Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum”
Buletin de București, 14 ianuarie 2026 06:10
Subiectul șpăgii în spitalele din Capitală a fost dezbătut recent pe platforma Reddit, unde un utilizator a întrebat dacă pacienții mai sunt nevoiți să recurgă la această „practică" atunci când sunt internați la o unitate medicală. În comentarii, utilizatorii au vorbit despre experiențele pe care le-au avut cu diverse spitale din București la acest capitol.
• • •
Acum 30 minute
06:10
Acum o oră
05:50
Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop # Buletin de București
Un bulevard construit de la zero, promenada și reamenajarea insulei de pe Lacul Morii, reamenajarea Bulevardului Drumul Taberei și trei târguri de succes în parcul din același cartier reprezintă o parte din „moștenirea" pe care Ciprian Ciucu o laspă în Sectorul 6, după cinci ani ca primar, potrivit unei analize Snoop. Pe de altă parte,
Acum 2 ore
05:30
STUDIU | Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești rezistă și la cele mai dure antibiotice administrate la Institutul „Matei Balș”. În 70% din cazuri, tratamentele sunt ineficiente # Buletin de București
Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești, responsabilă pentru infecții nosocomiale, a prezentat o rată record de rezistență la tratamentele cu antibiotice administrate pacienților care au ajuns în ultimii doi ani la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Balș", arată un studiu realizat de patru cercetători din București. Studiul, citat de newsletterul Știință și comunicare,
05:30
Sector 3 | Nu mai sunt locuri în parcarea subterană Decebal. Abonamentele anuale, suspendate # Buletin de București
Nu mai sunt locuri libere în parcarea subterană Decebal, care a ajuns la capacitate maximă, a anunțat Primăria Sectorului 3. Instituția a precizat că abonamentele anuale au fost suspendate temporar. „Primăria Sectorului 3 informează că parcarea subterană Decebal a ajuns la capacitate maximă de utilizare, motiv pentru care se suspendă temporar posibilitatea achiziționării de abonamente
05:10
Autovehiculele de pe linia troleibuzului 61 vor opri și în stația „Bd. Iuliu Maniu, pe ambele sensuri de mers. Măsura intră în vigoare din data de 15 ianuarie 2026. Decizia a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), pentru o mai bună transbordare a călătorilor. Linia troleibuzului 61,
Acum 4 ore
04:10
„Big Brother” la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi # Buletin de București
Un nou sistem de monitorizare video în centrul Capitalei ar urma să fie implementat de către Primăria București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București. Proiectul prevede, printre altele, achiziționarea și montarea unor camere termice pe străzile din Centrul Istoric, care vor funcționa cu ajutorul unor softuri de „analiză comportamentală". Instituția
Acum 12 ore
18:30
Avalanșă de amenzi pentru accesul cu mașini în parcul IOR, „cu ocazia zăpezii”: „Să parcheze doar șmecherașii” # Buletin de București
Mai multe mașini parcate în parcul IOR au fost surprinse, într-un video apărut pe Facebook, cu amenzi în parbriz, pentru accesul auto în parc, pe alei, „cu ocazia zăpezii". Imaginile arată zeci de autoturisme cu procese-verbale lăsate în geam. CITEȘTE ȘI: Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu:
Acum 24 ore
15:50
Autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, de miercuri # Buletin de București
Începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate", după cum a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). TPBI a dispus această măsură pentru a crește atractivitatea transportului public, prin facilitarea accesului călătorilor către una dintre cele mai circulate zone din
14:40
Sector 6 | Primele locuri nominale pentru motociclete, scoase la închiriere. Care sunt tarifele # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că vor fi scoase la închiriere primele locuri nominale pentru motociclete. Este vorba despre 260 de astfel de locuri, în mai multe zone din sector. Înscrierile încep miercuri, 14 ianuarie 2026, la ora 14.00. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierilor, potrivit administrației locale. Primele locuri nominale pentru motociclete, în
14:20
Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: „Fac un apel la coaliție. Mă bazez pe sprijinul lui Nicușor Dan” # Buletin de București
Primăria Capitalei dă faliment anul acesta, dacă Guvernul va decide să împartă din nou mai mulți bani la sectoare, a avertizat primarul general. Ciprian Ciucu a explicat cum se cheltuie fondurile Bucureștiului și a făcut un apel la coaliție și la președintele Nicușor Dan să „aplice principiile referendumului". Problema STRCTURALĂ a bugetului Bucureștiului lovește în
13:00
„ICE Dâmbovițean”: Razii la metrou și amenzi pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor # Buletin de București
Polițiția Capitalei a organizat, în perioada 10-12 ianuarie, razii la metrou. În urma verificărilor, au fost aplicate 34 de amenzi, în cuantum de peste 1.700 de lei, cu precădere pentru tuburarea liniștii și ordinii publice sau pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa" călătorilor, anunță autoritățile. Controlul a fost efectuat în stațiile de metrou cu flux
12:20
Criză la „C.C. Iliescu”: Operații amânate și saloane la 16 grade după avaria de la CET Sud. Probleme și la Institutul Fundeni # Buletin de București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru News.ro, că mai multe spitale din București, aflate în subordinea instituției, au probleme cu asigurarea căldurii. Printre unitățile medicale vizate se numără și Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde există zone în care sunt 16 grade Celsius. La acest institut, au fost amânate intervențiile chirurgicale care nu
07:50
TERMOFICARE | Premieră negativă: Colaps hidraulic pe magistralele CET Sud. Sectoarele 2, 3 și 4, înghețate de lipsa presiunii până vineri # Buletin de București
Datele privind starea sistemului de termoficare arată o situație critică „palpabilă" nu doar în apartamente, ci și în tabelele tehnice. Mii de imobile din Capitală figurează, în premieră, cu sincope în alimentarea cu agent termic nu din cauza unor avarii „tradiționale", ci sub eticheta „debit insuficient pentru livrare apă caldă și încălzire". Situația este valabilă
06:40
5,5 milioane de euro pentru războiul cu șobolanii și țânțarii în 2026. Planul a rămas blocat în sertarele Primăriei Generale # Buletin de București
Peste 80 de tratamente pentru combaterea dăunătorilor ar urma să fie aplicate în Capitală, anul acesta, potrivit Programului Unitar de Acțiune (PUA) pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (DDD). Planul intervențiilor, similar cu cel din 2025, vizează cu precădere combaterea șobolanilor (34 de tratamente) și a țânțarilor (37 de tratamente, dintre care 14 împotriva larvelor). Totuși,
06:40
Statuia lui Pache Protopopescu, demolată de comuniști, va fi reconstruită. PMB a organizat concurs de soluții, cu premii de 30.000 de euro # Buletin de București
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului", instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a organizat un concurs de soluții pentru reconstrucția statuii de opt metri înălțime dedicată lui fostului primar Pache Protopopescu, una dintre figurile emblematice ale administrației bucureștene de la finalul secolului al XIX-lea. La concurs s-a înscris o singură firmă, iar
Ieri
05:50
Brazi de Crăciun, colectați de autoritatea locală.După sărbătorile de iarnă, primăriile de sector au început colectarea brazilor de Crăciun. Nerespectarea regulilor de salubritate poate atrage amenzi de până la 500 de lei. Primăria Sectorului 6 a strâns 3.000 de brazi de Crăciun până acum, de la cele 12 centre de colectare separată a deșeurilor. Autoritatea
05:30
DGASMB | Cursuri gratuite de digitalizare pentru seniori și anul acesta, în trei centre de zi # Buletin de București
Cursuri gratuite de digitalizare pentru seniori și în anul 2026. DGASMB anunță ca înscrierile sunt deschise. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București îi așteaptă pe seniorii care vor sa mânuiască mai bine telefoanele moderne, la cursurile de educație digitală, în cadrul programului #HiDigital. Cursurile gratuite de digitalizare pentru seniori au început în februarie
05:00
Ce program au teatrele și instituțiile din subordinea PMB, de Ziua Culturii Naționale # Buletin de București
De Ziua Culturii Naționale, instituțiile de cultură, din subordinea Primăriei Generale, au programe speciale. În unele din aceste instituții intrarea este liberă. Spectacole de teatru speciale, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale CITEȘTE ȘI: VegFair, la București în perioada 23 – 25 ianuarie Programul TNB, de Ziua Culturii Naționale Pe 15 ianuarie, de Ziua
04:40
Peste 27 milioane de lei pentru combaterea dăunătorilor din Capitală: 86 de tratamente în 2026. Cele mai multe, împotriva șobolanilor și a țânțarilor # Buletin de București
Peste 80 de tratamente pentru combaterea dăunătorilor ar urma să fie aplicate în Capitală, anul acesta, potrivit Programului Unitar de Acțiune (PUA) pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (DDD). Planul intervențiilor, similar cu cel din 2025, vizează cu precădere combaterea șobolanilor (34 de tratamente) și a țânțarilor (37 de tratamente, dintre care 14 împotriva larvelor). Totuși,
12 ianuarie 2026
22:00
Ministrul Energiei despre încălzirea în București: „Sistemul va funcționa. Dar, în regim de avarie” # Buletin de București
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că sistemul de termoficare, care asigură încălzirea în București, va funcționa în această iarnă, dar la limita de avarie. Demnitarul a făcut precizarea după o întâlnire pe care a avut-o luni cu primarul general Ciprian Ciucu și reprezentanții ELCEN și Termoenergetica. „Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici,
18:10
Scandalul „deszăpezirii la privați” din Popești-Leordeni. Administratorul public: „Băi, tărănușule, și un gândac care merge pe pereți deranjează” # Buletin de București
Un schimb dur de replici între un consilier local AUR din Popești-Leordeni și administratorul public al orașului pe fondul modului în care s-a intervenit la deszăpezire a degenerat în jigniri și comportament nedemn. Consilierul local AUR Claudiu Moisiev a publicat pe Facebook un mesaj și o filmare cu administratorul public Alin Todireanu (PSD), care se
16:30
DSU | Ce trebuie să facă populația, în contextul temperaturilor extreme. Capitala, sub cod galben de ger # Buletin de București
Capitala se află până pe 13 ianuarie, la ora 10:00, sub cod galben de ger. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență face recomandări, pentru siguranța populației. Meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute, în majoritatea zonelor țării. Recomandări pentru siguranța populației De asemenea, pentru siguranță si informații suplimentare,
15:30
ELCEN, adaos de apă de 300 t/h peste limita de avarie. Debitul nu poate fi crescut din cauza instalațiilor de tratare chimică care nu mai fac față pierderilor din rețea # Buletin de București
Electrocentrale București (ELCEN) anunță că centralele sale funcționează un adaos de apă de aproximativ 300 t/h peste limita de avarie, în condițiile în care e nevoie de o presiune mai mare pentru a menține temperatura livrată, atunci când este ger. Centralele funcționează deja peste limitele normale. Într-un comunicat emis luni, 12 ianuarie, compania a transmis
15:00
Deși Primăria Capitalei anunța la începutul lunii decembrie că tramvaiul va reveni pe linia 5, circulația nu a fost reluată nici până luni, 12 ianuarie. Linia rămâne închisă, la aproape o lună după termenul promis. Buletin de București i-a solicitat un punct de vedere primarului general Ciprian Ciucu, precum și purtătorului de cuvânt al Primăriei
14:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de ger valabilă în București și în restul țării, până marți dimineață. Avertizarea a fost emisă pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. Temperaturile minime din Capitală ajung și la -13 grade Celsius. Cod galben de ger în București,
14:10
Restricții de trafic, în Capitală. Lucrări de infrastructură și circulație în condiții de iarnă # Buletin de București
Sunt restricții de trafic temporare sau circulație deviată, în mai multe zone ale Capitalei. Brigada Rutieră anunță că se fac lucrări la infrastructură. De asemenea, se circulă în condiții de iarnă. Unde sunt restricții de trafic – banda I a bretelei de circulație de pe Șos. București-Ploiești, sensul de intrare în Mun. București, în zona
12:30
Întârzieri la plecări și sosiri în Gara de Nord, luni dimineață. Un tren a ajuns cu trei ore mai târziu # Buletin de București
Mai multe trenuri care au sosit sau urmează să sosească în Gara de Nord, în această dimineață, au avut întârzieri chiar și de peste două ore. Au fost întârzieri inclusiv la plecări, potrivit informațiilor de pe tabelele de marcaj din gară, actualizate în timp real. Un tren sosit de la Budapesta a înregistrat o întârziere
10:10
„Legea ghețușului”: Persoanele fizice și asociațiile de proprietari riscă amenzi de până la 2.000 de lei pentru neglijență # Buletin de București
Proprietarii care ignoră zăpada de pe trotuare riscă amenzi de până la 2.000 de lei în Capitală. Consiliul General al Municipiului București a stabilit încă din 2010 obligații clare pentru proprietarii de imobile de a curata zăpada și țurțurii la 24 de ore după ce ninsoarea s-a oprit. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:40
Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis încă o perioadă pentru cei mici, care pot veni alături de părinți. Acesta este situat în Grădina OCC și funcționează zilnic, de luni până duminică. La finalul lunii decembrie, Opera Comică pentru Copii a transmis, pe pagina de Facebook, că pati
05:20
VegFair revine în Capitală luna aceasta cu o ediție specială de Veganuary. Evenimentul are loc între 23 și 25 ianuarie 2026, iar cei interesați vor descoperi mai multe standuri cu mâncare vegană, alături de alte surprize. „VegFair – Veganuary Edition 2026” va avea loc la The Ark, pe strada Uranus nr. 150. În afară de […] The post VegFair, la București în perioada 23 – 25 ianuarie appeared first on Buletin de București.
05:10
Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, TNB are programate două spectacole de succes. Ambele evenimente încep de la ora 19:00. Cele două spectacole sunt din repertoriul curent al Teatrului Național din București și sunt puneri în scena românești „de autor”, în care atât textul cât și regia poartă aceeași semnătură. La Sala „Pictura se […] The post Programul TNB, de Ziua Culturii Naționale appeared first on Buletin de București.
04:40
Meteorologii anunță două nopți geroase, la București. Temperaturile minime vor coborî până la -13 grade. Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de […] The post METEO | Două nopți geroase, în Capitală. Minima termică de până la -13 grade appeared first on Buletin de București.
04:10
Primăria Capitalei caută un nou sistem inteligent de blocare pentru „Străzi Deschise” pe Calea Victoriei. Studiu de fezabilitate de 65.000 de euro # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, caută un nou sistem inteligent de blocare a traficului auto pentru „Străzi Deschise” pe Calea Victoriei. Licitația publică pentru studiul de fezabilitate, în valoare de 65.000 de euro, a fost atribuită înainte de Revelion. Proiectul vizează tronsonul cuprins între Piața Victoriei și Podul Națiunile Unite […] The post Primăria Capitalei caută un nou sistem inteligent de blocare pentru „Străzi Deschise” pe Calea Victoriei. Studiu de fezabilitate de 65.000 de euro appeared first on Buletin de București.
11 ianuarie 2026
16:40
Parcul Tineretului a devenit pârtie pentru mulți părinți și copii duminică, după ce un strat generos de zăpadă s-a depus în Capitală. Cei mici au venit cu săniile pentru a profita de zăpadă, care nu se va topi prea curând, ținând cont de gerul care se va menține zilele acestea. În următoarele zile, vremea din […] The post VIDEO | Sute de părinți și copii au transformat Parcul Tineretului în pârtie appeared first on Buletin de București.
13:00
„Jaful“ de la casele self-pay: Dosar penal pentru un bucureștean care a plătit sticle de suc și a plecat cu whiskey și covorașe auto # Buletin de București
Un bucureștean s-a ales cu dosar penal pentru furt și înșelăciune, după ce a folosit în mod fraudulos casele self-pay într-un complex comercial din Sectorul 2. Acesta a comis astfel de fapte de mai multe ori, începând de la finalul lunii trecute. Polițiștii din cadrul Secției 28 Poliție l-au reținut pe bărbatul de 56 de […] The post „Jaful“ de la casele self-pay: Dosar penal pentru un bucureștean care a plătit sticle de suc și a plecat cu whiskey și covorașe auto appeared first on Buletin de București.
12:20
Proiectul care transformă albia betonată a Dâmboviței într-un coridor verde-albastru, gata până în 2035 # Buletin de București
Albia betonată a Dâmboviței, care „despică” în două Capitala, va fi transformată, până în 2035, într-un coridor verde-albastru. Acesta va răcori orașul, va aduce biodiversitate și va conecta cartierele din București. Proiectul de reabilitare a malurilor Dâmboviței este inițiat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și va fi funcțional până în 2025, după cum […] The post Proiectul care transformă albia betonată a Dâmboviței într-un coridor verde-albastru, gata până în 2035 appeared first on Buletin de București.
12:10
Cafeneaua BdB | Cătălina Andrieș, fondatorul „Undeva în comunism”, despre concertele vremii: „Te puteai trezi oricând cu control de la Securitate” # Buletin de București
Cătălina Andrieș este un om legat puternic de trecutul Capitalei deoarece a deschis primul muzeu interactiv dedicat comunismului din București. Aici, vizitatorii pot afla mai multe despre vremurile de tristă amintire ale țării, pot vedea și chiar atinge obiecte din această perioadă. Mai mult, tot aici bucureștenii au ocazia să bea o cafea în sufrageria […] The post Cafeneaua BdB | Cătălina Andrieș, fondatorul „Undeva în comunism”, despre concertele vremii: „Te puteai trezi oricând cu control de la Securitate” appeared first on Buletin de București.
11:30
PMB | Deszăpezirea în București, pe sectoare: 312 utilaje și peste 1.000 de muncitori pe străzile Capitalei # Buletin de București
Primăria Capitalei anunță că 312 utilaje și peste 1.100 de muncitori asigură deszăpezirea în București duminică, 11 ianuarie, după ce s-a depus un strat de zăpadă inclusiv în timpul nopții. Intervențiile au loc în toate cele șase sectoare. „312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment.”, […] The post PMB | Deszăpezirea în București, pe sectoare: 312 utilaje și peste 1.000 de muncitori pe străzile Capitalei appeared first on Buletin de București.
11:30
Aerul din Capitală, poluat în cele mai multe zone. Gerul și sistemele de încălzire au ridicat nivelul de particule toxice # Buletin de București
Aerul din Capitală este poluat, duminică dimineață în cele mai multe zone din oraș, potrivit datelor colectate de platforma Airlive. Cele mai multe depășiri sunt pentru particulele PM 2,5. Acestea sunt extrem de periculoase, deoarece pătrund adânc în plămâni și trec în fluxul sanguin și cauzează inflamații sistemice agravând afecțiunile cardio-respiratorii. De regulă, în timpul […] The post Aerul din Capitală, poluat în cele mai multe zone. Gerul și sistemele de încălzire au ridicat nivelul de particule toxice appeared first on Buletin de București.
10:10
Trafic în condiții de iarnă pe aeroporturile Otopeni și Băneasa: „Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri” # Buletin de București
După ninsorile din Capitală, traficul de pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). În București s-a depus un strat de zăpadă peste noapte, iar meteorologii anunță ger în următoarele zile. „Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti și Aeroportul Internațional București Băneasa – […] The post Trafic în condiții de iarnă pe aeroporturile Otopeni și Băneasa: „Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri” appeared first on Buletin de București.
10:10
iPhone 17 Pro și Pro Max, din bani publici, la Universitatea de Agronomie și Centrul de Sănătate Mintală din Capitală # Buletin de București
Instituțiile publice din București au marcat finalul anului 2025 printr-o serie de achiziții de tehnologie de ultimă generație și au sfidat astfel discursul oficial despre austeritatea bugetară. Achizițiile din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), prezentate de platforma Banii Noștri, arată că funcționarii statului au „o nevoie urgentă” de a comunica prin dispozitive lansate pe […] The post iPhone 17 Pro și Pro Max, din bani publici, la Universitatea de Agronomie și Centrul de Sănătate Mintală din Capitală appeared first on Buletin de București.
10:10
Sector 6 | Scenă multifuncțională de 11 metri înălțime în Parcul Crângași. Contractul ajunge la aproape 1,5 milioane de euro # Buletin de București
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat o licitație publică prin care vrea să amenajeze o nouă scenă multifuncțională în Parcul Crângași, una dintre zonele verzi intens folosite din Vestul Bucureștiului. Contractul mai presupune atât refacerea unor alei aflate în zona în care noua […] The post Sector 6 | Scenă multifuncțională de 11 metri înălțime în Parcul Crângași. Contractul ajunge la aproape 1,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
09:10
Gerul conservă zăpada în Capitală: urmează nopți cu minus 10 grade. Câți centimetri va atinge stratul în București și Ilfov # Buletin de București
Bucureștenii nu vor scăpa prea curând de stratul de zăpadă depus în ultimele ore, iar peisajul alb riscă să se transforme într-un coșmar de gheață pentru pietoni și șoferi în următoarele zile. Potrivit datelor de la ANM și a hărților interactive windy.com, analizate de Buletin de București, urmează o săptămână cu un ger aspru, care […] The post Gerul conservă zăpada în Capitală: urmează nopți cu minus 10 grade. Câți centimetri va atinge stratul în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
05:40
ASPA | Peste 2040 de căței au fost adoptați în 2025. Când reîncep târgurile de adopții în București # Buletin de București
Reprezentanții ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor) București au declarat că peste 2040 de căței au fost adoptați în 2025, numărul fiind în creștere față de anul precedent, scrie Pets&Cats. Pe parcursul anului trecut, au fost organizate mai multe campanii, târguri și evenimente de adopții, dat și colaborări cu ONG-uri, lucruri care au contribuit […] The post ASPA | Peste 2040 de căței au fost adoptați în 2025. Când reîncep târgurile de adopții în București appeared first on Buletin de București.
05:10
Sector 6 | Unde pot fi colectate gratuit deșeurile periculoase, electronicele și electrocasnicele vechi # Buletin de București
În Sectorul 6, există mai multe puncte de colectare pentru deșeurile periculoase și electronicele și electrocasnicele vechi. Pentru cele de mari dimensiuni, acestea pot fi colectate de un echipaj de la Urban. Există 12 puncte de colectare amplasate în Sectorul 6, al căror program este non-stop, pentru mai multe tipuri de deșeuri. Punctele unde pot […] The post Sector 6 | Unde pot fi colectate gratuit deșeurile periculoase, electronicele și electrocasnicele vechi appeared first on Buletin de București.
04:10
Un bloc interbelic de pe Calea Victoriei, cu risc seismic ridicat, intră în consolidare pentru doi ani. Contractul ajunge la aproape 6 milioane de euro # Buletin de București
Un bloc de pe Calea Victoriei construit în prima jumătate a secolului trecut intră în consolidare, în următorii doi ani, după ce Primăria Capitalei, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a atribuit, în decembrie, un contract de aproape 29 de milioane de lei, adică aproape 6 milioane de euro. Este vorba […] The post Un bloc interbelic de pe Calea Victoriei, cu risc seismic ridicat, intră în consolidare pentru doi ani. Contractul ajunge la aproape 6 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
10 ianuarie 2026
21:40
Ilfov | Trei autobaze noi și zeci de autobuze electrice. Investiție de 40 de milioane de euro pentru transportul public # Buletin de București
În județul Ilfov se vor construi trei autobaze noi și vor fi achiziționate câteva zeci de autobuze electrice, contra sumei totale 40 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene, după cum a anunțat Consiliul Județean Ilfov. În următoarele zile, vor fi semnate contracte de finanțare între Asociația de Dezvoltare Regională București – llfov […] The post Ilfov | Trei autobaze noi și zeci de autobuze electrice. Investiție de 40 de milioane de euro pentru transportul public appeared first on Buletin de București.
18:30
O mare structură de beton, descoperită în pământ, pe șantierul liniei de tramvai de pe Bulevardul Basarabia. Nu este clar cui aparține | Club Feroviar # Buletin de București
Pe șantierul liniei de tramvai de pe Bulevardul Basarabia a fost descoperită o mare structură de beton în pământ, în urma lucrărilor din zonă, potrivit Club Feroviar. Deocamdată, nu este clar cui aparține aceasta. După minivacanța pentru sărbătorile de iarnă, echipele de la PORR România au reluat modernizarea liniilor de tramvai pe Lotul 1 ( […] The post O mare structură de beton, descoperită în pământ, pe șantierul liniei de tramvai de pe Bulevardul Basarabia. Nu este clar cui aparține | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
17:20
Patinoarul Berceni Arena sa va redeschide publicului după finalul Campionatului Mondial de hochei U 20, divizia II/A, care a început pe 4 ianuarie 2026. În ultima perioadă, accesul a fost permis doar pentru antrenamentele echipelor și pentru concursuri. Astăzi, 10 ianuarie 2026, este ultima zi a Campionatului. A avut loc meciul dintre Marea Britanie și […] The post Sector 4 | Când se redeschide publicului patinoarul Berceni Arena appeared first on Buletin de București.
16:00
Cât durează lucrările de reabilitare de la Gara de Nord și de ce nu pot fi gata mai devreme. Explicațiile CFR SA # Buletin de București
Compania CFR SA a oferit detalii în privința lucrărilor de reabilitare de la Gara de Nord București, inclusiv durata acestora și ce presupune Faza I a proiectului. Pe site-ul oficial, compania a creat o secțiune specială dedicată proiectului, unde au fost oferite informații inclusiv despre detaliile arhitecturale, dar și despre viitoarele etape. Proiectul demarat de […] The post Cât durează lucrările de reabilitare de la Gara de Nord și de ce nu pot fi gata mai devreme. Explicațiile CFR SA appeared first on Buletin de București.
