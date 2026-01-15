IA avansată și controversele: instigări la violență și ideologii extremiste

08:20

Un studiu internațional din 2025 arată că 78% dintre oameni cred în contactul cu extratereștri, iar 60% consideră că aceștia au vizitat deja Pământul. Reacțiile variază de la entuziasm la panică, 46% ar face provizii de alimente. Cercetările subliniază influența educației și credințelor asupra răspunsurilor. 78% dintre participanți cred că omenirea va avea contact cu …