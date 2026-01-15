Gafă virală de Ziua lui Eminescu la Ministerul de Interne. Reacția internauților: „Ati masacrat poezia, si e ”Călin – file de poveste”, mai deschideti si voi o carte!”
ActiveNews.ro, 15 ianuarie 2026 13:00
Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu ocazia Zilei Culturii Naționale au stârnit reacții critice și ironice din partea internauților.
• • •
Astăzi nu mai sărbătorim nimic, astăzi consemnăm un asasinat comis la vedere. Cultura română a fost strangulată public, sub ochii noștri, cu premeditare.
Încă o lovitură: Trump blochează vizele pentru 75 de state. ”Măcelărește” prieteni și dușmani la pachet # ActiveNews.ro
Administrația Trump a luat azi o decizie care reprezintă fără doar și poate una dintre cele mai radicale schimbări de politică externă din istoria modernă a SUA. Cetățenii din 75 de state ale lumii nu vor mai primi vize de intrare în SUA.
O veste bună! Guvernul de la Londra renunță la planurile de identificare digitală obligatorie pentru cei care vor să muncească în Marea Britanie # ActiveNews.ro
Guvernul de la Londra renunță la planurile de identificare digitală obligatorie pentru cei care vor să muncească în Marea Britanie
Cele mai relevante surse indică faptul că, în ultimele zile, numărul victimelor din Iran a ajuns la câteva mii. Sunt și alte surse, pe care le putem pune sub semnul întrebării, care precizează că este vorba de zeci de mii de protestatari...
SUA ar putea ataca Iranul în următoarele ore. Pentagonul a început retragerea personalului din bazele cheie din Orientul Mijlociu # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump analizează posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului care ar putea avea loc „în următoarele 24 de ore”, potrivit unui raport Reuters, în timp ce Pentagonul a început retragerea unor...
Președintele american Donald Trump a susținut, într-un interviu exclusiv pentru agenția Reuters, că Volodimir Zelenski, nu Vladimir Putin, este cel care blochează un potențial acord de pace.
Jurnalistul Andrei Petric, cunoscut sub numele de Petrik și redactor la agenția Sputnik Moldova, a murit la vârsta de 40 de ani în urma unui infarct, a anunțat directorul editorial al grupului media internațional din care făcea parte.
Arhiepiscopia Tomisului marchează Ziua Culturii Naționale și împlinirea a 176 de ani de la nașterea Poetului Național Mihai Eminescu printr-o serie de manifestări liturgice și cultural-artistice, desfășurate în municipiul Constanța și la...
Sindicaliștii din MADR ies la atac. ”Nu acceptăm distrugerea agriculturii românești pentru interese externe!” # ActiveNews.ro
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acordul Mercosur pentru fermierii din țara noastră. Reprezentanții organizației au transmis că nu vor accepta distrugerea...
Avertismentul fermierilor după acordul Mercosur: ”Blocăm toată România. Dacă ne unim toți și punem tractor lângă tractor, ne vor asculta” # ActiveNews.ro
Fermierii români se arată tot mai nemulțumiți cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și statele care fac parte din blocul economic Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.
Bogdan Stanciu: Doctrina Monroe, pivotul politicii externe americane (de Bradley Birzer) # ActiveNews.ro
James Monroe, al cincilea președinte al Statelor Unite (1817-1825) este cunoscut ca autor al liniilor directoare în politica externă americană numite „Doctrina Monroe”.
Ion Cristoiu a neantizat-o pe Emilia Șercan. Ilie Bolojan dezumflă diversiunea Plagiatul lui Radu Marinescu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 14 ianuarie 2026: Emilia Șercan, o „jurnalistă” fără ziar, fără articole, fără interviuri | Ilie Bolojan dezumflă diversiunea Plagiatul lui Radu Marinescu.
Așa cum a promis, Nicușor și-a luat la subraț dosărelele cu narațiunea puciului dejucat în decembrie 2024 și a plecat, pe 1 octombrie, la Copenhaga. Acolo, oameni de treabă prietenoși, regi, președinți... d-ăștia... când au auzit că a...
15 ianuarie: Nașterea lui Mihai Eminescu - Românul Absolut, Ziua Culturii Naționale. Credința lui Eminescu: Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu. Pomelnicul și legăturile familiei Eminescu cu Mama Biserică. FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
La 15 ianuarie se împlinesc 175 de ani de la înregistrarea în scripte a nașterii lui Mihai Eminescu - Românul Absolut. Data sa de naștere a fost declarată Ziua Culturii Naționale la inițiativa Academiei Române, lipsindu-i însă din denumirea oficială și numele marelui român
Legea Vexler contestată de nepotul cardinalului Iuliu Hossu, artizan al Marii Uniri. Propunere legislativă către Opoziție # ActiveNews.ro
Nepotul cardinalului Iuliu Hossu, artizan al Marii Uniri, domnul Ioan Hossu, ne-a remis spre publicare o Inițiativă Cetățenească pro-românism - împreună cu o sinteză în limba engleză pentru Ambasada SUA la București - adresată partidelor de Opoziție din Parlamentul României
Legea Vexler, la origini. Cine a condus Securitatea în vremea pogromului elitelor țării - Dezvăluirile unui General SRI # ActiveNews.ro
Comisarii sovietici, provenind din rândurile minorităților naționale, dar și din structurile de partid din Ucraina au controlat Securitatea românească în vremea epurărilor în rândurile intelectualității și a clasei politice. O structură total străină de România, care a condus țara în timpul prigoanei îndreptate împotriva poporului român.
Cunoscuta jurnalistă de televiziune Nicoleta Drăgușin a trecut la cele veșnice la doar 46 de ani. Jurnalista ar fi suferit un turbo-cancer pancreatic # ActiveNews.ro
Lumea presei din România este în doliu. Nicoleta Drăgușin, jurnalist de excepție și profesionist desăvârșit, s-a stins din viață la doar 46 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un gol greu de umplut în jurnalismul românesc
Apelul Părintelui Justin împotriva actelor electronice - 14 Ianuarie 2009. 17 ani de la o profeție mai ușor de înțeles azi. Părintele Justin Pârvu: Deodată venim și ne punem întrebarea: ăsta e cu cip, ăsta e fără cip? VIDEO # ActiveNews.ro
Astăzi, când la nivel european și mondial se vorbește despre un document de identitate unic, electronic și biometric, denumit momentan generic Pașaport vaccinal, și când tehnologia a inaugurat deja în Europa microciparea populației la
VIDEO Fermierii francezi nu cedează. Au revenit pe străzile Parisului și au aruncat tone de cartofi pe un pod din capitala Franței, în semn de protest față de Acordul UE–Mercosur # ActiveNews.ro
Fermierii francezi au aruncat tone de cartofi pe un pod din Paris, protestând acordul UE–Mercosur, pe care îl consideră o amenințare pentru agricultura locală din cauza importurilor sud-americane mai ieftine.
Supermarketurile din Austria refuză să vândă carne adusă de Ursula von der Leyen din Mercosur # ActiveNews.ro
După ce gigantul alimentar Spar s-a pronunțat public pentru o garanție austriacă la carne, multe alte lanțuri importante de supermarketuri urmează aceeași linie. Adeg, Billa, Lidl și Penny spun ferm „nu” cărnii provenite din America de Sud, alegând să sprijine producătorii locali.
Declarația președintei Republicii Moldova, potrivit căreia „dacă ar fi un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a produs un șoc emoțional în spațiul public de pe ambele maluri ale Prutului.
Valerian Stan: Clarificări necesare. Lucrătorii la propaganda otrăvită anti-Călin Georgescu și anti-americană care profită cu vârf si îndesat regimului neomarxist globalist de la Bruxelles # ActiveNews.ro
A compara America cu Rusia, cu trecutul ei sovietic, ca să mă refer doar la el, semnalează, cred, o problemă serioasă de etică; firește vorbesc aici de statul sovietic, nicicum de poporul rus căruia i-au ieșit și lui pe nas Sovietele (nu mai mult decât românilor, să fim drepți totuși).
Nicolae Federiuc: Unirea va fi oricum, cu sau fără voia Maiei Sandu. Pentru că altă cale, pur și simplu, nu există # ActiveNews.ro
Declarația Maiei Sandu cu privire la opțiunea sa „unionistă”, dar numai în cazul unui referendum, a fost primită cu ovații, mai ales în România. Presa, diverși lideri de opinie, dar și simpli comentatori „proeuropeni”
Mai multe figuri asemănătoare unui demon au urcat pe cerul Berlinului marți (13 ianuarie) într-un spectacol vizual terifiant, desfășurat, unde altundeva decât lângă o Biserică.
Mircea Platon: Toate tentaculele ONGiste trebuie descleștate de pe grumazul României și trimise de unde au venit. Sunt non-guvernamentale în sensul că nu te lasă să îți guvernezi țara, adică să ai o țară # ActiveNews.ro
Doctorul în istorie Mircea Platon, unul dintre cei mai competenți diagnosticieni ai învățămîntului din România, comentează, într-o postare pe Facebook, implicarea unor ONG-uri, cum ar fi ”Declic și Funky Citizens” în justiție.
14 ianuarie: Nașterea Ecaterinei Teodoroiu, EROINA de la Jiu. Povestea fotografiilor de arhivă descoperite de Daniel Siegfriedsohn și colorizate de Olga Shirnina și Florin Roștariu # ActiveNews.ro
Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu – Ioanna D’Arc a României, și-a dat viața pentru țară pe frontul din Moldova la 22 august 1917 în asaltul de la Dealul Secului/ Mărășești.
14 ianuarie: Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait. Cu Silviu Andrei Vlădăreanu despre Sf. Nina, Luminătoarea Georgiei, cea întocmai cu Apostolii. VIDEO # ActiveNews.ro
Cuvioșii părinți uciși în Sinai – Sfârșitul mucenicesc al celor 38 de sihaștri în Sinai, istorisit de monahul Amonie, a fost în anul 288, în timpul împăratului Dioclețian.
Pe 8 ianuarie2026, Trezoreria americană a anunțat că nu va mai contribui la Global ClimateFund – fondul care finanțează multe dintre inițiativele ONU în materieclimatică.
Serviciul secret rus, atac la Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului: Este „Antihristul Constantinopolului”. Bartolomeu, acuzat că vrea să submineze Biserica Ortodoxă Sârbă # ActiveNews.ro
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac fără precedent asupra Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din lume, numindu-l „Antihristul Constantinopolului”
Avocat Gheorghe Piperea: Este educația talentatului domn Dan un fel de pisică a lui Schrödinger? Ori, mai bine zis, e o pisică a lui Gargamel? # ActiveNews.ro
În mod oficial, Ministerul Educației i-a dat un răspuns prof. Horia Bădău unei întrebări în legătură cu trecutul academic al numitului Dan Daniel - Nicușor, actual președinte al României.
Liderii europeni discută totmai intens reluarea negocierilor cu Kremlinul și dezbat care ar fi cea maipotrivită persoană pentru acest post.
Patrick André de Hillerin: REVOLTĂTOR! USR a FALSIFICAT ÎNREGISTRAREA unei emisiuni de la Antena 3 pentru a demonstra că RADU MIRUȚĂ nu a zis că putem trimite trupe în Groenlanda # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin, primul și singurul ziarist din România care a anticipat în scris lovitura soroșistă contra ministrului Justiției Radu Marinescu, deconspirând rețeaua din presă „la minut”, a publicat pe pagina sa de Facebook o nouă dezvăluire.
Austeritatea lui Bolojan aruncă țara în aer: Poliția te lasă fără permis dacă nu plătești amenzile, iar primăriile vor folosi drone ca să te vâneze pentru impozite # ActiveNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat marți seară proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor administrației publice, un pachet amplu de reforme care va afecta instituțiile centrale și locale, șoferii, proprietarii de clădiri ilegale și operatorii de jocuri de noroc.
Legea Vexler, originile în începuturile bolșevismului în România. Interviu cu dr. Cristian Troncotă, general SRI (r), istoric și analist de intelligence - VIDEO # ActiveNews.ro
Un rabin din Israel declara, anul trecut, că reprezentanții Institutului Elie Wisel sunt urmașii Anei Pauker.
Un oficial german cere cenzurarea mass-media și a rețelelor sociale: Sunt ”opozanți și dușmani ai democrației” # ActiveNews.ro
Establishmentul politic german se confruntă cu o nouă controversă după ce prim-ministrul provinciei Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), a cerut public o reglementare mai strictă de către stat a instituțiilor media și a rețelelor sociale, declarând că unele platforme sunt „opozanți și dușmani ai democrației”.
Evenimentul Istoric EVZ: Cum au fost uciși la Majadahonda comandanții legionari Ionel Moța și Vasile Marin, pe 13 ianuarie 1937 # ActiveNews.ro
Ce ar putea avea în comun destinul inginerului Valter Roman, militant comunist, tatăl lui Petre Roman, cu cel al avocaților Ionel Moța și Vasile Marin, comandanți și fondatori ai Legiunii Arhanghelul Mihail?
Surse: Acordul cu Mercosur, semnat cu mâna useristului Darău, proaspăt numit ministru al Economiei # ActiveNews.ro
România a votat pentru acordul care falimentează fermierii. Este informația obținută de Realitatea PLUS, pe surse. Semnătura ar fi fost pusă de ministrul Economiei, Irineu Darău, fără a anunța în coaliție acest lucru.
