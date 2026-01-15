Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară

23:50

Au fost prezentate planurile pentru prima unitate de cazare de pe Lună. Hotelul gonflabil se va construi pe Pământ și va fi transportat în spațiu, el va oferi cazare pentru patru persoane, timp de cinci nopți, cu vedere la stele și Pământ. Hotelul de pe Lună este pregătit pentru 2032 Compania Galactic Resources Utilization (GRU) […]