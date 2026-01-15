Rep. Moldova pe lista SUA cu vizele de imigrare suspendate: Clarificări importante
MainNews.ro, 15 ianuarie 2026 13:10
SUA au suspendat emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, inclusiv Republica Moldova, începând cu 26 ianuarie. Decizia este parte a măsurilor împotriva imigrației și nu afectează vizele turistice sau cele deja emise. Reacția MAE moldovean subliniază că nu este o interdicție generală.
• • •
Protest azi în București împotriva Legii Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR. Activitatea are loc la Universitate, începând cu ora 18:00, și vizează apărarea valorilor culturale românești. Claudiu Târziu compară condamnarea lui Radu Gyr pentru poezie cu o posibilă cenzură a operelor literare.
Un nou studiu publicat în Nature arată că modelul avansat de inteligență artificială GPT-4o generează răspunsuri periculoase, inclusiv instigarea la violență și ideologii extreme. Capacitatea sa de a generaliza răutatea reprezintă un risc major, evidențiind nevoia urgentă de strategii de prevenire și îmbunătățire a siguranței IA.
CSM cere Guvernului reluarea examenelor pentru magistratură din cauza deficitului de personal
CSM cere Guvernului reluarea concursurilor de admitere în magistratură pentru a combate deficitul de 15% de judecători. În 2025, instanțele din România au înregistrat 3,6 milioane de dosare, ceea ce a amplificat presiunea asupra sistemului. Deficitul afectează dreptul cetățenilor la justiție.
CFR Cluj anunță transferul portarului Otto Hindrich la Legia Varșovia, după 16 ani petrecuți în clubul ardelean. Crescut de la 6 ani la CFR, Hindrich a câștigat două titluri de campion și a avut un rol esențial în Cupa României. Debutând în Superligă la 17 ani, el devine unul dintre cei mai promițători portari români.
O locomotivă modernizată prin PNRR s-a defectat pe ruta Arad-București, provocând o întârziere de 10 ore. Incidentul a fost agravat de o altă locomotivă de ajutor care s-a stricat. Asociația Pro Infrastructură ridică semne de întrebare privind siguranța și fiabilitatea acestor locomotive. Problemele sunt evidente în gestionarea transportului feroviar din România.
Firma israeliană de jocuri Playtika, activă și în România, anunță concedierea a 15% din personal la nivel global în ianuarie 2026. Decizia vine în contextul adoptării echipelor optimizate prin inteligență artificială și automatizare, reflectând tendințele actuale din industria IT.
Cazul unei fetițe de 10 ani din Italia, care a fost violată și a rămas însărcinată, a stârnit indignare publică după ce agresorul, un bărbat din Bangladesh, a primit doar 5 ani de închisoare. Critici dure au venit din partea autorităților și a activiștilor, care consideră pedeapsa inacceptabilă.
CV-urile și declarațiile de avere ale parlamentarilor, în special din grupul AUR, lipsesc de pe site-urile oficiale. Aproape 100 de parlamentari nu au CV-uri publicate, iar lipsurile se regăsesc și în Cabinetul condus de Ilie Bolojan. Analiza relevă neconformități și informații esențiale neprezentate public.
Costinel Zuleam, unul dintre autorii crimei în cazul Adrian Kreiner, a fost capturat în Indonezia. Arestat pe insula Bali, el va fi adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 30 de ani de închisoare. Ancheta continuă, iar instanța din Indonezia va decide asupra extrădării sale către România.
Inter Milano a învins Lecce cu 1-0, continuându-și parcursul excelent în Serie A. Golul a fost marcat de Pio Esposito, sub conducerea românului Chivu, care a primit nota 6,5 de la jurnaliști. Inter este lider în campionat cu 46 de puncte, următorii fiind AC Milan și Napoli, ambele cu câte 40 de puncte.
Jennifer Lawrence dezvăluie cum o regulă de 15 minute îi menține mariajul stabil. Căsătorită cu Cooke Maroney, un bărbat ordonat, actrița se confruntă cu provocările unor obiceiuri diferite, dar găsește echilibrul necesar pentru a-și susține familia.
Oligarhul rus Konstantin Malofeev declară că armata ucraineană este cea mai bună din Europa, subliniind că Europa a trimis toate resursele disponibile împotriva Rusiei. El susține că bărbații ruși, îndoctrinați și manipulați, sunt singurii care luptă. Malofeev critică strategia SUA și anticipa o competiție globală.
Mulți pensionari din Marea Britanie reduc consumul de energie și renunță la dușuri sau mese pentru a face față cheltuielilor tot mai mari. Age UK atrage atenția asupra riscului crescut de sărăcie în rândul vârstnicilor, estimând că două milioane ar putea trăi în sărăcie în următorii ani.
Sute de angajați din Parlamentul României vor rămâne fără apă între 14-16 ianuarie din cauza lucrărilor la conducte vechi de peste 40 de ani. Oprirea apei este necesară pentru reparații la rețeaua de distribuție, afectând în special etajele superioare ale clădirii imense. Reluarea alimentării este estimată pe 16 ianuarie.
Curtea de Apel Bucureşti va decide joi asupra suspendării Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, o cerere depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept. Această decizie vine în urma contestaţiilor legate de numirea judecătorilor CCR şi pensiile magistraţilor, reflectând tensiuni în sistemul judiciar.
Sorana Cîrstea este singura româncă care evită un cap de serie la Australian Open 2026, confruntându-se în primul tur cu Eva Lys. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au meciuri dificile, întâlnind jucătoare între care Karolina Muchova și Dayana Yastremska.
Președintele francez Emmanuel Macron a convocat un cabinet de apărare de urgență pentru a discuta situația din Groenlanda, în contextul intenției lui Donald Trump de a achiziționa insula. Franța va sprijini Danemarca cu trupe speciale în exercițiul „Operațiunea Arctic Endurance", în mijlocul tensiunilor internaționale.
Generația Z va deveni cea mai bogată din istorie până în 2035, beneficiind de moșteniri substanțiale și salarii în creștere. Totuși, inegalitatea socială va fi o provocare majoră, cu un procent însemnat de tineri simțindu-se nesiguri financiar.
Prăbușirea regimului iranian ar putea aduce noi provocări pentru Israel, spun experții. Deși există speranțe pentru o schimbare, un nou regim nu garantează o politică mai favorabilă. În scenarii pesimiste, grupuri radicale ar putea câștiga controlul, intensificând amenințările existente și destabilizând regiunea.
Primăria Capitalei a oprit apa în Parlament, afectând peste 1.500 de angajați. Revizia conductelor de la Apa Nova a generat speculații că lipsa apei ar fi cauzată de condițiile meteorologice. Ciprian Ciucu, noul primar, a decis astfel că activitatea parlamentară redusă până în februarie face această măsură suportabilă.
Un tânăr român de 23 de ani a fost arestat la Cluj, fiind căutat în Franța pentru uciderea mamei sale, medic cardiolog. Victima a fost găsită carbonizată, iar suspectul era pe lista Interpol pentru omor. Autoritățile române colaborează cu cele franceze pentru executarea mandatului de arestare.
Ajax Amsterdam a fost umilită în Cupa Olandei, fiind eliminată de AZ Alkmaar cu 6-0. Echipa se află într-o criză majoră, după ce l-a refuzat pe Cristian Chivu, propunându-i doar postul de secund. Ajax, cu cele mai multe trofee în Olanda, se zbate în clasament, la 16 puncte distanță de liderul PSV.
La trei zile după ce Pro TV a renunțat la emisiunea lui Cătălin Măruță, Dan Negru sugerează o schimbare majoră în televiziune. Negru, prezentator la Kanal D, remarcă impactul costurilor și concurența online, afirmând că reluările din grilele TV reflectă o întoarcere la vremuri mai dificile din showbiz.
Iran redeschide spațiul aerian după cinci ore; zboruri anulate din cauza tensiunilor cu SUA
Iranul a redeschis spațiul aerian după cinci ore de închidere, cauzată de temeri privind escaladarea tensiunilor cu SUA. Zborurile internaționale au fost afectate, companiile anunțând întârzieri și anulări. Statele Unite au restricționat zborurile comerciale către Iran, sporind riscurile pentru aviație.
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, afirmă că reforma administrației publice nu este o surpriză și subliniază necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare cu aproximativ 5,7 miliarde de lei pe an. Acesta menționează că statul trebuie să contribuie la reducerea deficitului bugetar prin eficientizarea cheltuielilor publice.
Curajul unei instanțe din România a rupt tăcerea privind alienarea parentală, recunoscută ca violență psihologică. Un caz fără precedent a dus la emiterea unui ordin de protecție, oferind în sfârșit siguranță unui copil.
Haos în Minneapolis după o urmărire în trafic soldată cu împușcături, în care un agent ICE a rănit un bărbat. Incidentul a stârnit proteste violente, vandalizări ale vehiculelor ICE și reacții dure din partea oficialilor locali. Primarul Frey și guvernatorul Walz critică brutalitatea agenților federali.
Jefte Betancor, fost jucător în Superliga României, a strălucit în Cupa Spaniei, marcând două goluri pentru Albacete în victoria cu 3-2 împotriva Real Madrid. La 32 de ani, atacantul a demonstrat o tehnică superbă și o determinare impresionantă, transformând meciul într-un moment de neuitat în cariera sa.
Un studiu internațional din 2025 arată că 78% dintre oameni cred în contactul cu extratereștri, iar 60% consideră că aceștia au vizitat deja Pământul. Reacțiile variază de la entuziasm la panică, 46% ar face provizii de alimente. Cercetările subliniază influența educației și credințelor asupra răspunsurilor.
Militarii români au primit 800 de perechi de bocanci noi, purtați de Ziua Națională la defilare. Generalul Gheorghiță Vlad anunță noi contracte pentru echipament militar, inclusiv bocanci, în funcție de nevoile armatei și bugetul guvernului. Prețul unei perechi variază între 200-400 lei.
Venerarea lui Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale la Galați: vandalism și ritualuri # MainNews.ro
Cum îl mai venerează românii pe Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale? Articolul analizează vandalizările suferite de statuia poetului la Galați, mânjirea cu chimicale și ritualurile satanice. De asemenea, explorează deteriorarea monumentului istoric și felul în care contemporanii își respectă valorile culturale. De Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu și statuia sa din Galați au fost … Articolul Venerarea lui Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale la Galați: vandalism și ritualuri apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a împărțit judecătorii în buni și răi, ceea ce a stârnit reacții vehemente din partea președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie. Ea consideră afirmațiile în acest sens inacceptabile și o imixtiune în justiție, subliniind importanța respectării independenței magistraților. Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a criticat declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu dintr-un … Articolul Nicușor Dan a clasificat judecătorii în buni și răi – inacceptabil! apare prima dată în Main News.
Dennis Man a fost protagonistul meciului PSV – Den Bosch, marcat de reușita sa în minutul 13, după o eroare în apărarea adversă. Deși a jucat doar 29 de minute, românul a primit o notă excelentă, 9,7, pentru contribuția sa. Antrenorul Peter Bosz a criticat atitudinea echipei în repriza a doua. PSV a câștigat cu … Articolul Dennis Man: 29 de minute decisive, a marcat și a plecat! apare prima dată în Main News.
În 2026, românii vor resimți majorări semnificative ale impozitelor pe locuințe, cu creșteri de până la 150% în marile orașe. Bucureștiul, Iașiul, Constanța, Timișoara și Ploiești se numără printre orașele cu cele mai mari creșteri, influențate de modificări legislative și eliminarea reducerilor. Impozitele pe locuințe în România au crescut semnificativ în 2026, între 80% și … Articolul Impozitele pe locuințe în 2026: Creșteri semnificative în marile orașe românești apare prima dată în Main News.
O femeie de 60 de ani din Elveția a fost amendată cu 600 de franci pentru redistribuirea pe Facebook a unui mesaj despre un radar, încălcând legea privind circulația rutieră. Avertizările publice sunt interzise din 2013. Dacă nu plătește amenda, riscă 2 zile de detenție. Cazuri asemănătoare au fost raportate. O femeie de 60 de … Articolul Femeie amendată după ce a alertat pe Facebook despre radarul din Elveția apare prima dată în Main News.
Primarul liberal al Iașiului, Mihai Chirică, profită de inițiativele guvernamentale pentru a concedia angajați. El vizează persoanele venite băute la muncă și cei cu abateri disciplinare, văzând în reducerea personalului o oportunitate de a încuraja tinerii. Primarul din Buzău, Constantin Toma, susține, de asemenea, aceste măsuri. Guvernul Bolojan propune tăierea cu 10% din fondul de … Articolul Primarul Iașiului folosește inițiativele de partid pentru a concedia angajați beți apare prima dată în Main News.
Ambasada Marii Britanii din Teheran a fost închisă temporar din cauza deteriorării situației de securitate. Mai multe state europene, printre care Italia, Spania și Polonia, îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul, pe fondul represiunii autorităților și a protestelor violente. SUA încep retragerea personalului militar din regiune. Ambasada Marii Britanii din Teheran a fost închisă temporar, funcționând … Articolul Ambasada Marii Britanii în Teheran, închisă; europenii își părăsesc țara apare prima dată în Main News.
Noua versiune Samantha V3 transformă interacțiunile digitale prin tehnologia speech-to-speech, oferind conversații vocale în timp real. Cu un engagement crescut cu 62% și sesiuni mai lungi, Samantha devine un partener de conversație avansat, demonstrând puterea tehnologiei europene în competiția globală. Noua versiune a platformei Samantha introduce tehnologia speech-to-speech pentru conversații vocale în timp real Evoluția … Articolul Conversații vocale în timp real: comunicație eficientă prin speech-to-speech apare prima dată în Main News.
David Cristofor, cel mai promițător tânăr pilot român, își apropie visul de a concura în Formula 1. Recent, el a semnat cu o echipă italiană de Formula 4, cunoscută pentru dezvoltarea piloților spre competițiile de elită. Află mai multe despre parcursul său impresionant în motorsport și despre viitorul său promițător. David Cristofor, cel mai bun … Articolul David Cristofor, mai aproape de visul Formula 1 | Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
România a obținut evaluări excelente la OCDE, cu 10 din 10 în domeniul fiscal, conform ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Progresele în corecția deficitului bugetar și investițiile record pregătesc terenul pentru aderarea oficială din 2026. Investițiile au atins 7,2% din PIB, cu sprijin european semnificativ. România a obținut evaluări excelente la evaluarea OCDE, cu rezultate bune … Articolul România ia 10 din 10 la OCDE; progrese pentru aderarea din 2026 apare prima dată în Main News.
Nava iraniană Rona s-a scufundat în Marea Caspică în drumul său spre Rusia, transportând arme. Echipajul a fost salvat de Garda de Coastă a Turkmenistanului. Aceasta a efectuat 20 de călătorii pentru livrări de muniție, fiind o rută strategică între Iran și Rusia, subiect de interes global. Nava iraniană Rona s-a scufundat în Marea Caspică … Articolul Nava iraniană scufundată în Marea Caspică în drumul spre Rusia apare prima dată în Main News.
George Simion, liderul AUR, cheamă românii la protest pe 15 ianuarie în Piața Universității, criticând guvernul și problemele sociale din România. Mesajul său subliniază nemulțumirea față de taxe mari și condiții dificile de trai, promițând o reacție puternică din partea cetățenilor împotriva „dictaturii”. George Simion, liderul AUR, cheamă românii la protest pe 15 ianuarie în … Articolul Mămăliga va exploda: Lumea e mai inteligentă decât credeți! apare prima dată în Main News.
Transportul public din București a ajuns să coste de două ori mai mult comparativ cu perioada lui Gabriela Firea. Primarul Ciprian Ciucu va comanda un audit la STB și amenință cu insolvența dacă problemele financiare nu se rezolvă. Se discută despre datoriile acumulate și necesitatea reformelor. Ciprian Ciucu va comanda un audit la STB pentru … Articolul De ce prețul transportului public din București a crescut față de era Firea? apare prima dată în Main News.
NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională, aducând un astronaut acasă cu o capsule SpaceX Dragon. Cei patru membri ai echipajului vor ateriza în Pacific, lângă San Diego. Decizia le scurtează misiunea cu peste o lună, iar astronautul este stabil și bine îngrijit. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe … Articolul Evacuare medicală pe stația spațială: Premiere NASA în spațiu apare prima dată în Main News.
Radu Drăgușin a ajuns la un acord cu AS Roma pentru un contract valabil până în 2030, în timp ce Tottenham încă nu a decis asupra transferului. Fundașul român, dorit și de Leipzig, ar putea reveni în Serie A. Detalii despre negocierile dintre cluburi și viitorul lui Drăgușin. Radu Drăgușin a acceptat un contract cu … Articolul Radu Drăgușin semnează cu Tottenham până în 2030 apare prima dată în Main News.
Guvernul Bolojan va necesita în 2026 un volum de finanțare de peste 250 mld. lei, inclusiv împrumuturi externe de cel puțin 12 mld. euro. Datoria publică și deficitul bugetar cresc, iar anual statul plătește dobânzi considerabile. Executivul își propune ajustarea deficitului la 6-6,5% din PIB. Guvernul Bolojan va necesita în 2026 un volum mare de … Articolul 150 miliarde de lei pentru inovație și dezvoltare economică în România apare prima dată în Main News.
Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună propun un referendum intern pentru limitarea mandatelor la maxim două înaintea Congresului partidului. Aceștia avertizează asupra centralizării puterii în cadrul partidului și subliniază importanța reformelor pentru revitalizarea USR. Dominic Fritz, președintele partidului, nu a răspuns. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună propun un referendum intern pentru reformarea … Articolul Revoltă în partidul lui Dominic Fritz: Propuneri de reformă înainte de Congres apare prima dată în Main News.
Declarația lui Donald Trump privind execuția lui Erfan Soltani a stârnit reacții internaționale. Soltani, arestat pentru proteste anti-guvernamentale, riscă execuția, susține organizația Hengaw pentru Drepturile Omului. Trump avertizează că va acționa ferm dacă execuțiile vor continua, subliniind că s-a primit informația că acestea s-au oprit. Erfan Soltani, un tânăr iranian, riscă execuția după ce a … Articolul Declarația lui Trump după neexecutarea lui Erfan Soltani de către Iran apare prima dată în Main News.
Protestele din Iran intră în a treia săptămână, iar soarta acestora rămâne incertă. Autoritățile se confruntă cu escaladarea violenței și cu represiunea, în timp ce apar patru scenarii posibile: reprimare violentă, război civil, intervenție externă sau fracturarea elitelor. Impactul acestor conflicte se extinde și la contextul internațional. Protestele din Iran au intrat în a treia … Articolul Iran: De la proteste la război civil – Scenarii de viitor posibil apare prima dată în Main News.
