Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile”
Buletin de București, 15 ianuarie 2026 08:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri seară, la Digi24, demararea unui audit financiar la Societatea de Transport București (STB). Edilul a invocat o dublare a costurilor de operare față de administrația Firea. Ciucu a avertizat că insolvența rămâne o opțiune dacă actuala conducere nu rezolvă situația financiară critică. Aceasta a survenit la scurt timp […] The post Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile” appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 10 minute
08:30
Donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 22 ianuarie. Unde se pot înscrie cei interesați # Buletin de București
O nouă campanie de donare de sânge va fi organizată la Primăria Capitalei, joi, 22 ianuarie, între orele 08:30 – 12:30. Cei interesați trebuie să se asigure că îndeplinesc criteriile necesare pentru a dona și să se înscrie prin completarea unui formular. „Prin venele tale curge sânge pe care îl poți dona copiilor aflați în […] The post Donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 22 ianuarie. Unde se pot înscrie cei interesați appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
08:20
Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile” # Buletin de București
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri seară, la Digi24, demararea unui audit financiar la Societatea de Transport București (STB). Edilul a invocat o dublare a costurilor de operare față de administrația Firea. Ciucu a avertizat că insolvența rămâne o opțiune dacă actuala conducere nu rezolvă situația financiară critică. Aceasta a survenit la scurt timp […] The post Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
06:20
ICR sărbătorește Ziua Culturii Naționale, cu un spectacol eveniment, la Opera Națională # Buletin de București
Ziua Culturii Naționale este sărbătorită, pe 15 ianuarie, la Opera Națională din București. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român. Spectacolul începe la ora 19:00. Pe scenă vor urca Orchestra Metropolitană București și artiști de renume internațional: Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu. Evenimentul de la Opera Națională București deschide seria […] The post ICR sărbătorește Ziua Culturii Naționale, cu un spectacol eveniment, la Opera Națională appeared first on Buletin de București.
05:40
Se modifică detaliile pentu plata abonamentelor pentru cursurile de înot la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” și Școala Gimnazială nr. 178. Astfel, plata se va face în contul Sectorului 1 al Municipiului București. Această modificare se face, în principal, pentru că, potrivit legii, plăţile trebuie efectuate în conturile bugetare aferente entității publice locale, respectiv primăria, şi […] The post Sector 1 | Se modifică plata abonamentelor pentru cursurile de înot appeared first on Buletin de București.
05:10
STB anunță că linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă”, din data de 17 ianuarie 2026. Măsura este luată pentru optimizarea transportului public de suprafață. De asemenea, de vor elimina eliminarea tronsoanelor cu grade de încărcare reduse: Bd. Mircea Eliade, Str. Radu Beller, Calea Dorobanți și Bd. Aviatorilor. Traseul pentru linia 343 […] The post Linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
04:40
METEO | Vremea se răcește în weekend, la București. Temperaturile scad mai ales noaptea # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se răcește în weekend, în Capitală. Temperaturile minime coboară la -9…-8 grade. Joi, 15 ianuarie, valorile termice vor crește, astfel că temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -4…-3 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, însă noaptea va avea înnorări și spre […] The post METEO | Vremea se răcește în weekend, la București. Temperaturile scad mai ales noaptea appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
21:00
Sectorul 3 | Contractul pentru Centrul de Urgențe Veterinare a fost atribuit de ASPA. Lucrările vor costa peste 1,2 milioane de euro # Buletin de București
Centrul de Urgențe Veterinare, Adopții și Educație pe care Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), instituție subordonată Primăriei Capitalei, vrea să îl construiască în sectorul 3 intră în linie dreaptă. Instituția a atribuit în ultima zi din 2025 contractul pentru amenajarea din strada Drumul Lunca Jariștei nr. 34. din Sectorul 3. Contractul are o […] The post Sectorul 3 | Contractul pentru Centrul de Urgențe Veterinare a fost atribuit de ASPA. Lucrările vor costa peste 1,2 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
20:50
Circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta, cu opriri în Gara de Nord, va fi modificată # Buletin de București
CFR Călători modifică circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta cu opriri în Gara de Nord, potrivit unui comunicat de presă al operatorului național. Măsura a fost dispusă pentru a permite execuția unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj – Recaș, în urma unei solicitări a CFR Infrastructură. Cele două trenuri, care […] The post Circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta, cu opriri în Gara de Nord, va fi modificată appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
17:50
Trafic supravegheat în centrul Capitalei. O adunare publică se va desfășura de Ziua Culturii Naționale # Buletin de București
Traficul va fi supravegheat în centrul Capitalei, pe data de 15 ianuarie, între orele 17:30-20:30, când va fi organizată o adunare publică. Evenimentul este prilejuit de Ziua Culturii Naționale și are ca scop apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești. De Ziua Culturii Naționale, adunarea publică va avea următorul program: Brigada Rutieră va lua […] The post Trafic supravegheat în centrul Capitalei. O adunare publică se va desfășura de Ziua Culturii Naționale appeared first on Buletin de București.
17:00
Cartierul Energiei, în care Elcen investește 50 de milioane de euro, face un nou pas spre implementare. În același timp, compania de stat se plânge public că nu are bani pentru retehnologizarea CET-urilor # Buletin de București
Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local Sector 6 analizează vineri două Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) care vizează Cartierul Energiei, un proiect al ELCEN, în care compania de stat vrea să investească 50 de milioane de euro în patru clădiri de birouri și una pentru evenimente. „Vineri avem comisia de urbanism, în care se […] The post Cartierul Energiei, în care Elcen investește 50 de milioane de euro, face un nou pas spre implementare. În același timp, compania de stat se plânge public că nu are bani pentru retehnologizarea CET-urilor appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a anunțat că locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, din octombrie 2025, sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor locale până la remedierea situației. Decizia vizează persoanele care au fost afectate în mod direct de deflagrația ce a avut loc pe 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane și-au pierdut […] The post Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale appeared first on Buletin de București.
15:00
O reclamație pentru câini fără stăpân a declanșat o intervenție care arată, încă o dată, cum ajung animalele pe stradă. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a intervenit într-o curte de bloc din Sectorul 1 după o sesizare privind prezența mai multor câini abandonați, pui și adulți, care ar fi apărut, aparent, de nicăieri. […] The post O femeie a chemat ASPA pentru câini abandonați, după ce i-a abandonat appeared first on Buletin de București.
14:20
La ce muzee poți intra gratuit, în București, de Ziua Culturii Naționale. Lista completă # Buletin de București
Mai multe instituții de cultură din București organizează evenimente pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Buletin de București vă prezintă la ce muzee poți intra gratuit pe 15 ianuarie. Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Antipa și Muzeul de Artă Contemporană a României sunt câteva dintre instituțiile culturale care au intrarea liberă pe 15 ianuarie. Unele muzee […] The post La ce muzee poți intra gratuit, în București, de Ziua Culturii Naționale. Lista completă appeared first on Buletin de București.
13:30
Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 24 au salvat mai multe victime # Buletin de București
ISU a intervenit, în această dimineață, în jurul orei 05:40 la un incendiu, în Sectorul 5 al Capitalei. Focul a izbucnit la o casă, situată pe strada Iacob Andrei. La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate. Incendiul s-a manifestat […] The post Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 24 au salvat mai multe victime appeared first on Buletin de București.
12:50
Un tren a fost trimis pe traseul greșit, la gara București Băneasa, iar impiegatul a încercat să acopere eroarea | Club Feroviar # Buletin de București
Agenția de Investigare Feroviară Română a publicat un raport privind un incident feroviar petrecut vara trecută, în gara București Băneasa, atunci când un impiegat a îndrumat în direcția greșită un tren care venea de la mare, scrie Club Feroviar. Este vorba despre un tren de călători InterRegio aparținând unui operator privat, pe ruta Constanța – […] The post Un tren a fost trimis pe traseul greșit, la gara București Băneasa, iar impiegatul a încercat să acopere eroarea | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:40
Prețurile RCA în 2026: Bucureștiul rămâne în grupa de risc ridicat, cu tarife care se vor majora | Economica # Buletin de București
Prețurile RCA, asigurarea obligatorie auto, vor avea, în 2026, evoluții diferite, în funcție de segmentele stabilite de firmele de asigurare, a explicat Viorel Vasile, președintele Patronatului Brokerilor de Asigurare (PRBAR) și CEO al Safety Broker, liderul intermedierii în asigurări, citat de Economica. În actuala legislație este permisă o segmentare foarte amplă, în funcție de o […] The post Prețurile RCA în 2026: Bucureștiul rămâne în grupa de risc ridicat, cu tarife care se vor majora | Economica appeared first on Buletin de București.
12:30
Casele din Muzeul Național al Satului sunt închise, pe parcursul lunii ianuarie # Buletin de București
Casele din Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vor fi închise pe parcursul lunii ianuarie 2026. Măsura a fost luată, pentru acțiuni de conservare a patrimoniului. De asemenea, reprezentanții instituției muzeale precizează că, în această perioadă, tarifele de vizitare vor fi reduse cu 50%, astfel: În urmă cu o săptămână, Muzeul Satului anunțase că închiderea […] The post Casele din Muzeul Național al Satului sunt închise, pe parcursul lunii ianuarie appeared first on Buletin de București.
Ieri
07:10
Teatrului Național Radiofonic din Capitală lansează de Ziua Culturii un „Netflix audio”. Eteatru.ro va cuprinde o arhivă începută în 1929 # Buletin de București
Radio România pune la dispoziția publicului, începând de joi, 15 ianuarie 2026, portalul eteatru.ro, anunță Paginademedia. Instituția publică marchează astfel Ziua Culturii Naționale prin lansarea unei interfețe digitale care promite acces la mii de producții din arhiva istorică. Serviciul pune la dispoziția publicului „fonoteca de aur” a radioului public. Paginademedia.ro notează că sistemul permite crearea […] The post Teatrului Național Radiofonic din Capitală lansează de Ziua Culturii un „Netflix audio”. Eteatru.ro va cuprinde o arhivă începută în 1929 appeared first on Buletin de București.
06:40
Sector 6 | Cea mai veche școală, demolată de o firmă cu patru angajați. Contractul a fost semnat între Crăciun și Revelion, la un preț mai mic cu 100.000 de euro # Buletin de București
În vara lui 2025, Primăria Sectorului 6 a lansat licitația publică pentru demolarea celei mai vechi școli, Școala nr.168 din Calea Giulești. Contractul pentru serviciile de demolare a două dintre clădirile fostei școli și ghena de care acestea dispuneau a fost atribuit pe 29 decembrie, între Crăciun și Revelion. După ce inițial instituția a estimat […] The post Sector 6 | Cea mai veche școală, demolată de o firmă cu patru angajați. Contractul a fost semnat între Crăciun și Revelion, la un preț mai mic cu 100.000 de euro appeared first on Buletin de București.
06:10
Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum” # Buletin de București
Subiectul șpăgii în spitalele din Capitală a fost dezbătut recent pe platforma Reddit, unde un utilizator a întrebat dacă pacienții mai sunt nevoiți să recurgă la această „practică” atunci când sunt internați la o unitate medicală. În comentarii, utilizatorii au vorbit despre experiențele pe care le-au avut cu diverse spitale din București la acest capitol. […] The post Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum” appeared first on Buletin de București.
05:50
Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop # Buletin de București
Un bulevard construit de la zero, promenada și reamenajarea insulei de pe Lacul Morii, reamenajarea Bulevardului Drumul Taberei și trei târguri de succes în parcul din același cartier reprezintă o parte din „moștenirea” pe care Ciprian Ciucu o laspă în Sectorul 6, după cinci ani ca primar, potrivit unei analize Snoop. Pe de altă parte, […] The post Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop appeared first on Buletin de București.
05:30
STUDIU | Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești rezistă și la cele mai dure antibiotice administrate la Institutul „Matei Balș”. În 70% din cazuri, tratamentele sunt ineficiente # Buletin de București
Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești, responsabilă pentru infecții nosocomiale, a prezentat o rată record de rezistență la tratamentele cu antibiotice administrate pacienților care au ajuns în ultimii doi ani la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Balș”, arată un studiu realizat de patru cercetători din București. Studiul, citat de newsletterul Știință și comunicare, […] The post STUDIU | Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești rezistă și la cele mai dure antibiotice administrate la Institutul „Matei Balș”. În 70% din cazuri, tratamentele sunt ineficiente appeared first on Buletin de București.
05:30
Sector 3 | Nu mai sunt locuri în parcarea subterană Decebal. Abonamentele anuale, suspendate # Buletin de București
Nu mai sunt locuri libere în parcarea subterană Decebal, care a ajuns la capacitate maximă, a anunțat Primăria Sectorului 3. Instituția a precizat că abonamentele anuale au fost suspendate temporar. „Primăria Sectorului 3 informează că parcarea subterană Decebal a ajuns la capacitate maximă de utilizare, motiv pentru care se suspendă temporar posibilitatea achiziționării de abonamente […] The post Sector 3 | Nu mai sunt locuri în parcarea subterană Decebal. Abonamentele anuale, suspendate appeared first on Buletin de București.
05:10
Autovehiculele de pe linia troleibuzului 61 vor opri și în stația „Bd. Iuliu Maniu, pe ambele sensuri de mers. Măsura intră în vigoare din data de 15 ianuarie 2026. Decizia a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), pentru o mai bună transbordare a călătorilor. Linia troleibuzului 61, […] The post Stație nouă pentru linia troleibuzului 61 appeared first on Buletin de București.
04:10
„Big Brother” la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi # Buletin de București
Un nou sistem de monitorizare video în centrul Capitalei ar urma să fie implementat de către Primăria București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București. Proiectul prevede, printre altele, achiziționarea și montarea unor camere termice pe străzile din Centrul Istoric, care vor funcționa cu ajutorul unor softuri de „analiză comportamentală”. Instituția […] The post „Big Brother” la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi appeared first on Buletin de București.
13 ianuarie 2026
18:30
Avalanșă de amenzi pentru accesul cu mașini în parcul IOR, „cu ocazia zăpezii”: „Să parcheze doar șmecherașii” # Buletin de București
Mai multe mașini parcate în parcul IOR au fost surprinse, într-un video apărut pe Facebook, cu amenzi în parbriz, pentru accesul auto în parc, pe alei, „cu ocazia zăpezii”. Imaginile arată zeci de autoturisme cu procese-verbale lăsate în geam. CITEȘTE ȘI: Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: […] The post Avalanșă de amenzi pentru accesul cu mașini în parcul IOR, „cu ocazia zăpezii”: „Să parcheze doar șmecherașii” appeared first on Buletin de București.
15:50
Autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, de miercuri # Buletin de București
Începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, după cum a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). TPBI a dispus această măsură pentru a crește atractivitatea transportului public, prin facilitarea accesului călătorilor către una dintre cele mai circulate zone din […] The post Autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, de miercuri appeared first on Buletin de București.
14:40
Sector 6 | Primele locuri nominale pentru motociclete, scoase la închiriere. Care sunt tarifele # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că vor fi scoase la închiriere primele locuri nominale pentru motociclete. Este vorba despre 260 de astfel de locuri, în mai multe zone din sector. Înscrierile încep miercuri, 14 ianuarie 2026, la ora 14.00. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierilor, potrivit administrației locale. Primele locuri nominale pentru motociclete, în […] The post Sector 6 | Primele locuri nominale pentru motociclete, scoase la închiriere. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
14:20
Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: „Fac un apel la coaliție. Mă bazez pe sprijinul lui Nicușor Dan” # Buletin de București
Primăria Capitalei dă faliment anul acesta, dacă Guvernul va decide să împartă din nou mai mulți bani la sectoare, a avertizat primarul general. Ciprian Ciucu a explicat cum se cheltuie fondurile Bucureștiului și a făcut un apel la coaliție și la președintele Nicușor Dan să „aplice principiile referendumului”. Problema STRCTURALĂ a bugetului Bucureștiului lovește în […] The post Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: „Fac un apel la coaliție. Mă bazez pe sprijinul lui Nicușor Dan” appeared first on Buletin de București.
13:00
„ICE Dâmbovițean”: Razii la metrou și amenzi pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor # Buletin de București
Polițiția Capitalei a organizat, în perioada 10-12 ianuarie, razii la metrou. În urma verificărilor, au fost aplicate 34 de amenzi, în cuantum de peste 1.700 de lei, cu precădere pentru tuburarea liniștii și ordinii publice sau pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor, anunță autoritățile. Controlul a fost efectuat în stațiile de metrou cu flux […] The post „ICE Dâmbovițean”: Razii la metrou și amenzi pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor appeared first on Buletin de București.
12:20
Criză la „C.C. Iliescu”: Operații amânate și saloane la 16 grade după avaria de la CET Sud. Probleme și la Institutul Fundeni # Buletin de București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru News.ro, că mai multe spitale din București, aflate în subordinea instituției, au probleme cu asigurarea căldurii. Printre unitățile medicale vizate se numără și Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde există zone în care sunt 16 grade Celsius. La acest institut, au fost amânate intervențiile chirurgicale care nu […] The post Criză la „C.C. Iliescu”: Operații amânate și saloane la 16 grade după avaria de la CET Sud. Probleme și la Institutul Fundeni appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
TERMOFICARE | Premieră negativă: Colaps hidraulic pe magistralele CET Sud. Sectoarele 2, 3 și 4, înghețate de lipsa presiunii până vineri # Buletin de București
Datele privind starea sistemului de termoficare arată o situație critică „palpabilă” nu doar în apartamente, ci și în tabelele tehnice. Mii de imobile din Capitală figurează, în premieră, cu sincope în alimentarea cu agent termic nu din cauza unor avarii „tradiționale”, ci sub eticheta „debit insuficient pentru livrare apă caldă și încălzire”. Situația este valabilă […] The post TERMOFICARE | Premieră negativă: Colaps hidraulic pe magistralele CET Sud. Sectoarele 2, 3 și 4, înghețate de lipsa presiunii până vineri appeared first on Buletin de București.
06:40
5,5 milioane de euro pentru războiul cu șobolanii și țânțarii în 2026. Planul a rămas blocat în sertarele Primăriei Generale # Buletin de București
Peste 80 de tratamente pentru combaterea dăunătorilor ar urma să fie aplicate în Capitală, anul acesta, potrivit Programului Unitar de Acțiune (PUA) pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (DDD). Planul intervențiilor, similar cu cel din 2025, vizează cu precădere combaterea șobolanilor (34 de tratamente) și a țânțarilor (37 de tratamente, dintre care 14 împotriva larvelor). Totuși, […] The post 5,5 milioane de euro pentru războiul cu șobolanii și țânțarii în 2026. Planul a rămas blocat în sertarele Primăriei Generale appeared first on Buletin de București.
06:40
Statuia lui Pache Protopopescu, demolată de comuniști, va fi reconstruită. PMB a organizat concurs de soluții, cu premii de 30.000 de euro # Buletin de București
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a organizat un concurs de soluții pentru reconstrucția statuii de opt metri înălțime dedicată lui fostului primar Pache Protopopescu, una dintre figurile emblematice ale administrației bucureștene de la finalul secolului al XIX-lea. La concurs s-a înscris o singură firmă, iar […] The post Statuia lui Pache Protopopescu, demolată de comuniști, va fi reconstruită. PMB a organizat concurs de soluții, cu premii de 30.000 de euro appeared first on Buletin de București.
05:50
Brazi de Crăciun, colectați de autoritatea locală.După sărbătorile de iarnă, primăriile de sector au început colectarea brazilor de Crăciun. Nerespectarea regulilor de salubritate poate atrage amenzi de până la 500 de lei. Primăria Sectorului 6 a strâns 3.000 de brazi de Crăciun până acum, de la cele 12 centre de colectare separată a deșeurilor. Autoritatea […] The post Câți brazi de Crăciun au colectat primăriile de sector, după sărbători appeared first on Buletin de București.
05:30
DGASMB | Cursuri gratuite de digitalizare pentru seniori și anul acesta, în trei centre de zi # Buletin de București
Cursuri gratuite de digitalizare pentru seniori și în anul 2026. DGASMB anunță ca înscrierile sunt deschise. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București îi așteaptă pe seniorii care vor sa mânuiască mai bine telefoanele moderne, la cursurile de educație digitală, în cadrul programului #HiDigital. Cursurile gratuite de digitalizare pentru seniori au început în februarie […] The post DGASMB | Cursuri gratuite de digitalizare pentru seniori și anul acesta, în trei centre de zi appeared first on Buletin de București.
05:00
Ce program au teatrele și instituțiile din subordinea PMB, de Ziua Culturii Naționale # Buletin de București
De Ziua Culturii Naționale, instituțiile de cultură, din subordinea Primăriei Generale, au programe speciale. În unele din aceste instituții intrarea este liberă. Spectacole de teatru speciale, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale CITEȘTE ȘI: VegFair, la București în perioada 23 – 25 ianuarie Programul TNB, de Ziua Culturii Naționale Pe 15 ianuarie, de Ziua […] The post Ce program au teatrele și instituțiile din subordinea PMB, de Ziua Culturii Naționale appeared first on Buletin de București.
04:40
Peste 27 milioane de lei pentru combaterea dăunătorilor din Capitală: 86 de tratamente în 2026. Cele mai multe, împotriva șobolanilor și a țânțarilor # Buletin de București
Peste 80 de tratamente pentru combaterea dăunătorilor ar urma să fie aplicate în Capitală, anul acesta, potrivit Programului Unitar de Acțiune (PUA) pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (DDD). Planul intervențiilor, similar cu cel din 2025, vizează cu precădere combaterea șobolanilor (34 de tratamente) și a țânțărilor (37 de tratamente, dintre care 14 împotriva larvelor). Totuși, […] The post Peste 27 milioane de lei pentru combaterea dăunătorilor din Capitală: 86 de tratamente în 2026. Cele mai multe, împotriva șobolanilor și a țânțarilor appeared first on Buletin de București.
12 ianuarie 2026
22:00
Ministrul Energiei despre încălzirea în București: „Sistemul va funcționa. Dar, în regim de avarie” # Buletin de București
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că sistemul de termoficare, care asigură încălzirea în București, va funcționa în această iarnă, dar la limita de avarie. Demnitarul a făcut precizarea după o întâlnire pe care a avut-o luni cu primarul general Ciprian Ciucu și reprezentanții ELCEN și Termoenergetica. „Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, […] The post Ministrul Energiei despre încălzirea în București: „Sistemul va funcționa. Dar, în regim de avarie” appeared first on Buletin de București.
18:10
Scandalul „deszăpezirii la privați” din Popești-Leordeni. Administratorul public: „Băi, tărănușule, și un gândac care merge pe pereți deranjează” # Buletin de București
Un schimb dur de replici între un consilier local AUR din Popești-Leordeni și administratorul public al orașului pe fondul modului în care s-a intervenit la deszăpezire a degenerat în jigniri și comportament nedemn. Consilierul local AUR Claudiu Moisiev a publicat pe Facebook un mesaj și o filmare cu administratorul public Alin Todireanu (PSD), care se […] The post Scandalul „deszăpezirii la privați” din Popești-Leordeni. Administratorul public: „Băi, tărănușule, și un gândac care merge pe pereți deranjează” appeared first on Buletin de București.
16:30
DSU | Ce trebuie să facă populația, în contextul temperaturilor extreme. Capitala, sub cod galben de ger # Buletin de București
Capitala se află până pe 13 ianuarie, la ora 10:00, sub cod galben de ger. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență face recomandări, pentru siguranța populației. Meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute, în majoritatea zonelor țării. Recomandări pentru siguranța populației De asemenea, pentru siguranță si informații suplimentare, […] The post DSU | Ce trebuie să facă populația, în contextul temperaturilor extreme. Capitala, sub cod galben de ger appeared first on Buletin de București.
15:30
ELCEN, adaos de apă de 300 t/h peste limita de avarie. Debitul nu poate fi crescut din cauza instalațiilor de tratare chimică care nu mai fac față pierderilor din rețea # Buletin de București
Electrocentrale București (ELCEN) anunță că centralele sale funcționează un adaos de apă de aproximativ 300 t/h peste limita de avarie, în condițiile în care e nevoie de o presiune mai mare pentru a menține temperatura livrată, atunci când este ger. Centralele funcționează deja peste limitele normale. Într-un comunicat emis luni, 12 ianuarie, compania a transmis […] The post ELCEN, adaos de apă de 300 t/h peste limita de avarie. Debitul nu poate fi crescut din cauza instalațiilor de tratare chimică care nu mai fac față pierderilor din rețea appeared first on Buletin de București.
15:00
Deși Primăria Capitalei anunța la începutul lunii decembrie că tramvaiul va reveni pe linia 5, circulația nu a fost reluată nici până luni, 12 ianuarie. Linia rămâne închisă, la aproape o lună după termenul promis. Buletin de București i-a solicitat un punct de vedere primarului general Ciprian Ciucu, precum și purtătorului de cuvânt al Primăriei […] The post Misterul de pe Linia 5. De ce nu se deschide „ruta corporatiștilor”? appeared first on Buletin de București.
14:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de ger valabilă în București și în restul țării, până marți dimineață. Avertizarea a fost emisă pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. Temperaturile minime din Capitală ajung și la -13 grade Celsius. Cod galben de ger în București, […] The post METEO | Cod galben de ger în București, până marți dimineață appeared first on Buletin de București.
14:10
Restricții de trafic, în Capitală. Lucrări de infrastructură și circulație în condiții de iarnă # Buletin de București
Sunt restricții de trafic temporare sau circulație deviată, în mai multe zone ale Capitalei. Brigada Rutieră anunță că se fac lucrări la infrastructură. De asemenea, se circulă în condiții de iarnă. Unde sunt restricții de trafic – banda I a bretelei de circulație de pe Șos. București-Ploiești, sensul de intrare în Mun. București, în zona […] The post Restricții de trafic, în Capitală. Lucrări de infrastructură și circulație în condiții de iarnă appeared first on Buletin de București.
12:30
Întârzieri la plecări și sosiri în Gara de Nord, luni dimineață. Un tren a ajuns cu trei ore mai târziu # Buletin de București
Mai multe trenuri care au sosit sau urmează să sosească în Gara de Nord, în această dimineață, au avut întârzieri chiar și de peste două ore. Au fost întârzieri inclusiv la plecări, potrivit informațiilor de pe tabelele de marcaj din gară, actualizate în timp real. Un tren sosit de la Budapesta a înregistrat o întârziere […] The post Întârzieri la plecări și sosiri în Gara de Nord, luni dimineață. Un tren a ajuns cu trei ore mai târziu appeared first on Buletin de București.
10:10
„Legea ghețușului”: Persoanele fizice și asociațiile de proprietari riscă amenzi de până la 2.000 de lei pentru neglijență # Buletin de București
Proprietarii care ignoră zăpada de pe trotuare riscă amenzi de până la 2.000 de lei în Capitală. Consiliul General al Municipiului București a stabilit încă din 2010 obligații clare pentru proprietarii de imobile de a curata zăpada și țurțurii la 24 de ore după ce ninsoarea s-a oprit. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. […] The post „Legea ghețușului”: Persoanele fizice și asociațiile de proprietari riscă amenzi de până la 2.000 de lei pentru neglijență appeared first on Buletin de București.
05:40
Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis încă o perioadă pentru cei mici, care pot veni alături de părinți. Acesta este situat în Grădina OCC și funcționează zilnic, de luni până duminică. La finalul lunii decembrie, Opera Comică pentru Copii a transmis, pe pagina de Facebook, că patinoarul va fi deschis pe tot […] The post Până când rămâne deschis patinoarul de la Opera Comică pentru Copii appeared first on Buletin de București.
05:20
VegFair revine în Capitală luna aceasta cu o ediție specială de Veganuary. Evenimentul are loc între 23 și 25 ianuarie 2026, iar cei interesați vor descoperi mai multe standuri cu mâncare vegană, alături de alte surprize. „VegFair – Veganuary Edition 2026” va avea loc la The Ark, pe strada Uranus nr. 150. În afară de […] The post VegFair, la București în perioada 23 – 25 ianuarie appeared first on Buletin de București.
05:10
Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, TNB are programate două spectacole de succes. Ambele evenimente încep de la ora 19:00. Cele două spectacole sunt din repertoriul curent al Teatrului Național din București și sunt puneri în scena românești „de autor”, în care atât textul cât și regia poartă aceeași semnătură. La Sala „Pictura se […] The post Programul TNB, de Ziua Culturii Naționale appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.