Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
Gândul, 15 ianuarie 2026 13:00
Kaja Kallas, șefa diplomației europene, într-o conversație informală cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, a declarat că, deși nu este mare fană a băuturii, acum ar putea fi momentul să înceapă, având în vedere evenimentele din întreaga lume, scrie POLITICO. Declarația, destul de nefericită, a fost făcută de Kallas în timpul unei discuții informale […]
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români # Gândul
Oana Țoiu, ministrul de Externe, dă detalii despre situația românilor din Iran, unde tensiunile de securitate sunt ridicate. Ea spune că România a urcat avertizarea de călătorie la nivelul maxim, 9 din 9, ceea ce înseamnă că românii aflați acolo ar trebui să plece imediat. Potrivit estimărilor oficiale, în Iran sunt aproximativ 400 de cetățeni […]
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu susține că mandatul judecătorului CCR Dragoș Dacian se află într-o situație juridică problematică și că instituția are obligația de a verifica existența unei stări de incompatibilitate. Într-o postare publică, Toni Neacșu arată că, potrivit unor documente de la Registrul Comerțului prezentate de avocata Silvia Uscov, Dragoș Dacian deține în continuare calitatea de […]
S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate # Gândul
Platforma petrochimică din Argeş, fostă Arpechim, unde substanțele derivate din petrol erau transformate în polimeri și compuși chimici folosiți la scară largă, a fost una dintre cele mai mari platforme industriale din România și un punct strategic în lanțul petrochimic național. Avea o capacitate de rafinare de aproximativ 7 milioane de tone pe an. Aflată […]
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la doar 48 de ani. Femeia s-a luptat mai mulți ani cu o boală extrem de rară # Gândul
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury a murit la 48 de ani, după o luptă îndelungată cu o formă rară de cancer, conform The Sun. Femeia s-ar fi născut în 1976, după ce cântărețul a avut o aventură cu soția unui prieten. Dezvăluirea a apărut în cartea „Love, Freddie” publicată vara trecută de autoarea Lesley-Ann […]
Ce reușită a bifat Medana, soția lui Alin Oprea. ”Au confirmat și recunoscut roadele muncii mele” # Gândul
Medana, partenera de viață a cântărețului Alin Oprea, a bifat o mare reușită. A fost acceptată ca membru în Uniunea Scriitorilor Spanioli. Medana, soția lui Alin Oprea, are motive de fericire. Aceasta a bifat o mare reușită în plan profesional. După ce și-a lansat volumul de poezie ”Las Flores del Amor” la Madrid, aceasta a […]
Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, anunţă Intitutul Naţional de Statistică (INS). ”În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – […]
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie # Gândul
În ce zonă a României se găsește cea mai ieftină garsonieră, acum, în ianuarie 2026? Deși suprafața locuinței este de doar 10 metri pătrați, aceasta are baie proprie. De asemenea, garsoniera nu face obiectul unei executări silite și suma poate fi negociată cu proprietarul. În ultimele luni, piața imobiliară din România a înregistrat creșteri ale […]
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București # Gândul
Două proteste au loc astăzi, în Capitală, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității. Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților și a precizat că ambele proteste au fost declarate și avizate de autorități. Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea […]
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan. CAB a respins contestația făcută de un ONG # Gândul
Curtea de Apel București a tranșat joi una dintre cele mai sensibile dispute apărute în jurul inițiativei premierului Ilie Bolojan privind reforma justiției. Instanța a respins cererea de suspendare a activității Comitetului de analiză a legislației din domeniul justiției, menținând astfel în funcțiune structura contestată dur de o parte a magistraților. Instanța a admis excepțiile […]
Republica Moldova reacționează la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni: „Impactul este limitat” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat printr-o postare pe Facebook după ce SUA au anunțat că vor suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Măsura intră în vigoare la 21 ianuarie 2026. Potrivit MAE, decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de […]
Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a facut stânga-mprejur” # Gândul
Lucian Mîndruță consideră că susținerea lui Donald Trump față de protestarii anti-sistem din Iran, presupune și o obligație din partea SUA de a interveni militar în regiune. Jurnalistul critică strategia liderului de la Casa Albă, care a precizat că vrea să evite ca o acțiune militară să se transforme într-un război. Jurnalistul a criticat sprijinul […]
Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceiași firmă este implicată în ambele tragedii # Gândul
O macara s-a prăbușit joi peste un drum din apropierea capitalei Tailandei, a zdrobit două mașini și a provocat două decese, arată Reuters. Incidentul vine la doar o zi după ce o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers. Cel puțin 32 de oameni au decedat și alți […]
MAE din Republica Moldova anunță că SUA suspendă temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că autoritățile SUA vor suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Măsura intră în vigoare la 21 ianuarie 2026. Potrivit MAE, decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu” despre care spune că „s-a pleoștit”. „Începută în forță, diversiunea plagiatului lui Radu Marinescu s-a pleoștit. M-am uitat astăzi prin presa tefelistă, prima dată la HotNews, care este gazeta de perete […]
La munte, ninge ca în poveşti, iar stratul nou de zăpadă care s-a aşternut a atins o dimensiune considerabilă. Salvamontiştii îi avertizează pe turişti că există risc de avalanşă, pe lângă alte pericole. În Munţii Făgăraş, stratul nou de zăpadă atinge 25 cm, iar riscul de avalanşă este de gradul 4, spune reprezentantul Salvamont Argeş, […]
Dan Dungaciu: „Singurii care au salutat proiectul de unire inițiat de Maia Sandu au fost cei de la AUR” # Gândul
Dan Dungaciu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026 absența unei politici externe coerente a României, evidențiind tăcerea instituțiilor românești față de declarația Maiei Sandu despre reunificare. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu interpretează afirmația acesteia ca pe un apel strategic adresat României, în contextul amenințărilor rusești și al […]
Reacția lui Dan Negru după majorarea impozitelor. ”Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a reacționat după majorarea impozitelor. ”Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip”, a spus acesta. Dan Negru a comentat despre majorarea impozitelor pe proprietate în anul 2026. Prezentatorul de televiziune a investit bani, de-a […]
ÎCCJ trimite joi la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR se pronunță vineri pe lege # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție trimite astăzi, la CCR, o expertiză care detaliază impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților, potrivit G4Media, care citează surse oficiale. Informația vine în contextul în care acest document fusese cerut de cei patru judecători care au boicotat de două ori în decembrie adoptarea unei decizii a CCR pe reforma […]
Ministrul Demeter András István: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul” # Gândul
De Ziua Culturii, ministrul Demeter András István a postat un mesaj dedicat fenomenului care „ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”. Acesta recomandă ca, „înainte de a fi făcută, cultura trebuie trăită”. Potrivit mesajului transmis de ministru, pe 15 ianuarie-ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu, „cultura se face de către, […]
„Asigurare de iubire”, înainte de nuntă. Câți bani a primit o femeie de 30 de ani din China, după eveniment # Gândul
O nouă practică circulă printre persoanele din China, și anume semnarea unui document denumit „asigurare de iubire”, înainte de nuntă. O tânără de 30 de ani, de exemplu, a încasat o sumă generoasă, după ce s-a căsătorit cu partenerul ei. Vezi mai jos despre ce este vorba. Wu este o femeie în vârstă de 30 […]
Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă # Gândul
Se face revizia conductelor în „fabrica de legi”si au rămas fără apă peste 1.500 de angajaţi ai Parlamentului. Problema, din câte se pare, este în toată clădirea. Ca să fie siguri că nu vor intra în toalete şi vor produce nişte dezastre olfactive în clădire, asta în condiţiile în care oricum intrarea în Parlament e […]
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară # Gândul
Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Bali, Indonezia, și urmează a fi adus în România. Acesta a fost condamnat condamnat la 30 de ani de închisoare uciderea afaceristului. Costinel Zuleam va fi dus la închisoare, iar o instanță din Indonezia va decide dacă va fi trimis […]
Ziua Culturii Naționale 2026 aduce din nou acces gratuit la muzee, spectacole de teatru, concerte și evenimente speciale în București și în marile orașe din țară. Instituțiile din subordinea Ministerului Culturii propun expoziții, tururi ghidate, proiecții de film și întâlniri cu artiști. Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, celebrată pe 15 ianuarie, instituțiile publice de cultură […]
Judecătorii CSM pun sub semnul întrebării Comitetul pentru Legile Justiției al premierului Bolojan # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ridică serioase semne de întrebare asupra Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției constituit de premierul Ilie Bolojan. Judecătorii acuză lipsa de transparență, ambiguitatea juridică și o posibilă dublare a atribuțiilor sistemului judiciar. Participarea CSM la Comitet nu a lămurit scopul Comitetului Secția pentru judecători a CSM arată că […]
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul! # Gândul
Unu’ de față, unu’ pe dos. Cam așa cum se tricotau fularele din mohair cu andrelele în fața sobei fără lemne, așa și lungile discuții la Guvern în comitetul de lucru privind reformarea Legilor Justiției! De ce credeți că s-au întâlnit ei, domnii care fac parte din acest comitet? În primul rând, ca să se […]
Cel mai neobișnuit loc de pe glob unde nu a mai plouat de 400 de ani. Este considerată cea mai uscată regiune de pe Terra # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care ar putea fi cel mai neobișnuit loc de pe glob? Este vorba despre regiunea considerată a fi cea mai uscată de pe Terra, acolo unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Comunitatea științifică internațională s-a arătat uimită de recordul înregistrat, precum și de regiune. Aici, se găsesc condiții […]
De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul şi versurile poeziei postate. Ulterior, au postat un mesaj de scuze # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne l-ar fi onorat mult mai bine pe poetul Mihai Eminescu, sărbătorit în fiecare an pe 15 ianuarie, dacă ar fi pus să scrie pe cineva care a citit versurile acestuia. Cel care se ocupă de promovare a încurcat versurile „De treci codrii de aramă” din poemul „Călin, file din poveste „cu ale […]
Schimbare bruscă a vremii. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Precipitațiile vor favoriza depunerile de polei” # Gândul
Este ger în România, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene pentru a atenționa asupra depunerii de polei sau precipitații mixte, dar și ceață. În această dimineață, la ora 07:00, potrivit ANM, ningea în partea de nord și nord-est a țării, la Baia Mare, Bistrița, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, […]
Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu # Gândul
FCSB a terminat cantonamentul din Antalya fără accidentări, iar staff-ul tehnic s-a declarat încântat de implicarea jucătorilor la antrenamente. Printre remarcați, și un fotbalist pe care Gigi Becali vrea să-l promoveze mai mult. Latifundiarul din Pipera merge până acolo încât dă de înțeles că un titular incontestabil ar putea să-și piardă locul de titular în […]
Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat” # Gândul
Fostul premier liberal al României, Theodor Stolojan, spune că deficitul bugetar est cauzat eminamente de „politicile greşite ale clasei politice care a guvernat România în ultimii trei ani de zile”. Potrivit acestuia, banii împrumutaţi nu au fost folosiţi doar pentru investiţii, aşa cum se vehiculează în spaţiul public. Potrivit lui Stolojan, deficitul din 2020 a […]
Cătălin Măruță ar putea semna cu Antena 1? Cele 13 vedete care au părăsit stația Pro TV și s-au alăturat concurenței # Gândul
De-a lungul ultimilor ani, 13 vedete s-au alăturat concurenței, după ce au încetat contractele cu Pro TV. Acum, în spațiul public a apărut o întrebare cu privire la Cătălin Măruță, prezentatorul TV care va prezenta ultima ediție a emisiunii „La Măruță” pe 6 februarie 2026: va semna cu Antena 1? Oamenii s-au întrebat care va […]
Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui” # Gândul
Costel Orac (66 de ani) este unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Dinamo, un nume de care se leagă performanțele obținute în anii ’80 de echipa din Ștefan cel Mare. Ținând cont de experiența și priceperea sa, fanii „câinilor” îi ascultă părerile și țin cont de punctele sale de vedere. Cel mai […]
Dan Dungaciu: „Consecința cu Groenlanda pe care Macron o știe este că teritoriile franceze de peste mări pot avea aceeași soartă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre problema de securitate a europenilor în raport cu Groenlanda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Eu pot să îl înțeleg pe domnul Macron… Știți care va fi consecința cu […]
Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat # Gândul
Rusia poate să exporte elicoptere rusești în Iran, pentru a lupta împotriva insurgenților, și este ușor să ne imaginăm cum Moscova se metamorfozează într-un refugiu pentru liderii iranieni care ar putea fugi din țară. Dar este foarte dificil să ne imaginăm, în același timp, trupe rusești care apără, la sol, regimul iranian. Iranul se confruntă […]
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele # Gândul
Comuna Mioarele din județul Argeș este una dintre comunele cadastrate cu fonduri europene de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar Ion B. este unul dintre cei care, înainte să aibă carte funciară nouă, deținea doar câteva documente primite de la părinții lui. Ca mulți alți proprietari, nu a înțeles importanța înscrierii acelor […]
Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă # Gândul
Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei # Gândul
Răzvan Lucescu este elogiat în Grecia după ce PAOK Salonic a învins-o clar pe Olympiacos, scor 2-0, și s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei. Succesul împotriva marii rivale confirmă din nou statutul tehnicianului român în fotbalul elen. Răzvan Lucescu este omul zilei în Grecia, după ce PAOK Salonic a reușit să o elimine pe Olympiacos […]
Ministerul Afacerilor Interne l-ar fi onorat mult mai bine pe poetul Mihai Eminescu, sărbătorit în fiecare an pe 15 ianuarie, dacă s-ar fi abţinut să scrie mesajul de pe pagina oficială de facebook sau măcar ar fi pus pe cineva care chiar a citit versurile acestuia. Cel care se ocupă de promovare a încurcat versurile […]
Presa maghiară: România tocmai și-a dat seama că cel mai valoros teritoriu al său nu este protejat de NATO # Gândul
Presa maghiară susține că România a realizat abia recent că zona cea mai valoroasă din punct de vedere strategic, Marea Neagră, nu beneficiază de protecția directă a NATO. Este vorba despre zona economică exclusivă, unde se află câmpuri importante de gaze naturale, inclusiv zăcământul Neptun Deep. Potrivit acestor analize, lipsa protecției oferite de Articolul 5 […]
Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026 # Gândul
Nick și soția lui, Cătălina Marin, formează unul dintre cuplurile care au participat în cadrul emisiunii Power Couple 2026 de la Antena 1. În ediția care a avut loc seara trecută, 14 ianuarie, cei doi soți au fost eliminați din competiție. Iată câți euro au încasat cei doi pentru cele două săptămâni petrecute în emisiune. […]
Panică în televiziuni după plecarea lui Cătălin Măruță de la ProTV. Se anunță schimbări dure la Antene # Gândul
După anunțul șoc privind încheierea bruscă a emisiunii „La Măruță”, piața media este zguduită de noi zvonuri din industrie care vorbesc despre restructurări dure în trustul Antena, cu emisiuni eliminate și posibile concedieri, în special la Antena Stars. Sfârșitul emisiunii „La Măruță” a produs unde de șoc în interiorul PRO TV, iar efectele par să […]
Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Ministrul Apărării și Ministrul de Externe sunt complet nepregătiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cu toate scuzele de rigoare, primul lucru care îți vine în minte este […]
Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului” # Gândul
Președintele Donald Trump ia în considerare atacuri aeriene, printre alte măsuri de represalii, ca răspuns la dovezile tot mai numeroase că eforturile iraniene de a suprima protestele antiguvernamentale pe scară largă au dus la sute de morți în rândul civililor. Până în prezent, nu există niciun semn că președintele american ar viza și desfășurarea de […]
Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona acum? Prezentatorul TV activează pe micile ecrane de mai bine de două decenii, fiind una dintre cele mai apreciate figuri media. Recent, în schimb, o veste avea să genereze reacții în lanț: formatul „La Măruță” nu va mai fi difuzat la Pro TV, iar șeful stației […]
Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională # Gândul
NASA a efectuat prima evacuare medicală din istoria Stației Spațiale Internaționale, după ce un astronaut a avut nevoie de îngrijiri la sol. Patru membri ai echipajului se întorc astăzi pe Pământ, reducând temporar capacitatea operațională a stației. NASA a confirmat realizarea primei evacuări medicale de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut a necesitat […]
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan reprezintă România. Nu Nicușor Dan era pe pistă, uitat. România era acolo, uitată de lume” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a comentat momentul de la Paris, în care avionul cu care președintele Nicușor Dan trebuia să se întoarcă în România a rămas pe pistă. Episodul a stârnit multe controverse și reacții publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Silviu Predoiu: […]
Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza meteo pentru luna ianuarie 2026, pentru toate orașele din România. Potrivit prognozei, urmează 13 zile consecutive cu ninsori și temperaturi scăzute în anumite localități din țară. Astfel de condiții meteorologice vor fi proeminente îndeosebi în nordul Moldovei. Iată mai jos prognoza. În ultimele săptămâni, vremea a dat bătăi de cap […]
