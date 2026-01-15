Ryanair exclude instalarea internetului Starlink pe aeronave, invocând costurile de combustibil şi durata scurtă a zborurilor
News.ro, 15 ianuarie 2026 06:50
Ryanair a anunţat miercuri că nu intenţionează să echipeze aeronavele sale cu serviciul de internet prin satelit Starlink, deţinut de Elon Musk, motivând decizia prin creşterea consumului de combustibil cauzată de antenă şi prin durata relativ scurtă a zborurilor operate de companie, relatează Reuters.
Acum 30 minute
06:50
06:40
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat miercuri că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump la 3 februarie în Statele Unite, confirmând relaxarea relaţiilor dintre cele două ţări. „Va fi la 3 februarie. Vom vedea rezultatele acestei întâlniri”, a declarat preşedintele de stânga în cadrul unei reuniuni televizate cu miniştrii săi, scrie AFP.
Acum o oră
06:30
Iranul redeschide spaţiul aerian după ce închiderea temporară a forţat redirecţionarea zborurilor # News.ro
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri.
06:30
Saks Global, simbol al retailului de lux, intră sub protecţia legii falimentului Capitolul 11 din SUA # News.ro
Saks Global, compania care deţine celebrul lanţ de magazine universale de lux Saks Global, a solicitat miercuri protecţia legii falimentului din SUA, depunând cerere de reorganizare în baza Capitolului 11, după ce un nivel nesustenabil al datoriilor a ajuns să apese decisiv asupra activităţii sale, transmite CNBC.
06:10
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să se pronunţe în cazul cererii unei organizaţii neguvernamentale de suspendare a deciziei privind înfiinţarea Comitetului pentru modificarea legilor justiţiei/ O cerere similară, depusă şi de avocata Silvia Uscov # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe joi asupra cererii de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, solicitare depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu. La sfârşitul anului 2024, acest organism a mai contestat, alături de extremistul Călin Georgescu, hotărârea de anulare a alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024. În urmă cu o săptămână, instanţa a amânat pronunţarea pentru 15 ianuarie, cu o zi înainte ca la CAB să fie judecate contestaţiile vizând numirea a doi dintre judecătorii Curţii Constituţionale, Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, iar CCR să decidă asupra pensiilor magistraţilor. Decizia privind revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a fost atacată la CAB şi de avocata Silvia Uscov (AUR), instanţa urmând să se pronunţe în acest caz în 19 ianuarie.
06:10
Tarifele comerciale şi riscurile inteligenţei artificiale se află în topul ameninţărilor globale pentru mediul de afaceri, avertizează Forumul Economic Mondial # News.ro
Rivalităţile dintre marile puteri şi confruntările strategice domină lista celor mai severe riscuri pe termen scurt pentru economia globală în perspectiva anului 2026, potrivit raportului Global Risks Report publicat miercuri de World Economic Forum, relatează CNBC.
06:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că liderul opoziţiei iraniene, Reza Pahlavi, „pare foarte simpatic”, dar şi-a exprimat incertitudinea cu privire la capacitatea acestuia de a obţine sprijinul populaţiei iraniene pentru a prelua în cele din urmă puterea.
Acum 2 ore
05:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.
05:40
”Războiul” lui Trump cu Rezerva Federală ameninţă stabilitatea financiară globală, avertizează bancherii centrali europeni # News.ro
Atacurile preşedintelui SUA, Donald Trump, la adresa Rezervei Federale au implicaţii ”grave” pentru stabilitatea financiară globală, a avertizat Jean-Claude Trichet, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene şi fost guvernator al Băncii Franţei, într-un interviu acordat CNBC.
05:10
Bursele europene au închis în creştere miercuri, pe fondul discuţiilor privind Groenlanda; BP avertizează asupra unor ajustări contabile de până la 5 miliarde de dolari # News.ro
Pieţele europene de acţiuni au închis miercuri în creştere, investitorii concentrându-se pe o reuniune programată între oficiali din SUA, Groenlanda şi Danemarca, care vizează viitorul insulei arctice, într-un context geopolitic tot mai tensionat, relatează CNBC.
Acum 6 ore
03:00
Poliţia federală americană (FBI) a percheziţionat miercuri domiciliul unei jurnaliste de la The Washington Post (WP), în cadrul unei anchete cu privire la divulgări de informaţii care ţin de securitatea naţională, un act ”foarte neobişnuit de agresiv”, denunţă cotidianul. relatează AFP.
02:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că ”crede că se va găsi o soluţie” cu privire la Groenlanda, pe care o râvneşte din motive de securitate naţională, în pofida faptului că Danemarca şi-a exprimat ”dezacordul fundamental” cu preşedintele american pe tema teritoriului arctic autonom, relatează AFP.
01:30
Planul Trump în Fâşia Gaza intră în faza a doua, în urma unui acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei. Un fost viceministru palestinian, Ali Shaath, urmează să conducă Comitetul. Consiliul Păcii, reprezentat pe teren de bulgarul Nic # News.ro
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, după anunţarea unui acord al mişcărilor palestiniene cu privire la formarea unui Comitet de Guvernare de Tranziţie, relatează AFP.
Acum 8 ore
01:00
Cupa Africii pe Naţiuni: Maroc s-a impus cu 4-2 în faţa Nigeriei, după lovituri de departajare, şi s-a calificat în finala cu Senegal # News.ro
Echipa naţională a Marocului a învins miercuri seara, la Rabat, naţionala Nigeriei, scor 4-3 după penaltiuri, şi s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, unde va înfrunta Senegal.
00:50
SUA ”îngheaţă” de la 21 ianuarie, pe o perioadă neprecizată, vizele permanente în cazul a 75 de ţări, între care Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda şi Yemen # News.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că ”îngheaţă toate procedurile privind vizele imigranţilor din 75 de ţări. destinate persoanelor care intenţionează să obţină reşedinţa în mod permanent, în cadrul luptei împotriva imigraţiei lansată de către Donald Trump de la întoarcerea sa la putere în urmă cu aproape un an, relatează AFP.
00:20
Cupa Spaniei: Real a fost eliminată de un fost jucător de la CFR Cluj, 2-3 cu Albacete, din liga secundă # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia de ligă secundă Albacete, în optimile de finală ale Cupei Spaniei, părăsind competiţia. Jefte Betancor, fostul jucător de la CFR Cluj, a marcat două goluri pentru învingători.
00:10
Echipa engleză Arsenal Londra a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia londoneză Chelsea, în prima manşă a semifinalei Cupei Ligii.
00:10
Pîslaru: Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări/ În esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este ”o surpriză” şi este ceva ”firesc”. ”Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, spune Pîslaru.
00:00
Echipa germană Bayern Munchen a revenit de la 0-1 miercuri seara, la în deplasare, şi a învins cu 3-1 pe FC Koln, în etapa a 17-a din Bundesliga.
14 ianuarie 2026
23:50
Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lecce, într-o restanţă din etapa a 16-a a campionatului italian, serie A.
23:50
Raed Arafat: Modul în care tratăm un dezastru trebuie să fie neapărat în sensul solidarităţii şi în sensul în care aducem comunitatea aproape unul de celălalt şi în sensul în care respectăm pe cei care suferă # News.ro
Medicul Raed Arafat, fondatorul sistemului SMURD în România, afirmă că au fost cazuri în care situaţiile de urgenţă au folosite drept ”teren de luptă politică”, iar unii aşa-zis specialişti au dat verdicte înainte de a şti ce s-a întâmplat. Arafat a dat exemplul Elveţiei, unde societatea civilă şi mass-media nu s-au grăbit să declare vinovaţi, în cazul incendiului de la Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morţi.
23:40
Scandări rasiste împotriva atacantului brazilian al echipei Real Madrid, Vinícius Jr, au fost auzite miercuri în faţa stadionului Carlos Belmonte, înaintea meciului din Cupa Spaniei împotriva formaţiei Albacete, relatează Reuters.
23:40
Petrolierul rus Marinera, denumit anterior Bella 1, intră în apele britanice escortat de Paza de Coastă americană. Nava nu avea încărcătură. Premierul scoţian John Swinney acuză Guvernul britanic de faptul că nu l-a informat cu privire la sosirea navei # News.ro
Un petrolier care naviga sub pavilionul Rusiei, Marinera, - la bordul căruia au urcat militari americani şi l-au confiscat săptămâna trecută în Atlanticul de Nord - a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit escortat de o navă a pazei de Coastă americane, anunţă miercuri Guvernul britanic, relatează AFP.
23:40
Arafat: Defibrilatoare semiautomate să existe în toate localurile, în toate locurile unde există aglomeraţie de persoane; este un lucru care va salva vieţi # News.ro
Medicul Raed Arafat afirmă că este nevoie de defibrilatoare semiautomate în toate zonele în care se produc aglomerări de persoane, el arătând că aceste aparate salvează vieţi. Arafat recomandă populaţiei să nu se teamă să folosească aceste aparate.
23:30
Şeful DSU: Ar fi frumos când ai un pic de timp, în loc să rulezi pe telefon, mai degrabă intră pe ”Fii pregătit”, măcar 10 minute pe zi/ E făcut pentru fiecare om să se informeze din timp # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, subliniază importanţa pregătirii populaţiei pentru situaţii de dezastru din timp, nu în timp ce un dezastru se întâmplă. El recomandă populaţiei să acceseze platforma ”Fii pregătit”, unde se găsesc informaţii adaptate fiecărei vârste şi sfaturi care pot salva vieţi.
23:20
UPDATE - Trump spune că Iranul a renunţat la executarea unui protestatar, în timp ce SUA analizează opţiuni împotriva regimului/ El precizează că SUA vor „aştepta şi vor vedea” înainte de a exclude o acţiune militară în Iran # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, în contextul temerilor legate de soarta unui protestatar antiguvernamental aflat în detenţie, relatează CNN. Trump a refuzat să excludă o acţiune militară în Iran, spunând jurnaliştilor că, deşi a fost informat că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, administraţia sa va aştepta şi va vedea ce se întâmplă.
23:20
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), afirmă că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. ”Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.
23:10
Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa participă la o misiune militară europeană în Groenlanda, în susţinerea Danemarcei, ameninţată de Trump. # News.ro
Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa urmează să participe la o misiune militară europeană în Groenlanda - o ”explorare a Groenlandei” începând de joi şi până sâmbătă, în urma ameninţării unei ofensive a Statelor Unite, a anunţat Germania, relatează AFP.
23:10
Raed Arafat: Bucureştiul este cu experienţa vastă din punctul de vedere al transferului cu avion şi mai ales al colaborării cu Ministerul Apărării # News.ro
Medicul Raed Arafat afirmă că România are specialişti cu înaltă pregătire în transferul pe cale aeriană al pacienţilor în stare critică – pacienţi arşi, bebeluşi cu stare de sănătate precară – el subliniind că modul în care personalul medical din sistemul de urgenţă colaborează cu forţele Ministerului Apărării este unul de excepţie.
23:10
Marea Britanie - Primul pacient cu leucemie care va primi o nouă formă de tratament în cadrul sistemului naţional de sănătate spune că este „foarte SF” # News.ro
Primul pacient care a primit, în cadrul NHS, un tratament revoluţionar pentru forma sa agresivă de leucemie a spus că a fost „fantastic” şi „foarte SF”, relatează BBC.
Acum 12 ore
23:00
Raed Arafat: Mecanismul European de Protecţie Civilă s-a creat cu implicarea şi experienţa României. La Colectiv nu am avut acest mecanism # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că România a contribuit, cu experienţa sa, la crearea Mecanismului European de Protecţie Civilă, care nu exista atunci când a avut loc catastrofa de la clubul Colectiv.
23:00
22:50
Trump spune că Iranul a renunţat la executarea unui protestatar, în timp ce SUA analizează opţiuni împotriva regimului # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că Iranul „nu are niciun plan de execuţii”, în contextul temerilor legate de soarta unui protestatar antiguvernamental aflat în detenţie, relatează CNN.
22:50
Ciucu afirmă că partenerii de coaliţie de la PSD sunt ”duplicitari” şi se aşteaptă ca ei să continue să critice măsurile Guvernului din care fac parte # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, preşedinte al PNL Bucureşti, îi cataloghează pe partenerii de coaliţie de la PSD drept ”duplicitari” şi spune că se aşteaptă ca până la rocada premierilor social-democraţii să se comporte ca şi până în prezent, adică să critice măsuri luate de Guvernul din care şi ei fac parte.
22:40
”El are dorinţa să cucerească Groenlanda”, constată după o întâlnire de o oră şi ceva la Casa Albă şeful diplomaţiei daneze, care consideră ”clare” ambiţiile lui Trump # News.ro
Danemarca şi Statele Unite au un ”dezacord fundamental” cu privire la o anexare a Groenlandei, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, în faţa sediului Ambasadei Danemarcei la Washington, ministrul danez de Externe Lars Løkke Rasmussen, în urma unei întâlniri la Casa Albă cu oficiali americani, evocând poziţii care ”diferă”, relatează AFP.
22:40
Cluburile CFR Cluj şi Legia Varşovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formaţia poloneză.
22:40
Ciprian Ciucu: Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă şi la PMB # News.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu, anunţă că în următoarele două luni va formula o ”propunere pentru o lege a Capitalei sau o formulă predictibilă”, el arătând că nu exclude varianta ca jumătate din impozitele locale încasate de primăriile sectoarelor să meargă către administraţia municipiului.
22:30
Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulţi bani din cote, pentru că în acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, intrăm în faliment # News.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că dacă oraşul nu va primi mai mulţi bani din cotele încasate la nivel de Guvern, administraţia locală riscă să intre în faliment. Edilul a explicat că, înainte de jumătatea lunii ianuarie, funcţionând, conform legii, cu un venit echivalent cu a douăsprezecea parte din bugetul pe anul trecut, Primăria mai are în conturi 20 de milioane de lei, sumă mai mică decât deţin unii politicieni în conturile personale.
22:20
Ciprian Ciucu, întrebat dacă Nicuşor Dan este responsabil pentru avaria la termoficare: De ce să fie de vină Nicuşor Dan? Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud. Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de sistemul de termoficare, sunt responsabili pentru situaţia creată.
22:10
22:10
22:00
Ciprian Ciucu: A da drumul la acel CAF au explicat cei de la ELCEN că ar pune în pericol toată instalaţia şi s-ar putea opri pe o arie mult mai largă, în Bucureşti, agentul termic/ Nu o să fie îngheţate efectiv caloriferele, apa este călâie # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) care alimentează 3.500 de blocuri ar aduce riscul de a exploda, ceea ce ar afecta ”o arie mai mare” din Capitală. ”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, spune edilul care, abia venit pe funcţie, îşi cere scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.
22:00
Zelenski anunţă că decretează ”starea de urgenţă” în sectorul energetic, lovit de Rusia. Kievul cere un ajutor partenerilor săi din Occident, pentru a ”obţine echipamentul necesar şi o susţinere suplimentară” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că intenţionează să decreteze ”starea de urgenţă” în sectorul energetic ucrainean, pus la grea încercare de o serie de atacuri masive ruseşti şi care se confruntă cu o iarnă grea, relatează AFP.
22:00
MAE: Avertismentul de călătorie pentru Iran, crescut la nivelul maxim 9/9/ Cetăţenii români aflaţi în Iran sunt sfătuiţi să părăsească ţara imediat/ La acest moment există încă zboruri disponibile # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că a crescut nivelul avertismentul de călătorie pentru Iran la cel maxim 9/9, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt sfătuiţi să părăsească ţara imediat. La acest moment există încă zboruri disponibile, adaugă MAE.
21:50
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a marcat un gol, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Den Bosch, în optimile Cupei Olandei.
21:40
21:40
Echipa italiană Parma a reuşit să încheie la egalitate miercuri seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 16-a din Serie A.
21:30
21:30
Echipa naţională a Senegalului s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins în semifinale, la Tanger, selecţionata Egiptului, scor 1-0.
21:10
Liga Europa: După ce fanii echipei Maccabi Tel-Aviv au fost privaţi de meciul cu Aston Villa, şeful poliţiei locale recunoaşte că a fost o eroare cauzată de AI # News.ro
Poliţia din Birmingham a recomandat în octombrie 2025 clubului Aston Villa să interzică deplasarea suporterilor formaţiei Maccabi Tel-Aviv pentru partida din etapa a 4-a din Liga Europa. Şeful forţelor de ordine recunoaşte însă astăzi că a furnizat informaţii eronate, obţinute prin intermediul inteligenţei artificiale, relatează AFP.
