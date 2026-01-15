Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români

09:10

Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona acum? Prezentatorul TV activează pe micile ecrane de mai bine de două decenii, fiind una dintre cele mai apreciate figuri media. Recent, în schimb, o veste avea să genereze reacții în lanț: formatul „La Măruță” nu va mai fi difuzat la Pro TV, iar șeful stației […]