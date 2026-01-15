Palatul Parlamentului, lăsat fără apă timp de o zi
Adevarul.ro, 15 ianuarie 2026 11:30
Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, începând de joi dimineaţă de la ora 06:00 şi până vineri la ora 01:00 pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie a apei, inclusiv realizarea unui bypass și înlocuirea unor componente.
• • •
