadă solicită intens organismul, cresc riscul de îmbolnăvire și pot agrava afecțiunile existente. Specialiștii atrag atenția că alimentația, hidratarea și modul în care ne îmbrăcăm sunt esențiale pentru a ne menține sănătatea în perioadele de ger.
Motivul pentru care un turist susține că nu s-ar mai întoarce niciodată în București. A vizitat peste 100 de orașe din Europa, dar cel mai dezamăgit a fost de Capitala României # Click.ro
Un călător străin care susține că a bifat peste 100 de orașe europene și care locuiește în prezent la Paris a publicat o evaluare tranșantă a destinațiilor care l-au dezamăgit profund. Printre ele se numără capitale sau orașe populare precum Dublin, Bratislava, Helsinki, Zurich, dar și Bucureștiul,
Horoscop joi, 15 ianuarie. Racii au prea multă energie, o zodie păcălește pe toată lumea, iar Leii luptă pentru dreptate # Click.ro
Horoscop joi, 15 ianuarie. Racii au prea multă energie, o zodie păcălește pe toată lumea, iar Leii luptă pentru dreptate.
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București? # Click.ro
Reacția lui Dan Negru „Regele imobiliarelor” după majorarea impozitelor: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Localitatea din România unde o casă se vinde cu doar 7.900 de euro. Terenul măsoară 600 de metri pătrați # Click.ro
În contextul exploziei prețurilor de pe piața imobiliară din marile orașe, unde costul unei locuințe a devenit prohibitiv pentru mulți români, există încă zone în care achiziția unei case rămâne o opțiune realistă. Comunitățile rurale și localitățile mai puțin dezvoltate continuă să ofere alternativ
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2025. Românul a reușit să îi devanseze pe marii săi rivali # Click.ro
David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2025.
După cheltuielile consistente din perioada sărbătorilor, tot mai mulți români resimt acum presiunea facturilor, a ratelor, a bugetului dezechilibrat. Cadourile, mesele festive, excursiile și cumpărăturile pentru cei dragi au lăsat urme vizibile în conturi.
Ai uitat vreodată când era ziua de ridicare a gunoiului și a trebuit să alergi pe stradă după camionul de salubritate? Ei bine, inventatorul britanic Michael Wallhead nu va mai trece prin asta după ce a creat cel mai rapid tomberon motorizat.
Numărul persoanelor decedate în urma protestelor din Iran a ajuns la 2.571, a anunţat miercuri organizaţia pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, potrivit Reuters.
Festivalul care unește știința cu spiritualitatea: Dr. Dumitru Constantin Dulcan și zeci de experți, reuniți la Infinit Zen Festival # Click.ro
Într-o lume grăbită, fragmentată și adesea deconectată de la esență, Infinit Zen Festival apare ca un spațiu rar și necesar: un eveniment de conștiință, echilibru și reconectare profundă. Mai mult decât un festival, Infinit Zen este o experiență transformatoare, un punct de întâlnire între știință,
În lucrarea sa Istoria războiului peloponesiac, Tucidide (secolul al V-lea î.Hr.) relatează „Dialogul Melian”: în conflict cu Sparta, puternica Atena cere locuitorilor micii insule Melos să se supună și să plătească tribut. Aceștia refuză, invocând principiul justiției. Atenienii obiectează sec că j
Oana Roman revine în televiziune, după ani de zile de pauză. Unde va prezentă o rubrică specială: „Am o super veste pentru voi!” # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai titrate vedete din România, revine la o dragoste mai veche: televiziunea. Deși în ultimii ani a apărut doar invitată în cadrul anumitor emisiuni, iată că acum va prezenta o rubrică specială. Când și unde o puteți urmări săptămânal, aflați din continuarea acestui artic
Șoc în educație. Ce a descoperit o profesoară din Spania în școlile din România: „De neconceput” # Click.ro
Experiența unei tinere profesoare din Spania a stârnit controverse și a reaprins dezbaterea despre nivelul educației din România.
Adi Sînă, în doliu! Mama cântărețului s-a stins din viață: „Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința” # Click.ro
Momente dificile pentru Adi Sînă și familia acestuia, după ce mama acestuia s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut chiar de către artist prin intermediul rețelelor de socializare. Iată ce mesaj a transmis cântărețul, în memoria regretatei sale mame.
De ce a murit bebelușul născut în maternitatea privată din Craiova. Au fost făcute publice rezultatele autopsiei # Click.ro
Rezultatele necropsiei au adus primele concluzii oficiale în cazul bebelușului care a murit la doar două zile după ce a venit pe lume într-o maternitate privată din Craiova.
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut” # Click.ro
Adrian Mutu a vorbit deschis despre una dintre cele mai șocante povești din fotbalul european, legată de Alain Orsoni, fostul președinte al clubului Ajaccio, asasinat recent chiar la înmormântarea mamei sale.
Viperele Vesele dezgroapă trecutul unor concurenți ai emisiunii „Mireasa”. Iată ce dezvăluiri au fost făcute: „Recolta Buftei de sezonul acesta, până acum, se prezintă așa” # Click.ro
Viperele Vesele vin cu noi informații despre concurenții noului sezon Mireasa de la Antena 1. Potrivit acestora, în mediul online au apărut diverse detalii din trecutul unor participanți, informații care au stârnit discuții și controverse în rândul publicului. Viperele au adus în discuție trecutul c
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități # Click.ro
Într-o perioadă în care mulți simt presiunea începutului de an, o singură zodie pare să se afle sub o protecție aparte, ca și cum o forță nevăzută ar netezi drumul înainte.
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!” # Click.ro
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Îi invit să...”. De ce ea nu vrea să lucreze la o televiziune comercială: „Joci după cum cântă patronul!”
Pensionarii cu probleme de sănătate vor primi 2.163 de lei în plus față de pensie, din vară # Click.ro
Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate vor primi, de la 1 iulie 2026, o indemnizație de însoțitor mai mare, ca efect direct al creșterii salariului minim brut pe economie. Majorarea va fi aplicată automat
Fiica model a Sânzianei Buruiană, party de prințesă la 10 ani! Ce mesaj i-a transmis Izei Dorian Popa? Micuța, sărbătorită la Palatul de cleștar! # Click.ro
Dorian Popa i-a transmis un mesaj de ziua ei Izabelei Zuluf. Ce i-a urat influencerul micuței, care a împlinit 10 ani?
Cu ce probleme se sănătate s-a întors Codruța Filip din Thailanda? Mai poate rămâne însărcinată în perioada imediat următoare? „Nu a fost zi să nu plâng” # Click.ro
Codruța Filip s-a confruntat cu dereglări de ordin hormonal în perioada în care a stat în Thailanda, la „Desafio: Aventura”. Cum se simte acum?
Românca a avansat vertiginos la competiția australiană.
Formația sa a consemnat abia al doilea succes în întreg sezonul.
