Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale

12:10

Cătălina Andrieș este un om legat puternic de trecutul Capitalei deoarece a deschis primul muzeu interactiv dedicat comunismului din București. Aici, vizitatorii pot afla mai multe despre vremurile de tristă amintire ale țării, pot vedea și chiar atinge obiecte din această perioadă. Mai mult, tot aici bucureștenii au ocazia să bea o cafea în sufrageria […] The post Cafeneaua BdB | Cătălina Andrieș, fondatorul „Undeva în comunism”, despre concertele vremii: „Te puteai trezi oricând cu control de la Securitate” appeared first on Buletin de București.