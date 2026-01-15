Ce ar face oamenii dacă extratereștrii ar ateriza pe Pământ? Rezultate sondaj global
MainNews.ro, 15 ianuarie 2026 08:20
Un studiu internațional din 2025 arată că 78% dintre oameni cred în contactul cu extratereștri, iar 60% consideră că aceștia au vizitat deja Pământul. Reacțiile variază de la entuziasm la panică, 46% ar face provizii de alimente. Cercetările subliniază influența educației și credințelor asupra răspunsurilor. 78% dintre participanți cred că omenirea va avea contact cu
Un studiu internațional din 2025 arată că 78% dintre oameni cred în contactul cu extratereștri, iar 60% consideră că aceștia au vizitat deja Pământul. Reacțiile variază de la entuziasm la panică, 46% ar face provizii de alimente. Cercetările subliniază influența educației și credințelor asupra răspunsurilor. 78% dintre participanți cred că omenirea va avea contact cu
Militarii români au primit 800 de perechi de bocanci noi, purtați de Ziua Națională la defilare. Generalul Gheorghiță Vlad anunță noi contracte pentru echipament militar, inclusiv bocanci, în funcție de nevoile armatei și bugetul guvernului. Prețul unei perechi variază între 200-400 lei. Militarii români au primit 800 de perechi de bocanci noi, purtate de Ziua
Venerarea lui Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale la Galați: vandalism și ritualuri # MainNews.ro
Cum îl mai venerează românii pe Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale? Articolul analizează vandalizările suferite de statuia poetului la Galați, mânjirea cu chimicale și ritualurile satanice. De asemenea, explorează deteriorarea monumentului istoric și felul în care contemporanii își respectă valorile culturale. De Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu și statuia sa din Galați au fost
Nicușor Dan a împărțit judecătorii în buni și răi, ceea ce a stârnit reacții vehemente din partea președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie. Ea consideră afirmațiile în acest sens inacceptabile și o imixtiune în justiție, subliniind importanța respectării independenței magistraților. Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a criticat declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu dintr-un
Dennis Man a fost protagonistul meciului PSV – Den Bosch, marcat de reușita sa în minutul 13, după o eroare în apărarea adversă. Deși a jucat doar 29 de minute, românul a primit o notă excelentă, 9,7, pentru contribuția sa. Antrenorul Peter Bosz a criticat atitudinea echipei în repriza a doua. PSV a câștigat cu
În 2026, românii vor resimți majorări semnificative ale impozitelor pe locuințe, cu creșteri de până la 150% în marile orașe. Bucureștiul, Iașiul, Constanța, Timișoara și Ploiești se numără printre orașele cu cele mai mari creșteri, influențate de modificări legislative și eliminarea reducerilor. Impozitele pe locuințe în România au crescut semnificativ în 2026, între 80% și
O femeie de 60 de ani din Elveția a fost amendată cu 600 de franci pentru redistribuirea pe Facebook a unui mesaj despre un radar, încălcând legea privind circulația rutieră. Avertizările publice sunt interzise din 2013. Dacă nu plătește amenda, riscă 2 zile de detenție. Cazuri asemănătoare au fost raportate. O femeie de 60 de
Primarul liberal al Iașiului, Mihai Chirică, profită de inițiativele guvernamentale pentru a concedia angajați. El vizează persoanele venite băute la muncă și cei cu abateri disciplinare, văzând în reducerea personalului o oportunitate de a încuraja tinerii. Primarul din Buzău, Constantin Toma, susține, de asemenea, aceste măsuri. Guvernul Bolojan propune tăierea cu 10% din fondul de
Ambasada Marii Britanii din Teheran a fost închisă temporar din cauza deteriorării situației de securitate. Mai multe state europene, printre care Italia, Spania și Polonia, îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul, pe fondul represiunii autorităților și a protestelor violente. SUA încep retragerea personalului militar din regiune. Ambasada Marii Britanii din Teheran a fost închisă temporar, funcționând
Noua versiune Samantha V3 transformă interacțiunile digitale prin tehnologia speech-to-speech, oferind conversații vocale în timp real. Cu un engagement crescut cu 62% și sesiuni mai lungi, Samantha devine un partener de conversație avansat, demonstrând puterea tehnologiei europene în competiția globală. Noua versiune a platformei Samantha introduce tehnologia speech-to-speech pentru conversații vocale în timp real Evoluția
David Cristofor, cel mai promițător tânăr pilot român, își apropie visul de a concura în Formula 1. Recent, el a semnat cu o echipă italiană de Formula 4, cunoscută pentru dezvoltarea piloților spre competițiile de elită. Află mai multe despre parcursul său impresionant în motorsport și despre viitorul său promițător. David Cristofor, cel mai bun
România a obținut evaluări excelente la OCDE, cu 10 din 10 în domeniul fiscal, conform ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Progresele în corecția deficitului bugetar și investițiile record pregătesc terenul pentru aderarea oficială din 2026. Investițiile au atins 7,2% din PIB, cu sprijin european semnificativ. România a obținut evaluări excelente la evaluarea OCDE, cu rezultate bune
Nava iraniană Rona s-a scufundat în Marea Caspică în drumul său spre Rusia, transportând arme. Echipajul a fost salvat de Garda de Coastă a Turkmenistanului. Aceasta a efectuat 20 de călătorii pentru livrări de muniție, fiind o rută strategică între Iran și Rusia, subiect de interes global. Nava iraniană Rona s-a scufundat în Marea Caspică
George Simion, liderul AUR, cheamă românii la protest pe 15 ianuarie în Piața Universității, criticând guvernul și problemele sociale din România. Mesajul său subliniază nemulțumirea față de taxe mari și condiții dificile de trai, promițând o reacție puternică din partea cetățenilor împotriva „dictaturii". George Simion, liderul AUR, cheamă românii la protest pe 15 ianuarie în
Transportul public din București a ajuns să coste de două ori mai mult comparativ cu perioada lui Gabriela Firea. Primarul Ciprian Ciucu va comanda un audit la STB și amenință cu insolvența dacă problemele financiare nu se rezolvă. Se discută despre datoriile acumulate și necesitatea reformelor. Ciprian Ciucu va comanda un audit la STB pentru
NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională, aducând un astronaut acasă cu o capsule SpaceX Dragon. Cei patru membri ai echipajului vor ateriza în Pacific, lângă San Diego. Decizia le scurtează misiunea cu peste o lună, iar astronautul este stabil și bine îngrijit. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe
Radu Drăgușin a ajuns la un acord cu AS Roma pentru un contract valabil până în 2030, în timp ce Tottenham încă nu a decis asupra transferului. Fundașul român, dorit și de Leipzig, ar putea reveni în Serie A. Detalii despre negocierile dintre cluburi și viitorul lui Drăgușin. Radu Drăgușin a acceptat un contract cu
Guvernul Bolojan va necesita în 2026 un volum de finanțare de peste 250 mld. lei, inclusiv împrumuturi externe de cel puțin 12 mld. euro. Datoria publică și deficitul bugetar cresc, iar anual statul plătește dobânzi considerabile. Executivul își propune ajustarea deficitului la 6-6,5% din PIB. Guvernul Bolojan va necesita în 2026 un volum mare de
Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună propun un referendum intern pentru limitarea mandatelor la maxim două înaintea Congresului partidului. Aceștia avertizează asupra centralizării puterii în cadrul partidului și subliniază importanța reformelor pentru revitalizarea USR. Dominic Fritz, președintele partidului, nu a răspuns. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună propun un referendum intern pentru reformarea
Declarația lui Donald Trump privind execuția lui Erfan Soltani a stârnit reacții internaționale. Soltani, arestat pentru proteste anti-guvernamentale, riscă execuția, susține organizația Hengaw pentru Drepturile Omului. Trump avertizează că va acționa ferm dacă execuțiile vor continua, subliniind că s-a primit informația că acestea s-au oprit. Erfan Soltani, un tânăr iranian, riscă execuția după ce a
Protestele din Iran intră în a treia săptămână, iar soarta acestora rămâne incertă. Autoritățile se confruntă cu escaladarea violenței și cu represiunea, în timp ce apar patru scenarii posibile: reprimare violentă, război civil, intervenție externă sau fracturarea elitelor. Impactul acestor conflicte se extinde și la contextul internațional. Protestele din Iran au intrat în a treia
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a exclus în cadrul unui interviu la Fox News orice plan de execuții împotriva protestatarilor, subliniind că violențele recente au fost orchestrate de elemente externe. În același timp, Trump a afirmat că execuțiile din Iran au încetat, aducând speranțe la soluționarea crizei. Ministrul de externe iranian Abbas Araqchi a
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o reducere de 10% a subvențiilor pentru partidele politice, dar în ianuarie 2026 acestea au încasat totuși 2,8 milioane de euro din banii publici. Cu presiunea economică asupra populației, subvențiile rămân ridicate, iar Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor primesc cele mai mari sume. Premierul Ilie Bolojan a
Robert Necșulescu, tânărul jucător de 18 ani, a fost împrumutat de FCSB la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a. Nec
Datoria externă a României a crescut cu 24 miliarde euro în ianuarie-noiembrie 2025, ajungând la 227,5 miliarde euro. Datoria pe termen lung reprezintă 78,5% din total, cu un avans de 14,2%. Contul curent al balanței de plăți înregistrează un deficit de 27,14 miliarde euro, în creștere față de anul trecut. Datoria externă totală a României … Articolul Datoria externă a României crește cu 24 miliarde euro în 2025 apare prima dată în Main News.
Donald Trump a reafirmat importanța Groenlandei pentru securitatea națională a SUA, legând-o de proiectul de apărare antirachetă „Domul de Aur”. Președintele a discutat despre întâlnirea cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei și a subliniat necesitatea ca Statele Unite să protejeze insula de amenințările externe. Donald Trump subliniază importanța Groenlandei pentru securitatea SUA, legând-o … Articolul Relații interumane: cum construim legături eficiente și sănătoase apare prima dată în Main News.
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, semnalează problemele acordului UE-Mercosur, evidențiind lipsa transparenței, absența unei analize de impact și nevoia de protecție pentru fermieri. Interpelarea urgentă către Comisia Europeană vizează clauze de salvgardare, controale suplimentare și fonduri compensatorii pentru agricultori afectați. Victor Negrescu evidențiază transparența redusă în procesul decizional al Acordului UE-Mercosur Eurodeputatul solicită măsuri … Articolul Problemele Acordului UE-Mercosur: Victor Negrescu critică lipsa strategiei comerciale apare prima dată în Main News.
Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, preconizează că recordul său de 16 goluri va fi doborât curând de Lionel Messi sau Kylian Mbappe. Cu o vară plină de acțiune în Statele Unite, Mexic și Canada, amândoi jucători au șanse mari să scrie istorie la turneul mondial. Miroslav Klose, cel mai bun … Articolul Pariază pe Messi și Mbappe: Verdictul legendei golurilor la Cupa Mondială apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul din cauza lipsei fondurilor Guvernului. Cu doar 20 de milioane de lei în conturi, el solicită creșterea cotelor de impozite și impozitele locale colectate de sectoare, pentru a asigura sustenabilitatea financiară a PMB. Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei poate intra în faliment fără fonduri … Articolul Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei riscă faliment fără bani de la Guvern apare prima dată în Main News.
Europarlamentarii AUR contestă legalitatea semnării Acordului UE-MERCOSUR de către Ursula von der Leyen, afirmând că aceasta nu are mandat legal. AUR cere convocarea urgentă a Consiliului UE pentru a clarifica poziția României și avertizează că semnarea ar putea submina controlul democratic și legalitatea instituțională. Europarlamentarii AUR contestă legalitatea semnării Acordului UE–MERCOSUR de către Ursula von … Articolul AUR contestă legitimitatea semnării Acordului Mercosur de către Ursula von der Leyen apare prima dată în Main News.
Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat în glumă eurodeputaților că actuala situație globală ar putea fi un moment bun pentru a se apuca de băut. Comentariul a avut loc în contextul problemelor geopolitice majore, inclusiv amenințările lui Trump și protestele din Iran, subliniind tensiunile internaționale curente. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a sugerat în … Articolul Șefa diplomației UE: Momentul ideal pentru a te apuca de băut pe glob apare prima dată în Main News.
Guvernul propune publicarea numelui datornicilor pe „lista rușinii”, extinzând măsura la persoanele fizice cu datorii fiscale restante. Proiectul vizează creșterea transparenței fiscale și conformarea contribuabililor, însă riscă și erori în publicare. Aflați mai multe despre implicațiile acestei măsuri. Ministerul Dezvoltării propune extinderea publicării listei datornicilor la ANAF pentru persoanele fizice Informațiile publicate vor include numele, … Articolul Guvernul publică lista datornicilor ANAF pentru a-i constrânge pe aceștia apare prima dată în Main News.
Rusia pierde între 20.000 și 25.000 de soldați pe lună în războiul din Ucraina, conform secretarului general NATO, Mark Rutte. Regimul de la Moscova nu dă semne de reducere a agresivității, lucrând alături de China, Iran și Coreea de Nord. NATO rămâne vigilent în fața provocărilor rusești. Rusia pierde între 20.000 și 25.000 de soldați … Articolul Rusia pierde 25.000 soldați lunar în războiul din Ucraina, spune șeful NATO apare prima dată în Main News.
Românii cu credite în lei vor beneficia de rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, datorită scăderii IRCC de la 5,68% la 5,58%. Un expert estimează o reducere de aproximativ 22 lei lunar pentru un credit de 300.000 lei pe 25 de ani. Detalii complete în articolul Ziarului de Iași. Ratele creditelor în lei … Articolul Reducerea ratelor creditelor în lei din aprilie 2026: economii pentru români apare prima dată în Main News.
Statele Unite analizează opțiuni pentru a influența soarta Iranului în contextul protestelor masive, dar o intervenție directă rămâne improbabilă. Sancțiunile și presiunea militară vor continua, însă riscurile implicării directe sunt mari. Răspunsul Americii este nuanțat, cu accent pe stabilirea unui echilibru strategic. Intervenția directă a SUA în Iran rămâne improbabilă, conform expertului Vali Nasr Protestele … Articolul Statele Unite și Iran: Intervenția, presiuni, riscuri și strategii în joc apare prima dată în Main News.
Reforma administrației publice: nevoie urgentă de schimbări fundamentale în cele 41 de județe # MainNews.ro
Reforma administrației publice din România este necesară pentru reducerea deficitului bugetar. Analistul Adrian Negrescu subliniază importanța tăierilor de cheltuieli și o restructurare majoră a statului, având în vedere cele 41 de județe și problemele financiare actuale. Măsurile vor fi aplicate până în 2026. Reforma administrației publice este aproape de implementare, cu termene stricte pentru reducerea … Articolul Reforma administrației publice: nevoie urgentă de schimbări fundamentale în cele 41 de județe apare prima dată în Main News.
Real Madrid a fost eliminată surprinzător din Cupa Spaniei, pierzând în fața echipei din divizia secundă Albacete, scor 2-3. Jefte Betancor, fost jucător din Liga 1, a marcat două goluri decisive, asigurând victoria echipei sale. Află detalii despre acest meci șocant și evoluția jucătorilor! Real Madrid elimintată din Cupa Spaniei de Albacete, scor 2-3 Jefte … Articolul Real Madrid, eliminată în Cupa Spaniei de o echipă din liga a doua! apare prima dată în Main News.
Germania a avertizat companiile aeriene să evite spațiul aerian iranian după ce Lufthansa și-a reorganizat zborurile în Orientul Mijlociu din cauza tensiunilor. Protestele din Iran au crescut, iar autoritățile au restricționat accesul la internet. Lufthansa va zbura doar ziua către Tel Aviv și Amman, iar unele zboruri ar putea fi anulate. Germania a avertizat companiile … Articolul Avertisment Germania: reacția companiei aeriene mari privind Iranul apare prima dată în Main News.
Departamentul de Trezorerie al SUA a prelungit licența pentru vânzarea activelor străine ale Lukoil până la 28 februarie 2026. Decizia vine în contextul sancțiunilor impuse de președintele Donald Trump asupra companiilor rusești Lukoil și Rosneft, pentru a presiona Moscova să înceteze agresiunile în Ucraina. Departamentul de Trezorerie al SUA a prelungit licența pentru vânzarea activelor … Articolul Trezoreria SUA extinde licența vânzărilor Lukoil până pe 28 februarie apare prima dată în Main News.
Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, nu va călători în SUA din cauza unui „pașaport expirat”, a afirmat fratele ei, Jorge Rodríguez. Anunțul a fost făcut în contextul unor relații tensionate între Venezuela și Statele Unite, după capturarea fostului președinte Maduro pentru narcoterorism. Delcy Rodríguez nu va călători în SUA din cauza pașaportului expirat, conform … Articolul Delcy Rodríguez, blocată din cauza pașaportului expirat, glumește fratele ei apare prima dată în Main News.
Alegerile din Ungaria din aprilie 2026 au o miză uriașă pentru România, blocând unirea realistă cu Republica Moldova. UDMR, susținând FIDESZ, contribuie la stagnarea integrării Moldovei în UE, iar politologii subliniază impactul deciziilor lui Viktor Orban asupra regiunii. Votează cu înțelepciune pentru viitorul comun. Alegerile din Ungaria au o miză uriașă pentru România, în special … Articolul Impactul alegerilor din Ungaria asupra unirii României cu Moldova apare prima dată în Main News.
Președintele Trump a anunțat că execuțiile în Iran au încetat, conform unor surse sigure, în contextul protestelor antigvernamentale. El a menționat că tensiunile rămân, dar administrația SUA analizează situația cu atenție. Avertizările anterioare despre măsuri dure subliniază complexitatea relațiilor dintre Washington și Teheran. Donald Trump a declarat că execuțiile din Iran au încetat, conform unor … Articolul Trump dezvăluie asigurările primite despre Iran de la surse sigure apare prima dată în Main News.
Dinamo a primit o ofertă de patru milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925 Harkov. Basarab Panduru este convins că echipa nu va refuza astfel o sumă considerată de nerefuzat, având în vedere deficitul operațional al clubului. Detalii despre impactul financiar și oportunitățile de transfer. Dinamo a primit o ofertă de patru … Articolul Cătălin Cîrjan, ofertă de milioane: Dinamo, aproape de lovitura iernii apare prima dată în Main News.
Prețurile petrolului cresc din cauza tensiunilor din Iran și amenințărilor lui Donald Trump. Analiștii estimează o creștere de 15-20 de dolari pe baril, un risc major pentru piața globală. Impactul unui conflict ar putea duce la o inflație crescută și la scăderea acțiunilor și obligațiunilor. Prețurile petrolului au crescut rapid din cauza tensiunilor din Iran … Articolul Prețul petrolului crește din cauza tensiunilor din Iran și amenințărilor lui Trump apare prima dată în Main News.
Circa 200.000 de soldați ucraineni au dispărut din unități, conform noului ministru al apărării, Mîhailo Fedorov. Aproximativ două milioane de bărbați evită recrutarea. Legislația interzice plecarea bărbaților eligibili din țară, dar mulți fug ilegal. Consolidarea tehnologiei militare este o prioritate pentru Fedorov. Cercetările indică aproximativ 200.000 de soldați ucraineni absenți fără permisiune oficială Două milioane … Articolul 200.000 de soldați ucraineni dispăruți și milioane evită recrutarea apare prima dată în Main News.
Deputatul PSD Mihai Fifor desființează mitul pensionării militarilor la 48 de ani, numindu-l minciună propagandistică. Potrivit Legii nr. 223/2015, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, cu un calendar de creștere până la 65 de ani până în 2035. Condițiile de vechime sunt stricte, iar afirmațiile false sunt o manipulare nocivă. Deputatul PSD … Articolul Mihai Fifor demontează mitul pensionării la 48 de ani a militarilor: „Minciună” apare prima dată în Main News.
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză o imixtiune politică în Justiție din partea președintelui Nicușor Dan, care a împărțit judecătorii în buni și răi. Arsenie pune sub semnul întrebării legalitatea referendumului propus pentru judecători și critică acuzațiile recente aduse de un coleg. Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză o imixtiune politică … Articolul Șefa CAB acuză imixtiune politică: Președintele și judecătorii buni și răi apare prima dată în Main News.
Otto Hindrich, portar de 23 de ani, a părăsit CFR Cluj, semnând cu Legia Varșovia. Clubul clujean va încasează 800.000 de euro, deși jucătorul era cotat la 1,3 milioane și avea contract până în 2028. Hindrich a fost un element cheie în echipă, disputând 27 de meciuri în acest sezon. Otto Hindrich a fost transferat … Articolul Otto Hindrich părăsește CFR Cluj: Anunț oficial al clubului clujean apare prima dată în Main News.
Ionul a intensificat execuțiile, afectând mii de protestatari. Metodele brutale, incluzând spânzurarea și lapidarea, au crescut numărul victimelor, în special al femeilor. Regimul, acuzat de ONU de utilizarea pedepsei capitală la scară industrială, continuă represiunea împotriva oricărei forme de opoziție. Regimul iranian intensifică execuțiile, riscând pedeapsa cu moartea pentru protestatarii arestați Cel puțin 1.500 de … Articolul Execuțiile în Iran: Cum regimele de la Teheran omoară prizonierii în masă apare prima dată în Main News.
Externalizarea funcției financiare devine o soluție tot mai populară pentru companii din diverse industrii. Aceasta oferă avantaje precum reducerea costurilor, eficientizarea operațiunilor, acces la expertiză specializată și adaptabilitate la schimbările economice. Descoperă cum transformă rolul departamentelor financiare. Externalizarea funcției financiare devine o practică tot mai comună în diverse industrii Companiile optează pentru centralizarea operațiunilor și … Articolul Externalizarea funcției financiare: avantaje și motivele alegerii acestei soluții apare prima dată în Main News.
