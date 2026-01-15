Garsoniera cea mai ieftină din România, la început de 2026: 10 metri pătrați, baie proprie și preț negociabil
Adevarul.ro, 15 ianuarie 2026 08:30
Cea mai ieftină garsonieră disponibilă pe piața imobiliară din România, la începutul anului 2026, se află într-un oraș situat pe malul Dunării și are un preț de pornire de doar 11.500 de euro.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
08:30
Dragoș Pîslaru, despre tăierile de cheltuieli bugetare: „Este firesc ca şi în zona aparatului de stat să existe diminuări” # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru spune că pachetul de legi privind reforma administrației publice nu reprezintă „o surpriză”, ci un demers „firesc”.
08:30
Inter a trecut și de Lecce și are 46 de puncte în 20 de meciuri.
08:30
Garsoniera cea mai ieftină din România, la început de 2026: 10 metri pătrați, baie proprie și preț negociabil # Adevarul.ro
Cea mai ieftină garsonieră disponibilă pe piața imobiliară din România, la începutul anului 2026, se află într-un oraș situat pe malul Dunării și are un preț de pornire de doar 11.500 de euro.
08:30
Australian Open 2026, tragerea la sorți. Sorana Cîrstea este singura tricoloră care evită un cap de serie în primul tur # Adevarul.ro
Australian Open are loc între 18 ianuarie și 1 februarie 2026. Este primul turneu de Grand Slam al sezonului.
Acum 30 minute
08:15
Reacția și învățăturile lui Ion Țiriac, după ce a fost depășit în clasamentul celor mai bogați români # Adevarul.ro
Fostul tenismen e pe locul 3, după doi informaticieni geniali.
Acum o oră
08:00
Un soldat rus, condamnat pe viață pentru executarea prizonierilor ucraineni: „L-a împușcat în ceafă cu mitraliera” # Adevarul.ro
Un soldat rus capturat în nord-estul Ucrainei a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război, după ce a participat la executarea unor militari ucraineni luați prizonieri.
07:45
Dennis Man a venit, a marcat, a plecat. Românul, protagonistul partidei, deși a jucat doar 29 de minute # Adevarul.ro
PSV s-a calificat în sferturile Cupeu Olandei.
Acum 2 ore
07:30
Iranul își redeschide spațiul aerian după aproape cinci ore de închidere. Zboruri anulate și rute ocolitoare pe fondul tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Iranul a redeschis spațiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, impusă pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă escaladare militară între Statele Unite și Teheran.
07:15
Valul persistent de proteste din Iran a alimentat speranțe în Israel privind o schimbare majoră de regim la Teheran, una care ar putea modifica radical relația ostilă dintre cele două state.
07:15
În 2026, Europa este atacată pentru că a devenit mai vulnerabilă și mai previzibilă în același timp. Vulnerabilă politic, prin slăbirea centrului democratic în marile capitale.
07:15
Inter ia viteză în Serie A: Cristi Chivu, salvat de copilul său de suflet. Ironie din interior la adresa românului # Adevarul.ro
Milanezii au rezolvat cu brio o restanță cu o echipă incomodă.
07:00
Trump spune că „se va găsi o soluție” pentru Groenlanda, în ciuda opoziției Danemarcei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump afirmă că „se va găsi o soluție” în privința Groenlandei, în pofida opoziției ferme a Danemarcei.
06:45
Sistemul de apărare antiaeriană Tempest, fabricat în SUA, introdus discret pe câmpul de luptă. Dronele Shahed, principalele ținte # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au interceptat cu succes cel puțin 21 de drone de atac rusești de tip Shahed, folosind noul sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune Tempest, se arată într-un videoclip publicat de Comandamentul Central al Forțelor Aeriene Ucrainene, marți, 13 ianuarie.
Acum 4 ore
06:30
Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina: „Este mai puţin pregătit să încheie un acord” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu că Ucraina, și nu Rusia, este cea care împiedică încheierea unui acord de pace.
06:15
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă # Adevarul.ro
Semnul că lucrurile erau pe cale să se destrame în Iran nu a fost atât revolta înăbușită a opoziției sau speranțele spulberate ale tinerilor însetați de libertate. Semnul prevestitor a fost prăbușirea unei bănci, scrie Wall Street Journal.
05:45
VIDEO. Transformă-ți corpul la orice vârstă. Combinația de antrenamente care funcționează # Adevarul.ro
La 50 de ani, Kristin McGee arată și se simte mai bine ca niciodată. Nu e vorba de gene norocoase sau de vreo dietă extremă. Secretul ei? O combinație între Pilates și exerciții cu greutăți – două metode diferite care se completează de minune.
04:45
Creșterea vârstei de pensionare, aprig discutată pe rețelele sociale. „Să mai taie din pensiile speciale și vorbim” # Adevarul.ro
Anunțul premierului Ilie Bolojan privind vârsta de pensionare, care ar trebui majorată şi pentru alte categorii profesionale, în afară de magistraţi, a stârnit ample reacții pe rețelele sociale, mulți participanți la discuții sugerând să aibă prioritate tăierea pensiilor speciale.
Acum 6 ore
04:15
Protestele de amploare din Iran au intrat în a treia săptămână, iar deznodământul lor rămâne imposibil de anticipat. Nu este clar dacă autoritățile vor reuși să înăbușe mișcarea prin represiune violentă sau dacă tensiunile vor escalada într-o criză mai profundă.
03:45
De frica scumpirilor, o treime dintre români își caută un al doilea job. Și pensionarii vor să se angajeze # Adevarul.ro
Scumpirile din ultima perioadă și creșterea taxelor și impozitelor de la 1 ianuarie i-a determinat pe tot mai mulți români să-și caute un al doilea job pentru a-și suplimenta veniturile, astfel încât să poată face față creșterii cheltuielilor.
03:15
Stilul de viață surprinzător al multor miliardari: „Oamenii ridicol de bogați cumpără ceea ce este mai economic” # Adevarul.ro
Cei mai bogați oameni ai lumii folosesc adesea produse de consum comune, care pot fi găsite în supermarketurile din orașe, și uneori se dovedesc mai economi în privința acestora decât oamenii obișnuiți, arată mărturiile celor care au lucrat pentru ei.
Acum 8 ore
02:30
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn # Adevarul.ro
Zodiacul, cu cele douăsprezece semne, a rezistat secole întregi în diverse culturi. Nu pentru că ar exista dovezi științifice, ci pentru că oferă ceea ce psihologia a recunoscut de mult: un mod de a organiza și înțelege comportamentul uman.
02:15
„Mă apropii de 40 de ani și până acum n-am avut nicio relație care să treacă de patru sau cinci luni.” Este mărturisirea unui bărbat care ajunge la o ședință publică cu Esther Perel.
01:45
Cascada din România care fumegă în timpul iernii. Fenomenul uimitor întâlnit în zilele geroase # Adevarul.ro
Gerul din primele zile de ianuarie a schimbat înfățișarea cascadei Clocota din Geoagiu Băi, împodobind-o cu sloiuri mari de gheață. În timpul iernii, cascada cu ape termale produce un fenomen deosebit.
01:15
Fenomenul straniu pe care aproape toți oamenii îl experimentează. Ce se întâmplă atunci când creierul ia o pauză # Adevarul.ro
Mulți oameni se întâmplă să trăiască, de multe ori fără să realizeze, un fenomen straniu numit în literatura de specialitate „jamais vu”. Practic este vorba despre o scurtă „pauză” pe care o ia creierul în fața unor rutine sau lucruri prea familiare.
00:45
Cum fac față românii dimineților grele de iarnă: „Pun facturile lângă mine, îmi amintesc de ce muncesc” # Adevarul.ro
Primele zile din 2026 au adus multor români adevărate provocări în privința trezirii devreme și a sosirii la timp la muncă sau la școală. Problemele sezoniere au explicații științifice legate de somn, lumină și ritmul biologic, dar există și soluții prin care efectele lor pot fi atenuate.
Acum 12 ore
00:15
Pe 15 ianuarie 1894 s-a născut în satul Vădeni, astăzi cartier în componența municipiului Târgu Jiu, sublocotenentul – erou Ecaterina Teodoroiu, căzută pentru patrie la 22 august 1917, în luptele de la Mărășești din timpul Primului Război Mondial.
00:15
Reforma administrației publice, în linie dreaptă. Analist: „E nevoie de o reformă din temelii a statului. Avem 41 de județe” # Adevarul.ro
Reforma administrației publice este pregătită și gata de promovare, pachetul de măsuri fiind pus în transparență publică.
00:00
Delcy Rodríguez nu va călători în SUA din cauza „pașaportului expirat”, a glumit fratele ei în fața jurnaliștilor # Adevarul.ro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, nu va efectua o vizită în Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump din cauza unui pașaport expirat – a glumit miercuri fratele ei, Jorge Rodríguez.
14 ianuarie 2026
23:45
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur, gunoi de-l mănânci, nu-l arunci” # Adevarul.ro
Contribuabilii încă se revoltă, odată ajunși la ghișeu, deși sunt câteva zile de când tot apar calcule și chitanțe. La Slatina, unde ghișeele s-au deschis de-abia de trei zile, cetățenii au aflat că au de plată și mai mult decât dublu pentru locuințe, iar creșteri sunt și la autovehicule.
23:30
„Uciderile în Iran s-au oprit”, spune Trump. Nu există planuri pentru execuții în cazul protestatarului Erfan Soltani # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a fost informat că represiunile sângeroase din Iran ar fi în scădere și că, în prezent, nu ar exista un plan pentru executarea protestatarilor condamnați la moarte.
23:15
Top 11 frigidere în 2026: Cele mai bune modele testate și recomandate + ghid practic pentru cumpărare online # Adevarul.ro
Descoperă Top 11 frigidere testate și recomandate pentru familie, garsonieră sau birou. Ghid 2026 practic cu linkuri de cumpărare online pentru alegerea rapidă a celui mai bun model pentru nevoile tale.
23:15
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta # Adevarul.ro
România are o miză uriașă în alegerile parlamentare care urmează în primăvară în aprilie, susține profesorul Radu Carp. În acest context, UDMR susține partidul care blochează „unirea realistă” dintre România și Republica Moldova.
23:00
Primăria Capitalei riscă falimentul dacă nu primește mai mulți bani de la Guvern, avertizează Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
Primarul general al municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat că administrația locală se află într-o situație financiară critică și riscă să intre în faliment dacă nu vor fi majorate sumele primite din cotele alocate de Guvern.
22:30
Vor interveni Statele Unite în Iran? Miza reală a Washingtonului, între presiune, risc și calcul rece # Adevarul.ro
Protestele masive izbucnite în Iran au redeschis una dintre cele mai sensibile întrebări ale politicii internaționale: până unde este dispusă să meargă SUA pentru a influența soarta republicii islamice? Centrul pentru Studii Strategice Internaționale are un răspuns nuanțat.
22:15
Un fost ministru al Apărării îl acuză pe premier că a lăsat veteranii „la mila” primăriilor după eliminarea scutirilor de impozit # Adevarul.ro
Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a eliminat din lege scutirile fiscale acordate veteranilor, transformând un drept garantat într-o decizie la latitudinea autorităților locale, măsură pe care o califică drept „batjocură”.
22:15
Aliați în conflict. Limbajul diplomatic nu a putut ascunde divergențele fundamentale dintre SUA și Danamarca pe tema Groenlandei # Adevarul.ro
Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a încercat să adopte un ton cât mai diplomatic – experiența sa ca fost prim-ministru, care a interacționat direct cu Donald Trump în timpul primului mandat al acestuia, fiind evidentă.
22:15
Situație de securitate tot mai fragilă. MAE a crescut alerta de călătorie pentru Iran la nivelul maxim: „Părăsiți imediat țara!” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! –, pe fondul deteriorării situației de securitate și al riscului crescut de escaladare în regiune.
22:00
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea, cu referire la tentativa din 2024, din Pennsylvania: „De data aceasta, glonțul nu va rata” # Adevarul.ro
Iranul a lansat miercuri o amenințare de asasinat la adresa președintelui american Donald Trump, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state.
22:00
Relația UE–SUA „se dezintegrează”, spune vicecancelarul Germaniei. „Administrația Trump dorește să domine emisfera vestică” # Adevarul.ro
Vicecancelarul german Lars Klingbeil l-a atacat dur pe președintele SUA, Donald Trump, pentru retorica sa privind Groenlanda și pentru acțiunile din Venezuela, afirmând că situația este mai gravă decât sunt dispuși politicienii să recunoască.
21:30
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia, după ce Mario ar fi dispărut. Ce spune mama tânărului # Adevarul.ro
Situație disperată în familia Iorgulescu.
21:30
Ciprian Ciucu dă vina pe infrastructură pentru problemele încălzirii din Capitală: „Este din anii ’40-’60, nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre situația bucureștenilor care îngheață în case, în contextul în care peste 3.000 de clădiri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură chiar în perioada cu cele mai scăzute temperaturi din această iarnă.
21:30
Volodimir Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a anunțat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, grav afectat de atacurile rusești repetate.
21:15
Circa 400 de cetățeni români se află în Iran. Oana Țoiu, ședință cu șefii misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe își intensifică măsurile de monitorizare și coordonare diplomatică în contextul deteriorării situației de securitate din Iran, cu accent pe protecția cetățenilor români și pe alinierea poziției României cu cea a Uniunii Europene.
21:15
Trump înăsprește politicile privind imigrația: SUA suspendă pe termen nedeterminat procesarea vizelor din 75 de țări # Adevarul.ro
Statele Unite vor suspenda pe termen nedeterminat procesarea vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, în cadrul unei noi măsuri de înăsprire a politicilor privind imigrația adoptate de administrația Trump.
21:15
Aproape 1.800 de elevi vor învăța online joi, din cauza vremii. O școală din Sibiu își suspendă cursurile # Adevarul.ro
Șase unități de învățământ din județele Satu Mare, Prahova, Sibiu și Teleorman vor desfășura cursurile în sistem online, joi, 15 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind afectați aproape 1.800 de elevi.
21:00
Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit ofițeri și soldați pentru exerciții militare în Groenlanda # Adevarul.ro
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofițeri ai armatei suedeze, trimiși la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare. Germania și Norvegia ar putea, de asemenea, să participe la aceste exerciții.
21:00
„Super-ambasada” Chinei din Londra s-ar putea transforma într-un centru de spionaj asupra întregii Europe, avertizează un expert # Adevarul.ro
Noua super-ambasadă a Chinei la Londra ar putea fi folosită pentru a spiona întreaga Europă, a avertizat un expert în securitate, în contextul în care planuri neredactate au dezvăluit că Beijingul intenționează să construiască o cameră secretă lângă cabluri sensibile de comunicații.
21:00
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, urmărit de autoritățile franceze pentru o crimă, a fost prins la Cluj-Napoca, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști, după ce au primit informații că acesta s-ar ascunde în oraș.
20:45
Reuniune a Comitetului pentru legile justiției. Competența de urmărire penală a magistraților ar putea reveni la DNA, DIICOT și la parchetele ordinare # Adevarul.ro
Cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut loc miercuri, 14 ianuarie 2026, la Palatul Victoria. În cadrul întâlnirii, membrii Comitetului au discutat şi au agreat mai multe direcţii de acţiune care vizează reformarea sistemului judicia
20:30
Cipru acuză o tentativă a Rusiei de destabilizare a țării după apariția unui videoclip despre corupția de la nivel înalt, la scurt timp după preluarea președinției Consiliului UE # Adevarul.ro
Ministrul de Externe cipriot acuză că videoclipul despre corupție la nivel înalt în Cipru apărut recent pe reţelele de socializare reprezintă o tentativă de destabilizare a țării chiar în perioada în care Cipru deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.