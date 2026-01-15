Ryanair exclude instalarea internetului Starlink pe aeronave, invocând costurile de combustibil şi durata scurtă a zborurilor

06:10

Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe joi asupra cererii de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, solicitare depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu. La sfârşitul anului 2024, acest organism a mai contestat, alături de extremistul Călin Georgescu, hotărârea de anulare a alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024. În urmă cu o săptămână, instanţa a amânat pronunţarea pentru 15 ianuarie, cu o zi înainte ca la CAB să fie judecate contestaţiile vizând numirea a doi dintre judecătorii Curţii Constituţionale, Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, iar CCR să decidă asupra pensiilor magistraţilor. Decizia privind revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a fost atacată la CAB şi de avocata Silvia Uscov (AUR), instanţa urmând să se pronunţe în acest caz în 19 ianuarie.